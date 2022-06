Militärische Aktionen

Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist am Wochenende aus der Luft angegriffen worden. Nach offiziellen Angaben schoss die ukrainische Luftabwehr am Sonntagmorgen russische Raketen über der Stadt jedoch ab. «Im Stadtbezirk Wyschhorod waren heute Morgen Explosionen zu hören. Die Luftabwehr hat feindliche Flugziele beschossen», teilte der Militärgouverneur des Gebiets Kiew auf seinem Telegram-Kanal mit. Seinen Angaben zufolge gab es keine Schäden und Verletzten in der Stadt. Er bat die Kiewer allerdings darum, weiterhin nach dem Luftalarm die Schutzkeller aufzusuchen.

Bild 1 / 23 Legende: Ein Mann marschiert an einem schwer zerstörten Gebäude in Lyssytschansk vorbei. (17. Juni 2022) Reuters Bild 2 / 23 Legende: Rettungskräfte suchen nach einem Luftschlag in Lyssytschansk nach Verletzten. Reuters (undatierte Aufnahme, gesendet am 17.6.2022) Bild 3 / 23 Legende: Menschen warten in Sjewjerodonezk auf die Evakuierung. (15. Juni 2022) imago images Bild 4 / 23 Legende: Die Stadt Sjewjerodonezk steht derzeit unter starkem Beschuss und wird aus neun Richtungen angegriffen. (15. Juni 2022) imago images Bild 5 / 23 Legende: Der Krieg in der Ukraine fordert viele Todesopfer. Etwa 10'000 Soldaten der ukrainischen Armee sind nach Angaben eines Beraters von Selenski bis zum 10. Juni getötet worden. (Bild von einem Begräbnis in Charkiw, 14. Juni 2022) Keystone Bild 6 / 23 Legende: Soldaten der ukrainischen Armee in der Region Donezk. (14. Juni 2022) Keystone Bild 7 / 23 Legende: Zahlreiche Gebäude wurden durch den Ukraine-Krieg zerstört, wie hier in der Stadt Bachmut in der Region Donezk. (13. Juni 2022) Keystone Bild 8 / 23 Legende: Inmitten des russischen Angriffs feuern ukrainische Soldaten in der Nähe der Stadt Bakhmut, in der Region Donezk, eine Mehrfachrakete ab. (12. Juni 2022) Reuters Bild 9 / 23 Legende: Eine Anwohnerin betrachtet Gras, das nach einem Beschuss nahe der Stadt Bakhmut in der Region Donezk brennt. (12. Juni 2022) Reuters Bild 10 / 23 Legende: Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski besucht die Truppen an der Front in der Region Saporischschja. Er dankte den Streitkräften für ihren Dienst und den Schutz der Bevölkerung und des Staates und gedachte der gefallenen Soldaten. (5. Juni 2022) Keystone Bild 11 / 23 Legende: Sie spielen eine entscheidende Rolle im Krieg: Drohnen. Sowohl die russischen als auch ukrainischen Streitkräfte setzen auf auf die unbemannten Flugkörper. (2. Juni 2022) Reuters Bild 12 / 23 Legende: Der russische Präsident Wladimir Putin ist auf einem Bildschirm zu sehen, auf dem russische TV-Nachrichten in einer Verteilerstelle für humanitäre Hilfe in der südlichen Hafenstadt Mariupol übertragen werden (30. Mai 2022). Reuters Bild 13 / 23 Legende: Auch in Irpin, in der Nähe der Hauptstadt Kiew, ist die Zerstörung gross. Eine alte Frau betrachtet die Schäden. (26. Mai 2022) Keystone Bild 14 / 23 Legende: Ein Junge spielt in Borodyanka bei Kiew vor Häusern, die durch Granatenbeschuss zerstört wurden. (24. Mai 2022) Keystone Bild 15 / 23 Legende: Symbol des Widerstands: Das Asowstal-Stahlwerk im belagerten Mariupol. Dort haben sich ukrainische Kämpfer und Zivilisten verschanzt (7. Mai 2022) Reuters Bild 16 / 23 Legende: Neue Gräber in Butscha nahe Kiew (28. April 2022). Reuters Bild 17 / 23 Legende: Als sich die russischen Soldaten aus Butscha nahe Kiew zurückzogen, lagen Leichen in den Strassen. Es wurden Vorwürfe von Kriegsverbrechen laut. Reuters Bild 18 / 23 Legende: Der Ukrainer Nicolai verabschiedet sich am Bahnhof von Lwiw von seiner Tochter und seiner Frau. Die beiden fliehen wie Hunderttausende anderer Menschen nach Polen (15. April 2022). Keystone Bild 19 / 23 Legende: Zerstörtes Mariupol: Rettungskräfte entfernen die Trümmer eines Gebäudes (10. April 2022). Reuters Bild 20 / 23 Legende: Zuflucht: Kinder spielen in einer Metro-Station in Kiew. Dort suchen viele Menschen Schutz vor den Luftangriffen (2. März 2022). Keystone Bild 21 / 23 Legende: Auf diesem vom Pressebüro des ukrainischen Präsidenten zur Verfügung gestellten Foto spricht Wolodimir Selenski im Zentrum von Kiew über sein Smartphone zur Nation (26. Februar 2022). Keystone Bild 22 / 23 Legende: Teil eines Konvois auf der Autobahn T-1011 am östlichen Rand des Antonow-Flughafens in der Nähe von Kiew (Satellitenbild/Handout vom 28. Februar 2022). Maxar Technologies via Keystone Bild 23 / 23 Legende: 24. Februar 2022: Der russische Präsident Wladimir Putin hält eine Videoansprache, in der er den Beginn der «Militäroperation» ankündigt. Reuters

In der schwer umkämpften Industriestadt Sjewjerodonezk im Osten der Ukraine leisten die ukrainischen Truppen trotz des massiven russischen Beschusses weiterhin Widerstand. Die Stadt ist ein Hauptziel des russischen Angriffs. Ist sie erobert, haben die russischen Truppen die gesamte Region Luhansk, in der Sjewjerodonezk liegt, unter ihrer Kontrolle. Das ukrainische Militär räumte derweil ein, dass «der Feind im Dorf Metolkine», südöstlich von Sjewjerodonezk, teilweise erfolgreich gewesen sei.

Für die Menschen in Sjewjerodonezk wird die Lage zunehmend prekärer. Für sie gibt es nach Einschätzung britischer Geheimdienstexperten kaum noch Wege aus der Stadt. Im Chemiewerk Azot in der Stadt werden weiterhin Hunderte Zivilisten vermutet. Gemäss dem Gouverneur des Gebietes Luhansk wollen sie aber nicht evakuiert werden. Die russische Seite hat für Mittwoch die Schaffung eines humanitären Korridors angekündigt, durch den Zivilpersonen aus dem Chemiewerk auf russisch kontrolliertes Gebiet fliehen sollten. Allerdings misstrauen die Ukrainer den russischen Zusagen.

Verhandlungen und Diplomatie

Der britische Premierminister Boris Johnson hat die westlichen Verbündeten aufgerufen, sich auf einen langen Krieg in der Ukraine einzustellen. Der russische Präsident Wladimir Putin habe sich auf einen Abnutzungskrieg verlegt, um die Ukraine «mit schierer Brutalität» in die Knie zu zwingen, schrieb der konservative Politiker in einem Gastbeitrag für die «Times on Sunday». Auch Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg rechnet mit einem jahrelangen Krieg in der Ukraine. «Wir müssen uns darauf vorbereiten, dass er Jahre dauern könnte», sagte er der «Bild am Sonntag». Deshalb dürfe man nicht nachlassen in der Unterstützung der Ukraine gegen Russland.

Vor einem Treffen der EU-Aussenminister am Montag in Luxemburg fordert Polen weitere Strafmassnahmen gegen Russland: «Es geht darum, die Sanktionen auszuweiten. Aus unserer Sicht muss ein siebtes Sanktionspaket so schnell wie möglich auf den Weg gebracht werden. Wir müssen den Druck aufrechterhalten», sagte der Sprecher des polnischen Aussenministeriums, Lukasz Jasina, der «Welt am Sonntag».

Die EU-Kommission hat sich am Freitag dafür ausgesprochen, die beiden Länder Ukraine und Moldau offiziell zu Kandidatinnen für den Beitritt zur Europäischen Union zu ernennen. Entscheiden müssen dies aber die Staats- und Regierungschefs der 27 Mitgliedsländer. Diese wollen bereits bei einem Gipfeltreffen Ende kommender Woche über das Thema beraten.

Keine Einigung bei Getreide-Exporten

Nach wie vor laufen Verhandlungen, um die in der Welt dringend benötigten, aber blockierten Getreide-Exporte aus der Ukraine. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz forderte Russland zum Einlenken auf. «Russland muss einen sicheren Transport ermöglichen und zugleich glaubhaft zusichern, dass es einen solchen Korridor nicht für eine Invasion nutzt», sagte Scholz in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur.

Russland behindere die Getreidelieferungen aus der Ukraine nicht, «nicht wir haben die Häfen vermint», sagte der russische Präsident Wladimir Putin am Freitag auf dem Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg (SPIEF). Sollte Kiew sich entscheiden, die Seeminen zu räumen, werde Moskau die Sicherheit der Ausfuhren gewährleisten, sagte Putin.

Das benachbarte EU-Land Rumänien ist seit dem Krieg mit der schwierigen Aufgabe konfrontiert, als Ausweichroute für den Export von ukrainischem Getreide zu dienen. Die Transport-Infrastruktur ist jedoch mangelhaft, das Getreide kann nicht schnell im erhofften Ausmass exportiert werden. Unter anderem liegt der Hafen-Güterbahnhof am Schwarzen Meer unter seit Jahrzehnten wuchernder Vegetation.

Kriegsopfer

Armeeangehörige: Ein genaues Bild über Todesopfer – sowohl auf russischer wie auf ukrainischer Seite – gibt es nicht. Die Angaben und Schätzungen gehen weit auseinander. Etwa 10'000 Soldaten der ukrainischen Armee sind nach Angaben eines Beraters von Präsident Wolodimir Selenski seit der russischen Invasion im Februar bis zum 10. Juni getötet worden.

«Bis zu 100 ukrainische Soldaten» werden gemäss dem ukrainischen Verteidigungsminister Oleksi Resnikow täglich getötet und «500 verwundet».

Die Nato geht davon aus, dass mittlerweile zwischen 7000 und 15'000 russische Armeeangehörige ihr Leben verloren haben. Die Ukraine gibt die Zahl deutlich höher an, nämlich mit rund 30'850 getöteten russischen Soldaten (Stand 2. Juni) – was westliche Experten anzweifeln. Von russischer Seite gibt es dazu keine Angaben mehr; die letzte Zahl, die Ende März genannt wurde, waren rund 1300 getötete Soldaten.

Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf Box aufklappen Box zuklappen Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldawien und Ungarn sowie in der Schweiz. Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.

Zivile Opfer: Laut dem UNO-Hochkommissariat für Menschenrechte haben Beobachter bislang 4481 getötete Zivilisten verifiziert (Stand 16. Juni), davon 284 Kinder. Man gehe jedoch davon aus, dass die tatsächlichen Zahlen erheblich höher seien.

Nach ukrainischen Polizei-Angaben sind bisher mehr als 12'000 Zivilisten umgekommen. Die meisten Opfer seien durch Explosionen getötet worden, sagte der Chef der ukrainischen Polizei, Ihor Klymenko, gegenüber der Agentur Interfax-Ukraine.

Flüchtende: Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine sind nach Angaben des UNO-Hochkommissariats für Flüchtlinge (UNHCR) mehr als sieben Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer aus ihrem Heimatland geflüchtet. Innerhalb der Ukraine befanden sich zudem mehr als acht Millionen Menschen auf der Flucht. Zusammen sind das mehr als ein Drittel der gesamten Bevölkerung.

In der Schweiz haben bis Freitag 56'999 Geflüchtete aus der Ukraine den Schutzstatus S beantragt, wie das Staatssekretariat für Migration (SEM) auf Twitter bekannt gibt. 55'056 Personen haben bisher den Schutzstatus S erhalten.