Militärische Lage

Im Morgengrauen haben ukrainische Streitkräfte nach Angaben der von Russland eingesetzten Besatzungsverwaltung Ziele in der russisch kontrollierten Stadt Donezk angegriffen. 40 Raketen seien eingeschlagen, sie seien von Mehrfachraketenwerfern vom Typ BM-21 Grad abgefeuert worden und hätten auf Zivilisten gezielt. Die russische Seite spricht von einem Kriegsverbrechen.

Am Dienstag noch behauptete Denis Puschilin, der von Moskau eingesetzte Regionalverwalter, gegenüber der staatlichen russischen Nachrichtenagentur RIA, dass mehr als die Hälfte von Donezk unter russischer Kontrolle sei.

Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist überdies am Mittwochmorgen von mehreren Explosionen erschüttert worden. Nach ersten Erkenntnissen wurden laut Stadtbehörden zwei Verwaltungsgebäude im Zentrum beschädigt. Nach Angaben von Bürgermeister Vitali Klitschko gelang es den Luftabwehrsystemen, zehn iranische Shahed-Drohnen abzuschiessen. Die Angaben liessen sich unabhängig zunächst nicht überprüfen.

Ebenfalls haben russische Streitkräfte ukrainischen Angaben zufolge das Gebäude der Regionalverwaltung auf dem zentralen Platz der kürzlich befreiten Stadt Cherson mit Raketen beschossen. Zwei Stockwerke seien beschädigt worden, sagt der stellvertretende Leiter des Präsidialamtes, Kirilo Timoschenko.

Auch aus anderen Teilen der Ukraine wurden Angriffe gemeldet. In den vergangenen 48 Stunden habe es auch in den Regionen Charkiw und Saporischja Angriffe mit Raketen und Raketenwerfern gegeben, teilte der ukrainische Militär-Generalstab in seinem Morgen-Briefing vom Mittwoch mit.

Bild 1 / 47 Legende: Ein Einheimischer in der Innenstadt von Mariupol (Bild: 12. Dezember 2022) Keystone/EPA/SERGEI ILNITSKY Bild 2 / 47 Legende: In Odessa bleiben nach einem Stromausfall wegen russischer Raketenangriffe viele Gebäude ohne Strom und damit ohne Licht. (10. Dezember 2022) REUTERS/Serhii Smolientsev Bild 3 / 47 Legende: Ukrainische Soldaten transportieren am 9.Dezember 2022 Waffen in der umkämpften Stadt Bachmut in der Region Donezk. REUTERS/Yevhen Titov Bild 4 / 47 Legende: Ein Teeservice aus Porzellan am Boden einer verbrannten Wohnung – nicht alles erlag der Verwüstung in Mariupol. (Bild vom 7. Dezember 2022) Keystone/EPA/SERGEI ILNITSKY Bild 5 / 47 Legende: Arbeiter reparieren in der Region Charkiw beschädigte Eisenbahnschienen. (25. November 2022) REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy Bild 6 / 47 Legende: Der Mangel an Strom und fliessendem Wasser in der Stadt während der Wintersaison hat viele Einwohner gezwungen, aus Cherson zu fliehen. Ein Lastwagen versorgt die Einwohner mit Trinkwasser. (25. November 2022). Keystone/EPA/ROMAN PILIPEY Bild 7 / 47 Legende: Die Strom- und Wasserversorgung in Kiew konnte bis am Morgen des 24. Novembers nach den schweren russischen Raketenangriffen nur teilweise wieder hergestellt werden. Etwa 70 Prozent der Stadt waren immer noch ohne Elektrizität. Reuters/ VALENTYN OGIRENKO Bild 8 / 47 Legende: Per Video stellte der ukrainische Präsident Selenski am 23. November seine Forderungen an den UNO-Sicherheitsrat: Russland müsse deutlich als terroristischer Staat bezeichnet werden. Reuters/Juan Medina Bild 9 / 47 Legende: Das grösste Atomkraftwerk Europas Saporischja war am 19. und 20. November von Dutzenden Granateinschlägen erschüttert worden. Am 21. November untersuchten Experten der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) die Anlage auf Schäden. Am 22. November teilte IAEA mit, dass es keine unmittelbaren Bedenken hinsichtlich der nuklearen Sicherheit gebe. Reuters/Archiv/ALEXANDER ERMOCHENKO Bild 10 / 47 Legende: Eine Bewohnerin des ukrainischen Dorfes Horenka schaufelt Schnee in der Nähe ihres Wohnhauses, das ohne Strom, Heizung und fliessendes Wasser ist. (19. November 2022) REUTERS/Gleb Garanich Bild 11 / 47 Legende: Ein Polizist verteilt in der Stadt Krasnohorivka in der Region Donezk Wasser an die Einwohner (17. November 2022). REUTERS/ANNA KUDRIAVTSEVA Bild 12 / 47 Legende: Nach dem Rückzug Russlands aus Cherson liegen auf dem Stadtfriedhof viele Menschen begraben, die während der russischen Besatzung ihr Leben verloren haben. REUTERS/Valentyn Ogirenko Bild 13 / 47 Legende: In der Nacht auf Dienstag schlug eine Rakete in einen Agrarbetrieb eines polnischen Grenzdorfes ein. (16.11.22) Reuters/UGC Bild 14 / 47 Legende: Nach dem neusten russischen Raketenangriff auf die gesamte Ukraine ist inmitten von Kiew ein Wohnhaus in Flammen aufgegangen. (15.11.2022) Reuters/Oleksandr Gusev Bild 15 / 47 Legende: Dieses Gemälde in Borodyanka, Region Kiew, scheint von dem britischen Strassenkünstler Banksy zu stammen. (12. November 2022) AP Photo/Andrew Kravchenko Bild 16 / 47 Legende: Russischer Rückzug aus Cherson: Eine Frau begrüsst freudig einen ukrainischen Armeeangehörigen. (12. November 2022) Reuters/Lesko Kromplitz Bild 17 / 47 Legende: Mutter und Sohn schliessen sich wieder in die Arme. Der junge Mann war Mitglied der Miliz der selbsternannten Volksrepublik Donezk und kämpfte auf russischer Seite im Angriffskrieg gegen die Ukraine. Nach einem Gefangenenaustausch zwischen der Ukraine und Russland wurde er freigelassen. (1. November 2022) keystone/EPA/ALESSANDRO GUERRA Bild 18 / 47 Legende: Ein Mann füllt seine Plastikflaschen mit Wasser aus einer Wasserpumpe in Kiew. Aufgrund der russischen Raketenangriffe auf die Hauptstadt gibt es in mehreren Stadtteilen kein fliessendes Wasser. (31. Oktober 2022) keystone/EPA/OLEG PETRASYUK Bild 19 / 47 Legende: Ein ukrainischer Soldat in der Nähe von Bachmut trägt eine Granate mit einer handgeschriebenen Botschaft an die russische Armee. (27. Oktober 2022) KEYSTONE/AP/EFREM LUKATSKY Bild 20 / 47 Legende: Ein Wohngebäude in Charkiw ist am 14. Oktober 2022 durch einen russischen Luftangriff zerstört worden. Reuters/Clodagh Kilcoyne Bild 21 / 47 Legende: Ein Mann trauert nach dem Raketenbeschuss auf Mikolajiw um einen getöteten Angehörigen. (13. Oktober 2022) Keystone/AP/LIBKOS Bild 22 / 47 Legende: Menschen suchen Schutz in einer U-Bahnstation während eines russischen Raketenangriffs in Kiew. (11. Oktober 2022) Reuters/Viacheslav Ratynskyi Bild 23 / 47 Legende: In der von der ukrainischen Armee zurückeroberten Stadt Liman haben Behörden 200 Gräber und ein Massengrab gefunden. (7. Oktober 2022) Donetsk Region Governor Pavlo Kyrylenko/Handout via REUTERS Bild 24 / 47 Legende: Anwohner bahnen sich einen Weg durch die Ruinen einer Brücke, die während der Kämpfe zwischen russischen Truppen und der ukrainischen Armee in Bachmut zerstört wurde. (6. Oktober 2022) REUTERS/Zohra Bensemra Bild 25 / 47 Legende: Güterbahnhof in Charkiw: Das russische Militär zerstörte hier Zugwaggons – und scheinbar noch vieles mehr. (28.09.2022) Reuters/Sofiia Gatilova Bild 26 / 47 Legende: Polizisten und Experten bei der Exhumierung der Leichen, die in einem Wald bei Isjum gefunden worden sind. (17.09.2022) Reuters/Gleb Garanich Bild 27 / 47 Legende: Ein Standbild aus einem vom Pressedienst des russischen Verteidigungsministeriums zur Verfügung gestellten Handout-Video zeigt einen russischen Soldaten, der eine tragbare Panzerabwehrlenkwaffe «Kornet» während Kämpfen abfeuert. (29.08.22) Keystone/RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS S Bild 28 / 47 Legende: Ein ukrainischer Soldat der Aufklärungsgruppe «Fireflies» bedient eine Drohne an der Frontlinie in der Region Mykolajiw. (08.08.22) AP/Evgeniy Maloletka Bild 29 / 47 Legende: Erstmals seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine hat ein Schiff mit Getreide den Hafen von Odessa verlassen können. (01.08.22) Keystone/EPA Turkish Defence Ministry Bild 30 / 47 Legende: Der russische Beschuss der Ostukraine hält an: Eine Frau macht sich ein Bild des Schadens im Volkshaus von Chuhuiv, nachdem dort eine russische Rakete eingeschlagen ist. (26. Juli 2022) Reuters Bild 31 / 47 Legende: Die Stadt Donezk ist mittlerweile von Russland besetzt. Viele Gebäude sind zerstört. (22. Juli 2022) Reuters Bild 32 / 47 Legende: Charkiw ist weiter unter Beschuss, immer wieder werden auch Zivilisten getötet. Zwei Männer tragen eine Leiche weg. (20. Juli 2022) Keystone Bild 33 / 47 Legende: Im von Separatisten besetzten Lissitschansk im Osten der Ukraine stellen die Vertreter der selbsternannten Volksrepublik Luhansk beschlagnahmte Waffen der ukrainischen Truppen aus. imago images Bild 34 / 47 Legende: In der Region Donezk halten die Kämpfe an, die Einwohnerinnen und Einwohner müssen sich immer wieder vor einschlagenden Raketen in Sicherheit bringen. (7. Juli 2022) Reuters Bild 35 / 47 Legende: Ukrainische Soldaten haben auf der symbolträchtigen Schlangeninsel im Schwarzen Meer wieder die ukrainische Flagge gehisst. (7. Juli 2022) Keystone Bild 36 / 47 Legende: Ein beschädigtes Gebäude nach dem russischen Raketenangriff im Gebiet Odessa. (1. Juli 2022) Reuters Bild 37 / 47 Legende: Noch immer fordert der Krieg in der Ukraine viele Opfer, wie hier einen ukrainischen Armeeangehörigen. (23. Juni 2022) Keystone Bild 38 / 47 Legende: Inmitten des russischen Angriffs feuern ukrainische Soldaten in der Nähe der Stadt Bakhmut, in der Region Donezk, eine Mehrfachrakete ab. (12. Juni 2022) Reuters Bild 39 / 47 Legende: Sie spielen eine entscheidende Rolle im Krieg: Drohnen. Sowohl die russischen als auch ukrainischen Streitkräfte setzen auf auf die unbemannten Flugkörper. (2. Juni 2022) Reuters Bild 40 / 47 Legende: Symbol des Widerstands: Das Asowstal-Stahlwerk im belagerten Mariupol. Dort haben sich ukrainische Kämpfer und Zivilisten verschanzt (7. Mai 2022) Reuters Bild 41 / 47 Legende: Neue Massengräber in Butscha nahe Kiew (28. April 2022). Reuters Bild 42 / 47 Legende: Als sich die russischen Soldaten aus Butscha nahe Kiew zurückzogen, lagen Leichen in den Strassen. Es wurden Vorwürfe von Kriegsverbrechen laut. Reuters Bild 43 / 47 Legende: Der Ukrainer Nicolai verabschiedet sich am Bahnhof von Lwiw von seiner Tochter und seiner Frau. Die beiden fliehen wie Hunderttausende anderer Menschen nach Polen (15. April 2022). Keystone Bild 44 / 47 Legende: Zuflucht: Kinder spielen in einer Metro-Station in Kiew. Dort suchen viele Menschen Schutz vor den Luftangriffen (2. März 2022). Keystone Bild 45 / 47 Legende: Auf diesem vom Pressebüro des ukrainischen Präsidenten zur Verfügung gestellten Foto spricht Wolodimir Selenski im Zentrum von Kiew über sein Smartphone zur Nation (26. Februar 2022). Keystone Bild 46 / 47 Legende: Teil eines Konvois auf der Autobahn T-1011 am östlichen Rand des Antonow-Flughafens in der Nähe von Kiew (Satellitenbild/Handout vom 28. Februar 2022). Maxar Technologies via Keystone Bild 47 / 47 Legende: 24. Februar 2022: Der russische Präsident Wladimir Putin hält eine Videoansprache, in der er den Beginn der «Militäroperation» ankündigt. Reuters

Im Verlauf schwerer Kämpfe im Osten der Ukraine haben die ukrainischen Streitkräfte den russischen Besatzern nach eigenen Angaben schwere Verluste zugefügt. Allein in der Ortschaft Kadijewka in der Region Luhansk seien rund 60 russische Soldaten getötet und 100 weitere verwundet worden, teilte der Generalstab in Kiew am Dienstag via Facebook mit. Die Angaben liessen sich nicht überprüfen.

Russen sollen Kinder gefoltert haben Box aufklappen Box zuklappen Der Ombudsmann des ukrainischen Parlaments, Dmitro Lubinez, hat den russischen Besatzern in der Süd- und Ostukraine die Folter von Minderjährigen vorgeworfen. «Im Gebiet Cherson haben wir zehn Folterkammern entdeckt, darunter vier in der Stadt selbst», sagte der 41-Jährige am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in Kiew. In einer der Folterkammern habe es einen getrennten Raum gegeben, in dem Minderjährige festgehalten worden seien. Zum Schlafen habe es lediglich einige Isomatten auf dem Boden des feuchten Raums gegeben. Und nicht nur Folter sei hier dokumentiert, so Lubinez. «Die Kinder bekamen fast kein Essen.» Den Minderjährigen sei vorgeworfen worden, die ukrainische Armee zu unterstützen. Unter den Festgehaltenen sei ein 14-Jähriger gewesen, der lediglich zerstörte russische Technik fotografiert habe. Derartige Vorfälle habe es auch in Balaklija im ostukrainischen Gebiet Charkiw gegeben, so Lubinez.

Beider Kriegsparteien zeigen überdies wenig Bereitschaft, über eine Waffenruhe während der Weihnachtszeit nachzudenken. Zuerst vermeldete der russischen Präsidialamtssprechers Dmitri Peskow, dem Kreml liege kein Vorschlag für eine Feuerpause an Weihnachten vor. Dann meldete sich der ukrainische Brigadegeneral Olexjy Gromow in der Presse zu Wort. An einen vollständigen Waffenstillstand sei nur zu denken, wenn Russland den letzten Mann aus der Ukraine abgezogen habe.

In einem Interview mit der britischen Zeitschrift «Economist» erklärte der ukrainische Oberkommandierende Walerij Saluschnyi, dass er in naher Zukunft mit einem russischen Grossangriff rechnet. Auch die Hauptstadt Kiew könnte davon nicht verschont bleiben. «Ich habe keinen Zweifel daran, dass sie Kiew erneut angreifen werden», so Saluschnyj. Russland würde derzeit 200'000 neue Soldaten in die Kampfgebiete entsenden.

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hat seine Forderung wiederholt, wonach der Westen Panzer und Flugabwehrraketen in die Ukraine liefern soll. «Derjenige, der als erster moderne Panzer liefert, eröffnet die Möglichkeit für Lieferungen aus der ganzen Welt und wird als einer der grössten Verteidiger der Freiheit unserer Zeit im Gedächtnis bleiben», sagte Selenski an einem EU-Gipfel am Donnerstag, zu dem er via Video zugeschaltet war.

Moskau hat derweil Pläne der USA, Flugabwehrraketen des Typs Patriot in die Ukraine zu liefern, scharf kritisiert. Sollten es zu einer Lieferung kommen, stelle dies eine «zusätzliches Risiko für die globale Sicherheit» dar. Über die mögliche Waffenlieferung hatte die «Washington Post» berichtet.

Internationale Hilfskonferenz in Paris

Auf der internationalen Ukraine-Hilfskonferenz in Paris wurde eine Soforthilfe für den Winter mobilisiert. Insgesamt sind Finanzzusagen im Umfang von rund einer Milliarde Euro gemacht worden.

00:39 Video Staaten sagen Ukraine bei Konferenz in Paris schnelle Winterhilfe zu Aus Tagesschau vom 13.12.2022. abspielen. Laufzeit 39 Sekunden.

Auf dem Treffen mit Vertretern von rund 70 Staaten, internationalen Organisationen sowie der EU geht es um die Instandsetzung der zerstörten ukrainischen Infrastruktur, allen voran der Strom- und Wärmeversorgung.

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski war per Video zugeschaltet. Sein Land würde dringend mindestens 800 Millionen Euro Winterenergiehilfe benötigen, sagte er. Später dankte er der internationalen Gemeinschaft für die Winter-Soforthilfe in seiner täglichen Videoansprache.

Unicef: Fast jedes ukrainische Kind von Stromausfällen betroffen Box aufklappen Box zuklappen Rund sieben Millionen Kinder in der Ukraine hätten keinen dauerhaften Zugang zu Strom, Heizung und Wasser, teilte das UNO-Kinderhilfswerk Unicef am Mittwoch mit. Sie seien somit nicht nur extremer Kälte ausgesetzt, sondern könnten etwa auch nicht mehr online lernen. Online-Unterricht sei für viele Kinder aber der einzige Zugang zu Bildung, da viele Schulen beschädigt oder zerstört seien, hiess es weiter. Unicef habe an der Frontlinie und in Charkiw, Cherson und Donezk mit der Verteilung von Paketen mit Winterbekleidung, Warmwassergeräten sowie Generatoren begonnen.

Die Schweiz wird sich mit 100 Millionen Franken beteiligen, sagte Bundespräsident Ignazio Cassis in Paris. Der vom Bundesrat im November freigegebene Betrag ist laut EDA für die zivile Infrastruktur und die ukrainische Bevölkerung bestimmt.

Einschätzungen aus London

Nach Ansicht des britischen Verteidigungsministeriums ist derzeit nicht mit einer russischen Offensive im Norden der Ukraine aus Richtung Belarus zu rechnen.

Zwar habe Moskau in Belarus kürzlich weitere Reservisten stationiert und das Land selbst habe vor wenigen Tagen die Kampfbereitschaft seiner Streitkräfte inspiziert. Dennoch sei unwahrscheinlich, dass russische Einheiten und Truppen aus Belarus eine Streitmacht bilden könnten, die in der Lage wäre, einen erfolgreichen Angriff auf den Norden der Ukraine durchzuführen.

Situation in ukrainischen AKWs

Sicherheitsexperten der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA sollen künftig permanent in allen vier ukrainischen Kernkraftwerken stationiert werden. Darauf einigten sich IAEA-Chef Rafael Grossi und der ukrainische Ministerpräsident Denis Schmyhal am Dienstag in Paris. Derzeit überwacht nur im russisch besetzten Atomkraftwerk Saporischja ständig ein IAEA-Team die Lage.

Indirekt soll die Präsenz der IAEA auch schwerwiegende Angriffe verhindern, die einen Atomunfall verursachen könnten. Nun sollen auch die drei restlichen Kernkraftwerke in der Ukraine dauerhaft durch die IAEA überwacht werden. Diese Anlagen stehen unter ukrainischer Kontrolle.

Geflüchtete und Kriegsopfer

In der vergangenen Woche seien aus der Ukraine 225'200 Menschen in ein EU-Land eingereist, teilte Frontex am Dienstag per Twitter mit. Zum Vergleich: In der Woche bis zum 4. Dezember seien 229'542 Menschen aus der Ukraine in ein EU-Land eingereist.

Im gleichen Zeitraum überquerten 203'700 Ukrainerinnen und Ukrainer die EU-Grenzen in Richtung Ukraine.

Armeeangehörige: Ein genaues Bild über Todesopfer gibt es nicht. Nach Angaben der ukrainischen Militärführung sind 94'760 russische Soldaten gefallen (Stand 12.12.). Die Angabe lässt sich nicht unabhängig überprüfen. Zwischen 10'000 und 13'000 ukrainische Soldaten seien getötet worden, gab Regierungsberater Mychailo Podolyak am 1. Dezember im ukrainischen Fernsehen bekannt.

Die russische Seite hält sich seit Kriegsbeginn bezüglich der eigenen gefallenen Armeeangehörigen bedeckt. Die letzte offizielle Nennung stammt vom Frühling. Der britische Geheimdienst rechnete bis Ende September mit 25'000 gefallenen russischen Soldaten.

Zivile Opfer: Laut dem UNO-Hochkommissariat für Menschenrechte haben Beobachter bisher 6755 getötete und 10'607 verletzte Zivilisten durch den russischen Angriff auf die Ukraine gezählt (Stand 12.12.).

Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf Box aufklappen Box zuklappen Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldawien und Ungarn sowie in der Schweiz. Die Glückskette unterstützt bisher mehr als 660'000 Menschen in der Ukraine seit Beginn des russischen Angriffskriegs. Bis Ende September wird die Stiftung über Schweizer Partnerorganisationen 54 Projekte mit rund 30 Millionen Franken finanziert haben. (Stand: 24. August) Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.

Flüchtende: Mehr als 7.83 Millionen Menschen haben seit Kriegsbeginn die Ukraine verlassen und Schutz in europäischen Ländern gesucht (Stand: 6.12.). Das teilt das Flüchtlingshilfswerk der UNO (UNHCR) mit. Ausserdem sollen laut westlichen Regierungsvertretern infolge der russischen Teil-Mobilmachung seit Ende September schätzungsweise 400'000 Russen ausser Landes geflohen sein.

Die Zahl der Vertriebenen innerhalb der Ukraine bis Ende August beziffert eine Studie der EU-Asyl-Agentur auf mehr als sieben Millionen Menschen oder 16 Prozent der Gesamtbevölkerung. Mehr als sechs Millionen aller in oder aus der Ukraine vertriebenen Menschen hätten sich bis August für die Rückkehr in ihre Heimat entschieden.

In der Schweiz haben 70'697 Personen den Schutzstatus S erhalten. Bei 6'850 Personen wurde der Status S beendet, wie das Staatssekretariat für Migration (SEM) auf Twitter mitteilte. Anträge auf den Schutzstatus S haben laut Angaben vom Donnerstag (15.12.) 73'421 Personen gestellt.