Militärische Aktionen

Ukrainische Truppen geraten im Osten des Landes seit Tagen immer stärker unter Druck. Im Donbass sei nun die «maximale Kampfkraft der russischen Armee» versammelt, sagte Präsident Wolodimir Selenski in einer Videobotschaft in der Nacht zum Dienstag.

Die Kämpfe um die strategisch wichtige Stadt Sjewjerodonezk sind in vollem Gange. Unterschiedlichen Quellen zufolge haben die russischen Streitkräfte 50 bis 70 Prozent der Stadt eingenommen. Einige ukrainische Truppen hätten sich zu bereits vorbereiteten Stellungen zurückgezogen, sagte Gouverneur Serhij Gaidai am Mittwoch.

Die Angriffe in der Region bezwecken offenbar, den letzten von der Ukraine gehaltenen Ballungsraum in der Region Luhansk, Sjewjerodonezk-Lyssytschansk, abzuschneiden und so die dort stationierten Truppen aufzureiben. Nach Einschätzung britischer Geheimdienste geht Moskau damit allerdings das Risiko ein, in anderen besetzen Gebieten die Kontrolle wieder zu verlieren.

Die Einnahme von Sjewjerodonezk und der Nachbarstadt Lyssytschansk am Ufer des Flusses Siwerskyj Donez würde Russland die faktische Kontrolle über die Region Luhansk im Donbass geben und die Möglichkeit, nach mehr als drei Monaten Krieg eine Art Sieg zu verkünden. Russlands Aussenminister Sergej Lawrow hatte kürzlich die Einnahme des Donbass als eine bedingungslose Priorität für sein Land bezeichnet.

Auch bei den Kämpfen im Süden leisten die ukrainischen Streitkräfte nach eigenen Angaben erbitterten Widerstand. Die ukrainischen Streitkräfte hätten einige Erfolge nahe der Stadt Cherson im Süden des Landes erzielt, sagte Präsident Wolodimir Selenski am Dienstag.

Die Truppen würden zudem in Teilen der Region Charkiw östlich von Kiew vorstossen. «Unsere Verteidiger zeigen äussersten Mut und bleiben Herr der Lage an der Front, obwohl die russische Armee erheblich im Vorteil bei Ausrüstung und Anzahl der Soldaten ist», sagt Selenski in einer Ansprache.

Verhandlungen und Diplomatie

Die US-Regierung wird der Ukraine nach Angaben von Präsident Joe Biden moderne Raketensysteme liefern. Biden schrieb in einem Gastbeitrag für die «New York Times», damit solle das angegriffene Land in der Lage versetzt werden, «wichtige Ziele auf dem Schlachtfeld in der Ukraine» präziser zu treffen. Russland wirft den USA vor, mit ihrer angekündigten Lieferung Öl ins Feuer zu giessen.

Die Ukraine hat nach Angaben der USA versichert, die US-Raketensysteme nicht für Angriffe auf Russland zu verwenden. Das erklärt US-Aussenminister Anthony Blinken.

Auch Deutschland will schwere Waffen liefern, wie Bundeskanzler Olaf Scholz am Mittwoch mitteilte. Er habe die Lieferung eines modernen Flugabwehrsystems zugesagt. Ausserdem werde den ukrainischen Streitkräften ein Ortungsradar zur Verfügung gestellt, das Artillerie aufklären könne.

In der Nacht auf Dienstag verständigten sich die EU-Staaten im Streit um das geplante Öl-Embargo gegen Russland auf einen Kompromiss. Mehr als zwei Drittel der russischen Öl-Lieferungen in die EU sollen von dem Einfuhrverbot betroffen sein, wie EU-Ratspräsident Charles Michel mitteilte. Allerdings sollen auf Druck Ungarns nur Öl-Lieferungen auf dem Seeweg betroffen sein – der Transport über Pipelines soll weiter möglich sein.

Moskau hat auf den Entscheid gelassen reagiert. Die frei werdenden Mengen würden in andere Richtungen umgeleitet, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der russischen Nachrichtenagentur Interfax zufolge. «Diese Sanktionen wirken sich natürlich negativ auf den gesamten Kontinent aus – auf die Europäer und auf uns und auf den gesamten globalen Energiemarkt.» Russland werde die negativen Folgen durch systematische Handlungen minimieren, sagte Peskow.

Ausserdem sollen die russische Sberbank aus dem Finanzkommunikationsnetzwerk Swift ausgeschlossen und drei russische TV-Sender verboten werden.

Die EU sagte der Ukraine auch weitere Finanzhilfen von bis zu neun Milliarden Euro zu. Mit dem Geld sollen laufende Kosten, etwa für Rentenzahlungen und den Betrieb von Spitälern, gedeckt werden.

Eine diplomatische Lösung zwischen Russland und der Ukraine ist nicht in Sicht. Verhandelt wird zwischen Moskau und Kiew derzeit nicht. Staatschef Selenski wirft Russland eine Politik des Terrors vor, während Russland der Ukraine die Schuld dafür gibt, dass die Gespräche auf Eis liegen.

Bild 1 / 21 Legende: Der russische Präsident Wladimir Putin ist auf einem Bildschirm zu sehen, auf dem russische TV-Nachrichten in einer Verteilerstelle für humanitäre Hilfe in der südlichen Hafenstadt Mariupol übertragen werden (30. Mai 2022). Reuters Bild 2 / 21 Legende: Eine Haubitze der pro-russischen Truppen feuert am 24. Mai 2022 in Richtung der Grossstadt Sjewjerodnezk. Die Stadt in der Region Luhansk ist stark umkämpft. Reuters Bild 3 / 21 Legende: Die Ortschaft Popasna in der Region Luhansk im Osten der Ukraine hat massiv unter den Angriffen gelitten. (Foto vom 28.05.2022) Reuters Bild 4 / 21 Legende: Auch in Irpin in der Nähe der Hauptstadt Kiew ist die Zerstörung gross. Eine alte Frau betrachtet die Schäden. (26. Mai 2022) Keystone Bild 5 / 21 Legende: Ein Junge spielt in Borodyanka bei Kiew vor Häusern, die durch Granatenbeschuss zerstört wurden. (24. Mai 2022) Keystone Bild 6 / 21 Legende: Russische Soldaten suchen die Gegend um das Stahlwerk Asowstal in Mariupol nach Minen ab. (23. Mai 2022) imago images Bild 7 / 21 Legende: Ein Mann trägt in Lyssytschansk (Region Luhansk) Wasserflaschen in einen Bunker, während sich ein Kind wegen der Explosionen die Ohren zuhält. (23. Mai 2022) imago images Bild 8 / 21 Legende: Ein Bus mit Angehörigen der ukrainischen Streitkräfte, die sich im belagerten Stahlwerk Asowstal ergeben haben, fährt unter Eskorte des prorussischen Militärs davon. (Mariupol, 20. Mai 2022) Reuters Bild 9 / 21 Legende: Blick auf eine Explosion nach einer gemeinsamen Aktion von Angehörigen der Nationalgarde der Ukraine, der Spezialeinheiten und des Staatssicherheitsdienstes zur Sprengung einer Brücke zwischen Sievierodonetsk und Lyssytschansk. (19.05.2022) Reuters Bild 10 / 21 Legende: Rauch steigt nach einem Luftangriff auf das Kulturzentrum in Losowa in der Region Charkiw auf. Dieses Standbild stammt aus einem Video, das am 20. Mai 2022 veröffentlicht wurde. State Emergency Service of Ukraine (DSNS)/Handout via REUTERS Bild 11 / 21 Legende: Nach Wochen der Belagerung: Ukrainische Kämpfer verlassen das Stahlwerk Asowstal in Mariupol (16. Mai 2022). Reuters Bild 12 / 21 Legende: Menschen, die aus Mariupol evakuiert wurden, stehen vor einem Bus in der Nähe eines provisorischen Unterbringungszentrums im Dorf Bezimenne in der Region Donezk (7. Mai 2022). Reuters Bild 13 / 21 Legende: Symbol des Widerstands: Das Asowstal-Stahlwerk im belagerten Mariupol. Dort haben sich ukrainische Kämpfer und Zivilisten verschanzt (7. Mai 2022) Reuters Bild 14 / 21 Legende: Neue Gräber in Butscha nahe Kiew (28. April 2022). Reuters Bild 15 / 21 Legende: Als sich die russischen Soldaten aus Butscha nahe Kiew zurückzogen, lagen Leichen in den Strassen. Es wurden Vorwürfe von Kriegsverbrechen laut. Reuters Bild 16 / 21 Legende: Der Ukrainer Nicolai verabschiedet sich am Bahnhof von Lwiw von seiner Tochter und seiner Frau. Die beiden fliehen wie Hunderttausende anderer Menschen nach Polen (15. April 2022). Keystone Bild 17 / 21 Legende: Zerstörtes Mariupol: Rettungskräfte entfernen die Trümmer eines Gebäudes (10. April 2022). Reuters Bild 18 / 21 Legende: Zuflucht: Kinder spielen in einer Metro-Station in Kiew. Dort suchen viele Menschen Schutz vor den Luftangriffen (2. März 2022). Keystone Bild 19 / 21 Legende: Auf diesem vom Pressebüro des ukrainischen Präsidenten zur Verfügung gestellten Foto spricht Wolodimir Selenski im Zentrum von Kiew über sein Smartphone zur Nation (26. Februar 2022). Keystone Bild 20 / 21 Legende: Teil eines Konvois auf der Autobahn T-1011 am östlichen Rand des Antonow-Flughafens in der Nähe von Kiew (Satellitenbild/Handout vom 28. Februar 2022). Maxar Technologies via Keystone Bild 21 / 21 Legende: 24. Februar 2022: Der russische Präsident Wladimir Putin hält eine Videoansprache, in der er den Beginn der «Militäroperation» ankündigt. Reuters

Kriegsopfer

Armeeangehörige: Ein genaues Bild über Todesopfer – sowohl auf russischer wie auf ukrainischer Seite – gibt es nicht. Die Angaben und Schätzungen gehen weit auseinander. Die Nato geht davon aus, dass mittlerweile zwischen 7000 und 15'000 russische Armeeangehörige ihr Leben verloren haben. Die Ukraine gibt die Zahl deutlich höher, mit über 27'000 getöteten russischen Soldaten, an. Von russischer Seite gibt es dazu keine Angaben mehr; die letzte Zahl, die Ende März genannt wurde, sprach von rund 1300 getöteten Soldaten.

Legende: Menschen stehen inmitten neu angelegter Gräber auf einem Friedhof in der Siedlung Staryi Krym ausserhalb von Mariupol (22. Mai 2022). Reuters

Der ukrainische Präsident Selenski hatte zuletzt Mitte April die eigenen Verluste offengelegt. Damals sprach er von insgesamt etwa 3000 ukrainischen Soldaten, die seit dem russischen Angriff am 24. Februar gestorben seien.

Zwei weitere russische Soldaten verurteilt Box aufklappen Box zuklappen In der Ukraine sind zwei weitere russische Soldaten wegen Kriegsverbrechen verurteilt worden. Sie erhielten eine Haftstrafe von elfeinhalb Jahren, wie ein Gericht im zentralukrainischen Kotelewska am Dienstag in dem zweiten Prozess dieser Art seit Beginn der russischen Invasion Ende Februar entschied. Beide Kriegsgefangenen hatten in der vergangenen Woche zugegeben, einer Artillerieeinheit angehört zu haben, die von der russischen Region Belgorod aus Ziele in der ostukrainischen Region Charkiw beschossen hat. Der Beschuss zerstörte eine Bildungseinrichtung in der Stadt Derhatschi, es gab aber keine Opfer, so die Staatsanwaltschaft. Die als Artilleriefahrer und Schütze beschriebenen Soldaten wurden den Angaben zufolge gefangengenommen, nachdem sie die Grenze überschritten und den Beschuss fortgesetzt hatten.



Die Staatsanwaltschaft hatte eine Haftstrafe von zwölf Jahren gefordert, während die Verteidigung um Nachsicht bat und erklärte, die beiden Soldaten hätten nur Befehle befolgt und Reue gezeigt. Im ersten Kriegsverbrecherprozess in der Ukraine in Zusammenhang mit der russischen Invasion war vor rund einer Woche ein russischer Soldat zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Ihm wurde vorgeworfen, einen unbewaffneten ukrainischen Zivilisten in den Kopf geschossen zu haben. Der 21-Jährige Panzerkommandant hatte sich schuldig bekannt, den 62-jährigen Mann getötet zu haben.



Zivile Opfer: Laut dem UNO-Hochkommissariat für Menschenrechte haben Beobachter bislang 4113 getötete Zivilisten verifiziert (Stand 30. Mai), davon 264 Kinder. Man gehe jedoch davon aus, dass die tatsächlichen Zahlen erheblich höher seien.

Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf Box aufklappen Box zuklappen Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine hat die Schweizer Spendensammelorganisation Glückskette zur Solidarität mit der betroffenen Bevölkerung aufgerufen. Die Menschen flüchteten in die Nachbarländer. Deshalb werde sich die Glückskette auf die Aufnahme von Flüchtlingen in diesen Staaten, insbesondere Polen, konzentrieren. Je nach Entwicklung der Situation werde die Glückskette ihre Unterstützung auf Hilfsprojekte direkt innerhalb der Ukraine ausweiten, sofern die Sicherheitslage dies zulasse. Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.

Flüchtende: Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine sind nach Angaben des UNO-Hochkommissariats für Flüchtlinge (UNHCR) mehr als 6.8 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer aus ihrem Heimatland geflüchtet. Innerhalb der Ukraine befanden sich zudem mehr als acht Millionen Menschen auf der Flucht. Zusammen sind das mehr als ein Drittel der gesamten Bevölkerung.

In der Schweiz haben bis Dienstag 54’341 Flüchtlinge aus der Ukraine den Schutzstatus S beantragt, wie das Staatssekretariat für Migration (SEM) per Twitter bekannt gab. 51’408 Ukraine-Flüchtlinge haben gemäss den Angaben bisher den Schutzstatus S erhalten.