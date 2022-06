Militärische Aktionen

Im Osten der Ukraine setzen russische Truppen nach ukrainischen Angaben ihre Angriffe auf Wohn- und Industriegebiete in der schwer umkämpften Stadt Sjewjerodonezk fort.

Der britische Geheimdienst berichtete in seinem Briefing vom Samstag, russische Truppen hätten zwar praktisch wieder die ganze Stadt unter Kontrolle. Ihre Versuche, die weitere Umgebung von Süden und Norden her einzukreisen, seien aber wenig erfolgreich gewesen.

Die Chemiefabrik Azot in Sjewjerodonezk ist Angaben prorussischer Separatisten zufolge vollständig umzingelt. «Eine kleine Gruppe ukrainischer Formationen auf dem Territorium des Azot-Chemiewerks kann die Fabrik nicht mehr verlassen», schrieb der Botschafter der selbst ernannten Volksrepublik Luhansk in Moskau, Rodion Miroschnik, auf Telegram.

Miroschnik räumte die Möglichkeit ein, dass sich auf dem belagerten Gelände weiter auch Zivilisten aufhalten könnten. Die ukrainische Seite hatte zuletzt von mehreren Hundert Menschen gesprochen, die die Fabrikkeller als Luftschutzbunker nutzten und festsässen.

Eine Evakuierung aus Sjewjerodonezk ist nach Angaben des Bürgermeisters nicht mehr möglich. Etwa 10'000 Zivilisten seien noch in der Stadt, sagt Olexander Strjuk. Die Zwillingsstadt Lyssytschansk sei schweren Bombardements ausgesetzt, führte Gouverneur Serhij Gaidai online aus.

Der britische Geheimdienst berichtete von zunehmenden Schwierigkeiten der russischen Truppen, in den besetzten Gebieten die öffentlichen Dienste für die Bevölkerung aufrechterhalten zu können, namentlich die Wasser- und die medizinische Versorgung, aber auch Telefon- und Internetkommunikation.

Zudem drohe in der südukrainischen Region Cherson wegen der prekären Versorgungslage ein Ausbruch der Cholera. In Mariupol ist die Cholera laut dem Bürgermeister bereits ausgebrochen.

Legende: Grosse Zerstörung in der Stadt Charkiw nach russischem Raketenbeschuss (09. Juni). Keystone

Das ukrainische Verteidigungsministerium berichtete am Donnerstag zudem von einer Gegenoffensive in der Region Cherson. Dabei sei einiges an Territorium zurückerobert worden, teilte das Ministerium in Kiew mit. Russland habe Soldaten und Material verloren. Bei ihrem Rückzug würden die russischen Truppen Gelände verminen und Barrikaden errichten.

Situation in den besetzten Gebieten

Drei ausländische Kämpfer aus den Reihen der ukrainischen Streitkräfte sind am Donnerstag in der prorussischen Separatisten-Region Donezk zum Tode verurteilt worden. Das Gericht habe zwei Briten und einen Marokkaner für schuldig befunden, sich als Söldner an Versuchen zum Sturz der verfassungsmässigen Ordnung beteiligt zu haben, berichtete die Nachrichtenagentur Interfax. Die Verteidiger der drei Kriegsgefangenen kündigten an, Einspruch gegen das Urteil einzulegen.

Grossbritannien verhandelt über Freilassung der Kämpfer Box aufklappen Box zuklappen Die britische Regierung versucht, das verkündete Todesurteil gegen zwei britische Kämpfer abzuwenden. Aussenministerin Liz Truss habe mit ihrem ukrainischen Amtskollegen über die beiden Männer gesprochen, wie aus einem Tweet hervorgeht. Die Zugehörigkeit zur ukrainischen Armee sollte ihnen nach internationalem Recht Schutz bieten. Man wolle so schnell wie möglich ihre Freilassung erreichen.

Russland setzt seine Versuche fort, besetzte ukrainische Gebiete enger an sich zu binden. In den von russischen Truppen kontrollierten Teilen der Region Saporischschja sollen von Samstag an russische Pässe ausgehändigt werden. Die Empfänger würden danach als vollwertige Bürger Russlands betrachtet, sagte ein Mitglied der Besatzungsbehörden, Wladimir Rogow, am Freitag dem Fernsehsender Rossija-24. Rogow zufolge haben in dem Gebiet mehr als 70'000 Menschen Anträge gestellt. Zudem planen die Besatzungskräfte offenbar Referenden, um den Beitritt zu Russland vorzubereiten.

Verhandlungen und Diplomatie

Am Samstag ist die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zu Gesprächen über den EU-Beitrittsantrag der Ukraine in Kiew eingetroffen. Die deutsche Spitzenpolitikerin will mit Präsident Wolodimir Selenski unter anderem noch offene Punkte des Aufnahmegesuchs erörtern.

Nach wie vor laufen Verhandlungen um die in der Welt dringend benötigten, aber blockierten Getreide-Exporte aus der Ukraine. Bis zum Donnerstag wurden bei den Gesprächen zwischen verschiedenen Ländern keine konkreten Resultate erzielt. Die Gespräche sollen aber weitergeführt werden.

Legende: Laut Deutscher Welle werden für die Verladung ukrainischen Weizens konkret drei Häfen in Betracht gezogen: Odessa, Tschornomorsk und Juschne. Der Korridor soll durch das Schwarze Meer bis nach Istanbul am Bosporus verlaufen. SRF

Die Ukraine vertritt die Auffassung, dass die im Schwarzen Meer kreuzenden Kriegsschiffe die Verschiffung von tausenden Tonnen Getreide verunmöglichen würden. Russland sieht dagegen keine Probleme darin, die Getreide-Exporte möglich zu machen. Dafür müsste die Ukraine aber zuerst die Minen in den Landehäfen räumen.

Bei einem Besuch in der Türkei am Mittwoch machte der russische Aussenminister Sergej Lawrow die Ukraine selbst für die blockierten Schwarzmeer-Häfen verantwortlich. Die Ukraine weigere sich, ihre Häfen zu entminen oder anderweitig Durchfahrten von Frachtschiffen zu gewährleisten. Kiew gibt an, den Moskauer Zusagen einer sicheren Passage nicht zu trauen. Offenbar sind aktuell mehr als 23 Millionen Tonnen Getreide und Ölsaaten in ukrainischen Häfen blockiert.

Der US-Chefdiplomat Antony Blinken wirft Russland nach einem Artikel in der New York Times vor, ukrainisches, für den Export vorgesehenes und jetzt blockiertes Getreide zu stehlen und zu seinen Gunsten zu verkaufen. Zuvor hatte dies schon der ukrainische Botschafter in der Türkei geäussert.

Bild 1 / 26 Legende: Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski besucht die Truppen an der Front in der Region Saporischschja. Er dankte den Streitkräften für ihren Dienst und den Schutz der Bevölkerung und des Staates und gedachte der gefallenen Soldaten (5. Juni). Keystone Bild 2 / 26 Legende: Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz hat den ukrainischen Parlamentspräsidenten Ruslan Stefantschuk in Berlin empfangen. Gesprächsthema waren unter anderem die deutschen Waffenlieferungen an Kiew. (3. Juni 2022) imago images Bild 3 / 26 Legende: Ukrainische Einheiten, zu denen auch ausländische Kämpfer zählen, versuchen den russischen Vormarsch im Donbass zu stoppen. (3. Juni 2022) Reuters Bild 4 / 26 Legende: Sie spielen eine entscheidende Rolle im Krieg: Drohnen. Sowohl die russischen als auch ukrainischen Streitkräfte setzen auf auf die unbemannten Flugkörper. (2. Juni 2022) Reuters Bild 5 / 26 Legende: Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski wendet sich auch nach über drei Monaten Krieg mit Hilfsappellen regelmässig an die westlichen Staaten. (2. Juni 2022) Keystone Bild 6 / 26 Legende: Der russische Präsident Wladimir Putin ist auf einem Bildschirm zu sehen, auf dem russische TV-Nachrichten in einer Verteilerstelle für humanitäre Hilfe in der südlichen Hafenstadt Mariupol übertragen werden (30. Mai 2022). Reuters Bild 7 / 26 Legende: Eine Haubitze der pro-russischen Truppen feuert am 24. Mai 2022 in Richtung der Grossstadt Sjewjerodnezk. Die Stadt in der Region Luhansk ist stark umkämpft. Reuters Bild 8 / 26 Legende: Die Ortschaft Popasna in der Region Luhansk im Osten der Ukraine hat massiv unter den Angriffen gelitten. (Foto vom 28.05.2022) Reuters Bild 9 / 26 Legende: Auch in Irpin in der Nähe der Hauptstadt Kiew ist die Zerstörung gross. Eine alte Frau betrachtet die Schäden. (26. Mai 2022) Keystone Bild 10 / 26 Legende: Ein Junge spielt in Borodyanka bei Kiew vor Häusern, die durch Granatenbeschuss zerstört wurden. (24. Mai 2022) Keystone Bild 11 / 26 Legende: Russische Soldaten suchen die Gegend um das Stahlwerk Asowstal in Mariupol nach Minen ab. (23. Mai 2022) imago images Bild 12 / 26 Legende: Ein Mann trägt in Lyssytschansk (Region Luhansk) Wasserflaschen in einen Bunker, während sich ein Kind wegen der Explosionen die Ohren zuhält. (23. Mai 2022) imago images Bild 13 / 26 Legende: Ein Bus mit Angehörigen der ukrainischen Streitkräfte, die sich im belagerten Stahlwerk Asowstal ergeben haben, fährt unter Eskorte des prorussischen Militärs davon. (Mariupol, 20. Mai 2022) Reuters Bild 14 / 26 Legende: Blick auf eine Explosion nach einer gemeinsamen Aktion von Angehörigen der Nationalgarde der Ukraine, der Spezialeinheiten und des Staatssicherheitsdienstes zur Sprengung einer Brücke zwischen Sievierodonetsk und Lyssytschansk. (19.05.2022) Reuters Bild 15 / 26 Legende: Rauch steigt nach einem Luftangriff auf das Kulturzentrum in Losowa in der Region Charkiw auf. Dieses Standbild stammt aus einem Video, das am 20. Mai 2022 veröffentlicht wurde. State Emergency Service of Ukraine (DSNS)/Handout via REUTERS Bild 16 / 26 Legende: Nach Wochen der Belagerung: Ukrainische Kämpfer verlassen das Stahlwerk Asowstal in Mariupol (16. Mai 2022). Reuters Bild 17 / 26 Legende: Menschen, die aus Mariupol evakuiert wurden, stehen vor einem Bus in der Nähe eines provisorischen Unterbringungszentrums im Dorf Bezimenne in der Region Donezk (7. Mai 2022). Reuters Bild 18 / 26 Legende: Symbol des Widerstands: Das Asowstal-Stahlwerk im belagerten Mariupol. Dort haben sich ukrainische Kämpfer und Zivilisten verschanzt (7. Mai 2022) Reuters Bild 19 / 26 Legende: Neue Gräber in Butscha nahe Kiew (28. April 2022). Reuters Bild 20 / 26 Legende: Als sich die russischen Soldaten aus Butscha nahe Kiew zurückzogen, lagen Leichen in den Strassen. Es wurden Vorwürfe von Kriegsverbrechen laut. Reuters Bild 21 / 26 Legende: Der Ukrainer Nicolai verabschiedet sich am Bahnhof von Lwiw von seiner Tochter und seiner Frau. Die beiden fliehen wie Hunderttausende anderer Menschen nach Polen (15. April 2022). Keystone Bild 22 / 26 Legende: Zerstörtes Mariupol: Rettungskräfte entfernen die Trümmer eines Gebäudes (10. April 2022). Reuters Bild 23 / 26 Legende: Zuflucht: Kinder spielen in einer Metro-Station in Kiew. Dort suchen viele Menschen Schutz vor den Luftangriffen (2. März 2022). Keystone Bild 24 / 26 Legende: Auf diesem vom Pressebüro des ukrainischen Präsidenten zur Verfügung gestellten Foto spricht Wolodimir Selenski im Zentrum von Kiew über sein Smartphone zur Nation (26. Februar 2022). Keystone Bild 25 / 26 Legende: Teil eines Konvois auf der Autobahn T-1011 am östlichen Rand des Antonow-Flughafens in der Nähe von Kiew (Satellitenbild/Handout vom 28. Februar 2022). Maxar Technologies via Keystone Bild 26 / 26 Legende: 24. Februar 2022: Der russische Präsident Wladimir Putin hält eine Videoansprache, in der er den Beginn der «Militäroperation» ankündigt. Reuters

Kriegsopfer

Armeeangehörige: Ein genaues Bild über Todesopfer – sowohl auf russischer wie auf ukrainischer Seite – gibt es nicht. Die Angaben und Schätzungen gehen weit auseinander. Etwa 10'000 Soldaten der ukrainischen Armee sind nach Angaben eines Beraters von Präsident Wolodimir Selenski seit der russischen Invasion im Februar bis zum 10. Juni getötet worden.

«Bis zu 100 ukrainische Soldaten» werden gemäss dem ukrainischen Verteidigungsminister Oleksi Resnikow täglich getötet und «500 verwundet».

Die Nato geht davon aus, dass mittlerweile zwischen 7000 und 15'000 russische Armeeangehörige ihr Leben verloren haben. Die Ukraine gibt die Zahl deutlich höher an, nämlich mit rund 30'850 getöteten russischen Soldaten (Stand 2.6.) – was westliche Experten anzweifeln. Von russischer Seite gibt es dazu keine Angaben mehr; die letzte Zahl, die Ende März genannt wurde, waren die von rund 1300 getöteten Soldaten.

Zivile Opfer: Laut dem UNO-Hochkommissariat für Menschenrechte haben Beobachter bislang 4302 getötete Zivilisten verifiziert (Stand 8. Juni), davon 272 Kinder. Man gehe jedoch davon aus, dass die tatsächlichen Zahlen erheblich höher seien.

Flüchtende: Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine sind nach Angaben des UNO-Hochkommissariats für Flüchtlinge (UNHCR) mehr als sieben Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer aus ihrem Heimatland geflüchtet. Innerhalb der Ukraine befanden sich zudem mehr als acht Millionen Menschen auf der Flucht. Zusammen sind das mehr als ein Drittel der gesamten Bevölkerung. Selenski sprach am Donnerstag von zwölf Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer, die innerhalb des Landes auf der Flucht seien.

In der Schweiz haben bis Freitag 56'279 Geflüchtete aus der Ukraine den Schutzstatus S beantragt, wie das Staatssekretariat für Migration (SEM) auf Twitter bekannt gab. 53'712 Personen haben bisher den Schutzstatus S erhalten.