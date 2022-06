Militärische Aktionen

Im Zentrum des Landes, in Krementschuk, hat eine russische Rakete ein offenbar gut besuchtes Einkaufszentrum getroffen. Laut dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski hielten sich über eintausend Menschen im Gebäude auf. Mindestens 18 Menschen wurden laut Behörden getötet, 60 weitere verletzt. Überdies berichtete die ukrainische Generalstaatsanwaltschaft von fast 40 Vermissten.

Russland behauptet demgegenüber, die Raketen hätten einem ukrainischen Waffendepot gegolten, in dem vom Westen gelieferte Waffen lagerten. Der Brand im nahegelegenen Einkaufszentrum sei eine Folge der Explosionen im getroffenen Depot. Ein internationales Team aus Rechtsexperten unter der Führung der ukrainischen Staatsanwaltschaft stellt Untersuchungen vor Ort an.

Bild 1 / 31 Legende: Ein gut besuchtes Einkaufszentrum in der zentralukrainischen Stadt Krementschuk steht nach einem Raketenangriff in Flammen. (27. Juni) imago images Bild 2 / 31 Legende: Erstmals seit drei Wochen ist die ukrainische Hauptstadt Kiew von der russischen Armee wieder mit Raketen beschossen worden(26. Juni). Keystone Bild 3 / 31 Legende: Auch im Osten der Ukraine gehen die Angriffe weiter. Im Bild ein zerstörter Markt in Donezk. (25. Juni 2022) Reuters Bild 4 / 31 Legende: Die Stadt Bachmut im Osten der Ukraine ist unter Beschuss. Eine Anwohnerin steht neben ihrem zerstörten Haus. (24. Juni 2022) Keystone Bild 5 / 31 Legende: Noch immer fordert der Krieg in der Ukraine viele Opfer, wie hier einen ukrainischen Armeeangehörigen. (23. Juni 2022) Keystone Bild 6 / 31 Legende: Ein Mann versucht, nach einem russischen Raketenangriff aufs ostukrainische Tschuhujiw einige Gegenstände aus seinem Haus zu retten. (23. Juni 2022) imago images Bild 7 / 31 Legende: Eine Frau zeigt ihr Haus in Tschernihiw nach russischem Beschuss. (23. Juni 2022) Keystone Bild 8 / 31 Legende: Ein Mann reinigt die Trümmer seines Hauses in der Region Tschernihiw. (23. Juni 2022) Keystone Bild 9 / 31 Legende: Russische Angriffe auf Charkiw forderten nach ukrainischen Angaben mindestens 20 Todesopfer und 16 Verletzte. (21. Juni 2022) imago images Bild 10 / 31 Legende: Ein ukrainischer Soldat in Deckung: In der Region Luhansk droht ukrainischen Einheiten südlich der Grossstadt Lyssytschansk eine Einschliessung. (18. Juni 2022) Reuters Bild 11 / 31 Legende: In der Region um Charkiw wurden mehrere Gebäude durch russische Raketen zerstört (hier die Stadt Liubotyn am 20. Juni). Reuters Bild 12 / 31 Legende: Rettungskräfte suchen nach einem Luftschlag in Lyssytschansk nach Verletzten. Reuters (undatierte Aufnahme, gesendet am 17.6.2022) Bild 13 / 31 Legende: Menschen warten in Sjewjerodonezk auf die Evakuierung. (15. Juni 2022) imago images Bild 14 / 31 Legende: Die Stadt Sjewjerodonezk steht derzeit unter starkem Beschuss und wird aus neun Richtungen angegriffen. (15. Juni 2022) imago images Bild 15 / 31 Legende: Der Krieg in der Ukraine fordert viele Todesopfer. Etwa 10'000 Soldaten der ukrainischen Armee sind nach Angaben eines Beraters von Selenski bis zum 10. Juni getötet worden. (Bild von einem Begräbnis in Charkiw, 14. Juni 2022) Keystone Bild 16 / 31 Legende: Zahlreiche Gebäude wurden durch den Ukraine-Krieg zerstört, wie hier in der Stadt Bachmut in der Region Donezk. (13. Juni 2022) Keystone Bild 17 / 31 Legende: Inmitten des russischen Angriffs feuern ukrainische Soldaten in der Nähe der Stadt Bakhmut, in der Region Donezk, eine Mehrfachrakete ab. (12. Juni 2022) Reuters Bild 18 / 31 Legende: Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski besucht die Truppen an der Front in der Region Saporischschja. Er dankte den Streitkräften für ihren Dienst und den Schutz der Bevölkerung und des Staates und gedachte der gefallenen Soldaten. (5. Juni 2022) Keystone Bild 19 / 31 Legende: Sie spielen eine entscheidende Rolle im Krieg: Drohnen. Sowohl die russischen als auch ukrainischen Streitkräfte setzen auf auf die unbemannten Flugkörper. (2. Juni 2022) Reuters Bild 20 / 31 Legende: Der russische Präsident Wladimir Putin ist auf einem Bildschirm zu sehen, auf dem russische TV-Nachrichten in einer Verteilerstelle für humanitäre Hilfe in der südlichen Hafenstadt Mariupol übertragen werden (30. Mai 2022). Reuters Bild 21 / 31 Legende: Auch in Irpin, in der Nähe der Hauptstadt Kiew, ist die Zerstörung gross. Eine alte Frau betrachtet die Schäden. (26. Mai 2022) Keystone Bild 22 / 31 Legende: Ein Junge spielt in Borodyanka bei Kiew vor Häusern, die durch Granatenbeschuss zerstört wurden. (24. Mai 2022) Keystone Bild 23 / 31 Legende: Symbol des Widerstands: Das Asowstal-Stahlwerk im belagerten Mariupol. Dort haben sich ukrainische Kämpfer und Zivilisten verschanzt (7. Mai 2022) Reuters Bild 24 / 31 Legende: Neue Gräber in Butscha nahe Kiew (28. April 2022). Reuters Bild 25 / 31 Legende: Als sich die russischen Soldaten aus Butscha nahe Kiew zurückzogen, lagen Leichen in den Strassen. Es wurden Vorwürfe von Kriegsverbrechen laut. Reuters Bild 26 / 31 Legende: Der Ukrainer Nicolai verabschiedet sich am Bahnhof von Lwiw von seiner Tochter und seiner Frau. Die beiden fliehen wie Hunderttausende anderer Menschen nach Polen (15. April 2022). Keystone Bild 27 / 31 Legende: Zerstörtes Mariupol: Rettungskräfte entfernen die Trümmer eines Gebäudes (10. April 2022). Reuters Bild 28 / 31 Legende: Zuflucht: Kinder spielen in einer Metro-Station in Kiew. Dort suchen viele Menschen Schutz vor den Luftangriffen (2. März 2022). Keystone Bild 29 / 31 Legende: Auf diesem vom Pressebüro des ukrainischen Präsidenten zur Verfügung gestellten Foto spricht Wolodimir Selenski im Zentrum von Kiew über sein Smartphone zur Nation (26. Februar 2022). Keystone Bild 30 / 31 Legende: Teil eines Konvois auf der Autobahn T-1011 am östlichen Rand des Antonow-Flughafens in der Nähe von Kiew (Satellitenbild/Handout vom 28. Februar 2022). Maxar Technologies via Keystone Bild 31 / 31 Legende: 24. Februar 2022: Der russische Präsident Wladimir Putin hält eine Videoansprache, in der er den Beginn der «Militäroperation» ankündigt. Reuters

Die Ukraine meldet einen neuen russischen Raketenangriff: Rettungskräfte in der Stadt Dnipro suchten unter Trümmern nach Überlebenden, sagt der Gouverneur der Region Dnipropetrowsk, Walentyn Retsnytschenko. Es seien Teile der Bahn-Infrastruktur und ein Industriegebäude beschädigt worden. Zudem brenne ein Dienstleistungsunternehmen. Eine russische Stellungnahme liegt aktuell nicht vor.

In der Ostukraine kämpfen ukrainische und russische Truppen weiter erbittert um die Kontrolle der Trasse von Lyssytschansk nach Bachmut. Dem ukrainischen Generalstab zufolge wurde am Dienstag ein russischer Vorstoss auf die Ortschaft Spirne in Richtung der Stadt Siwersk abgewehrt. Die umkämpfte Strasse ist eine der wenigen verbliebenen Nachschubrouten für Lyssytschansk.

Die ehemalige Grossstadt ist die letzte von ukrainischen Truppen gehaltene grössere Ortschaft im Gebiet Luhansk. Lyssytschansk werde dabei weiter ständig mit Mörsern und anderer Artillerie beschossen, teilte der Generalstab mit. Russische Truppen stehen bereits am Südrand der Stadt. Vertreter der prorussischen Separatisten berichteten zudem von Kämpfen bereits im Stadtgebiet. Die Verbindungen in die benachbarte Region Donezk stehen seit Tagen unter ständigem russischen Beschuss.

Russische Truppen haben ferner bei Angriffen auf die Region Mykolajiw im Südosten der Ukraine nach eigenen Angaben mehr als 40 ukrainische Soldaten getötet. In der Nähe des Dorfes Wyssunsk sei am Sonntag zudem Militärtechnik zerstört worden, teilte das russische Verteidigungsministerium mit.

In der Nacht zum Montag gab es einen schweren Raketenangriff im Gebiet Odessa im Süden der Ukraine. Dabei sind neun Menschen zu Schaden gekommen. Die Rakete sei von einem russischen strategischen Bomber des Typs Tu-22 abgefeuert worden, teilte das ukrainische Wehrkommando Süd am Montag mit.

Putin: Atomwaffenfähige Raketen für Belarus Box aufklappen Box zuklappen Russland will Belarus innerhalb von ein paar Monaten atomwaffenfähige Raketen liefern. Das sagte der russische Präsident Wladimir Putin bei einem im Fernsehen übertragenen Treffen mit dem belarussischen Amtskollegen Alexander Lukaschenko.



Moskau will demnach Belarus das Raketensystem Iskander-M zur Verfügung stellen, das auch mit Atomsprengköpfen bestückt werden kann. Die Iskander-M könnten «sowohl ballistische Raketen als auch Marschflugkörper aufnehmen – sowohl in konventioneller als auch in nuklearer Ausführung», meinte Putin. Sie haben russischen Medien zufolge eine Reichweite von bis zu 500 Kilometern.



Ausserdem hat Putin angeboten, belarussische Kampfjets aufzurüsten, damit diese mit Atomwaffen bestückt werden können.

Im Schwarzen Meer ist erneut eine Gasförderplattform angegriffen worden. Das teilten Vertreter der von Russland einverleibten Halbinsel Krim am Sonntagabend mit, wie die russische Staatsagentur Tass meldete. Sie machten die Ukraine für den Angriff verantwortlich. Das liess sich nicht überprüfen. Es habe keine Verletzten gegeben, hiess es. Unklar war, ob ein Feuer ausbrach.

Am Wochenende gab es in der ukrainischen Hauptstadt Kiew infolge russischer Raketenangriffe mehrere Explosionen.

Verhandlungen und Diplomatie

Die sieben führenden westlichen Industrienationen – die G7 – haben der Ukraine weitere Unterstützung zugesagt. Russland solle weiter auf dem Weltmarkt isoliert werden, heisst es in einer gemeinsamen Erklärung. Im Mittelpunkt der neuen Sanktionen sollen die Rüstungsindustrie und der Technologiesektor stehen. Die G7-Staaten haben der Ukraine zudem weitreichende Sicherheitsgarantien auch nach dem Krieg zugesagt.

Auch künftige militärische Hilfe wurde der Ukraine zugesichert, solange das Land diese benötige. Die US-Regierung will der Ukraine ein modernes Waffensystem zur Luftverteidigung liefern.

Derweil will die Nato die Zahl ihrer schnellen Eingreifkräfte massiv auf mehr als 300’000 erhöhen. Das kündigte Generalsekretär Jens vor dem Gipfeltreffen der 30 Mitgliedstaaten an. Bislang umfasst die schnelle Eingreiftruppe der Nato rund 40'000 Soldatinnen und Soldaten.

Während die G7-Staaten die Entscheidung über einen Friedensschluss mit Russland allein in die Hand der Regierung in Kiew legten, hat Russland Verhandlungen mit der Ukraine abermals an die Bedingung geknüpft, dass Kiew die Forderungen Moskaus akzeptiert. Das sagte die Vorsitzende des russischen Föderationsrats, Valentina Matwijenko, wie die Staatsagentur Tass meldete. Die in der Öffentlichkeit geäusserten Forderungen Moskaus zu Beginn des Kriegs bestanden etwa in der Anerkennung der ostukrainischen Separatistengebiete Donezk und Luhansk als unabhängige Staaten sowie der 2014 annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim als russisches Staatsgebiet.

Blockierter Getreideexport

Die Ukraine und viele arme Länder der Welt können nach Einschätzung des italienischen Ministerpräsidenten Mario Draghi auf ein baldiges Ende der russischen Schwarzmeerblockade hoffen. Der Regierungschef berichtete zum Abschluss des G7-Gipfels in Bayern, dass alle involvierten Verhandlungspartner auf die Zusage Moskaus warten. «Und die sollte sehr bald kommen», habe UNO-Generalsekretär Antonio Guterres den Staats- und Regierungschef der führenden demokratischen Wirtschaftsmächte bei deren Treffen berichtet.

Draghi sprach darüber hinaus von «guten Nachrichten» im Hinblick auf die konkrete Ausfuhr des Getreides, das wegen des Krieges und der Blockade der ukrainischen Häfen durch die russische Marine bislang nicht verschifft werden konnte. Anders als von Moskau behauptet, müssten die Häfen nämlich nicht erst noch von Minen befreit werden, sagte Draghi. «Es gibt sichere Korridore, durch die die Schiffe fahren können.»

Die Diskussion um die Blockade ukrainischer Getreidelieferungen ist nach den Worten von Russlands Präsident Wladimir Putin übertrieben. Putin warf der Ukraine einmal mehr vor, die Getreidelieferungen über das Schwarze Meer selbst zu hintertreiben. Russland sei bereit, den Schiffen freies Geleit zu gewähren, sagte Putin am Freitag. Zuvor müssten die Ukrainer jedoch die Minen in den eigenen Häfen räumen.

Legende: Diskutiert wird immer wieder ein möglicher Getreidekorridor durch das Schwarze Meer bis nach Istanbul. SRF

Die Ukraine beklagt, dass ihre Häfen im Schwarzen Meer durch die russische Kriegsmarine blockiert seien. Beide Länder gehören zu den grössten Weizenexporteuren und spielen eine wichtige Rolle für die Ernährungssicherheit in der Welt. Die Vereinten Nationen warnten zuletzt schon vor der grössten Hungersnot seit Jahrzehnten.

Kriegsopfer

Armeeangehörige: Ein genaues Bild über Todesopfer – sowohl auf russischer wie auf ukrainischer Seite – gibt es nicht. Die Angaben und Schätzungen gehen weit auseinander. Etwa 10'000 Soldaten der ukrainischen Armee sind nach Angaben eines Beraters von Präsident Selenski von Mitte Juni seit der russischen Invasion im Februar bis zum 10. Juni getötet worden.

Die Ukraine geht davon aus, dass mittlerweile knapp 35'000 russische Armeeangehörige ihr Leben verloren haben (Stand 27. Juni). Westliche Experten zweifeln diese Zahl jedoch an.

Von russischer Seite gibt es keine Angaben mehr; die letzte Zahl, die Ende März genannt wurde, war rund 1300 getötete Soldaten.

Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf Box aufklappen Box zuklappen Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldawien und Ungarn sowie in der Schweiz. Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.

Zivile Opfer: Laut dem UNO-Hochkommissariat für Menschenrechte haben Beobachter bislang 4731 getötete Zivilisten verifiziert (Stand 26. Juni), davon 330 Kinder. Man gehe jedoch davon aus, dass die tatsächlichen Zahlen erheblich höher seien.

Gemäss ukrainischen Polizei-Angaben sind bisher mehr als 12'000 Zivilisten umgekommen. Die meisten Opfer seien durch Explosionen getötet worden, sagte der Chef der ukrainischen Polizei, Ihor Klymenko, gegenüber der Agentur Interfax-Ukraine.

01:50 Video Mehr als 100 Millionen Menschen sind weltweit auf der Flucht Aus Tagesschau vom 17.06.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 50 Sekunden.

Flüchtende: Mehr als acht Millionen Menschen haben seit dem russischen Angriff auf die Ukraine das Land verlassen. Das teilt das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) mit. Innerhalb der Ukraine befinden sich zudem mehrere Millionen Menschen auf der Flucht.

In der Schweiz haben bis Freitag 57'996 Geflüchtete aus der Ukraine den Schutzstatus S beantragt, wie das Staatssekretariat für Migration (SEM) auf Twitter bekannt gab. 56'043 Personen haben bisher diesen Status erhalten.