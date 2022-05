Militärische Aktionen

Ukrainische Truppen melden laut der Deutschen-Presse-Agentur einen Erfolg bei ihrer Gegenoffensive im östlichen Gebiet von Charkiw. Die Freiwilligen-Truppe aus Charkiw soll nach Angaben des ukrainischen Verteidigungsministeriums bis an die russische Grenze vorgedrungen sein. Das Verteidigungsministerium veröffentlichte ein Video mit einem Dutzend Soldaten neben einem Grenzpfahl in den Nationalfarben Blau und Gelb.

Ukrainische Grenztruppen haben laut der Nachrichtenagentur Reuters zudem einen Einfall russischer Sabotage- und Aufklärungseinheiten in die im Nordosten gelegene Region Sumy abgewehrt. Die russischen Soldaten seien unter Feuerschutz vorgerückt, teilt der Gouverneur der Region Sumy, Dmytro Schywytzki demnach auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Sie hätten sich aber zurückgezogen, als ukrainische Kräfte das Feuer erwidert hätten. Kurz nach Beginn ihrer Invasion am 24. Februar waren russische Truppen in Sumy eingerückt. Die ukrainischen Einheiten übernahmen am 8. April wieder die Kontrolle über das Gebiet.

Durch einen russischen Raketenangriff in der Nähe der Hafenstadt Odessa im Süden der Ukraine ist ukrainischen Militärangaben zufolge eine touristische Unterkunft zerstört worden. Die Streitkräfte berichteten von mindestens drei verletzten Zivilisten. Zudem sei Feuer ausgebrochen.

Derweil berichtete das Verteidigungsministerium in Moskau, in der Nacht mehr als 100 Luftangriffe auf militärische Infrastruktur in der Ukraine geflogen zu haben. Zudem seien Raketen auf mehr als 300 Ziele abgefeuert worden. Das Ministerium reklamierte ferner den Abschuss dreier ukrainischer Kampfjets für sich. Eine Maschine sei in der Nähe der Schlangeninsel und die anderen zwei in den Regionen Mykolaiv und Charkiw abgeschossen worden, sagte Ministeriumssprecher Igor Konaschenkow. Die Angaben liessen sich nicht überprüfen.

Russland hat überdies das Asow-Stahlwerk in der Hafenstadt Mariupol nach ukrainischen Angaben mit Phosphorbomben beschossen. Bisher nicht verifizierte vom Mariupoler Stadtratsabgeordneten Petro Andrjuschtschenko veröffenlichte Videos und Bilder sollten den Angriff belegen. Phosphorbomben entzünden sich durch Kontakt mit Sauerstoff und richten verheerende Schäden an. Ihr Einsatz ist verboten.

In der Region Lwiw im Westen der Ukraine hat es am Sonntagmorgen offenbar einen Raketenangriff gegeben. Laut dem Gouverneur wurde militärische Infrastruktur getroffen.

Bild 1 / 11 Legende: In der Region Charkiw konnten die ukrainischen Truppen offenbar den russischen Gegner zurückdrängen. Keystone Bild 2 / 11 Legende: Menschen, die aus Mariupol evakuiert wurden, stehen vor einem Bus in der Nähe eines provisorischen Unterbringungszentrums im Dorf Bezimenne in der Region Donezk (7. Mai 2022). Reuters Bild 3 / 11 Legende: Symbol des Widerstands: Das Asowstal-Stahlwerk im belagerten Mariupol. Dort haben sich ukrainische Kämpfer und Zivilisten verschanzt (7. Mai 2022) Reuters Bild 4 / 11 Legende: Neue Gräber in Butscha nahe Kiew (28. April 2022). Reuters Bild 5 / 11 Legende: Als sich die russischen Soldaten aus Butscha nahe Kiew zurückzogen, lagen Leichen in den Strassen. Es wurden Vorwürfe von Kriegsverbrechen laut. Reuters Bild 6 / 11 Legende: Der Ukrainer Nicolai verabschiedet sich am Bahnhof von Lwiw von seiner Tochter und seiner Frau. Die beiden fliehen wie Hunderttausende anderer Menschen nach Polen (15. April 2022). Keystone Bild 7 / 11 Legende: Zerstörtes Mariupol: Rettungskräfte entfernen die Trümmer eines Gebäudes (10. April 2022). Reuters Bild 8 / 11 Legende: Zuflucht: Kinder spielen in einer Metro-Station in Kiew. Dort suchen viele Menschen Schutz vor den Luftangriffen (2. März 2022). Keystone Bild 9 / 11 Legende: Auf diesem vom Pressebüro des ukrainischen Präsidenten zur Verfügung gestellten Foto spricht Wolodimir Selenski im Zentrum von Kiew über sein Smartphone zur Nation (26. Februar 2022). Keystone Bild 10 / 11 Legende: Teil eines Konvois auf der Autobahn T-1011 am östlichen Rand des Antonow-Flughafens in der Nähe von Kiew (Satellitenbild/Handout vom 28. Februar 2022). Maxar Technologies via Keystone Bild 11 / 11 Legende: 24. Februar 2022: Der russische Präsident Wladimir Putin hält eine Videoansprache, in der er den Beginn der «Militäroperation» ankündigt. Reuters

Verhandlungen über Evakuierungen aus Stahlwerk

Die ukrainische Regierung erklärt, alles dafür zu tun, um die Verteidiger von Mariupol über Verhandlungen mit Russland aus der Industriezone herauszuholen. Das sei schwierig, hiess es. Vize-Regierungschefin Iryna Wereschtschuk teilte am Samstag mit, es gehe aktuell um Verhandlungen für 60 Menschen, darunter verletzte Kämpfer und medizinisches Personal. «Dort sind einige Hundert Verletzte, sie müssen zuerst gerettet werden, weil die Russen für alle auf einmal keine Zustimmung erteilen», sagte sie.

Diplomatie

Die G7-Staaten fordern Russland zu einem unverzüglichen Ende des Kriegs in der Ukraine auf und zeigen ihre Entschlossenheit, Russland andernfalls wirtschaftlich und politisch weiter zu isolieren. Das geht aus der Abschlusserklärung des Treffens der G7-Aussenminister in Weissenhaus (D) hervor.

Darin fordern die westlichen Industriestaaten zudem, den von Russland blockierten Export von Getreide aus der Ukraine wieder in Gang zu setzen. Die Nahrungsmittel würden dringend gebraucht, um Hungersnöte zu verhindern. Die G7-Staaten teilten zudem mit, sie würden «Grenzveränderungen, die Russland mit militärischer Gewalt erzwingen will, niemals anerkennen».

Die Länder wollen den ukrainischen Streitkräften notfalls noch jahrelang Waffen und andere militärische Ausrüstung liefern. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine sei unprovoziert, durch nichts zu rechtfertigen und rechtswidrig. Die Ukraine habe das Recht zu Selbstverteidigung.

Sanktionen und Embargos

Die Ukraine als Öl-Transitland hat die Lieferungen von russischem Gas nach Westeuropa derweil reduziert. Über das besonders umkämpfte ostukrainische Gebiet Luhansk floss seit Mittwochmorgen kein russisches Gas mehr in Richtung Westen, wie übereinstimmend aus ukrainischen und russischen Quellen hervorging. Zumindest in Deutschland habe das keine grösseren Auswirkungen, wie die Bundesnetzagentur meldete.

Das im finnischen Helsinki ansässige russische Unternehmen Rao Nordic hat seine Stromimporte nach Finnland in der Nacht auf Samstag eingestellt. Es könne nun kein Strom mehr aus Russland nach Finnland fliessen, so das Unternehmen. Hintergrund ist demnach angeblich eine ausgebliebene Zahlung. «Wir sind daher gezwungen, den Stromimport vom 14. Mai an einzustellen», heisst es in einer Mitteilung. Rao Nordic ist nach eigenen Angaben einer der führenden Importeure russischer Elektrizität in die nordischen Länder und gehört zu Inter Rao, Russlands grösstem Energiekonzern im Import-Export-Geschäft.

Der russische Staatskonzern Gazprom bekräftigte derweil, alle Verpflichtungen gegenüber Europa zu erfüllen. Gleichzeitig hat Russland gegen die Firma Gazprom Germania und andere ehemalige Tochterunternehmen Sanktionen verhängt. Mit insgesamt 31 aufgelisteten Firmen dürfen von russischer Seite keine Geschäfte mehr gemacht werden.

Kriegsopfer

Getötete Armee-Angehörige: Laut dem ukrainischen Verteidigungsministerium wurden bisher rund 27'400 russische Soldaten getötet (Stand 15. Mai). Russland sprach zuvor von deutlich tieferen Zahlen: Die Rede ist von mehr als 1000 gefallenen Soldaten. Dagegen seien auf ukrainischer Seite bislang 23'000 Kämpfer getötet worden. Die Zahlen lassen sich nicht überprüfen.

Zivile Opfer: Laut dem UNO-Hochkommissariat für Menschenrechte haben Beobachter bislang 3573 getötete Zivilisten verifiziert (Stand 12. Mai). 241 Kinder seien bisher getötet worden. Die Ukraine selber zählte bis am 25. April mindestens 3818 getötete und über 4000 verletzte Zivilisten, die Statistik sei jedoch unvollständig, teilte die ukrainische Generalstaatsanwältin Irina Wenediktowa der Nachrichtenagentur Interfax-Ukraine mit.

Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf Box aufklappen Box zuklappen Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine hat die Schweizer Spendensammelorganisation Glückskette zur Solidarität mit der betroffenen Bevölkerung aufgerufen. Die Menschen flüchteten in die Nachbarländer. Deshalb werde sich die Glückskette auf die Aufnahme von Flüchtlingen in diesen Staaten, insbesondere Polen, konzentrieren. Je nach Entwicklung der Situation werde die Glückskette ihre Unterstützung auf Hilfsprojekte direkt innerhalb der Ukraine ausweiten, sofern die Sicherheitslage dies zulasse. Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.

Nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation WHO sind zudem mindestens 3000 Menschen gestorben, weil sie keinen Zugang zur Behandlung ihrer chronischen Krankheiten hatten. 40 Prozent der Haushalte hätten mindestens ein Mitglied, das eine dauerhafte Behandlung benötige, so der Europa-Chef der WHO.

Flüchtende: Das UNO-Flüchtlingshilfswerk UNHCR rechnet in diesem Jahr mit 8.3 Millionen Menschen, die aus der Ukraine fliehen. Bisher haben rund 6 Millionen Flüchtlinge die Grenzen zu Nachbarländern überquert. Etwa 8 Millionen Menschen sind im Land selber auf der Flucht.

Audio 3500 Flüchtlinge aus der Ukraine wohnen im Aargau 25:44 min, aus Regionaljournal Aargau Solothurn vom 12.05.2022. abspielen. Laufzeit 25 Minuten 44 Sekunden.

In der Schweiz haben die Bundesbehörden bis Freitag 49'062 Flüchtlinge aus der Ukraine registriert, wie das Staatssekretariat für Migration (SEM) per Twitter bekanntgab. Den Schutzstatus S haben bisher 46'826 ukrainische Flüchtlinge erhalten, 623 mehr als am Vortag.