Militärische Aktionen

Die Kämpfe zwischen russischen und ukrainischen Truppen gingen vor allem im Osten der Ukraine im Donbass weiter. Das Kommando der ukrainischen Kräfte in der Region berichtete am Donnerstag davon, dass 14 feindliche Angriffe abgewehrt worden seien. Überprüfbar waren die Angaben nicht. Als ein Anzeichen für die Härte der Kämpfe wurden erneut zahlreiche zivile Todesopfer verzeichnet. Allein im Gebiet Donezk wurden nach Behördenangaben fünf Menschen getötet.

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski will das wegen der russischen Invasion verhängte Kriegsrecht und die angeordnete Mobilmachung um drei Monate verlängern lassen. Die entsprechenden Gesetzentwürfe wurden veröffentlicht. Somit gilt der Kriegszustand bis zum 23. August.

In der ostukrainischen Stadt Sjewjerodonezk sind bei russischem Artilleriebeschuss nach Behördenangaben am Donnerstagabend mindestens zwölf Menschen getötet worden. Mehr als 40 weitere Menschen wurden verletzt, wie der Militärgouverneur des Gebietes Luhansk, Serhij Hajdaj, mitteilte. Die Angaben liessen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen. Auch in den Vororten Girske und Solotoje seien mehrere Häuser durch Artilleriegeschosse zerstört worden.

Die Agglomeration Sjewjerodonezk-Lyssytschansk ist die letzte Region im ostukrainischen Gebiet Luhansk, die derzeit noch von regierungstreuen Truppen kontrolliert wird. Die prorussischen Rebellen und die russische Armee haben inzwischen rund 90 Prozent des Gebiets erobert. Russland will das teilweise eroberte Gebiet Saporischschja in der Südostukraine künftig fest an sich binden.

Bild 1 / 11 Legende: Nach Wochen der Belagerung: Ukrainische Kämpfer verlassen das Stahlwerk Asowstal in Mariupol (16. Mai 2022). Reuters Bild 2 / 11 Legende: Menschen, die aus Mariupol evakuiert wurden, stehen vor einem Bus in der Nähe eines provisorischen Unterbringungszentrums im Dorf Bezimenne in der Region Donezk (7. Mai 2022). Reuters Bild 3 / 11 Legende: Symbol des Widerstands: Das Asowstal-Stahlwerk im belagerten Mariupol. Dort haben sich ukrainische Kämpfer und Zivilisten verschanzt (7. Mai 2022) Reuters Bild 4 / 11 Legende: Neue Gräber in Butscha nahe Kiew (28. April 2022). Reuters Bild 5 / 11 Legende: Als sich die russischen Soldaten aus Butscha nahe Kiew zurückzogen, lagen Leichen in den Strassen. Es wurden Vorwürfe von Kriegsverbrechen laut. Reuters Bild 6 / 11 Legende: Der Ukrainer Nicolai verabschiedet sich am Bahnhof von Lwiw von seiner Tochter und seiner Frau. Die beiden fliehen wie Hunderttausende anderer Menschen nach Polen (15. April 2022). Keystone Bild 7 / 11 Legende: Zerstörtes Mariupol: Rettungskräfte entfernen die Trümmer eines Gebäudes (10. April 2022). Reuters Bild 8 / 11 Legende: Zuflucht: Kinder spielen in einer Metro-Station in Kiew. Dort suchen viele Menschen Schutz vor den Luftangriffen (2. März 2022). Keystone Bild 9 / 11 Legende: Auf diesem vom Pressebüro des ukrainischen Präsidenten zur Verfügung gestellten Foto spricht Wolodimir Selenski im Zentrum von Kiew über sein Smartphone zur Nation (26. Februar 2022). Keystone Bild 10 / 11 Legende: Teil eines Konvois auf der Autobahn T-1011 am östlichen Rand des Antonow-Flughafens in der Nähe von Kiew (Satellitenbild/Handout vom 28. Februar 2022). Maxar Technologies via Keystone Bild 11 / 11 Legende: 24. Februar 2022: Der russische Präsident Wladimir Putin hält eine Videoansprache, in der er den Beginn der «Militäroperation» ankündigt. Reuters

London zum russischen Vorgehen

Die russischen Streitkräfte haben britischen Erkenntnissen zufolge erhebliche Probleme beim Nachschub und der Truppenverstärkung. So müsse Russland viele Hilfstruppen einsetzen, um den ukrainischen Widerstand zu brechen, darunter Tausende Kämpfer aus der autonomen Teilrepublik Tschetschenien. «Der Kampfeinsatz so unterschiedlichen Personals zeigt die erheblichen Ressourcenprobleme Russlands in der Ukraine und trägt wahrscheinlich zu einem uneinheitlichen Kommando bei, das die russischen Operationen weiterhin behindert», teilte das Verteidigungsministerium am Mittwoch mit.

Soldaten aus Asowstal-Werk ergeben sich

Die Befehlshaber des letzten militärischen Widerstands der Ukraine in Mariupol befinden sich nach eigenen Angaben immer noch im Stahlwerk Asowstal. Ukrainische Medien verbreiteten ein Video, in dem der Vize-Kommandeur des Regiments Asow, Swjatoslaw Palamar, zu sehen ist.

«Ich und das Kommando sind auf dem Werkgelände von Asowstal. Es läuft eine gewisse Operation, zu deren Details ich nichts sagen werde. Wir danken der ganzen Welt, danken der Ukraine», sagte Palamar. Die Echtheit des Videos war nicht sofort zu überprüfen.

Nach russischen Angaben haben sich mittlerweile 1730 ukrainische Kämpfer ergeben, die sich über Wochen in dem belagerten Stahlwerk Asowstal verschanzt hatten – darunter seien 80 Verletzte. Von ukrainischer Seite gab es dafür keine Bestätigung.

Legende: Busse mit Angehörigen der ukrainischen Streitkräfte aus dem belagerten Stahlwerk Asowstal fahren unter Eskorte des prorussischen Militärs davon (16. Mai 2022). Reuters

Diplomatie

Die wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine geschlossene US-Botschaft in der ukrainischen Hauptstadt Kiew nimmt ihren Betrieb wieder auf. Zur neuen Botschafterin für die Ukraine hat der US-Senat die Karrierediplomatin Bridget Brink bestätigt. Und auch die Schweiz öffnet ihre Botschaft in Kiew wieder. Ukraine-Botschafter Claude Wild wird zusammen mit einer ersten Gruppe von Mitarbeitenden den Betrieb wieder aufnehmen und sich in erster Linie um humanitäre Aufgaben kümmern, wie das EDA schreibt.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat am Donnerstag im türkischen Staatssender TRT erneut den Willen seines Landes bekundet, den schnellen Nato-Beitritt Finnlands und Schwedens mit seinem Veto zu blockieren. Ankara wirft Finnland und Schweden vor, mit der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK und der syrischen Kurdenmiliz YPG zu kooperieren.

Finnland und Schweden haben Nato-Beitrittsanträge eingereicht Box aufklappen Box zuklappen Die Nato-Beitrittsanträge gingen am Mittwoch beim Sitz des westlichen Militärbündnisses in Brüssel ein. Damit wird der Beitrittsprozess in Gang gesetzt, der nur wenige Wochen dauern dürfte. Die Ratifizierung durch alle 30 Parlamente der Bündnispartner könnte Diplomaten zufolge bis zu einem Jahr in Anspruch nehmen. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg zeigte sich am Donnerstag trotz des Vetos der Türkei von einer raschen Aufnahme Schwedens und Finnlands in das Militärbündnis überzeugt. «Ich bin zuversichtlich, dass wir zu einer schnellen Entscheidung kommen, Finnland und Schweden in der Nato-Familie willkommen zu heissen», sagte er bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Dänemarks Ministerpräsidentin Mette Frederiksen in Kopenhagen.

Russland wies am Mittwoch Diplomaten aus Italien, Frankreich und Spanien aus. Betroffen davon seien 24 italienische, 34 französische und 27 spanische Diplomaten, wie aus Angaben des russischen Aussenministeriums hervorgeht. Dies seien Vergeltungsmassnahmen für Ausweisungen russischer Diplomaten durch zahlreiche europäische Staaten.

Hilfen für die Ukraine

Gut eine Woche nach dem US-Repräsentantenhaus verabschiedete am Donnerstag auch die andere Kongresskammer, der Senat, mit grosser Mehrheit das Hilfspaket für die Ukraine mit einem Volumen von fast 40 Milliarden Dollar. Sechs Milliarden Dollar sind für direkte militärische Hilfe für die Ukraine vorgesehen. US-Präsident Joe Biden muss das Gesetzespaket noch unterzeichnen.

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski dankte für die Hilfe, stellte in seiner abendlichen Videoansprache aber auch klar, dass die Ukraine in ihrem Widerstand selbst jeden Monat Milliarden verliere.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat derweil vorgeschlagen, künftige Wiederaufbauhilfen für die Ukraine angesichts des EU-Beitrittswunsches des Landes an Reformen zu koppeln. «Wir werden sowieso den Wiederaufbau der Ukraine mitfinanzieren müssen», sagte von der Leyen am Donnerstag im ZDF.

Sanktionen und Embargos

Der Transit von russischem Gas durch die Ukraine geht im Zuge des Krieges weiter zurück. Die Durchleitung des russischen Gases durch das Nachbarland war in der vergangenen Woche deutlich gefallen, weil die Ukraine kriegsbedingt einen Pipeline-Strang durch die Region Luhansk geschlossen hat. Der russische Staatskonzern Gazprom bekräftigte derweil, alle Verpflichtungen gegenüber Europa zu erfüllen. Daneben gehen die Verhandlungen in der EU zur Einführung eines gegen Russland gerichteten Öl-Embargos weiter.

Kriegsopfer

Getötete Armee-Angehörige: Laut dem ukrainischen Verteidigungsministerium wurden bisher rund 27'400 russische Soldaten getötet (Stand 15. Mai). Russland sprach zuvor von deutlich tieferen Zahlen: Die Rede ist lediglich von mehr als 1000 gefallenen Soldaten. Dagegen seien auf ukrainischer Seite bislang 23'000 Kämpfer getötet worden. Die Zahlen lassen sich nicht überprüfen.

Zivile Opfer: Laut dem UNO-Hochkommissariat für Menschenrechte haben Beobachter bislang 3778 getötete Zivilisten verifiziert (Stand 17. Mai). 251 Kinder seien getötet worden. Die Ukraine selber zählte bis am 25. April mindestens 3818 getötete und über 4000 verletzte Zivilisten, die Statistik sei jedoch unvollständig, teilte die ukrainische Generalstaatsanwältin Irina Wenediktowa der Nachrichtenagentur Interfax-Ukraine mit.

Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf Box aufklappen Box zuklappen Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine hat die Schweizer Spendensammelorganisation Glückskette zur Solidarität mit der betroffenen Bevölkerung aufgerufen. Die Menschen flüchteten in die Nachbarländer. Deshalb werde sich die Glückskette auf die Aufnahme von Flüchtlingen in diesen Staaten, insbesondere Polen, konzentrieren. Je nach Entwicklung der Situation werde die Glückskette ihre Unterstützung auf Hilfsprojekte direkt innerhalb der Ukraine ausweiten, sofern die Sicherheitslage dies zulasse. Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.

Nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation WHO sind zudem mindestens 3000 Menschen gestorben, weil sie keinen Zugang zur Behandlung ihrer chronischen Krankheiten hatten. 40 Prozent der Haushalte hätten mindestens ein Mitglied, das eine dauerhafte Behandlung benötige, so der Europa-Chef der WHO.

Flüchtende: Das UNO-Flüchtlingshilfswerk UNHCR rechnet in diesem Jahr mit 8.3 Millionen Menschen, die aus der Ukraine fliehen. Bisher haben rund 6.3 Millionen Flüchtlinge die Grenzen zu Nachbarländern überquert. Etwa 8 Millionen Menschen sind im Land selber auf der Flucht.

In der Schweiz haben die Bundesbehörden bis am Donnerstag 50’328 Geflüchtete aus der Ukraine registriert. Den Schutzstatus S haben 49'157 ukrainische Flüchtlinge erhalten.