Die Lage in der Ukraine – die Übersicht

Krieg in der Ukraine

Militärische Situation

In der Nacht hat ein russischer Beschuss in der zentralukrainischen Region Dnipropetrowsk 13 Menschen getötet und 11 verletzt, sagte der Chef der Militärverwaltung in der genannten Region, Walentyn Resnitschenko. Getroffen wurde der Bezirk Nikopol und die Kleinstadt Marhanez, wie er über die Nachrichten-App Telegram mitteilt.

Am schwersten getroffen hat es Marhanez. In der Stadt seien am Dienstag und in der Nacht auf Mittwoch 20 mehrgeschossige Gebäude durch den Raketenbeschuss beschädigt worden, darunter der Kulturpalast, zwei Schulen und ein Wohnheim. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski kündigt Vergeltung für die Beschiessung der Stadt an.

Durch russischen Artilleriebeschuss auf die Stadt Bachmut im Osten der Ukraine sind nach ukrainischen Angaben mindestens sieben Zivilisten getötet worden. Nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft in Kiew wurden Hochhäuser, Einfamilienhäuser und Läden im Stadtzentrum getroffen. Russland habe Mehrfachraketenwerfer des Typs Uragan eingesetzt. Sieben Anwohner seien durch Bombensplitter verletzt worden. Unabhängig zu überprüfen sind die Angaben kaum.

Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben durch Raketenbeschuss eine Brücke beim Staudamm von Nowa Kachowka im Süden der Ukraine unbrauchbar gemacht. «Der Treffer war akkurat, aber wirksam», teilte das Armeekommando Süd per Facebook mit. Von der Besatzungsverwaltung gab es dazu bisher keine Informationen.

Nach Angaben Resnitschenkos hatten russische Streitkräfte 120 Raketen auf Nikopol abgefeuert, wie er am Dienstag vermeldete. Die beiden getroffenen Ortschaften liegen in der Nähe des Atomkraftwerks Saporischschja.

Auf der von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim explodierte lokalen und Moskauer Angaben zufolge ein Munitionsdepot auf einem Luftwaffenstützpunkt. Dabei kam nach russischen Angaben eine Person ums Leben.

Ursache weiterhin unklar Box aufklappen Box zuklappen Legende: Rauch steigt auf, nachdem Explosionen aus der Richtung eines russischen Militärflughafens in der Nähe von Nowofedoriwka auf der Krim zu hören waren. (Bild vom 9. August 2022) Reuters ZVG Auf dem Luftwaffenstützpunkt Saki nördlich von Sewastopol (Krim) hatte Russland Bomber vom Typ Suchoi Su-24 und Mehrzweckkampfflugzeuge vom Typ Suchoi Su-30 stationiert. Von der Basis aus wurden viele Angriffe auf Ziele im Süden der Ukraine geflogen. Erste, noch nicht verifizierte Videos von dem Stützpunkt zeigten zahlreiche ausgebrannte Autos, aber auch eine zerstörte Su-24. Während das russische Verteidigungsministerium am Dienstag davon sprach, es sei durch Fahrlässigkeit Munition explodiert, berichtete die «New York Times» von einem ukrainischen Angriff. Dabei sei eine von der Ukraine neu entwickelte Waffe eingesetzt worden, zitierte die Zeitung einen ranghohen ukrainischen Militär. Bei der Attacke hätten auch Partisanen, die loyal zur Ukraine stehen, eine Rolle gespielt.

Es wäre die erste militärische Attacke auf Ziele auf der Schwarzmeer-Halbinsel, die Russland 2014 annektiert hatte. Symbolisch wäre es für die Moskauer Führung ein ähnlich schwerer Schlag wie Mitte April das Versenken des Kreuzers «Moskwa», des Flaggschiffs der russischen Schwarzmeerflotte.

Mit der Annexion 2014 habe Russland die Krim in einen der gefährlichsten Orte Europas verwandelt, sagte Selenski in seiner abendlichen Videoansprache. «Die Schwarzmeerregion kann nicht sicher sein, solange die Krim besetzt ist», erklärte er. «Dieser russische Krieg gegen die Ukraine, gegen das ganze freie Europa, hat mit der Krim begonnen und muss mit der Krim enden. Mit ihrer Befreiung.»

Mögliche Referenden in besetzten Gebieten Box aufklappen Box zuklappen Die von Russland eingesetzten Verwaltungsbehörden der südukrainischen Region Saporischschja unternehmen einem Medienbericht zufolge weitere Schritte für eine Volksabstimmung über einen Anschluss an Russland. Der Verwaltungschef der Region habe ein Dekret für ein solches Referendum unterzeichnet, meldete die Nachrichtenagentur «Ria Nowosti». Am Sonntagabend entgegnete der ukrainische Präsident Selenski daraufhin harsch, jedes «Pseudo-Referendum» über den Anschluss besetzter Gebiete seines Landes an Russland würde die Möglichkeit von Gesprächen zwischen Moskau und seinen ukrainischen Partnern oder deren Verbündeten ausschliessen.

Russland betrachtet die Halbinsel als sein Staatsgebiet und hat für den Fall ukrainischer Angriffe mit massiver Vergeltung gedroht. Im Osten der Ukraine, im Donbass versuchten russische Truppen unterdessen, weiter vorzustossen.

Einschätzungen aus Grossbritannien

Russland hat «mit ziemlicher Sicherheit» einen neuen Grossverband von Bodentruppen zur Unterstützung seiner Operationen in der Ukraine gebildet. Diese Einheit mit der Bezeichnung «3. Armeekorps» (3AC) sei in der Stadt Mulino östlich der russischen Hauptstadt Moskau stationiert, wie das Verteidigungsministerium in seinem täglichen Nachrichtenbulletin auf Twitter mitteilte. Es sei allerdings unwahrscheinlich, dass die Wirkung von 3AC für den Feldzug entscheidend sein wird.

Bild 1 / 55 Legende: Ein Bild, das während eines vom russischen Militär organisierten Besuchs in der Region Luhansk aufgenommen wurde, zeigt eine Bergarbeiterin, die die Verladung von Kohle auf einem Bergwerk in Dolzhansk (Luhansk) überwacht. 430 der 1100 Bergleute gingen an die Front. Und ihre Stellen wurden durch Frauen ersetzt. (Bild vom 9. August 2022) Keystone/SERGEI ILNITSKY Bild 2 / 55 Legende: Ein ukrainischer Soldat der Aufklärungsgruppe «Fireflies» bedient eine Drohne an seiner Position an der Frontlinie in der Region Mykolajiw. (Bild vom 8. August 2022) AP/Evgeniy Maloletka Bild 3 / 55 Legende: Während einer Beerdigungszeremonie in Uschhorod, das direkt an der Grenze zur Slowakei und Ungarn liegt, tragen ukrainische Soldaten einen Sarg mit dem Leichnam ihres Waffenbruders Witali Petjuschko. Er ist kürzlich bei einem Gefecht mit russischen Truppen getötet worden. (Bild vom 8. August 2022) Reuters/Serhii Hudak Bild 4 / 55 Legende: Rauch steigt während des Sonnenuntergangs in Donezk über den Gebäuden auf. (Bild vom 7. August 2022) Reuters/Alexander Ermochenko Bild 5 / 55 Legende: Die Region Donezk, hier im Bild Slowjansk, ist stetig unter Beschuss. (6. August 2022) Keystone/David Goldman Bild 6 / 55 Legende: Kostiantyniwka, zirka 50 Kilometer nördlich der Stadt Donezk: Ein zerstörter Wohnblock nach einem russischen Raketeneinschlag. (6. August 2022) Reuters/Alkis Konstantinidis Bild 7 / 55 Legende: Ein ukrainischer Soldat an der Frontlinie in der Region Charkiw. (2. August 2022) Keystone/Evgeniy Maloletka Bild 8 / 55 Legende: Ein Mitglied der ukrainischen Nationalgarde springt in einen Graben in der Nähe der Frontlinie, während Russlands Angriff auf die Ukraine in Charkiw anhält. (3. August 2022) Reuters/Wjatscheslaw Madijewskyj Bild 9 / 55 Legende: Nach nächtlichem Beschuss in Mykolajiw geht eine Frau zwischen den Trümmern eines Wohnhauses hindurch. (2. August 2022) Keystone/AP Photo/Kostiantyn Liberov Bild 10 / 55 Legende: Erstmals seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine hat ein Schiff mit Getreide den Hafen von Odessa verlassen können. (1. August 2022) Keystone/EPA Turkish Defence Ministry Bild 11 / 55 Legende: Satellitenbilder zeigen das Ausmass der Zerstörung nach einem Raketenangriff auf ein Gefängnis in der Oleniwka, in der Region Donzek. Russland und die Ukraine beschuldigen sich gegenseitig dafür verantwortlich zu sein. (30. Juli 2022) Reuters Bild 12 / 55 Legende: Rauch ist über einem Vorort der ukrainischen Hauptstadt Kiew zu sehen. Russische Raketen sind dort am 28. Juli 2022 eingeschlagen. Reuters/Vladyslav Sodel Bild 13 / 55 Legende: Der russische Beschuss der Ostukraine hält an: Eine Frau macht sich ein Bild des Schadens im Volkshaus von Chuhuiv, nachdem dort eine russische Rakete eingeschlagen ist. (26. Juli 2022) Reuters Bild 14 / 55 Legende: Die ukrainische Armee vermeldet den erfolgreichen Beschuss einer Brücke über den Dnepr. Die Brücke (hier Archivaufnahmen) ist wichtig für den russischen Nachschub. (23. Juli 2022) Reuters/ALEXANDER ERMOCHENKO Bild 15 / 55 Legende: In der Stadt Tschuhujiw in der ostukrainischen Oblast Charkiw sind mehrere Gebäude durch Angriffe zerstört worden. (25. Juli 2022) Keystone Bild 16 / 55 Legende: Ein Angehöriger des ukrainischen Zivilschutzes steht neben einer nicht detonierten Rakete, die in ein Wohnhaus in Kramatorsk eingeschlagen ist. (25. Juli 2022) Reuters Bild 17 / 55 Legende: Einen Tag nach der Vereinbarung über die Ausfuhr von ukrainischem Getreide über das Schwarze Meer haben russische Lenkwaffen nach ukrainischen Angaben den Hafen von Odessa getroffen. (23. Juli 2022) Reuters Bild 18 / 55 Legende: Russlands Militär hat eigenen Angaben zufolge mehrere Ziele im Süden und Osten der Ukraine beschossen. (22. Juli 2022) Keystone Bild 19 / 55 Legende: Die Stadt Donezk ist mittlerweile von Russland besetzt. Viele Gebäude sind zerstört. (22. Juli 2022) Reuters Bild 20 / 55 Legende: Charkiw ist weiter unter Beschuss, immer wieder werden auch Zivilisten getötet. Zwei Männer tragen eine Leiche weg. (20. Juli 2022) Keystone Bild 21 / 55 Legende: Sechs Menschen sind laut dem staatlichen Notfalldienst bei russischem Beschuss der Stadt Torezk in der Region Donezk in der Ostukraine getötet worden. (18. Juli 2022) Reuters Bild 22 / 55 Legende: Gebäude wie Hotels, Häuser und Universitäten wurden in Mikolajiw von russischen Raketen angegriffen und zerstört. (17. Juli 2022) imago images Bild 23 / 55 Legende: Feuerwehrleute stehen in einem beschädigten Gebäude in Odessa im Einsatz, wie ein Bild der staatlichen Notfalldienste zeigt. (16. Juli 2022) Reuters Bild 24 / 55 Legende: Ukrainische Militärangehörige inspizieren einen Krater nach einem russischen Raketeneinschlag in Dnipro. (16. Juli 2022) Reuters Bild 25 / 55 Legende: Bei einem Angriff auf die Stadt Winnyzja starben ukrainischen Angaben zufolge am 14. Juli 2022 mindestens 23 Menschen. Reuters Bild 26 / 55 Legende: Feuerwehrleute entfernen die Trümmer eines Wohnhauses in Charkiw, welches das Ziel eines russischen Angriffs geworden ist. (11. Juli 2022) Reuters Bild 27 / 55 Legende: Im von Separatisten besetzten Lissitschansk im Osten der Ukraine stellen die Vertreter der selbsternannten Volksrepublik Luhansk beschlagnahmte Waffen der ukrainischen Truppen aus. imago images Bild 28 / 55 Legende: In der Region Donezk halten die Kämpfe an, die Einwohnerinnen und Einwohner müssen sich immer wieder vor einschlagenden Raketen in Sicherheit bringen. (7. Juli 2022) Reuters Bild 29 / 55 Legende: Ukrainische Soldaten haben auf der symbolträchtigen Schlangeninsel im Schwarzen Meer wieder die ukrainische Flagge gehisst. (7. Juli 2022) Keystone Bild 30 / 55 Legende: In Charkiw wurde die pädagogische Universität durch einen Raketenangriff zerstört. (6. Juli 2022) Keystone Bild 31 / 55 Legende: Der Gouverneur der Region Donezk hat die Bevölkerung von Slowjansk aufgerufen, die ostukrainische Stadt zu verlassen. (6. Juli 2022) Keystone Bild 32 / 55 Legende: Rettungsspezialisten arbeiten nach den Explosionen in Belgorod bei einem zerstörten Wohngebäude. (3. Juli 2022) Reuters Bild 33 / 55 Legende: Auf dem Militärfriedhof von Charkiw wird ein weiterer gefallener Soldat beerdigt. (2. Juli 2022) Reuters Bild 34 / 55 Legende: Ein beschädigtes Gebäude nach dem russischen Raketenangriff im Gebiet Odessa. (1. Juli 2022) Reuters Bild 35 / 55 Legende: Ein gut besuchtes Einkaufszentrum in der zentralukrainischen Stadt Krementschuk steht nach einem Raketenangriff in Flammen. (27. Juni 2022) imago images Bild 36 / 55 Legende: Erstmals seit drei Wochen ist die ukrainische Hauptstadt Kiew von der russischen Armee wieder mit Raketen beschossen worden. (26. Juni 2022) Keystone Bild 37 / 55 Legende: Auch im Osten der Ukraine gehen die Angriffe weiter. Im Bild ein zerstörter Markt in Donezk. (25. Juni 2022) Reuters Bild 38 / 55 Legende: Noch immer fordert der Krieg in der Ukraine viele Opfer, wie hier einen ukrainischen Armeeangehörigen. (23. Juni 2022) Keystone Bild 39 / 55 Legende: Ein Mann reinigt die Trümmer seines Hauses in der Region Tschernihiw. (23. Juni 2022) Keystone Bild 40 / 55 Legende: Menschen warten in Sewerodonezk auf die Evakuierung. (15. Juni 2022) imago images Bild 41 / 55 Legende: Inmitten des russischen Angriffs feuern ukrainische Soldaten in der Nähe der Stadt Bakhmut, in der Region Donezk, eine Mehrfachrakete ab. (12. Juni 2022) Reuters Bild 42 / 55 Legende: Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski besucht die Truppen an der Front in der Region Saporischja. Er dankte den Streitkräften für ihren Dienst und den Schutz der Bevölkerung und des Staates und gedachte der gefallenen Soldaten. (5. Juni 2022) Keystone Bild 43 / 55 Legende: Sie spielen eine entscheidende Rolle im Krieg: Drohnen. Sowohl die russischen als auch ukrainischen Streitkräfte setzen auf auf die unbemannten Flugkörper. (2. Juni 2022) Reuters Bild 44 / 55 Legende: Der russische Präsident Wladimir Putin ist auf einem Bildschirm zu sehen, auf dem russische TV-Nachrichten in einer Verteilerstelle für humanitäre Hilfe in der südlichen Hafenstadt Mariupol übertragen werden (30. Mai 2022). Reuters Bild 45 / 55 Legende: Auch in Irpin, in der Nähe der Hauptstadt Kiew, ist die Zerstörung gross. Eine alte Frau betrachtet die Schäden. (26. Mai 2022) Keystone Bild 46 / 55 Legende: Ein Junge spielt in Borodyanka bei Kiew vor Häusern, die durch Granatenbeschuss zerstört wurden. (24. Mai 2022) Keystone Bild 47 / 55 Legende: Symbol des Widerstands: Das Asowstal-Stahlwerk im belagerten Mariupol. Dort haben sich ukrainische Kämpfer und Zivilisten verschanzt (7. Mai 2022) Reuters Bild 48 / 55 Legende: Neue Gräber in Butscha nahe Kiew (28. April 2022). Reuters Bild 49 / 55 Legende: Als sich die russischen Soldaten aus Butscha nahe Kiew zurückzogen, lagen Leichen in den Strassen. Es wurden Vorwürfe von Kriegsverbrechen laut. Reuters Bild 50 / 55 Legende: Der Ukrainer Nicolai verabschiedet sich am Bahnhof von Lwiw von seiner Tochter und seiner Frau. Die beiden fliehen wie Hunderttausende anderer Menschen nach Polen (15. April 2022). Keystone Bild 51 / 55 Legende: Zerstörtes Mariupol: Rettungskräfte entfernen die Trümmer eines Gebäudes (10. April 2022). Reuters Bild 52 / 55 Legende: Zuflucht: Kinder spielen in einer Metro-Station in Kiew. Dort suchen viele Menschen Schutz vor den Luftangriffen (2. März 2022). Keystone Bild 53 / 55 Legende: Auf diesem vom Pressebüro des ukrainischen Präsidenten zur Verfügung gestellten Foto spricht Wolodimir Selenski im Zentrum von Kiew über sein Smartphone zur Nation (26. Februar 2022). Keystone Bild 54 / 55 Legende: Teil eines Konvois auf der Autobahn T-1011 am östlichen Rand des Antonow-Flughafens in der Nähe von Kiew (Satellitenbild/Handout vom 28. Februar 2022). Maxar Technologies via Keystone Bild 55 / 55 Legende: 24. Februar 2022: Der russische Präsident Wladimir Putin hält eine Videoansprache, in der er den Beginn der «Militäroperation» ankündigt. Reuters

Im Update erwähnt war zudem, dass die russischen Kommandanten weiterhin mit «konkurrierenden operativen Prioritäten» konfrontiert seien: die Verstärkung ihrer Offensive in der östlichen Donbass-Region und gleichzeitig der Stärkung ihrer Verteidigung gegen ukrainische Gegenangriffe im Süden.

Militärische Unterstützung

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin hat der von Russland angegriffenen Ukraine bei einem Besuch in Lettland die anhaltende Unterstützung der Vereinigten Staaten zugesichert. «Wir sind entschlossen, der Ukraine zu helfen, der Ukraine die Ausrüstung und Fähigkeiten bereitzustellen, die es ihr ermöglichen, ihr Hoheitsgebiet zu verteidigen», sagte der Pentagon-Chef in Riga nach einem Treffen mit dem lettischen Verteidigungsminister Artis Pabriks. Dies werde so lange wie nötig erfolgen.

Die US-Regierung hat unterdessen weitere Rüstungslieferungen an die Ukraine in Milliardenhöhe angekündigt. In dem eine Milliarde US-Dollar schweren Hilfspaket seien unter anderem zusätzliche Munition für die Raketenwerfersysteme des Typs Himars und Nasams und 1000 Panzerabwehrraketen vom Typ Javelin enthalten, teilte das Pentagon mit. Es handle sich um die bisher grösste Waffenlieferung aus US-Beständen an die Ukraine.

Sorge um AKW Saporischschja

Für den Fall eines Anschlusses des Atomkraftwerks an die Halbinsel Krim hat die Ukraine mit einem Kappen der Stromleitungen gedroht. Der Chef des staatlichen Atomkraftwerksbetreibers Enerhoatom sagte am Mittwoch, dass die ukrainischen Truppen die Stromleitungen beschiessen würden, wenn Russland das Atomkraftwerk an sein Netz anschliesse.

02:25 Video Internationale Beobachter sorgen sich um Situation um AKW Saporischja Aus Tagesschau vom 10.08.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 25 Sekunden.

Wegen angeblicher ukrainischer Angriffe auf das Kernkraftwerk Saporischschja beantragte Russland, das Thema am Donnerstag im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen zu behandeln. Das meldete die russische Agentur Tass aus New York. Am Dienstag hatte die russische Militärverwaltung des besetzten Gebiets Saporischschja mitgeteilt, am grössten Kernkraftwerk Europas werde Luftabwehr stationiert.

Die Internationale Atombehörde (IAEA) sah nach dem Beschuss des AKW keine unmittelbare Bedrohung der nuklearen Sicherheit. Das teilte IAEA-Chef Rafael Mariano Grossi am Sitz der Behörde in Wien mit. Die Ukraine habe die IAEA informiert, dass es zwar Schäden gebe, die Strahlungsmessungen aber weiterhin auf normalem Niveau lägen. Russland stellte einer IAEA-Mission einen Besuch in dem Werk in Aussicht.

Nahrungsmittel-Transporte werden fortgesetzt

Der jüngst wieder aufgenommene Agrar-Export aus ukrainischen Schwarzmeer-Häfen geht nach türkischen Angaben weiter. Am Dienstag legten zwei weitere Schiffe im Hafen Tschernomorsk ab, wie das Verteidigungsministerium in Ankara mitteilte. Die «Ocean Lion» ist demanch mit 64'720 Tonnen Mais auf dem Weg nach Südkorea. Die «Rahmi Yagci» transportiert 5300 Tonnen Sonnenblumenmehl nach Istanbul.

UNO erwartet steigende Getreideausfuhren Box aufklappen Box zuklappen Nach dem Getreide-Deal zwischen Moskau und Kiew erwarten die Vereinten Nationen steigende Ausfuhren aus der Ukraine über das Schwarze Meer. Eine Reihe von Schiffen würden momentan auf die Genehmigung zur Fahrt in Richtung der ukrainischen Häfen warten «und wir erwarten einen grossen Aufwärtstrend bei den Anträgen für den Transit», sagte der UNO-Koordinator für die Ausfuhren, Frederick Kenney, in New York.

Die Ausfuhren aus den ukrainischen Häfen waren bis zu einer von der Türkei vermittelten Einigung von den russischen Streitkräften blockiert worden. Mit den beiden Transporten vom 9. August haben seit der Vereinbarung zwölf Schiffe die Ukraine verlassen.

Kriegsopfer

Armeeangehörige: Ein genaues Bild über Todesopfer – sowohl auf russischer wie auf ukrainischer Seite – gibt es nicht. Die Angaben und Schätzungen gehen weit auseinander. Die Ukraine geht davon aus, dass über 42'000 russische Armeeangehörige ihr Leben verloren haben (Stand 10. August). Westliche Experten zweifeln diese Zahl an.

Nach Schätzungen des US-Verteidigungsministeriums auf russischer Seite 70'000 bis 80'000 Menschen getötet oder verletzt worden. Die russische Armee habe ausserordentliche Verluste gemacht, weil das ukrainische Militär gut funktioniere und viel Unterstützung bekommen habe, sagte der Pentagon-Spitzenbeamte Colin Kahl.

Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf Box aufklappen Box zuklappen Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldawien und Ungarn sowie in der Schweiz. Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.

Zivile Opfer: Gemäss ukrainischen Polizeiangaben sind bisher über 12'000 Zivilistinnen und Zivilisten umgekommen. Laut dem UNO-Hochkommissariat für Menschenrechte haben Beobachter bisher 5237 getötete und 7035 verletzte Zivilisten durch den Angriff der Russischen Föderation auf die Ukraine gezählt (Stand 25. Juli). Man gehe jedoch davon aus, dass die tatsächlichen Zahlen erheblich höher seien.

Flüchtende: Mehr als 10.5 Millionen Menschen haben seit dem russischen Angriff auf die Ukraine das Land verlassen. Das teilt das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) mit. Auch innerhalb der Ukraine befinden sich mehrere Millionen Menschen auf der Flucht.

In der Schweiz haben bis Mittwoch 62'026 Geflüchtete aus der Ukraine den Schutzstatus S beantragt, wie das Staatssekretariat für Migration (SEM) auf Twitter bekannt gab. 59'934 Personen haben bisher diesen Status erhalten.