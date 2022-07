Militärische Situation

In Donezk halten die Kämpfe an. Die ukrainische Armee berichtete von russischem Artilleriebeschuss auf die Städte Kramatorsk, Bachmut und Slowjansk. Der Gouverneur der Region Donezk, Pawlo Kyrylenko, rief die Bevölkerung auf, die Region zu verlassen. Gemäss Militärexperten dürfte die russische Seite ihre Vorteile in der Artillerie zunehmend ausspielen. In Kramatorsk und Awdijiwka starben den Behörden zufolge zwei Menschen, acht wurden verletzt.

In der Region Charkiw sprachen die Behörden am Donnerstag von drei Toten und fünf Verwundeten durch russische Angriffe. «Der Feind ist hinterhältig, zielt auf Wohngebiete und zivile Infrastruktur», teilte der regionale Befehlshaber Oleh Synjehubow mit. Die Berichte aus den Kampfgebieten können nicht unabhängig geprüft werden.

In Luhansk gehen die Gefechte um eine vollständige Kontrolle Russlands weiter. Laut ukrainischen Angaben wird in Aussenbezirken um die strategisch wichtige Stadt Lissitschansk weitergekämpft. Dazu hätten die Russen einige ihrer Einheiten verlegt, teilte der ukrainische Generalstab mit. Aus Moskau heisst es hingegen seit Tagen, man habe Luhansk komplett unter Kontrolle gebracht.

Ukrainische Soldaten hissten auf der symbolträchtigen Schlangeninsel im Schwarzen Meer inzwischen wieder die ukrainische Flagge. Der Sprecher der Militärverwaltung des Gebiets Odessa, Serhij Brattschuk, veröffentlichte im Nachrichtendienst Telegram mehrere Fotos. Die Insel war nach Kriegsbeginn von Russen besetzt worden, die Truppen zogen vor einer Woche nach ukrainischen Angriffen wieder ab.

Am Donnerstagmorgen wurde der Anlegesteg der Insel ukrainischen Angaben zufolge durch zwei russische Raketen «erheblich beschädigt». Von russischer Seite hiess es, bei dem Angriff seien mehrere ukrainische Soldaten getötet worden. Die Angaben liessen sich nicht unabhängig überprüfen.

Bild 1 / 31 Legende: Ukrainische Soldaten haben auf der symbolträchtigen Schlangeninsel im Schwarzen Meer wieder die ukrainische Flagge gehisst. Keystone Bild 2 / 31 Legende: In Charkiw wurde die pädagogische Universität durch einen Raketenangriff zerstört. (6. Juli 2022) Keystone Bild 3 / 31 Legende: Der Gouverneur der Region Donezk hat die Bevölkerung von Slowjansk aufgerufen, die ostukrainische Stadt zu verlassen. (6. Juli 2022) Keystone Bild 4 / 31 Legende: Zerstörte Gebäude und Strassen in Lissitschansk. Das Bild wurde von der Militärbehörde Luhansk zur Verfügung gestellt. (3. Juli 2022) Keystone Bild 5 / 31 Legende: Rettungsspezialisten arbeiten nach den Explosionen in Belgorod bei einem zerstörten Wohngebäude. (3. Juli 2022) Reuters Bild 6 / 31 Legende: Auf dem Militärfriedhof von Charkiw wird ein weiterer gefallener Soldat beerdigt. (2. Juli 2022) Reuters Bild 7 / 31 Legende: Ein beschädigtes Gebäude nach dem russischen Raketenangriff im Gebiet Odessa. (1. Juli 2022) Reuters Bild 8 / 31 Legende: Ein gut besuchtes Einkaufszentrum in der zentralukrainischen Stadt Krementschuk steht nach einem Raketenangriff in Flammen. (27. Juni 2022) imago images Bild 9 / 31 Legende: Erstmals seit drei Wochen ist die ukrainische Hauptstadt Kiew von der russischen Armee wieder mit Raketen beschossen worden. (26. Juni 2022) Keystone Bild 10 / 31 Legende: Auch im Osten der Ukraine gehen die Angriffe weiter. Im Bild ein zerstörter Markt in Donezk. (25. Juni 2022) Reuters Bild 11 / 31 Legende: Die Stadt Bachmut im Osten der Ukraine ist unter Beschuss. Eine Anwohnerin steht neben ihrem zerstörten Haus. (24. Juni 2022) Keystone Bild 12 / 31 Legende: Noch immer fordert der Krieg in der Ukraine viele Opfer, wie hier einen ukrainischen Armeeangehörigen. (23. Juni 2022) Keystone Bild 13 / 31 Legende: Ein Mann versucht, nach einem russischen Raketenangriff aufs ostukrainische Tschuhujiw einige Gegenstände aus seinem Haus zu retten. (23. Juni 2022) imago images Bild 14 / 31 Legende: Ein Mann reinigt die Trümmer seines Hauses in der Region Tschernihiw. (23. Juni 2022) Keystone Bild 15 / 31 Legende: Menschen warten in Sjewjerodonezk auf die Evakuierung. (15. Juni 2022) imago images Bild 16 / 31 Legende: Der Krieg in der Ukraine fordert viele Todesopfer. Etwa 10'000 Soldaten der ukrainischen Armee sind nach Angaben eines Beraters von Selenski bis zum 10. Juni getötet worden. (Bild von einem Begräbnis in Charkiw, 14. Juni 2022) Keystone Bild 17 / 31 Legende: Inmitten des russischen Angriffs feuern ukrainische Soldaten in der Nähe der Stadt Bakhmut, in der Region Donezk, eine Mehrfachrakete ab. (12. Juni 2022) Reuters Bild 18 / 31 Legende: Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski besucht die Truppen an der Front in der Region Saporischschja. Er dankte den Streitkräften für ihren Dienst und den Schutz der Bevölkerung und des Staates und gedachte der gefallenen Soldaten. (5. Juni 2022) Keystone Bild 19 / 31 Legende: Sie spielen eine entscheidende Rolle im Krieg: Drohnen. Sowohl die russischen als auch ukrainischen Streitkräfte setzen auf auf die unbemannten Flugkörper. (2. Juni 2022) Reuters Bild 20 / 31 Legende: Der russische Präsident Wladimir Putin ist auf einem Bildschirm zu sehen, auf dem russische TV-Nachrichten in einer Verteilerstelle für humanitäre Hilfe in der südlichen Hafenstadt Mariupol übertragen werden (30. Mai 2022). Reuters Bild 21 / 31 Legende: Auch in Irpin, in der Nähe der Hauptstadt Kiew, ist die Zerstörung gross. Eine alte Frau betrachtet die Schäden. (26. Mai 2022) Keystone Bild 22 / 31 Legende: Ein Junge spielt in Borodyanka bei Kiew vor Häusern, die durch Granatenbeschuss zerstört wurden. (24. Mai 2022) Keystone Bild 23 / 31 Legende: Symbol des Widerstands: Das Asowstal-Stahlwerk im belagerten Mariupol. Dort haben sich ukrainische Kämpfer und Zivilisten verschanzt (7. Mai 2022) Reuters Bild 24 / 31 Legende: Neue Gräber in Butscha nahe Kiew (28. April 2022). Reuters Bild 25 / 31 Legende: Als sich die russischen Soldaten aus Butscha nahe Kiew zurückzogen, lagen Leichen in den Strassen. Es wurden Vorwürfe von Kriegsverbrechen laut. Reuters Bild 26 / 31 Legende: Der Ukrainer Nicolai verabschiedet sich am Bahnhof von Lwiw von seiner Tochter und seiner Frau. Die beiden fliehen wie Hunderttausende anderer Menschen nach Polen (15. April 2022). Keystone Bild 27 / 31 Legende: Zerstörtes Mariupol: Rettungskräfte entfernen die Trümmer eines Gebäudes (10. April 2022). Reuters Bild 28 / 31 Legende: Zuflucht: Kinder spielen in einer Metro-Station in Kiew. Dort suchen viele Menschen Schutz vor den Luftangriffen (2. März 2022). Keystone Bild 29 / 31 Legende: Auf diesem vom Pressebüro des ukrainischen Präsidenten zur Verfügung gestellten Foto spricht Wolodimir Selenski im Zentrum von Kiew über sein Smartphone zur Nation (26. Februar 2022). Keystone Bild 30 / 31 Legende: Teil eines Konvois auf der Autobahn T-1011 am östlichen Rand des Antonow-Flughafens in der Nähe von Kiew (Satellitenbild/Handout vom 28. Februar 2022). Maxar Technologies via Keystone Bild 31 / 31 Legende: 24. Februar 2022: Der russische Präsident Wladimir Putin hält eine Videoansprache, in der er den Beginn der «Militäroperation» ankündigt. Reuters

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski wirft Russland einen Raketenangriff auf die pädagogische Universität der zweitgrössten Stadt Charkiw vor. «Das charakterisiert die russische Invasion mit einer Genauigkeit von 100 Prozent. Wenn man definiert, was Barbarei ist, ist dieser Schlag am besten geeignet.»

Zwei russische Grenzregionen werfen Ukraine Beschuss vor Box aufklappen Box zuklappen Die beiden russischen Grenzregionen Brjansk und Kursk haben der ukrainischen Seite erneut Beschuss vorgeworfen. Der Brjansker Gouverneur Alexander Bogomas schrieb am Dienstag auf Telegram, das Dorf Sernowo sei mit Artillerie beschossen worden, verletzt worden sei aber niemand. Auch aus den betroffenen Kursker Dörfern gab es zunächst keine Informationen über mögliche Opfer.



Russland, das vor viereinhalb Monaten selbst einen Angriffskrieg gegen das Nachbarland Ukraine begonnen hat, beklagt immer wieder Beschuss auf dem eigenen Staatsgebiet. Zuletzt gab es solche Meldungen fast täglich. Den bislang folgenschwersten Angriff auf russischem Gebiet verzeichnete die Grenzregion Belgorod, wo in der Nacht zum Sonntag laut Behörden vier Menschen starben.



Die ukrainische Seite äussert sich in der Regel nicht zu diesen Vorwürfen. Moskau wiederum hat in der Vergangenheit mit verstärkten Angriffen auf ukrainische Ziele gedroht, sofern eigenes Staatsgebiet beschossen wird.



Verhandlungen und Diplomatie

Der Schweizer Bundespräsident Ignazio Cassis und der ukrainische Regierungschef Denis Schmyhal haben zum Abschluss der Ukraine-Wiederaufbau-Konferenz in Lugano die «Erklärung von Lugano» vorgestellt. Darin sichern die Konferenzteilnehmer der Ukraine volle Unterstützung beim Wiederaufbau zu. Mehr als 40 Staaten und 18 internationale Organisationen haben sich bei der Konferenz in Lugano zur Hilfe beim Wiederaufbau der Ukraine bekannt.

Neben konfiszierten Geldern von russischen Staatsbürgern sollten auch Mittel aus dem Budget des ukrainischen Staats sowie Zuschüsse von Partnern in den Wiederaufbau fliessen, erklärte Schmyhal.

Nebst ihrem Beitritt zur Europäischen Union will die Ukraine auch der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) beitreten. Er habe den Antrag seines Landes gestellt, teilte Ministerpräsident Schmyhal am Dienstag im Nachrichtendienst Telegram mit. Die Mitgliedschaft der Ukraine in der OECD sei «einer der Eckpfeiler des erfolgreichen Wiederaufbaus und der Entwicklung» der Ukraine.

Am Donnerstag und Freitag kommen auf Bali in Indonesien die Aussenminister der G20 zusammen. Seine Anwesenheit hat auch der russische Aussenminister Sergej Lawrow angekündigt. Die deutsche Aussenministerin Annalena Baerbock und ihr amerikanischer Amtskollege Antony Blinken betonten im Vorfeld des Gipfels, dass sie Russland zu isolieren versuchten.

Blockierter Getreideexport

Die Ukraine beklagt, dass ihre Häfen im Schwarzen Meer durch die russische Kriegsmarine blockiert seien. Beide Länder gehören zu den grössten Weizenexporteuren und spielen eine wichtige Rolle bei der Ernährungssicherheit in der Welt. Die Vereinten Nationen warnten zuletzt schon vor der grössten Hungersnot seit Jahrzehnten.

Legende: Diskutiert wird immer wieder ein möglicher Getreidekorridor durch das Schwarze Meer bis nach Istanbul. SRF

Inzwischen steht in der Ukraine bereits die nächste Ernte an. Der Landwirtschaftsminister der Ukraine, Taras Vysotskiy, sprach von einer erwarteten Ernte von mehr als 50 Millionen Tonnen Getreide. Mindestens 30 Millionen seien für den Export vorgesehen.

Kriegsopfer

Armeeangehörige: Ein genaues Bild über Todesopfer – sowohl auf russischer wie auf ukrainischer Seite – gibt es nicht. Die Angaben und Schätzungen gehen weit auseinander.

Etwa 10'000 Soldaten der ukrainischen Armee sind nach Angaben eines Beraters von Präsident Selenski von Mitte Juni seit der russischen Invasion im Februar bis zum 10. Juni getötet worden. Die Ukraine geht davon aus, dass über 36'000 russische Armeeangehörige ihr Leben verloren haben (Stand 7. Juli). Westliche Experten zweifeln diese Zahl an.

Zudem meldete Moskau vergangene Woche, bislang seien 6000 ukrainische Militärangehörige durch die russische Seite festgenommen worden oder hätten sich ergeben. Zu russischen Opferzahlen gibt es von russischer Seite keine Angaben mehr.

Zivile Opfer: Laut dem UNO-Hochkommissariat für Menschenrechte haben Beobachter bislang allein im Monat Juni 361 getötete und 1029 verletzte Zivilisten durch den Angriff der Russischen Föderation auf die Ukraine gezählt. Man gehe jedoch davon aus, dass die tatsächlichen Zahlen erheblich höher seien. Explosionswaffen mit grossflächiger Wirkung verursachten 98 Prozent dieser Opfer, teilt das UNO-Hochkommissariat auf Twitter mit.

Gemäss ukrainischen Polizeiangaben sind bisher mehr als 12'000 Zivilistinnen und Zivilisten umgekommen.

01:50 Video Mehr als 100 Millionen Menschen sind weltweit auf der Flucht Aus Tagesschau vom 17.06.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 50 Sekunden.

Flüchtende: Mehr als acht Millionen Menschen haben seit dem russischen Angriff auf die Ukraine das Land verlassen. Das teilt das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) mit. Innerhalb der Ukraine befinden sich mehrere Millionen Menschen auf der Flucht.

In der Schweiz haben bis Donnerstag 58'847 Geflüchtete aus der Ukraine den Schutzstatus S beantragt, wie das Staatssekretariat für Migration (SEM) auf Twitter bekannt gab. 56'908 Personen haben bisher diesen Status erhalten.