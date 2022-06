Die Lage in der Ukraine – die Übersicht

Krieg in der Ukraine

Militärische Aktionen

In der ukrainischen Hauptstadt Kiew hat es infolge russischer Raketenangriffe mehrere Explosionen gegeben. Eine Rakete habe ein neunstöckiges Wohnhaus getroffen, schrieb Anton Heraschtschenko, ein Berater des ukrainischen Innenministers, im Nachrichtendienst Telegram. Eine weitere Rakete sei auf dem Gelände eines Kindergartens im Bezirk Schewtschenko eingeschlagen.

Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko berichtete von einem Toten und vier Verletzten, die ins Spital gebracht werden mussten. Der ukrainische Parlamentsabgeordnete Olexij Hontscharenko schrieb, insgesamt hätten russische Truppen in den Morgenstunden 14 Raketen auf Kiew und Umgebung abgefeuert.

Russische Truppen sind einem Medienbericht zufolge in die Stadt Lyssytschansk vorgedrungen. Dies meldet die Nachrichtenagentur Interfax unter Berufung auf einen Vertreter der prorussischen Separatisten, die an dem Vormarsch beteiligt sein sollen. Nach dem Fall von Sjewjerodonezk ist Lyssytschansk die letzte grössere ukrainische Bastion in der Region Luhansk.

Bild 1 / 30 Legende: Erstmals seit drei Wochen ist die ukrainische Hauptstadt Kiew von der russischen Armee wieder mit Raketen beschossen worden(26. Juni). Keystone Bild 2 / 30 Legende: Auch im Osten der Ukraine gehen die Angriffe weiter. Im Bild ein zerstörter Markt in Donezk. (25. Juni 2022) Reuters Bild 3 / 30 Legende: Die Stadt Bachmut im Osten der Ukraine ist unter Beschuss. Eine Anwohnerin steht neben ihrem zerstörten Haus. (24. Juni 2022) Keystone Bild 4 / 30 Legende: Noch immer fordert der Krieg in der Ukraine viele Opfer, wie hier einen ukrainischen Armeeangehörigen. (23. Juni 2022) Keystone Bild 5 / 30 Legende: Ein Mann versucht, nach einem russischen Raketenangriff aufs ostukrainische Tschuhujiw einige Gegenstände aus seinem Haus zu retten. (23. Juni 2022) imago images Bild 6 / 30 Legende: Eine Frau zeigt ihr Haus in Tschernihiw nach russischem Beschuss. (23. Juni 2022) Keystone Bild 7 / 30 Legende: Ein Mann reinigt die Trümmer seines Hauses in der Region Tschernihiw. (23. Juni 2022) Keystone Bild 8 / 30 Legende: Russische Angriffe auf Charkiw forderten nach ukrainischen Angaben mindestens 20 Todesopfer und 16 Verletzte. (21. Juni 2022) imago images Bild 9 / 30 Legende: Ein ukrainischer Soldat in Deckung: In der Region Luhansk droht ukrainischen Einheiten südlich der Grossstadt Lyssytschansk eine Einschliessung. (18. Juni 2022) Reuters Bild 10 / 30 Legende: In der Region um Charkiw wurden mehrere Gebäude durch russische Raketen zerstört (hier die Stadt Liubotyn am 20. Juni). Reuters Bild 11 / 30 Legende: Rettungskräfte suchen nach einem Luftschlag in Lyssytschansk nach Verletzten. Reuters (undatierte Aufnahme, gesendet am 17.6.2022) Bild 12 / 30 Legende: Menschen warten in Sjewjerodonezk auf die Evakuierung. (15. Juni 2022) imago images Bild 13 / 30 Legende: Die Stadt Sjewjerodonezk steht derzeit unter starkem Beschuss und wird aus neun Richtungen angegriffen. (15. Juni 2022) imago images Bild 14 / 30 Legende: Der Krieg in der Ukraine fordert viele Todesopfer. Etwa 10'000 Soldaten der ukrainischen Armee sind nach Angaben eines Beraters von Selenski bis zum 10. Juni getötet worden. (Bild von einem Begräbnis in Charkiw, 14. Juni 2022) Keystone Bild 15 / 30 Legende: Zahlreiche Gebäude wurden durch den Ukraine-Krieg zerstört, wie hier in der Stadt Bachmut in der Region Donezk. (13. Juni 2022) Keystone Bild 16 / 30 Legende: Inmitten des russischen Angriffs feuern ukrainische Soldaten in der Nähe der Stadt Bakhmut, in der Region Donezk, eine Mehrfachrakete ab. (12. Juni 2022) Reuters Bild 17 / 30 Legende: Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski besucht die Truppen an der Front in der Region Saporischschja. Er dankte den Streitkräften für ihren Dienst und den Schutz der Bevölkerung und des Staates und gedachte der gefallenen Soldaten. (5. Juni 2022) Keystone Bild 18 / 30 Legende: Sie spielen eine entscheidende Rolle im Krieg: Drohnen. Sowohl die russischen als auch ukrainischen Streitkräfte setzen auf auf die unbemannten Flugkörper. (2. Juni 2022) Reuters Bild 19 / 30 Legende: Der russische Präsident Wladimir Putin ist auf einem Bildschirm zu sehen, auf dem russische TV-Nachrichten in einer Verteilerstelle für humanitäre Hilfe in der südlichen Hafenstadt Mariupol übertragen werden (30. Mai 2022). Reuters Bild 20 / 30 Legende: Auch in Irpin, in der Nähe der Hauptstadt Kiew, ist die Zerstörung gross. Eine alte Frau betrachtet die Schäden. (26. Mai 2022) Keystone Bild 21 / 30 Legende: Ein Junge spielt in Borodyanka bei Kiew vor Häusern, die durch Granatenbeschuss zerstört wurden. (24. Mai 2022) Keystone Bild 22 / 30 Legende: Symbol des Widerstands: Das Asowstal-Stahlwerk im belagerten Mariupol. Dort haben sich ukrainische Kämpfer und Zivilisten verschanzt (7. Mai 2022) Reuters Bild 23 / 30 Legende: Neue Gräber in Butscha nahe Kiew (28. April 2022). Reuters Bild 24 / 30 Legende: Als sich die russischen Soldaten aus Butscha nahe Kiew zurückzogen, lagen Leichen in den Strassen. Es wurden Vorwürfe von Kriegsverbrechen laut. Reuters Bild 25 / 30 Legende: Der Ukrainer Nicolai verabschiedet sich am Bahnhof von Lwiw von seiner Tochter und seiner Frau. Die beiden fliehen wie Hunderttausende anderer Menschen nach Polen (15. April 2022). Keystone Bild 26 / 30 Legende: Zerstörtes Mariupol: Rettungskräfte entfernen die Trümmer eines Gebäudes (10. April 2022). Reuters Bild 27 / 30 Legende: Zuflucht: Kinder spielen in einer Metro-Station in Kiew. Dort suchen viele Menschen Schutz vor den Luftangriffen (2. März 2022). Keystone Bild 28 / 30 Legende: Auf diesem vom Pressebüro des ukrainischen Präsidenten zur Verfügung gestellten Foto spricht Wolodimir Selenski im Zentrum von Kiew über sein Smartphone zur Nation (26. Februar 2022). Keystone Bild 29 / 30 Legende: Teil eines Konvois auf der Autobahn T-1011 am östlichen Rand des Antonow-Flughafens in der Nähe von Kiew (Satellitenbild/Handout vom 28. Februar 2022). Maxar Technologies via Keystone Bild 30 / 30 Legende: 24. Februar 2022: Der russische Präsident Wladimir Putin hält eine Videoansprache, in der er den Beginn der «Militäroperation» ankündigt. Reuters

Russland hat nach Angaben aus Kiew am Samstag mehrere ukrainische Regionen mit Raketen unter Beschuss genommen, auch aus dem Nachbarland Belarus. In den Gebieten Chmelnyzkyj, Lwiw, Mykolajiw, Schytomyr und Tschernihiw seien Einschläge registriert worden, meldete die Nachrichtenagentur Unian. Die Region Dnipropetrowsk sei zudem mit Artillerie beschossen worden.

Das russische Militär hat laut eigenen Angaben im Osten der Ukraine 80 polnische Kämpfer in den Reihen der ukrainischen Armee durch einen Raketenangriff auf das Zinkwerk «Megatex» in der Stadt Kostjantyniwka getötet. Dies sagte der Sprecher des Verteidigungsministeriums am Samstag. Insgesamt seien fast 800 gegnerische Soldaten getötet worden.

Russland steht damit – genau vier Monate nach Beginn des Krieges – vor der Eroberung des gesamten Gebiets Luhansk im Osten der Ukraine – und der Erfüllung eines seiner zentralen Kriegsziele.

Nukleares Forschungszentrum in Charkiw unter Beschuss Box aufklappen Box zuklappen Die nukleare Forschungseinrichtung «Neutronenquelle» in der ostukrainischen Stadt Charkiw ist erneut unter Beschuss geraten. Dabei seien Gebäude und Infrastruktur wie Lüftungskanäle beschädigt worden, teilte die Nuklearaufsichtsbehörde mit. Der Teil der Anlage, wo der Kernbrennstoff gelagert wird, wurde nicht in der Auflistung der Schäden erwähnt. Es sei keine erhöhte Strahlung festgestellt worden. Die Ukraine machte Russland für den Angriff verantwortlich.

Für Kiew ist klar: Die Ukraine will alle von Russland eingenommenen Städte wieder zurückerobern. Das versprach Präsident Wolodimir Selenski in einer Videoansprache seinen Landsleuten. Mehr als vier Monate nach Kriegsbeginn befinde sich sein Land in einer emotional schwierigen Phase.

Moskau hingegen beharrt auf seinen maximalen Forderungen wie die Anerkennung von Luhansk und Donezk als unabhängige Staaten sowie der 2014 annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim als russisches Staatsgebiet.

Putin: Atomwaffenfähige Raketen für Belarus Box aufklappen Box zuklappen Russland will Belarus innerhalb von ein paar Monaten atomwaffenfähige Raketen liefern. Das sagte der russische Präsident Wladimir Putin bei einem im Fernsehen übertragenen Treffen mit dem belarussischen Amtskollegen Alexander Lukaschenko.



Moskau will demnach Belarus das Raketensystem Iskander-M zur Verfügung stellen, das auch mit Atomsprengköpfen bestückt werden kann. Die Iskander-M könnten «sowohl ballistische Raketen als auch Marschflugkörper aufnehmen – sowohl in konventioneller als auch in nuklearer Ausführung», meinte Putin. Sie haben russischen Medien zufolge eine Reichweite von bis zu 500 Kilometern.



Ausserdem hat Putin angeboten, belarussische Kampfjets aufzurüsten, damit diese mit Atomwaffen bestückt werden können.

Verhandlungen und Diplomatie

Die sieben führenden demokratischen Industrienationen G7 haben der kriegsgeplagten Ukraine weitere Hilfe im Kampf gegen die russische Aggression zugesichert. Der deutsche Kanzler Olaf Scholz (SPD) sagte beim G7-Gipfel im bayerischen Elmau, die G7, die Europäische Union und die Nato hätten von Anfang an entschlossen die Ukraine unterstützt.

US-Präsident Joe Biden kündigte als weitere Strafmassnahme ein Importverbot der G7 für russisches Gold an. Damit würden Russland Dutzende Milliarden Dollar Einnahmen wegbrechen. Wie aus Bidens Delegation verlautete, will der Gipfel den Importstopp offiziell am Dienstag verkünden. Gold sei für Russland nach Energie das zweitwichtigste Exportgut, hiess es.

Der russische Aussenminister Sergej Lawrow wirft der Europäischen Union und der Nato vor, ihre Kräfte für einen Krieg gegen Russland zu bündeln.

«Wir machen uns wenig Illusionen darüber, dass sich die derzeitige russenfeindliche Aufgeladenheit der EU auf absehbare Zeit und – um ehrlich zu sein – auch langfristig irgendwie auflösen oder ändern wird», sagt Lawrow am Freitag. Die EU stelle mit der Nato eine «Koalition zusammen für einen Kampf und letztendlich für einen Krieg gegen die Russische Föderation».

Angesichts der Ernennung der Ukraine und Moldawiens zu EU-Beitrittskandidaten droht Russland mit negativen Konsequenzen. Mit der Entscheidung setze die Europäische Union eine Politik des geopolitischen Vordringens in die Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) fort, um Russland «einzudämmen», erklärte Ministeriumssprecherin Maria Sacharowa am Freitag.

Die Diskussion um die Blockade ukrainischer Getreidelieferungen ist nach den Worten von Russlands Präsident Wladimir Putin übertrieben. Putin warf der Ukraine einmal mehr vor, die Getreidelieferungen über das Schwarze Meer selbst zu hintertreiben. Russland sei bereit, den Schiffen freies Geleit zu gewährleisten. Zuvor müssten die Ukrainer jedoch die Minen in den eigenen Häfen räumen.

Legende: Diskutiert wird immer wieder ein möglicher Getreidekorridor durch das Schwarze Meer bis nach Istanbul. SRF

Die internationale Gemeinschaft fordert von Russland seit Wochen, den Export von ukrainischem Getreide zu ermöglichen. Die Ukraine beklagt, dass ihre Häfen im Schwarzen Meer durch die russische Kriegsmarine blockiert seien. Beide Länder gehören zu den grössten Weizenexporteuren und spielen eine wichtige Rolle für die Ernährungssicherheit in der Welt. Die Vereinten Nationen warnten zuletzt schon vor der grössten Hungersnot seit Jahrzehnten.

Kriegsopfer

Armeeangehörige: Ein genaues Bild über Todesopfer – sowohl auf russischer wie auf ukrainischer Seite – gibt es nicht. Die Angaben und Schätzungen gehen weit auseinander. Etwa 10'000 Soldaten der ukrainischen Armee sind nach Angaben eines Beraters von Präsident Selenski von Mitte Juni seit der russischen Invasion im Februar bis zum 10. Juni getötet worden.

Die Ukraine geht davon aus, dass mittlerweile knapp 35'000 russische Armeeangehörige ihr Leben verloren haben (Stand 24. Juni). Westliche Experten zweifeln diese Zahl jedoch an.

Von russischer Seite gibt es keine Angaben mehr; die letzte Zahl, die Ende März genannt wurde, war rund 1300 getötete Soldaten.

Zivile Opfer: Laut dem UNO-Hochkommissariat für Menschenrechte haben Beobachter bislang 4677 getötete Zivilisten verifiziert (Stand 24. Juni), davon 321 Kinder. Man gehe jedoch davon aus, dass die tatsächlichen Zahlen erheblich höher seien.

Gemäss ukrainischen Polizei-Angaben sind bisher mehr als 12'000 Zivilisten umgekommen. Die meisten Opfer seien durch Explosionen getötet worden, sagte der Chef der ukrainischen Polizei, Ihor Klymenko, gegenüber der Agentur Interfax-Ukraine.

Flüchtende: Mehr als acht Millionen Menschen haben seit dem russischen Angriff auf die Ukraine das Land verlassen. Das teilt das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) mit. Innerhalb der Ukraine befinden sich zudem mehrere Millionen Menschen auf der Flucht.

In der Schweiz haben bis Freitag 57'693 Geflüchtete aus der Ukraine den Schutzstatus S beantragt, wie das Staatssekretariat für Migration (SEM) auf Twitter bekannt gab. 55'797 Personen haben bisher diesen Status erhalten.