Die militärische Lage

Die ukrainische Armee hat nach eigenen Angaben an der fast 100 Kilometer langen Front im Osten und Süden erneut Dutzende russischer Angriffe abgewehrt. Der Lagebericht des Generalstabs in Kiew verzeichnete für Sonntag 46 russische Sturmangriffe. Sie seien alle zurückgeschlagen worden, hiess es.

Schwerpunkte seien die Städte Marjinka (16 russische Angriffe) und Awdijiwka (12 russische Angriffe) nahe der russisch kontrollierten Donbass-Hauptstadt Donezk gewesen. Diese Militärangaben waren nicht unabhängig überprüfbar.

Das ukrainische Militär setzt sich eigenen Angaben zufolge in der umkämpften Region Cherson südöstlich des Flusses Dnipro fest. «Die Verteidigungskräfte halten weiterhin Stellungen am linken Ufer des Dnipro in der Region Cherson», teilte der Generalstab am Sonntagabend auf Facebook mit.

Zuvor hatte die Sprecherin der Kommandostelle Süd, Natalja Humenjuk, gesagt, die ukrainischen Armee habe die Russen am bis vor kurzem noch vollständig besetzten linken Ufer nun schon drei bis acht Kilometer vom Fluss weggedrängt. Auch internationale Beobachter hatten zuletzt von Vorstössen der Ukrainer in dem Gebiet berichtet. Cherson in der Südukraine war kurz nach dem russischen Einmarsch am 24. Februar 2022 grösstenteils besetzt worden.

Bild 1 / 68 Legende: Ein ukrainischer Militärhubschrauber Mi-8 feuert ungelenkte Raketen auf russische Truppen an einem unbekannten Ort in der Ostukraine. Anna Voitenko/Reuters Bild 2 / 68 Legende: Arbeiter bauen eine stark befestigte unterirdische Schule, die es den Kindern ermöglichen wird, sicher zum Unterricht zurückzukehren. Aufgenommen am 15. November 2023 in der Region Charkiw. REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy Bild 3 / 68 Legende: Arbeiter der örtlichen Behörden beseitigen Trümmer in der Nähe des Kraters nach einem russischen Raketeneinschlag in der Stadt Selydove am 15.11.2023. REUTERS/Alina Smutko Bild 4 / 68 Legende: Eine Anwohnerin geht an Sandsäcken vorbei, die das Postamt von Cherson schützen, ein Jahr nachdem die ukrainischen Truppen die Stadt von der russischen Armee geräumt haben. (10. November 2023) Keystone/ Efrem Lukatsky Bild 5 / 68 Legende: Ukrainische Soldaten in einem Schützengraben (6.11.23). EPA/Oleg Petrasyuk Bild 6 / 68 Legende: Jimmy (Rufname), Kommandant einer Einheit der 24. mechanisierten Brigade der Ukraine, bewegt sich durch einen Graben in der Region Donezk. (6.11.2023) Keystone/EPA/Oleg Petrasyuk Bild 7 / 68 Legende: Ein ukrainischer Soldat zündet sich, nahe Robotyne (Region Saporischja) bei einem zerstörten russischen Panzer stehend, eine Zigarette an. (5.11.2023) Reuters/STRINGER Bild 8 / 68 Legende: Ein ukrainischer Soldat benutzt ein Anti-Drohnen-Gewehr an einer Frontlinie in der Region Saporischja. (3.11.2023) REUTERS/Stringer Bild 9 / 68 Legende: Ukrainische Soldaten inspizieren ein zerstörtes Fahrzeug in der Nähe einer Frontlinie in der Region Saporischja. (4.11.2023) REUTERS/Stringer Bild 10 / 68 Legende: Statue auf dem Dach eines Gebäudes in Charkiw, das bereits letztes Jahr beschädigt wurde. Aufgenommen am 3.11.2023. Keystone/AP Photo/Alex Babenko Bild 11 / 68 Legende: Die Bodenoffensive ist laut ukrainischen Oberkommandierenden festgefahren. Ohne neue Drohnen und einen Technologiesprung ist der Stellungskrieg festgefahren. (30.10.2023) REUTERS/Alina Smutko Bild 12 / 68 Legende: Zwei Männer spenden sich Trost vor einer Gedenkstätte für die gefallenen ukrainischen Soldaten auf dem Unabhängigkeitsplatz in der Innenstadt von Kiew. (30. Oktober 2023) Keystone/ SERGEY DOLZHENKO Bild 13 / 68 Legende: «Gib Pfötchen, Chelsea!»: In Kiew besuchen vom Krieg traumatisierte Kinder einmal in der Woche eine Therapiestunde mit speziell geschulten Hunden. (Kiew, 26.10.2023) Keystone/AP Photo/Roman Hrytsyna Bild 14 / 68 Legende: Sergej Shoigu, der russische Verteidigungsminister, verleiht eine Auszeichnung an eine Militärangehörige bei seinem Besuch auf einem russischen Übungsgelände für Vertragsbedienstete und frewiillige Militärangehörige. (5. Oktober 2023) Reuters Bild 15 / 68 Legende: Ein Mann besucht mit seiner Tochter das Denkmal für die im Krieg gegen Russland gefallenen ukrainischen Soldaten auf dem Unabhängigkeitsplatz in Kiew. (17. Oktober 2023) Keystone/ Alex Babenko Bild 16 / 68 Legende: Ukrainische Soldaten des Bataillons während einer militärischen Ausbildung in der Nähe der Frontlinie, in der Region Donetsk Ostukraine (16. Oktober 2023). Keysone / Yakiv Liashenko Bild 17 / 68 Legende: Ukrainische Soldaten in der Region Donezk in der Nähe der Frontlinie zu den russischen Streitkräften. (15.10.2023) REUTERS/Yevhen Titov Bild 18 / 68 Legende: Ein Mann begibt sich in den Bunker eines Wohnhauses in der Region Donezk. (12.10.2023) REUTERS/Stringer Bild 19 / 68 Legende: Rauch steigt bei Awdijiwka auf. (11.10.2023) Reuters/Alexander Ermochenko Bild 20 / 68 Legende: Eine ukrainische Mörserstellung an einem unbekannten Ort in der Region Donezk. (8.10.2023) REUTERS/Stringer Bild 21 / 68 Legende: Seit Wochen greifen die Russen verstärkt auch bei Kupjansk im Nordosten an. In den letzten Tagen haben sie die Angriffe nochmals verstärkt, meldet die ukrainische Armee. Bild: Ukrainer schiessen mit einem von den Russen eroberten Geschütz auf den Feind bei Kupjansk. (6.10.2023) Keystone/Sergey Kozlov Bild 22 / 68 Legende: Feuerwehrleute im Einsatz nach einem Raketenangriff auf die Innenstadt von Charkiw. (06.10.2023) REUTERS/SOFIIA GATILOVA Bild 23 / 68 Legende: Rettungskräfte in Hroza in der Region Charkiw im Einsatz nach einem russischen Angriff am Vortag. (06.10.2023) REUTERS/Thomas Peter Bild 24 / 68 Legende: Klischtschiwka, nahe Bachmut: Das jüngst von der Ukraine zurückeroberte Dorf ist wegen der heftigen Kämpfe der beiden Kriegsparteien dem Erdboden gleichgemacht worden. AP Photo/Alex Babenko Bild 25 / 68 Legende: Ein Kommandant geht durch einen kleinen Wald an der Frontlinie wenige Kilometer vor Andrijewka in der Region Donezk entfernt. (16.9.2023) Keystone/ Alex Babenko Bild 26 / 68 Legende: Ein ukrainischer Soldat lässt in der Region Donezk eine selbstfahrende Haubitze russische Stellungen beschiessen. (14.09.2023) Reuters/RFE/RL/SERHII NUZHNENKO Bild 27 / 68 Legende: Ein ukrainisches, selbstfahrendes Artilleriesystem feuert auf russische Stellungen an der Front nahe Bachmut. (1.9.2023) AP Photo/Libkos Bild 28 / 68 Legende: Ein Mann und eine Frau gehen an einer zerstörten Schule in der Frontstadt Orikhiv vorbei. Die Schule diente als Zentrum für die Verteilung humanitärer Hilfe, bis das Gebäude durch russische Luftangriffe zerstört wurde. (7.9.2023) Keystone/ KATERYNA KLOCHKO ATTENTION Bild 29 / 68 Legende: US-Aussenminister Antony Blinken (zweiter von links) beim Besuch von ukrainischen Grenztruppen in einem Bunker (7.9.2023). Reuters/BRENDAN SMIALOWSKI/Pool Bild 30 / 68 Legende: Im Raum Saporischja kann die Ukraine einige Erfolge verbuchen (4.9.2023). REUTERS/Oleksandr Ratushniak Bild 31 / 68 Legende: Als wäre nichts geschehen: Eine Frau sitzt in einem Café, das nach einem Raketenangriff in Kiew beschädigt wurde. (30.8.2023) Keystone/ OLEG PETRASYUK Bild 32 / 68 Legende: Rettungskräfte am Standort einer offenbar durch einen russischen Raketenangriff zerstörten Pflanzenölfabrik in der ukrainischen Region Poltawa. (28.8.2023) Reuters/Ukraine's Presidential Office Andriy Yermak via Telegram Bild 33 / 68 Legende: Menschen gehen an beschädigten russischen Militärpanzern vorbei, entlang der Chreschtschatik-Strasse in Kiew. (21.8.2023) Keystone/ SERGEY DOLZHENKO Bild 34 / 68 Legende: Angehörige, Freunde und Kameraden nehmen Abschied von einer ukrainischen Soldatin und Militärsanitäterin (Kiew, 12.8.2023). Keystone/EPA/SERGEY DOLZHENKO Bild 35 / 68 Legende: Nur noch Trümmer blieben hier übrig: Nach dem russischen Raketenangriff auf die Stadt Pokrowsk in der Region Donezk läuft eine Frau an einem zerstörten Gebäude vorbei. (9.8.2023) Keystone/ Libkos Bild 36 / 68 Legende: Beim Raketenangriff auf Pokrowsk im Osten der Ukraine wurden ein Hotel und mehrere Wohnungen zerstört. (8.8.2023) Keystone/ NATIONAL POLICE OF UKRAINE HANDOUT Bild 37 / 68 Legende: Menschen in Kiew suchen Schutz in einer U-Bahn-Station während eines Luftangriffsalarms. (26. Juli 2023) REUTERS/Alina Smutko Bild 38 / 68 Legende: Region Charkiw: Eine Familie auf der Flucht, nachdem ihr Haus im Krieg zerstört wurde. (15. Juli 2023) EYSTONE/EPA/OLEG PETRASYUK Bild 39 / 68 Legende: Bachmut, Region Donezk: Ein Mehrfachraketenwerfer der ukrainischen Armee feuert auf russische Stellungen an der Front. (12. Juli 2023) Roman Chop via AP Bild 40 / 68 Legende: Innenansicht einer beschädigten Wohnung nach dem nächtlichen Angriff in Kiew. (Bild vom 13. Juli 2023) KEYSTONE/EPA/SERGEY DOLZHENKO Bild 41 / 68 Legende: Lwiw, Westukraine: Rettungskräfte versammeln sich vor beschädigten Gebäuden, während die Suche nach Opfern nach einem russischen Raketenangriff weitergeht. (6. Juli 2023) AP Photo/Mykola Tys Bild 42 / 68 Legende: Ukrainische Soldaten halten ihre Stellungen am Stadtrand von Awdijiwka. (Bild vom 19. Juni 2023) Keystone/AP Photo/Evgeniy Maloletka Bild 43 / 68 Legende: Die Polizei evakuiert Anwohner aus einem überschwemmten Gebiet nahe Cherson, nachdem der Kachowka-Staudamm gebrochen ist. (Bild vom 7. Juni 2023) REUTERS/Ivan Antypenko Bild 44 / 68 Legende: Russland hat die Einnahme von Bachmut bestätigt, nachdem dies die Söldnergruppe Wagner vermeldet hatte. Die ukrainische Regierung hat dementiert. (20. Mai 2023) Keystone/Prigozhin Press Service via AP Bild 45 / 68 Legende: Ein ukrainischer Soldat feuert ein Artilleriegeschoss an der Front, nahe Bachmut, ab. (23. April 2023) REUTERS/Sofiia Gatilova Bild 46 / 68 Legende: Ein zerstörtes Wohnhaus in der ukrainischen Stadt Irpin, das abgerissen wird. (19. April 2023) REUTERS/Valentyn Ogirenko Bild 47 / 68 Legende: Rauch steigt auf im Zentrum von Bachmut. Grosse Teile der Stadt sind zerstört. (15. April 2023) Adam Tactic Group/Handout via REUTERS Bild 48 / 68 Legende: Eine zerstörte Strasse in Bachmut (14. April 2023). IMAGO/Evgeny Biyatov Bild 49 / 68 Legende: Eine Militärsanitäterin macht eine kurze Pause in Bachmut, Region Donezk. (9. April 2023) Keystone/AP Photo/Libkos Bild 50 / 68 Legende: Natalia weint am Grab ihres Mannes und ukrainischen Soldaten, Andrii Neshodovskiy, der auf einem Friedhof in Kiew beigesetzt wird. (25. März 2023) Keystone/AP Photo/Evgeniy Maloletka Bild 51 / 68 Legende: Grosse Zerstörung in der Stadt Awdijiwka im Osten des Landes (7. März 2023). Keystone/AP Photo/Evgeniy Maloletka Bild 52 / 68 Legende: Eine Frau weint am Grab während eines Gedenkgottesdienstes in Butscha anlässlich des einjährigen Jahrestages des Kriegsbeginns (24. Februar 2023). Keystone/AP Photo/Emilio Morenatti Bild 53 / 68 Legende: Ohne Ankündigung ist US-Präsident Joe Biden zu einem Blitzbesuch kurz vor dem Jahrestag des russischen Angriffskrieges in die ukrainische Hauptstadt Kiew gekommen. (20. Februar 2023) Keystone/AP Photo/ Evan Vucci Bild 54 / 68 Legende: Anwohnerinnen und Anwohner holen Wasser in Bachmut, Ostukraine. Keystone/AP Photo/Libkos Bild 55 / 68 Legende: Menschen suchen während eines russischen Raketenangriffs in Kiew Schutz in einer U-Bahn-Station. (10. Februar 2023) Reuters/Vladyslav Musiienko Bild 56 / 68 Legende: Wolodimir Selenski (Mitte) machte nach dem Gipfel mit der EU in Kiew vom 3. Februar 2023 weiter Druck für einen raschen Beitritt seines Landes zur Union. Kommissionschefin Ursula von der Leyen (rechts) sagte, dafür gebe es keinen starren Zeitplan. Keystone/AP/Ukrainisches Präsidialbüro Bild 57 / 68 Legende: Bilanz eines russischen Raketeneinschlags in ein Wohnhaus in Dnipro: 45 Tote – darunter 6 Kinder, 80 Verletze, mindestens 20 Personen werden noch immer vermisst. (16. Januar 2023) REUTERS/Clodagh Kilcoyne Bild 58 / 68 Legende: Verwüstung nach russischen Bombardements auf Cherson. (10. Januar 2023) IMAGO/Ximena Borrazas Bild 59 / 68 Legende: Mitten im Krieg: Strassenszene in Bachmut. (9. Januar 2023) KEYSTONE/EPA/MYKOLA TYMCHENKO Bild 60 / 68 Legende: Angehörige von Soldaten des Asow-Regiments, die nach dem Fall von Mariupol von Russland gefangen genommen wurden, fordern in Kiew deren Freilassung. (24. Dezember 2022) AP Photo/Efrem Lukatsky Bild 61 / 68 Legende: Russischer Rückzug aus Cherson: Eine Frau begrüsst freudig einen ukrainischen Armeeangehörigen. (12. November 2022) Reuters/Lesko Kromplitz Bild 62 / 68 Legende: Ein Mann trauert nach dem Raketenbeschuss auf Mikolajiw um einen getöteten Angehörigen. (13. Oktober 2022) Keystone/AP/LIBKOS Bild 63 / 68 Legende: Erstmals seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine hat ein Schiff mit Getreide den Hafen von Odessa verlassen können. (01.08.22) Keystone/EPA Turkish Defence Ministry Bild 64 / 68 Legende: Ukrainische Soldaten hiessen auf der symbolträchtigen Schlangeninsel im Schwarzen Meer wieder die ukrainische Flagge. (7. Juli 2022) Keystone Bild 65 / 68 Legende: Symbol des Widerstands: Das Asowstal-Stahlwerk im belagerten Mariupol. Dort verschanzen sich im Mai 2022 ukrainische Kämpfer und Zivilisten. (7. Mai 2022) Reuters Bild 66 / 68 Legende: Im April 2022 werden neue Massengräber in Butscha nahe Kiew entdeckt. (28. April 2022). Reuters Bild 67 / 68 Legende: Teil eines Konvois auf der Autobahn T-1011 am östlichen Rand des Antonow-Flughafens in der Nähe von Kiew (Satellitenbild/Handout vom 28. Februar 2022). Maxar Technologies via Keystone Bild 68 / 68 Legende: 24. Februar 2022: Der russische Präsident Wladimir Putin hält eine Videoansprache, in der er den Beginn der «Militäroperation» ankündigt. Reuters

Ein Vorstoss über den Dnipro ist für die ukrainische Armee von entscheidender Bedeutung. Der Transport schwerer militärischer Ausrüstung und von Vorräten über den Fluss könnte es den ukrainischen Truppen ermöglichen, eine neue Angriffslinie im Süden auf dem direktesten Landweg zur Schwarzmeer-Halbinsel Krim zu eröffnen, die 2014 von Russland annektiert wurde.

Die Lage an der Schwarzmeerküste Box aufklappen Box zuklappen Die Lage im Schwarzen Meer hat sich nach Ansicht des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski in den vergangenen Monaten zugunsten seines Landes verbessert. «Es ist uns gelungen, Russland im Schwarzen Meer die Initiative zu entreissen», sagte Selenski in Kiew. Dort tagte die Parlamentarische Versammlung der Schwarzmeer-Wirtschaftskooperation (PABSEC). Mit Beginn des Angriffskrieges im Februar 2022 blockierte Russland die ukrainische Schwarzmeerküste zunächst völlig; die Ukraine verlor ihre Marine. Später liess Moskau in einer Vereinbarung mit der Türkei und den Vereinten Nationen begrenzte ukrainische Getreideexporte per Schiff zu. Seit August betreibt die Ukraine einen Seekorridor Richtung Bosporus ohne russische Sicherheitsgarantien. Bislang haben nach ukrainischen Angaben 151 Frachter den temporären Korridor im Schwarzen Meer genutzt. Militärischer Hintergrund sind ukrainische Erfolge wie die Versenkung des russischen Kreuzers «Moskwa» und die Rückeroberung der Schlangeninsel vor der rumänischen Küste 2022. In diesem Jahr setzte die Ukraine mit westlichen Präzisionswaffen Stellungen der russischen Flugabwehr, Militärflugplätze und Kommandozentralen auf der Halbinsel Krim ausser Gefecht. Auch mehrere Schiffe der Schwarzmeerflotte wurden schwer beschädigt. Russland kann aber immer noch die ukrainischen Häfen am Meer und an der Donau mit Kampfdrohnen oder Raketen beschiessen.

Die russischen Streitkräfte haben rund 17 Prozent der Ukraine besetzt. Sie sind derzeit im Osten erneut in der Offensive, unter anderem in der Gegend der ukrainisch kontrollierten Stadt Awdijiwka und in der Nähe der russisch kontrollierten Stadt Bachmut. Dort kommt es nach jüngsten Angaben des ukrainischen Militärs gegenwärtig auch zu einigen der bislang heftigsten Schlachten. Insgesamt tobten den Angaben zufolge aber entlang der gesamten Front vom Osten bis zum Süden Kämpfe.

Zehntausende Frauen dienen in der ukrainischen Armee Box aufklappen Box zuklappen Mehr als 40'000 Frauen dienen während des russischen Angriffskriegs in der ukrainischen Armee. Das seien etwas mehr als fünf Prozent der Gesamtstärke der Streitkräfte, teilte das Verteidigungsministerium in Kiew am Montag mit. Rund 5000 Ukrainerinnen befänden sich unmittelbar im Kampfeinsatz. Insgesamt seien bisher mehr als 13'400 Frauen an Kampfhandlungen beteiligt gewesen.

Einschätzung der britischen Geheimdienste

Bei russischen Soldaten und ihren Angehörigen wächst nach Einschätzung britischer Experten die Kritik an langen Einsätzen in der Ukraine. Das geht aus dem täglichen Geheimdienstbericht des Verteidigungsministeriums in London zum russischen Angriffskrieg in der Ukraine am Montag hervor.

Demnach gingen am 7. November wohl zum ersten Mal seit dem Beginn der russischen Invasion im Februar 2022 Frauen russischer Soldaten in Moskau aus Protest auf die Strasse und forderten die Rotation ihrer Männer vom Einsatz an der Front. Zwar sei die Demonstration innerhalb weniger Minuten von der Polizei beendet worden, doch die Forderung sei bemerkenswert, hiess es in der Mitteilung der Briten. «Der anscheinend unbegrenzte Kampfeinsatz von Personal ohne Rotation wird zunehmend von den Soldaten selbst wie auch deren Angehörigen als nicht nachhaltig betrachtet», so die Mitteilung.

Diplomatie und Unterstützung

Die USA stellen der Ukraine zur Abwehr der russischen Invasion weitere Militärausrüstung bereit. Bei dem neuen Paket im Wert von 100 Millionen US-Dollar (rund 88 Millionen Franken) handelt es sich um Militärhilfe, die bereits vom US-Kongress genehmigt wurde. Das Rüstungspaket umfasst unter anderem Stinger-Flugabwehrraketen, einen Mehrfachraketenwerfer vom Typ Himars sowie Artilleriemunition. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin sicherte der Ukraine bei seinem Besuch in Kiew weitere Unterstützung zu.

US-Sanktionen gegen «Schlächter von Butscha» Box aufklappen Box zuklappen Die US-Regierung verhängt Einreiseverbote gegen zwei russische Militärs wegen Beteiligung an «schweren Menschenrechtsverletzungen». Die Massnahme betreffe zum einen Asatbek Omurbekow, der als «Schlächter von Butscha» bekannt sei, teilte das US-Aussenministerium am Montag mit. Die US-Regierung wirft ihm «aussergerichtliche Tötungen unbewaffneter ukrainischer Zivilisten» in dem Dorf Andrijiwka in der Ostukraine vor. Er habe seine Einheit auch nach Butscha geführt, wo diese «Zivilisten tötete, schlug, zerstückelte, verbrannte und Scheinhinrichtungen durchführte». Auch die Europäische Union hatte wegen seiner «direkten Verantwortung für Tötungen, Vergewaltigungen und Folter» im Kiewer Vorort Butscha» bereits Sanktionen gegen Omurbekow verhängt. Die US-Regierung setzt wegen der Tötungen in Andrijiwka zum anderen Gardekorporal Daniil Frolkin auf die Sanktionsliste. «Die Berichte, wonach Omurbekow und Frolkin in schwere Menschenrechtsverletzungen verwickelt waren, wie sie von Nichtregierungsorganisationen und unabhängigen Untersuchungen dokumentiert wurden, sind ernst und glaubwürdig», so das US-Aussenministerium. Infolge der Sanktionen können Omurbekow, Frolkin und ihre unmittelbaren Familienangehörigen nicht mehr in die USA einreisen. Die US-Regierung hat nach Russlands Einmarsch in die Ukraine zahlreiche Sanktionen gegen Moskau, russische Einrichtungen oder Verbündete von Kremlchef Wladimir Putin verhängt. Darunter ist auch die russische Militäreinheit, die für die Gräuel in Butscha verantwortlich gemacht wird.

Am Mittwoch findet ein virtueller G20-Gipfel statt. Der russische Präsident Wladimir Putin wird nach Angaben des Moskauer Staatsfernsehens daran teilnehmen. Putin werde da womöglich das erste Mal seit langer Zeit im Online-Format live auch wieder westliche Staatenführer sehen, berichtete das Staatsfernsehen am Sonntag.

Die Mitglieder der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) haben sich bei ihrem Gipfeltreffen in San Francisco nicht auf eine gemeinsame Position zu den Kriegen in der Ukraine und in Gaza verständigen können. Eine gemeinsame Abschlusserklärung wurde am Freitagabend (Ortszeit) veröffentlicht. Darin blieben die beiden Konflikte ausgespart.

Ukraine macht sich bereit für die EU Box aufklappen Box zuklappen Die Ukraine will nach Worten von Präsident Wolodimir Selenski alle Vorgaben der EU-Kommission für Beitrittsverhandlungen mit der Europäischen Union erfüllen. Das sagte Selenski in seiner Videoansprache, nachdem er mit seiner Führung in Kiew über den erhofften Beitritt gesprochen hatte. «Wir arbeiten daran, eine bedingungslose Entscheidung über die Aufnahme von Verhandlungen zu erreichen», sagte Selenski. Für die Ukraine sei es entscheidend, alle Vorgaben der Europäischen Kommission als Voraussetzung für Beitrittsverhandlungen zu erfüllen. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sah das Land auf gutem Weg, insgesamt sieben Vorgaben zu erfüllen, darunter zur Bekämpfung der Korruption. Die Ukraine hofft, dass ein Gipfel der Staats- und Regierungschefs Mitte Dezember den Weg für Beitrittsgespräche freimacht. Selenski stellte die Aufnahme der Ukraine als Projekt für ganz Europa dar.

Der Deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz fordert den russischen Präsidenten Wladimir Putin auf, den ersten Schritt zu einer möglichen friedlichen Lösung in der Ukraine zu gehen. «Er muss Truppen zurückziehen», sagt der SPD-Politiker auf einem Bürgerdialog im brandenburgischen Nuthetal. Scholz sichert der Ukraine erneut Hilfe bei der Verteidigung gegen den russischen Überfall zu, solange dies nötig sei.

Der Deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius ist am Dienstag zu seinem zweiten Besuch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew eingetroffen. «Ich bin wieder hier, um erstens weitere Unterstützung zuzusagen», sagte der Minister. Er wolle «aber auch unsere Solidarität, unsere tiefe Verbundenheit und Bewunderung für den mutigen, tapferen und verlustreichen Kampf, der hier geführt wird» ausdrücken. Auf dem Programm stand unter anderem ein Gespräch mit seinem ukrainischen Kollegen Rustem Umjerow. Pistorius hatte im Februar erstmals Kiew besucht, knapp drei Wochen nach seiner Vereidigung als Verteidigungsminister.

Geflüchtete und Kriegsopfer

Laut ukrainischen Streitkräften hat Russland bis jetzt 319'820 Soldaten verloren (Stand 21. November).

Wie Russland macht die Ukraine in der Regel keine Angaben zu Getöteten und Verletzten in den eigenen Reihen. Der ukrainische Verteidigungsminister Olexi Resnikow hatte aber am 16. April einen Hinweis auf die ungefähre Höhe der eigenen Verluste seit Beginn des russischen Angriffskrieges gemacht. Die Opferzahl liege unter 50'000 Toten. Der russische Verteidigungsminister Sergei Schoigu bezifferte Anfang September die ukrainischen Verluste seit Beginn der Gegenoffensive Kiews auf mehr als 66'000 Soldaten. Unabhängig lassen sich die Angaben der Kriegsparteien nicht prüfen.

Ukraine: mehr als 3500 ukrainische Kriegsgefangene in Russland Box aufklappen Box zuklappen Über 3500 ukrainische Soldaten sind nach Angaben der Regierung in Kiew weiter in russischer Kriegsgefangenschaft. Insgesamt sei die Gefangenschaft von mehr als 4300 Ukrainern in Russland bestätigt, teilte das Ministerium für Reintegration am Freitag mit. Davon seien über 760 Zivilisten. Die Angehörigen erhalten demnach finanzielle Unterstützung vom ukrainischen Staat. Anfang November war bekannt geworden, dass Kiew im Westteil des Landes ein zweites Gefängnis für russische Kriegsgefangene vorbereitet. Schätzungen zufolge bieten beide Einrichtungen gemeinsam Platz für etwa 900 Gefangene. Russischen Angaben nach befinden sich über 500 russische Soldaten in ukrainischer Kriegsgefangenschaft. Die Ukraine wehrt seit fast 21 Monaten eine russische Invasion ab. Dem ukrainischen Menschenrechtsbeauftragten Dmytro Lubinez zufolge wurden seither knapp 2600 Kriegsgefangene und Zivilisten von Moskau an Kiew übergeben. Moskau hat im Gegenzug eine unbekannte Zahl an Kriegsgefangenen erhalten.

Nach US-Schätzungen (Stand 18. August) könnten fast eine halbe Million Soldaten auf beiden Seiten getötet oder verwundet worden sein, zitierte die «New York Times» US-Regierungsbeamte. Diese warnten zugleich, dass die Verluste schwer einzuschätzen seien, da Kiew keine Zahlen veröffentliche und vermutet werde, dass Moskau zu geringe Zahlen nenne.

Dem Bericht zufolge gehen die nicht namentlich genannten US-Beamten auf russischer Seite von 120'000 getöteten und 170'000 bis 180'000 verwundeten Soldaten aus. Für die Ukraine sprachen sie demnach von etwa 70'000 getöteten und 100'000 bis 120'000 verletzten Soldaten. Unabhängig überprüfen lassen sich diese Zahlen noch nicht.

UNO: 18 Millionen Menschen benötigen humanitäre Hilfe Box aufklappen Box zuklappen In der Ukraine benötigen gemäss der UNO rund 18 Millionen Menschen humanitäre Hilfe – das sind rund 40 Prozent der Bevölkerung. Es sei wichtig, angesichts der Lage im Nahen Osten den enormen Bedarf an Hilfe in der Ukraine nicht aus den Augen zu verlieren, sagte der UNO-Nothilfekoordinator vor dem Sicherheitsrat Ende Oktober. Durch die schweren Schäden an der Infrastruktur sei der Zugang der Zivilbevölkerung zu elementaren Dingen wie Strom, Wasser oder Heizwärme weiterhin beschränkt. Das sei gerade mit Blick auf den nahenden Winter besorgniserregend, so der UNO-Vertreter.

Zivile Opfer: Laut dem UNO-Hochkommissariat für Menschenrechte haben Beobachterinnen und Beobachter bisher über 9701 getötete und rund 17'748 verletzte Zivilpersonen durch den russischen Angriff auf die Ukraine gezählt (Stand 25. September). Es sei aber zu befürchten, dass die tatsächlichen Zahlen wesentlich höher liegen. Die UNO zählt nur Fälle, die sie unabhängig bestätigen konnte.

Geflüchtete: Über 5.8 Millionen Menschen haben seit Kriegsbeginn die Ukraine verlassen und Schutz in europäischen Ländern gesucht, weltweit sind es über 6.2 Millionen (Stand 21. November). Das teilt das Flüchtlingshilfswerk der UNO (UNHCR) mit. Die Zahl der Binnenflüchtlinge beziffert die für Flüchtlingsfragen zuständige Vizeregierungschefin auf 4.9 Millionen (Stand 12. November). In letzter Zeit sei die Zahl der Binnenflüchtlinge indes kaum noch gestiegen, so Iryna Wereschtschuk. Denn: Einige Evakuierte kehrten in ihre Häuser zurück.

Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf Box aufklappen Box zuklappen Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldawien und Ungarn sowie in der Schweiz. Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.

66'057 Personen, die wegen des Kriegs gegen die Ukraine in die Schweiz geflüchtet sind, haben einen aktiven Schutzstatus S. Das sind 40 weniger als in der Vorwoche. Bei insgesamt 19'116 Personen wurde der Status S beendet (+179). (Stand 17. November)