Militärische Aktionen

Russische Truppen haben nach Kiewer Militärangaben an mehreren Stellen in der Ostukraine Sturmangriffe geführt. In der Stadt Sjewjerodonezk werde weiter um jede Strasse gekämpft, teilte der ukrainische Generalstab mit. Der Feind gruppiere seine Truppen um und versuche Verstärkung heranzuführen. Das Zentrum von Sjewjerodonezk ist mittlerweile in russischer Hand.

Nachdem die dritte und damit letzte Brücke der Stadt Sjewjerodonezk über den Fluss Síwerskyj Donez zerstört wurde, wachsen die Sorgen um die in der Stadt verbliebenen Zivilisten. Die Lage rund um das Chemiewerk Asot sei besonders schwer, sagte der Chef der städtischen Militärverwaltung, Olexander Strjuk, im ukrainischen Fernsehen. Auf dem Werksgelände sollen in Bombenschutzkellern bis zu 560 Zivilisten ausharren. Das Gelände stehe aber unter ständigem Beschuss, die Strassenkämpfe dauerten an.

Die eingekesselten Zivilisten sollen am Mittwoch über einen Fluchtkorridor aus Sjewjerodonezk gelangen. Doch der von Russland angekündigte Weg soll nur in das von prorussischen Separatisten kontrollierte Gebiet führen, wie der Vertreter des russischen Verteidigungsministeriums, Michail Misinzew, klarmachte.

Mit der gesamten Einnahme des Verwaltungszentrums Sjewjerodonezk hätten die prorussischen Separatisten mit Moskaus Hilfe die Region Luhansk fast komplett unter ihrer Kontrolle und ein wichtiges Kriegsziel erreicht.

Russische Sturmangriffe wurden ausserdem bei Rubischne im Gebiet Charkiw und bei Solote im Gebiet Luhansk verzeichnet. Bei Berestowe im Gebiet Donezk sei ein solcher Angriff abgewehrt worden, hiess es. Die Militärangaben waren wie meist nicht unabhängig überprüfbar. An fast allen Frontabschnitten im Osten und Süden wurde von schwerem russischen Artilleriefeuer berichtet.

Russland meldete ferner die Region Tschernihiw im Norden der Ukraine nach eigenen Angaben mit Langstreckenraketen angegriffen zu haben. In der Nähe des Ortes Pryluky sei am Dienstag ein Waffen- und Munitionslager durch Kalibr-Raketen zerstört worden, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums.

Dem ukrainischen Militär mangelt es derweil nach den Worten von Präsident Wolodimir Selenski vor allem an Waffen mit grösserer Reichweite. Die Ukraine habe zwar genügend Munition und Waffen. «Was wir aber nicht haben, sind die Waffen, die wirklich die Reichweite haben, die wir brauchen, um den Vorteil bei der Ausrüstung der Russischen Föderation zu verringern.»

Situation in den besetzten Gebieten

Drei ausländische Kämpfer aus Grossbritannien und Marokko aus den Reihen der ukrainischen Streitkräfte sind am Donnerstag in der prorussischen Separatisten-Region Donezk zum Tode verurteilt worden. Das Gericht hatte sie für schuldig befunden, sich als Söldner an Versuchen zum Sturz der verfassungsmässigen Ordnung beteiligt zu haben, meldete die Nachrichtenagentur Interfax.

Verhandlung über Freilassung der Kämpfer Box aufklappen Box zuklappen Die britische Regierung versucht, das verkündete Todesurteil gegen zwei britische Kämpfer abzuwenden. Die Zugehörigkeit zur ukrainischen Armee sollte ihnen nach internationalem Recht Schutz bieten. Dazu zähle auch eine vollständig unabhängige Rechtsvertretung. Man wolle so schnell wie möglich ihre Freilassung erreichen.

Russland setzt seine Versuche fort, besetzte ukrainische Gebiete enger an sich zu binden. In den von russischen Truppen kontrollierten Teilen der Region Saporischschja und Cherson sind Einwohnern russische Reisepässe übergeben worden. Die Empfänger würden danach als vollwertige Bürger Russlands betrachtet, sagte ein Mitglied der Besatzungsbehörden. Die Besatzungskräfte planen offenbar Referenden, um den Beitritt zu Russland vorzubereiten. Auch der russische Rubel soll als Zahlungsmittel eingeführt werden.

Verhandlungen und Diplomatie

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron reist angesichts des Kriegs in der Ukraine in deren Nachbarländer Rumänien und Moldawien. Am frühen Dienstagmorgen wollte Macron nach Angaben des Élyséepalasts nach Rumänien aufbrechen, um dann am Mittwoch nach Moldawien weiterzureisen. In beiden Ländern geht es um die Bedrohung durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Weiteres Thema ist der Wunsch der Ukraine, Moldawiens und Georgiens auf einen Beitritt zur Europäischen Union.

Der russische Angriff auf die Ukraine und die Menschenrechtslage in aller Welt stehen ab Montag im Mittelpunkt der Sitzung des UNO-Menschenrechtsrats. Vier Wochen lang besprechen Vertreterinnen und Vertreter der 47 Mitgliedsländer problematische Entwicklungen.

Nach wie vor laufen Verhandlungen um die in der Welt dringend benötigten, aber blockierten Getreide-Exporte aus der Ukraine. Bis zum Donnerstag wurden bei den Gesprächen zwischen verschiedenen Ländern keine konkreten Resultate erzielt. Die Gespräche sollen aber weitergeführt werden.

Legende: Laut Deutscher Welle werden für die Verladung ukrainischen Weizens konkret drei Häfen in Betracht gezogen: Odessa, Tschornomorsk und Juschne. Der Korridor soll durch das Schwarze Meer bis nach Istanbul am Bosporus verlaufen. SRF

Die Ukraine vertritt die Auffassung, dass die im Schwarzen Meer kreuzenden Kriegsschiffe die Verschiffung von tausenden Tonnen Getreide verunmöglichen würden. Russland sieht dagegen keine Probleme darin, die Getreide-Exporte möglich zu machen. Dafür müsste die Ukraine aber zuerst die Minen in den Landehäfen räumen. Kiew gibt an, den Moskauer Zusagen einer sicheren Passage nicht zu trauen. Offenbar sind aktuell mehr als 23 Millionen Tonnen Getreide und Ölsaaten in ukrainischen Häfen blockiert.

Kriegsopfer

Armeeangehörige: Ein genaues Bild über Todesopfer – sowohl auf russischer wie auf ukrainischer Seite – gibt es nicht. Die Angaben und Schätzungen gehen weit auseinander. Etwa 10'000 Soldaten der ukrainischen Armee sind nach Angaben eines Beraters von Präsident Wolodimir Selenski seit der russischen Invasion im Februar bis zum 10. Juni getötet worden.

Bild 1 / 17 Legende: Ukrainische Soldaten feuern inmitten des russischen Angriffs auf die Ukraine in der Nähe der Stadt Bakhmut in der Region Donezk eine Mehrfachrakete ab. (12. Juni 2022) Reuters Bild 2 / 17 Legende: Eine Anwohnerin betrachtet Gras, das nach einem Beschuss nahe der Stadt Bakhmut in der Region Donezk brennt. (12. Juni 2022) Reuters Bild 3 / 17 Legende: Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski besucht die Truppen an der Front in der Region Saporischschja. Er dankte den Streitkräften für ihren Dienst und den Schutz der Bevölkerung und des Staates und gedachte der gefallenen Soldaten (5. Juni). Keystone Bild 4 / 17 Legende: Sie spielen eine entscheidende Rolle im Krieg: Drohnen. Sowohl die russischen als auch ukrainischen Streitkräfte setzen auf auf die unbemannten Flugkörper. (2. Juni 2022) Reuters Bild 5 / 17 Legende: Der russische Präsident Wladimir Putin ist auf einem Bildschirm zu sehen, auf dem russische TV-Nachrichten in einer Verteilerstelle für humanitäre Hilfe in der südlichen Hafenstadt Mariupol übertragen werden (30. Mai 2022). Reuters Bild 6 / 17 Legende: Auch in Irpin in der Nähe der Hauptstadt Kiew ist die Zerstörung gross. Eine alte Frau betrachtet die Schäden. (26. Mai 2022) Keystone Bild 7 / 17 Legende: Ein Junge spielt in Borodyanka bei Kiew vor Häusern, die durch Granatenbeschuss zerstört wurden. (24. Mai 2022) Keystone Bild 8 / 17 Legende: Blick auf eine Explosion nach einer gemeinsamen Aktion von Angehörigen der Nationalgarde der Ukraine, der Spezialeinheiten und des Staatssicherheitsdienstes zur Sprengung einer Brücke zwischen Sievierodonetsk und Lyssytschansk. (19.05.2022) Reuters Bild 9 / 17 Legende: Symbol des Widerstands: Das Asowstal-Stahlwerk im belagerten Mariupol. Dort haben sich ukrainische Kämpfer und Zivilisten verschanzt (7. Mai 2022) Reuters Bild 10 / 17 Legende: Neue Gräber in Butscha nahe Kiew (28. April 2022). Reuters Bild 11 / 17 Legende: Als sich die russischen Soldaten aus Butscha nahe Kiew zurückzogen, lagen Leichen in den Strassen. Es wurden Vorwürfe von Kriegsverbrechen laut. Reuters Bild 12 / 17 Legende: Der Ukrainer Nicolai verabschiedet sich am Bahnhof von Lwiw von seiner Tochter und seiner Frau. Die beiden fliehen wie Hunderttausende anderer Menschen nach Polen (15. April 2022). Keystone Bild 13 / 17 Legende: Zerstörtes Mariupol: Rettungskräfte entfernen die Trümmer eines Gebäudes (10. April 2022). Reuters Bild 14 / 17 Legende: Zuflucht: Kinder spielen in einer Metro-Station in Kiew. Dort suchen viele Menschen Schutz vor den Luftangriffen (2. März 2022). Keystone Bild 15 / 17 Legende: Auf diesem vom Pressebüro des ukrainischen Präsidenten zur Verfügung gestellten Foto spricht Wolodimir Selenski im Zentrum von Kiew über sein Smartphone zur Nation (26. Februar 2022). Keystone Bild 16 / 17 Legende: Teil eines Konvois auf der Autobahn T-1011 am östlichen Rand des Antonow-Flughafens in der Nähe von Kiew (Satellitenbild/Handout vom 28. Februar 2022). Maxar Technologies via Keystone Bild 17 / 17 Legende: 24. Februar 2022: Der russische Präsident Wladimir Putin hält eine Videoansprache, in der er den Beginn der «Militäroperation» ankündigt. Reuters

«Bis zu 100 ukrainische Soldaten» werden gemäss dem ukrainischen Verteidigungsminister Oleksi Resnikow täglich getötet und «500 verwundet».

Die Nato geht davon aus, dass mittlerweile zwischen 7000 und 15'000 russische Armeeangehörige ihr Leben verloren haben. Die Ukraine gibt die Zahl deutlich höher an, nämlich mit rund 30'850 getöteten russischen Soldaten (Stand 2.6.) – was westliche Experten anzweifeln. Von russischer Seite gibt es dazu keine Angaben mehr; die letzte Zahl, die Ende März genannt wurde, waren die von rund 1300 getöteten Soldaten.

Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf Box aufklappen Box zuklappen Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldawien und Ungarn sowie in der Schweiz. Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.

Zivile Opfer: Laut dem UNO-Hochkommissariat für Menschenrechte haben Beobachter bislang 4432 getötete Zivilisten verifiziert (Stand 13. Juni), davon 277 Kinder. Man gehe jedoch davon aus, dass die tatsächlichen Zahlen erheblich höher seien.

Nach ukrainischen Polizei-Angaben sind bisher mehr als 12'000 Zivilisten umgekommen. Die meisten Opfer seien durch Explosionen getötet worden, sagte der Chef der ukrainischen Polizei, Ihor Klymenko, in einem von der Agentur Interfax-Ukraine veröffentlichten Interview.

Flüchtende: Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine sind nach Angaben des UNO-Hochkommissariats für Flüchtlinge (UNHCR) mehr als sieben Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer aus ihrem Heimatland geflüchtet. Innerhalb der Ukraine befanden sich zudem mehr als acht Millionen Menschen auf der Flucht. Zusammen sind das mehr als ein Drittel der gesamten Bevölkerung. Selenski sprach am Donnerstag von zwölf Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer, die innerhalb des Landes auf der Flucht seien.

In der Schweiz haben bis Dienstag 56'669 Geflüchtete aus der Ukraine den Schutzstatus S beantragt, wie das Staatssekretariat für Migration (SEM) auf Twitter bekannt gab. 54'320 Personen haben bisher den Schutzstatus S erhalten.