Militärische Aktionen

Russland verschärft die Angriffe im Osten des Landes. Zum Ziel entwickelt sich immer mehr die strategisch wichtige Stadt Lyssytschansk im Gebiet Luhansk. Die Positionen der ukrainischen Armee im östlichen Industriegebiet Donbass seien vom russischen Militär mit Flugzeugen bombardiert und mit Raketen und Artillerie beschossen worden, teilte der Generalstab der Ukraine am Mittwochabend mit.

Im Lagebericht wurden mehr als vier Dutzend Städte und Ortschaften aufgezählt, die beschossen worden seien. Russland setzt stark auf Artillerie, um nach massivem Beschuss von Ort zu Ort vorzurücken. Das russische Militär rückt dabei aus mehreren Richtungen näher zur Stadt Lyssytschansk vor. Sie wird vom benachbarten Sjewjerodonezk von einem Fluss getrennt.

Sjewjerodonezk ist inzwischen zu grossen Teilen unter Kontrolle der russischen Truppen, auch wenn sie immer noch auf Widerstand treffen. Die russische Führung um Präsident Wladimir Putin nennt als ein Ziel des Angriffskrieges, die Kontrolle über die östlichen Gebiete Donezk und Luhansk zu gewinnen.

Bild 1 / 26 Legende: Russische Angriffe auf Charkiw forderten nach ukrainischen Angaben mindestens 20 Todesopfer und 16 Verletzte. (21. Juni 2022) imago images Bild 2 / 26 Legende: Ein ukrainischer Soldat in Deckung: In der Region Luhansk droht ukrainischen Einheiten südlich der Grossstadt Lyssytschansk eine Einschliessung. (18. Juni 2022) Reuters Bild 3 / 26 Legende: In der Region um Charkiw wurden mehrere Gebäude durch russische Raketen zerstört (hier die Stadt Liubotyn am 20. Juni). Reuters Bild 4 / 26 Legende: Ein Mann marschiert an einem schwer zerstörten Gebäude in Lyssytschansk vorbei. (17. Juni 2022) Reuters Bild 5 / 26 Legende: Rettungskräfte suchen nach einem Luftschlag in Lyssytschansk nach Verletzten. Reuters (undatierte Aufnahme, gesendet am 17.6.2022) Bild 6 / 26 Legende: Menschen warten in Sjewjerodonezk auf die Evakuierung. (15. Juni 2022) imago images Bild 7 / 26 Legende: Die Stadt Sjewjerodonezk steht derzeit unter starkem Beschuss und wird aus neun Richtungen angegriffen. (15. Juni 2022) imago images Bild 8 / 26 Legende: Der Krieg in der Ukraine fordert viele Todesopfer. Etwa 10'000 Soldaten der ukrainischen Armee sind nach Angaben eines Beraters von Selenski bis zum 10. Juni getötet worden. (Bild von einem Begräbnis in Charkiw, 14. Juni 2022) Keystone Bild 9 / 26 Legende: Soldaten der ukrainischen Armee in der Region Donezk. (14. Juni 2022) Keystone Bild 10 / 26 Legende: Zahlreiche Gebäude wurden durch den Ukraine-Krieg zerstört, wie hier in der Stadt Bachmut in der Region Donezk. (13. Juni 2022) Keystone Bild 11 / 26 Legende: Inmitten des russischen Angriffs feuern ukrainische Soldaten in der Nähe der Stadt Bakhmut, in der Region Donezk, eine Mehrfachrakete ab. (12. Juni 2022) Reuters Bild 12 / 26 Legende: Eine Anwohnerin betrachtet Gras, das nach einem Beschuss nahe der Stadt Bakhmut in der Region Donezk brennt. (12. Juni 2022) Reuters Bild 13 / 26 Legende: Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski besucht die Truppen an der Front in der Region Saporischschja. Er dankte den Streitkräften für ihren Dienst und den Schutz der Bevölkerung und des Staates und gedachte der gefallenen Soldaten. (5. Juni 2022) Keystone Bild 14 / 26 Legende: Sie spielen eine entscheidende Rolle im Krieg: Drohnen. Sowohl die russischen als auch ukrainischen Streitkräfte setzen auf auf die unbemannten Flugkörper. (2. Juni 2022) Reuters Bild 15 / 26 Legende: Der russische Präsident Wladimir Putin ist auf einem Bildschirm zu sehen, auf dem russische TV-Nachrichten in einer Verteilerstelle für humanitäre Hilfe in der südlichen Hafenstadt Mariupol übertragen werden (30. Mai 2022). Reuters Bild 16 / 26 Legende: Auch in Irpin, in der Nähe der Hauptstadt Kiew, ist die Zerstörung gross. Eine alte Frau betrachtet die Schäden. (26. Mai 2022) Keystone Bild 17 / 26 Legende: Ein Junge spielt in Borodyanka bei Kiew vor Häusern, die durch Granatenbeschuss zerstört wurden. (24. Mai 2022) Keystone Bild 18 / 26 Legende: Symbol des Widerstands: Das Asowstal-Stahlwerk im belagerten Mariupol. Dort haben sich ukrainische Kämpfer und Zivilisten verschanzt (7. Mai 2022) Reuters Bild 19 / 26 Legende: Neue Gräber in Butscha nahe Kiew (28. April 2022). Reuters Bild 20 / 26 Legende: Als sich die russischen Soldaten aus Butscha nahe Kiew zurückzogen, lagen Leichen in den Strassen. Es wurden Vorwürfe von Kriegsverbrechen laut. Reuters Bild 21 / 26 Legende: Der Ukrainer Nicolai verabschiedet sich am Bahnhof von Lwiw von seiner Tochter und seiner Frau. Die beiden fliehen wie Hunderttausende anderer Menschen nach Polen (15. April 2022). Keystone Bild 22 / 26 Legende: Zerstörtes Mariupol: Rettungskräfte entfernen die Trümmer eines Gebäudes (10. April 2022). Reuters Bild 23 / 26 Legende: Zuflucht: Kinder spielen in einer Metro-Station in Kiew. Dort suchen viele Menschen Schutz vor den Luftangriffen (2. März 2022). Keystone Bild 24 / 26 Legende: Auf diesem vom Pressebüro des ukrainischen Präsidenten zur Verfügung gestellten Foto spricht Wolodimir Selenski im Zentrum von Kiew über sein Smartphone zur Nation (26. Februar 2022). Keystone Bild 25 / 26 Legende: Teil eines Konvois auf der Autobahn T-1011 am östlichen Rand des Antonow-Flughafens in der Nähe von Kiew (Satellitenbild/Handout vom 28. Februar 2022). Maxar Technologies via Keystone Bild 26 / 26 Legende: 24. Februar 2022: Der russische Präsident Wladimir Putin hält eine Videoansprache, in der er den Beginn der «Militäroperation» ankündigt. Reuters

Nach wochenlanger relativer Ruhe im Grossraum Charkiw hat Russland zudem die Millionenstadt im Norden der Ukraine wieder ins Visier genommen. Russische Truppen feuerten am Mittwoch zahlreiche Raketen auf die Stadt und deren Umgebung. Dabei wurden nach ukrainischen Angaben mindestens 20 Menschen getötet und 16 verletzt.

Präsident Wolodimir Selenski mahnte in der Nacht zum Donnerstag abermals schnellere Waffenlieferungen an, «um diese teuflische Armada zu stoppen und aus den Grenzen der Ukraine herauszudrängen».

Verhandlungen und Diplomatie

Wolodimir Selenski plädierte in seiner täglichen TV-Ansprache dafür, russische Kriegsverbrechen von einem Sondergericht untersuchen zu lassen. «Russland muss für all das Böse zur Verantwortung geben, das es der Ukraine gebracht hat.» Am Jahrestag des Überfalls Hitlerdeutschlands auf die Sowjetunion 1941 verwies er auf die Nürnberger Prozesse nach dem Zweiten Weltkrieg. Am Mittwoch hatte er ein siebtes Sanktionspaket der EU gegen Russland gefordert.

Der Konflikt mit Moskau wegen Litauens Transitbeschränkungen gegenüber der russischen Exklave Kaliningrad spitzt sich derweil zu. Der Kreml hat die von Litauen ausgehenden Beschränkungen des Bahntransits als «illegal» kritisiert und am Mittwoch zudem mit «praktischen» Vergeltungsmassnahmen gedroht. Der EU-Aussenbeauftragte Josep Borrell kündigte daraufhin an, dass man die rechtlichen Aspekte der Leitlinien zu Import- und Exportbeschränkungen für bestimmte Produkte vorsorglich noch einmal überprüfen werde.

Die EU-Kommission hatte am Freitag empfohlen, der Ukraine den Status eines Beitrittskandidaten zu verleihen. Dem müssen aber noch alle 27 Mitgliedsstaaten zustimmen. Die endgültige Entscheidung soll beim EU-Gipfel am 23./24. Juni fallen.

Die Verhandlungen zum Durchbrechen der russischen Getreide-Blockade in der Ukraine machen offenbar Fortschritte. UNO-Sicherheitsratskreise bestätigten der Deutschen Presse-Agentur die Möglichkeit eines Treffens der Konfliktparteien zusammen mit UNO-Generalsekretär António Guterres in der Türkei – womöglich schon in der kommenden Woche.

Legende: Diskutiert wird immer wieder ein möglicher Getreidekorridor durch das Schwarze Meer bis nach Istanbul. SRF

Die internationale Gemeinschaft fordert von Russland seit Wochen, den Export von ukrainischem Getreide zu ermöglichen. Die Ukraine beklagt, dass ihre Häfen im Schwarzen Meer durch die russische Kriegsmarine blockiert seien. Beide Länder gehören zu den grössten Weizenexporteuren und spielen eine wichtige Rolle für die Ernährungssicherheit in der Welt. Die Vereinten Nationen warnten zuletzt schon vor der grössten Hungersnot seit Jahrzehnten.

Russland wirft den USA die Blockade eines Flugs für ausgewiesene russische Diplomaten vor. Die russische Maschine habe Diplomaten ausfliegen sollen, die von der US-Regierung angewiesen wurden, die Vereinigten Staaten bis Ende des Monats zu verlassen, teilte das Aussenministerium in Moskau mit. Washington habe dies jedoch nicht erlaubt.

Ministeriumssprecherin Maria Sacharowa drohte deshalb am Mittwoch mit nicht näher bezeichneten Gegenmassnahmen. Das US-Aussenministerium äusserte sich nicht im Detail. Es beklagte aber, Russland stelle die Sachlage nicht richtig dar.

Kriegsopfer

Armeeangehörige: Ein genaues Bild über Todesopfer – sowohl auf russischer wie auf ukrainischer Seite – gibt es nicht. Die Angaben und Schätzungen gehen weit auseinander. Etwa 10'000 Soldaten der ukrainischen Armee sind nach Angaben eines Beraters von Präsident Selenski seit der russischen Invasion im Februar bis zum 10. Juni getötet worden. «Bis zu 100 ukrainische Soldaten» werden gemäss dem ukrainischen Verteidigungsminister Oleksi Resnikow täglich getötet und «500 verwundet».

Die Nato geht davon aus, dass mittlerweile zwischen 7000 und 15'000 russische Armeeangehörige ihr Leben verloren haben. Die Ukraine gibt die Zahl deutlich höher an, nämlich mit rund 30'850 getöteten russischen Soldaten (Stand 2. Juni) – was westliche Experten anzweifeln. Von russischer Seite gibt es dazu keine Angaben mehr; die letzte Zahl, die Ende März genannt wurde, waren rund 1300 getötete Soldaten.

Zivile Opfer: Laut dem UNO-Hochkommissariat für Menschenrechte haben Beobachter bislang 4634 getötete Zivilisten verifiziert (Stand 22. Juni), davon 320 Kinder. Man gehe jedoch davon aus, dass die tatsächlichen Zahlen erheblich höher seien.

Gemäss ukrainischen Polizei-Angaben sind bisher mehr als 12'000 Zivilisten umgekommen. Die meisten Opfer seien durch Explosionen getötet worden, sagte der Chef der ukrainischen Polizei, Ihor Klymenko, gegenüber der Agentur Interfax-Ukraine.

01:50 Video Mehr als 100 Millionen Menschen sind weltweit auf der Flucht Aus Tagesschau vom 17.06.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 50 Sekunden.

Flüchtende: Mehr als acht Millionen Menschen haben seit dem russischen Angriff auf die Ukraine das Land verlassen. Das teilt das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) mit. Innerhalb der Ukraine befinden sich zudem mehrere Millionen Menschen auf der Flucht.

In der Schweiz haben bis Mittwoch 57'494 Geflüchtete aus der Ukraine den Schutzstatus S beantragt, wie das Staatssekretariat für Migration (SEM) auf Twitter bekannt gab. 55'566 Personen haben bisher diesen Status erhalten.