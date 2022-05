Militärische Aktionen

Die russischen Streitkräfte setz auch am Mittwoch ihre Offensive im Osten und Süden des Landes fort. In den letzten Tagen tobten vor allem im Donbass und dem Gebiet der Stadt Mykolajiw im Süden zum Teil heftige Kämpfe. Raketen zerstörten zudem Infrastruktur wie Bahngeleise im Gebiet Dnipropetrowsk. Am frühen Mittwochmorgen ist die Grossstadt Saporischschja im Osten der Ukraine nach Behördenangaben von mehreren Raketen getroffen worden.

Die Militärexperten des US-Kriegsforschungsinstituts Institute for the Study of War (ISW) berichten in ihrer jüngsten Ukraine-Analyse, dass das russische Militär im schwer umkämpften Gebiet Luhansk Kräfte aus verschiedenen Richtungen zusammenziehe. Die für eine Offensive nötigen Reserven würden aus den Gebieten um Charkiw, Isjum, Donezk und Saporischschja abgezogen.

In der letzten Woche seien den russischen Truppen im Gebiet Luhansk mehr Geländegewinne als im gesamten Monat zuvor gelungen, erklärten die Analysten.

Verhandlungen und Diplomatie

Bundespräsident Ignazio Cassis und WEF-Gründer Klaus Schwab haben am Montag das Weltwirtschaftsforum WEF eröffnet. Dabei wurde der ukrainische Präsident via Video zugeschaltet. Er äusserte seine Erwartungen an die Tessiner Wiederaufbaukonferenz. Wolodimir Selenski hofft, dass die grossen Unternehmen und Partnerländer an der Wiederaufbaukonferenz im Juli im Tessin Wege finden und eigene Vorschläge machen würden, um die Ukraine beim Aufbau zu unterstützen, wie Selenski vor der WEF-Gemeinschaft sagte. Es gebe sehr viel zu tun, die Zerstörung sei enorm.

04:01 Video Cassis und Selenski am Weltwirtschaftsforum Aus Tagesschau vom 23.05.2022. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 1 Sekunde.

Die Ukraine schliesst einen sofortigen Waffenstillstand mit Russland aus und ist nicht dazu bereit, der Regierung in Moskau territoriale Zugeständnisse zu machen. «Der Krieg muss mit der vollständigen Wiederherstellung der territorialen Integrität und Souveränität der Ukraine enden», schrieb der Stabschef des Präsidialamts, Andrij Jermak, auf Twitter.

Ukraine warnt vor Aktivitäten an belarussischer Grenze Box aufklappen Box zuklappen Die ehemalige Sowjetrepublik Belarus, die sich bislang nicht aktiv am russisch-ukrainischen Krieg beteiligt hat, zieht nach Angaben aus Kiew Streitkräfte an der Grenze zusammen. «Die belarussischen Streitkräfte führen verstärkt Aufklärung durch und haben zusätzliche Einheiten im Grenzbereich aufgestellt», teilte der ukrainische Generalstab in seinem Lagebericht am Montag mit. Demnach bleibe die Gefahr von Raketen- und Luftangriffen auf die Ukraine von belarussischem Gebiet aus erhalten.



Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko hat sich nicht mit eigenen Truppen an dem Ende Februar von Russland begonnenen Krieg gegen die Ukraine beteiligt. Allerdings durften russische Truppen das Land als Aufmarschgebiet für den Angriff nutzen. Kiew sieht daher Minsk nicht als neutral an und befürchtet potenziell ein Eingreifen belarussischer Soldaten aufseiten Russlands in den Konflikt.



Unterdessen hat sich Russlands Präsident Wladimir Putin am Montag in Sotschi mit dem belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko getroffen, um über die Zusammenarbeit der beiden Länder und einen im Aufbau befindlichen Unionsstaat zu reden.

Bild 1 / 14 Legende: Ein Bus mit Angehörigen der ukrainischen Streitkräfte, die sich im belagerten Stahlwerk Asowstal ergeben haben, fährt unter Eskorte des prorussischen Militärs davon. (Mariupol, 20. Mai 2022) Reuters Bild 2 / 14 Legende: Blick auf eine Explosion nach einer gemeinsamen Aktion von Angehörigen der Nationalgarde der Ukraine, der Spezialeinheiten und des Staatssicherheitsdienstes zur Sprengung einer Brücke zwischen Sievierodonetsk und Lyssytschansk. (19.05.2022) Reuters Bild 3 / 14 Legende: Rauch steigt nach einem Luftangriff auf das Kulturzentrum in Losowa in der Region Charkiw auf. Dieses Standbild stammt aus einem Video, das am 20. Mai 2022 veröffentlicht wurde. State Emergency Service of Ukraine (DSNS)/Handout via REUTERS Bild 4 / 14 Legende: Nach Wochen der Belagerung: Ukrainische Kämpfer verlassen das Stahlwerk Asowstal in Mariupol (16. Mai 2022). Reuters Bild 5 / 14 Legende: Menschen, die aus Mariupol evakuiert wurden, stehen vor einem Bus in der Nähe eines provisorischen Unterbringungszentrums im Dorf Bezimenne in der Region Donezk (7. Mai 2022). Reuters Bild 6 / 14 Legende: Symbol des Widerstands: Das Asowstal-Stahlwerk im belagerten Mariupol. Dort haben sich ukrainische Kämpfer und Zivilisten verschanzt (7. Mai 2022) Reuters Bild 7 / 14 Legende: Neue Gräber in Butscha nahe Kiew (28. April 2022). Reuters Bild 8 / 14 Legende: Als sich die russischen Soldaten aus Butscha nahe Kiew zurückzogen, lagen Leichen in den Strassen. Es wurden Vorwürfe von Kriegsverbrechen laut. Reuters Bild 9 / 14 Legende: Der Ukrainer Nicolai verabschiedet sich am Bahnhof von Lwiw von seiner Tochter und seiner Frau. Die beiden fliehen wie Hunderttausende anderer Menschen nach Polen (15. April 2022). Keystone Bild 10 / 14 Legende: Zerstörtes Mariupol: Rettungskräfte entfernen die Trümmer eines Gebäudes (10. April 2022). Reuters Bild 11 / 14 Legende: Zuflucht: Kinder spielen in einer Metro-Station in Kiew. Dort suchen viele Menschen Schutz vor den Luftangriffen (2. März 2022). Keystone Bild 12 / 14 Legende: Auf diesem vom Pressebüro des ukrainischen Präsidenten zur Verfügung gestellten Foto spricht Wolodimir Selenski im Zentrum von Kiew über sein Smartphone zur Nation (26. Februar 2022). Keystone Bild 13 / 14 Legende: Teil eines Konvois auf der Autobahn T-1011 am östlichen Rand des Antonow-Flughafens in der Nähe von Kiew (Satellitenbild/Handout vom 28. Februar 2022). Maxar Technologies via Keystone Bild 14 / 14 Legende: 24. Februar 2022: Der russische Präsident Wladimir Putin hält eine Videoansprache, in der er den Beginn der «Militäroperation» ankündigt. Reuters

Russland ist nach Angaben eines Putin-Beraters zu einer Wiederaufnahme der Gespräche mit Kiew bereit. Er sehe jedoch die Ukraine im Zugzwang, sagte Wladimir Medinski im belarussischen Staatsfernsehen. Medinski schloss auch ein Treffen zwischen Putin und Selenski nicht aus.

Selenski würde sich mit seinem Amtskollegen Putin als einzigem russischen Vertreter treffen. Dabei würde es auch nur ein einziges Thema geben, das Ende des Krieges, sagt Selenski per Videoschalte vor dem Weltwirtschaftsforum in Davos. Angesichts des russischen Vorgehens gegen Zivilisten in den besetzten Teilen der Ukraine werde es jedoch immer schwieriger, irgendwie geartete Gespräche zu organisieren.

Asowstal-Werk in Mariupol wird durchkämmt

Russische Soldaten durchkämmten unterdessen das Gelände des Stahlwerks Asowstal in Mariupol nach Minen und Sprengfallen, die sowohl ukrainische als auch russische Truppen platziert haben sollen. «Die Aufgabe ist extrem schwierig, der Feind hat seine eigenen Landminen gelegt und wir haben auch Tretminen gelegt, um ihn zu blockieren. Wir haben noch etwa zwei Wochen Arbeit vor uns», sagte ein russischer Soldat gemäss Reuters.

Legende: Diese Drohnenaufnahme zeigt die zerstörten Anlagen des Asowstal-Werks in Mariupol (23. Mai 2022). Reuters

Russland hatte am Freitag erklärt, die letzten ukrainischen Kämpfer aus Asowstal hätten sich ergeben. Die Ukraine hat diese Entwicklung bislang nicht bestätigt. Die Ukraine strebt einen Gefangenenaustausch mit Russland an. In Moskau wurden dagegen Stimmen laut, die gefangengenommenen ukrainischen Soldaten vor Gericht zu stellen.

Kriegsopfer

Getötete Armee-Angehörige: Laut dem ukrainischen Verteidigungsministerium wurden bisher rund 27'400 russische Soldaten getötet (Stand 15. Mai). Russland sprach zuvor von deutlich tieferen Zahlen: Die Rede ist lediglich von mehr als 1000 gefallenen Soldaten. Dagegen seien auf ukrainischer Seite bislang 23'000 Kämpfer getötet worden. Die Zahlen lassen sich nicht überprüfen. Laut britischen Geheimdienstexperten sind die Verluste der russischen Armee in der Ukraine wohl bereits nach drei Monaten Krieg so hoch wie die der Roten Armee in den neun Jahren des sowjetischen Afghanistan-Kriegs.

Russischer Soldat zu lebenslanger Haft verurteilt Box aufklappen Box zuklappen Im ersten ukrainischen Kriegsverbrecherprozess ist ein 21 Jahre alter russischer Soldat zu lebenslanger Haft verurteilt worden.



Das Gericht in Kiew sah es am Montag nach einem Geständnis des Mannes als erwiesen an, dass der Panzersoldat nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine am 28. Februar einen unbewaffneten 62-Jährigen Zivilisten erschoss. Nach dem weltweiten Entsetzen über russische Gräueltaten in der Ukraine war dies der erste vor Gericht verhandelte Fall. Der Beschuldigte hat nun 30 Tage Zeit, um Berufung einzulegen. Noch ist das Urteil nicht rechtskräftig.

Zuletzt hatte der ukrainische Präsident Mitte April die eigenen Verluste offengelegt. Damals sprach er von insgesamt etwa 3000 ukrainischen Soldaten, die seit dem russischen Angriff am 24. Februar gestorben seien. Genaue Zahlenangaben hat das Präsidialamt allerdings verweigert. Dies sei ein Kriegsgeheimnis, begründete Präsidentenberater Olexij Arestowitsch.

Zivile Opfer: Laut dem UNO-Hochkommissariat für Menschenrechte haben Beobachter bislang 3838 getötete Zivilisten verifiziert (Stand 19. Mai). 256 Kinder seien getötet worden. Die Experten gehen aber von viel höheren Zahlen aus. Die Ukraine selber zählte bis am 25. April mindestens 3818 getötete und über 4000 verletzte Zivilisten, die Statistik sei jedoch unvollständig, teilte die ukrainische Generalstaatsanwältin Irina Wenediktowa der Nachrichtenagentur Interfax-Ukraine mit.

Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf Box aufklappen Box zuklappen Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine hat die Schweizer Spendensammelorganisation Glückskette zur Solidarität mit der betroffenen Bevölkerung aufgerufen. Die Menschen flüchteten in die Nachbarländer. Deshalb werde sich die Glückskette auf die Aufnahme von Flüchtlingen in diesen Staaten, insbesondere Polen, konzentrieren. Je nach Entwicklung der Situation werde die Glückskette ihre Unterstützung auf Hilfsprojekte direkt innerhalb der Ukraine ausweiten, sofern die Sicherheitslage dies zulasse. Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.

Flüchtende: Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine sind nach Angaben des UNO-Hochkommissariats für Flüchtlinge (UNHCR) 6.6 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer aus ihrem Heimatland geflüchtet. Innerhalb der Ukraine befanden sich zudem acht Millionen Menschen auf der Flucht. Zusammen sind das mehr als ein Drittel der gesamten Bevölkerung.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Ukrainer in der Schweiz Lebensmittelhilfe für Geflüchtete stösst an ihre Grenzen 16.05.2022 Mit Audio

In der Schweiz sind bis Dienstag 52’964 Flüchtlinge aus der Ukraine registriert worden. Das waren 2089 mehr als am Montag, wie das Staatssekretariat für Migration (SEM) per Twitter bekannt gab. 50’103 Ukraine-Flüchtlinge haben gemäss den Angaben bisher den Schutzstatus S erhalten. Das sind 30 weniger als am Vortag.