Ukrainische Truppen geraten im Osten des Landes immer stärker unter Druck. Nach russischen Angaben ist die strategisch wichtige Stadt Lyman erobert worden. Der Eisenbahnknotenpunkt sei unter Kontrolle der russischen Truppen. Das ukrainische Militär räumte am Samstag einen Rückschlag im Kampf um die Stadt im Donbass ein.

Besonders umkämpft ist weiter die Grossstadt Sjewjerodonezk im Donbass. Die russischen Truppen versuchten, dort Fuss zu fassen, teilte der ukrainische Militärexperte Oleh Schdanow der Agentur Unian zufolge mit. Nach Angaben des Gouverneurs von Luhansk, Serhij Gaidai, ist die Stadt weiter unter ukrainischer Flagge. Er widersprach damit Berichten aus Russland, Sjewjerodonezk sei vollständig eingenommen.

Insgesamt hielten sich in der Region rund 10'000 russische Soldaten auf, sagte Gaidai am Samstag im ukrainischen Fernsehen. Zwar hätten die ukrainischen Soldaten genügend Kraft und Ressourcen, um sich zu verteidigen. «Trotzdem ist es möglich, dass wir uns zurückziehen müssen, um uns nicht ergeben zu müssen.»

Westliche Militärexperten sehen vor allem in der möglichen Eroberung von Lyman eine Vorentscheidung darüber, ob Russland seine Offensive fortsetzen kann oder nicht, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Ein Sprecher des Kiewer Verteidigungsministeriums sagte, ukrainische Truppen hätten einen Gegenangriff gestartet.

Derweil hat die Ukraine den Westen erneut mit Nachdruck zur weiteren Lieferung schwerer Waffen aufgerufen. Berater von Präsident Wolodimir Selenski nannten konkret Mehrfachraketenwerfer und Antischiffsraketen. Damit liesse sich auch die Blockade ukrainischer Häfen durchbrechen, hiess es.

Nach den gescheiterten Angriffen auf die Hauptstadt Kiew und Charkiw, der zweitgrössten Stadt der Ukraine nahe der russischen Grenze, hatte Russland seine Strategie geändert. Ziel ist nunmehr die vollständige Eroberung der beiden Provinzen des Donbass, Donezk und Luhansk. Seit 2014 ist das Gebiet bereits teilweise in den Händen prorussischer Separatisten.

Nach Darstellung des russischen Verteidigungsministeriums ist der Hafen der inzwischen vollständig eroberten Stadt Mariupol für die internationale Schifffahrt wieder offen. Die Gefahr durch Seeminen sei gebannt, hiess es am Donnerstag.

Eine diplomatische Lösung ist nicht in Sicht. Verhandelt wird zwischen Moskau und Kiew derzeit nicht. Staatschef Selenski warf Russland in der Nacht auf Sonntag eine Politik des Terrors vor. «Ich werde die Welt immer wieder daran erinnern, dass Russland endlich offiziell als Terrorstaat, als Förderer des Terrorismus, anerkannt werden muss», sagte Selenski in einer Videoansprache.

Am Mittwoch noch hatte Selenski betont, er sei zu direkten Gesprächen mit Wladimir Putin bereit – dies unter der Bedingung, dass sich die russische Armee in diejenigen Gebiete zurückziehe, in denen sie vor Kriegsbeginn Ende Februar war. «Die Ukraine kämpft, bis sie ihr gesamtes Territorium zurück hat», bekräftigte Selenski am Rande des Weltwirtschaftsforums WEF in einer erneuten Videoschaltung.

Der ukrainische Chef-Unterhändler in den Gesprächen mit Russland, Mychailo Podoljak, hält eine Vereinbarung mit der Führung in Moskau nicht für vertrauenswürdig. «Jedes Abkommen mit Russland ist keinen Cent wert», schreibt Podoljak am Samstag auf Telegram.

Russland wirft der Ukraine widersprüchliche Äusserungen zu Friedensgesprächen vor. Dass die Gespräche eingefroren seien, liege in der Verantwortung der Regierung in Kiew, sagte der Sprecher des russischen Präsidialamtes, Dmitri Peskow, gemäss der Nachrichtenagentur Reuters.

Am Samstag telefonierten der deutsche Kanzler Olaf Scholz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron fast anderthalb Stunden mit Putin. Dieser warnte beide vor einer Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine. Scholz und Macron ihrerseits forderten ein Ende des Krieges.

Scholz und Macron forderten Putin auch dazu auf, den Getreideexport aus den durch die russische Marine blockierten Häfen der Ukraine zu ermöglichen. Dort können 25 Millionen Tonnen Grundnahrungsmittel nicht verschifft werden, die im Nahen Osten und Afrika dringend gebraucht werden. Putin nannte als Bedingung für eine Aufhebung der Blockade allerdings eine Abschwächung oder Aufhebung der Sanktionen des Westens gegen Russland.

Nach der Eroberung der Hafenstadt Mariupol durch russische Truppen warnte Bürgermeister Wadym Bojtschenko unterdessen vor dem Risiko von Infektionskrankheiten. Kanalisation und Müllabfuhr funktionierten nicht mehr, zudem stiegen die Temperaturen. «Daher melden unsere Ärzte die Gefahr, die in diesem Sommer auftreten kann: Ausbrüche von Infektionskrankheiten wie der Ruhr und anderen», sagte Bojtschenko, der selbst nicht in der Stadt ist.

Die ukrainischen Kämpfer, die kürzlich in Mariupol in russische Kriegsgefangenschaft geraten sind, werden weiter im von prorussischen Separatisten kontrollierten Donbass festgehalten. Bis zum vergangenen Wochenende hatten sich mehr als 2400 ukrainische Verteidiger der Hafenstadt Mariupol, die im Donezker Gebiet liegt, ergeben.

Legende: Diese Drohnenaufnahme zeigt die zerstörten Anlagen des Asowstal-Werks in Mariupol (23. Mai 2022). Reuters

In Russland soll unterdessen das ukrainische Asow-Regiment, dessen Mitglieder auch in Mariupol kämpften, als «terroristische Organisation» eingestuft werden. Für die Mitgliedschaft in einer als terroristisch verbotenen Organisation drohen in Russland bis zu 20 Jahre Haft. Inwiefern die Einstufung die Mariupoler Kämpfer betreffen könnte, ist unklar.

Getötete Armee-Angehörige: Ein genaues Bild über Todesopfer – sowohl auf russischer wie auf ukrainischer Seite – gibt es nicht. Die Angaben und Schätzungen gehen weit auseinander. Die Nato geht davon aus, dass mittlerweile zwischen 7000 und 15'000 russische Armeeangehörige ihr Leben verloren haben. Die Ukraine gibt die Zahl deutlich höher, mit über 27'000 getöteten russischen Soldaten, an. Von russischer Seite gibt es dazu keine Angaben mehr; die letzte Zahl, die Ende März genannt wurde, sprach von rund 1300 getöteten Soldaten.

Der ukrainische Präsident Selenski hatte zuletzt Mitte April die eigenen Verluste offengelegt. Damals sprach er von insgesamt etwa 3000 ukrainischen Soldaten, die seit dem russischen Angriff am 24. Februar gestorben seien.

Russischer Soldat zu lebenslanger Haft verurteilt Box aufklappen Box zuklappen Im ersten ukrainischen Kriegsverbrecherprozess ist ein 21 Jahre alter russischer Soldat zu lebenslanger Haft verurteilt worden.



Das Gericht in Kiew sah es am Montag nach einem Geständnis des Mannes als erwiesen an, dass der Panzersoldat nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine am 28. Februar einen unbewaffneten 62-Jährigen Zivilisten erschoss. Nach dem weltweiten Entsetzen über russische Gräueltaten in der Ukraine war dies der erste vor Gericht verhandelte Fall. Der Beschuldigte hat nun 30 Tage Zeit, um Berufung einzulegen. Noch ist das Urteil nicht rechtskräftig.

Zivile Opfer: Laut dem UNO-Hochkommissariat für Menschenrechte haben Beobachter bislang 4031 getötete Zivilisten verifiziert (Stand 26. Mai), davon 261 Kinder. Das UNO-Hochkommissariat für Menschenrechte schreibt in seinem Bericht vom 27. Mai, man gehe davon aus, dass die tatsächlichen Zahlen erheblich höher seien.

Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf Box aufklappen Box zuklappen Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine hat die Schweizer Spendensammelorganisation Glückskette zur Solidarität mit der betroffenen Bevölkerung aufgerufen. Die Menschen flüchteten in die Nachbarländer. Deshalb werde sich die Glückskette auf die Aufnahme von Flüchtlingen in diesen Staaten, insbesondere Polen, konzentrieren. Je nach Entwicklung der Situation werde die Glückskette ihre Unterstützung auf Hilfsprojekte direkt innerhalb der Ukraine ausweiten, sofern die Sicherheitslage dies zulasse. Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.

Flüchtende: Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine sind nach Angaben des UNO-Hochkommissariats für Flüchtlinge (UNHCR) mehr als 6.6 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer aus ihrem Heimatland geflüchtet. Innerhalb der Ukraine befanden sich zudem mehr als acht Millionen Menschen auf der Flucht. Zusammen sind das mehr als ein Drittel der gesamten Bevölkerung.

In der Schweiz sind bis Freitag 53’655 Flüchtlinge aus der Ukraine registriert worden, wie das Staatssekretariat für Migration (SEM) per Twitter bekannt gab. 50’923 Ukraine-Flüchtlinge haben gemäss den Angaben bisher den Schutzstatus S erhalten.