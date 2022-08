Militärische Situation

Im ostukrainischen Gebiet Donezk dauern die Kämpfe um die Stadt Bachmut an. Der Feind konzentriere seine Hauptanstrengung in Richtung dieser Stadt, teilte der ukrainische Generalstab mit. Es habe Artilleriebeschuss auf Siedlungen südlich von Bachmut gegeben. Die von Moskau unterstützten Separatisten im ostukrainischen Gebiet Donezk berichteten von der angeblichen Eroberung der beiden Dörfer Semyhirja und Trawnewe südöstlich der Stadt Bachmut.

Die Bahnstrecke zwischen dem russisch besetzten Cherson in der Südukraine und der annektierten Halbinsel Krim ist britischen Angaben zufolge nach einem ukrainischen Angriff auf einen russischen Munitionszug offenbar unterbrochen. Die russischen Streitkräfte bräuchten wahrscheinlich einige Tage, um die Verbindung zu reparieren, teilte die britische Regierung auf Basis des täglichen Lageberichts des Geheimdienstes am Mittwoch mit.

Nach Kiewer Militärangaben schossen am Dienstagabend russische Flugzeuge über dem Kaspischen Meer acht Raketen auf die Ukraine ab. Sieben davon seien abgefangen worden. Einen Treffer gab es in einer Militäreinrichtung an der Grenze zum Natomitglied Polen. Explosionen wurden auch aus der Stadt Mykolajiw im Süden der Ukraine gemeldet.

Russlands Militär hat einen Raketenangriff auf die westukrainische Region Lwiw bestätigt und mit der Zerstörung westlicher Waffen begründet. Es sei ein Lager mit Waffen und Munition zerstört worden, die Polen an die Ukraine geliefert habe, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums.

Russland bereitet nach ukrainischen Angaben eine neue Offensive im Süden des Landes vor. Dazu gehöre der Aufbau einer Truppe, die einen Angriff auf Krywyj Rih – die Heimatstadt des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski – vorbereite, teilt das Militärkommando der Südukraine mit. Die von der Ukraine kontrollierte Stadt ist bekannt für ihre Stahlproduktion und liegt rund 50 Kilometer von der südlichen Frontlinie entfernt.

Grossbritannien sieht Anzeichen für eine Umgruppierung russischer Truppen vom Osten in den Süden der Ukraine. Russland habe offenbar die Front im südukrainischen Gebiet Saporischschja als Schwachstelle identifiziert, an der Verstärkungen nötig seien, teilte das britische Verteidigungsministerium mit.



Derweil geht der Streit um die russische Kriegsführung weiter. US-Aussenminister Antony Blinken warf Russland vor, seine Atomwaffen für rücksichtslose Kriegsdrohungen einzusetzen. Frühere Äusserungen von Putin, wonach militärische Hilfe für die Ukraine beispiellose Folgen haben könne, seien «gefährliches nukleares Säbelrasseln», sagte Blinken. Die Aussagen stünden im Widerspruch zu internationalen Vereinbarungen.



Blinken sagte weiter, die US-Regierung sei «zutiefst besorgt» darüber, dass Russland im Krieg gegen die Ukraine mehrere Atomkraftanlagen eingenommen habe. Mit Blick auf das ukrainische Kernkraftwerk Saporischschja etwa gebe es glaubhafte Berichte, dass Russland die Anlage als eine Art Schutzschild benutze – also aus der Nähe der Anlage auf ukrainische Kräfte schiesse.

Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) wartet nach dem Angriff auf ein Gefangenenlager mit über 50 Toten im Osten der Ukraine vergeblich auf Zugang zu den Verletzten. Bis zum Sonntagnachmittag hatte das IKRK noch keine Erlaubnis für einen Zugang zum Gefängnis erhalten, wie ein Sprecher in Genf sagte. Das russische Verteidigungsministerium hingegen erklärte, es habe das IKRK zu einem Besuch eingeladen.

Ende der Getreide-Blockade

Der erste mit ukrainischem Getreide beladene Frachter seit Beginn des russischen Angriffskriegs hat nach einer Inspektion in Istanbul am Mittwoch die Freigabe zur Weiterfahrt in den Libanon erhalten. Internationale Kontrolleure hätten ihre Inspektion beendet, teilte das türkische Verteidigungsministerium mit. Das Schiff werde in Kürze die durch Istanbul verlaufende Meerenge Bosporus passieren. Das mit rund 26'000 Tonnen Mais aus der Ukraine beladene Schiff war am Dienstagabend in Istanbul eingetroffen.

Wolodimir Selenski zeigte sich vorsichtig optimistisch, die globale Versorgungskrise lösen und die eigene Wirtschaft ankurbeln zu können. «Der Hafen hat begonnen, zu arbeiten und dies ist ein positives Signal dafür, dass es eine Chance gibt, die Entwicklung der Nahrungsmittelkrise in der Welt zu stoppen», sagte Selenski am Montagabend. Seinen Angaben zufolge warten 16 weitere Schiffe darauf, abgefertigt zu werden.

Spannungen Russlands mit dem Westen

Das russische Aussenministerium hat am Mittwoch den Besuch der US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi in Taiwan als «klare Provokation» kritisiert. Bereits vor ihrer Ankunft hatte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow ihren Besuch als «höchst provokative Note» bezeichnet.

Altkanzler Gerhard Schröder (SPD) sieht nach einem Besuch bei Russlands Präsident Wladimir Putin im Ukraine-Krieg Chancen für eine Lösung am Verhandlungstisch. In einem Interview mit dem Magazin «Stern» sowie den Sendern RTL und ntv bezeichnete er das jüngst erzielte Abkommen der Kriegsparteien zu Getreide-Exporten aus der Ukraine als «ersten Erfolg», den man vielleicht «langsam zu einem Waffenstillstand ausbauen» könne. «Die gute Nachricht heisst: Der Kreml will eine Verhandlungslösung.»

Die ukrainische Führung hält Aussagen von Altkanzler Gerhard Schröder für unglaubwürdig, wonach Kremlchef Wladimir Putin zu Friedensverhandlungen bereit sei. «Es gibt nichts Zynischeres als die Behauptungen der Putin-Anhänger, dass Russland bereit ist zu Verhandlungen», schrieb der ukrainische Aussenminister Dmytro Kuleba auf seinem Twitter-Kanal. Die täglichen Beschüsse ukrainischen Territoriums sagten etwas anderes aus.

Am Dienstag weiteten die USA die Sanktionen gegen Kreml-nahe Oligarchen aus. Betroffen seien unter anderem der Putin-Vertraute Andrej Gurjew, dessen Sohn sowie drei ranghohe Ukrainer, die für die russischen Besatzer in der Südukraine arbeiten.

Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholzhat Russland indirekt vorgeworfen, Vorwände für die ausbleibenden Gaslieferungen zu nutzen. Die Turbine für die Pipeline Nord Stream 1 sei jederzeit einsetzbar und könne geliefert werden, sagte der SPD-Politiker bei einem Besuch des Energietechnik-Konzerns Siemens Energy in Mülheim an der Ruhr. Dort ist die Maschine auf dem Weg von Kanada nach Russland zwischengelagert. Laut Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) ist das Aggregat seit dem 18. Juli in Deutschland.

Russland bekräftigte, die Turbine sei zwar mittlerweile in Deutschland, aber Gazprom als Eigentümer fehlten weiter notwendige Papiere, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der Nachrichtenagentur Interfax zufolge.

Kriegsopfer

Armeeangehörige: Ein genaues Bild über Todesopfer – sowohl auf russischer wie auf ukrainischer Seite – gibt es nicht. Die Angaben und Schätzungen gehen weit auseinander.

Etwa 10'000 Soldaten der ukrainischen Armee sind nach Angaben eines Beraters von Präsident Selenski seit der russischen Invasion im Februar bis Mitte Juni getötet worden. Laut ukrainischen Behörden werden zudem rund 7000 Militärs vermisst (Stand 11. Juli).

Die Ukraine geht davon aus, dass über 41'000 russische Armeeangehörige ihr Leben verloren haben (Stand 03. August). Westliche Experten zweifeln diese Zahl an.

Die Opferzahlen auf russischer Seite gehen nach Schätzungen aus den USA längst in die Zehntausende. «Wir wurden darüber informiert, dass mehr als 75'000 Russen entweder getötet oder verletzt wurden, was enorm ist», zitierte der Sender CNN Elissa Slotkin, eine demokratische Abgeordnete aus dem Repräsentantenhaus, die zuvor an einem geheimen Briefing der US-Regierung teilgenommen hatte.

Der US-Auslandsgeheimdienst CIA hatte zuletzt geschätzt, dass auf russischer Seite bereits 15’000 Menschen ums Leben gekommen seien.

Zivile Opfer: Gemäss ukrainischen Polizeiangaben sind bisher über 12'000 Zivilistinnen und Zivilisten umgekommen. Laut dem UNO-Hochkommissariat für Menschenrechte haben Beobachter bisher 5237 getötete und 7035 verletzte Zivilisten durch den Angriff der Russischen Föderation auf die Ukraine gezählt (Stand 25. Juli). Man gehe jedoch davon aus, dass die tatsächlichen Zahlen erheblich höher seien.

Flüchtende: Mehr als zehn Millionen Menschen haben seit dem russischen Angriff auf die Ukraine das Land verlassen. Das teilt das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) mit. Auch innerhalb der Ukraine befinden sich mehrere Millionen Menschen auf der Flucht.

In der Schweiz haben bis Mittwoch 61'222 Geflüchtete aus der Ukraine den Schutzstatus S beantragt, wie das Staatssekretariat für Migration (SEM) auf Twitter bekannt gab. 59'286 Personen haben bisher diesen Status erhalten.