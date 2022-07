Militärische Situation

Die russischen Streitkräfte haben laut ukrainischen Angaben nach einer Umgruppierung ihrer Kräfte die Angriffe im Osten des Landes wieder verstärkt. Die Ukraine habe in den vergangenen 24 Stunden russische Sturmversuche in Richtung Bachmut und vor Donezk abgewehrt, teilte der Generalstab in Kiew am Samstag mit. Auch die Militärexperten des Institute for the Study of the War haben beobachtet, dass die russischen Truppen die Verschnaufpause beenden, die sie nach der Einnahme des Ballungsraums Sewerodonezk/Lissitschansk eingelegt haben.

Bild 1 / 37 Legende: Ukrainische Militärangehörige inspizieren einen Krater nach einem russischen Raketeneinschlag in Dnipro. (16. Juli 2022) Reuters Bild 2 / 37 Legende: Bei einem Angriff auf die Stadt Winnyzja starben ukrainischen Angaben zufolge am 14. Juli 2022 mindestens 23 Menschen. Reuters Bild 3 / 37 Legende: Feuerwehrleute entfernen die Trümmer eines Wohnhauses in Charkiw, welches das Ziel eines russischen Angriffs geworden ist. (11. Juli 2022) Reuters Bild 4 / 37 Legende: Bei einem Raketenangriff wurde in der ostukrainischen Ortschaft Tschassiw Jar ein Wohnhaus zerstört. Mehrere Menschen starben dabei. (10. Juli 2022) Reuters Bild 5 / 37 Legende: Im von Separatisten besetzten Lissitschansk im Osten der Ukraine stellen die Vertreter der selbsternannten Volksrepublik Luhansk beschlagnahmte Waffen der ukrainischen Truppen aus. imago images Bild 6 / 37 Legende: In der Region Donezk halten die Kämpfe an, die Einwohnerinnen und Einwohner müssen sich immer wieder vor einschlagenden Raketen in Sicherheit bringen. (7. Juli 2022) Reuters Bild 7 / 37 Legende: Ukrainische Soldaten haben auf der symbolträchtigen Schlangeninsel im Schwarzen Meer wieder die ukrainische Flagge gehisst. (7. Juli 2022) Keystone Bild 8 / 37 Legende: In Charkiw wurde die pädagogische Universität durch einen Raketenangriff zerstört. (6. Juli 2022) Keystone Bild 9 / 37 Legende: Der Gouverneur der Region Donezk hat die Bevölkerung von Slowjansk aufgerufen, die ostukrainische Stadt zu verlassen. (6. Juli 2022) Keystone Bild 10 / 37 Legende: Zerstörte Gebäude und Strassen in Lissitschansk. Das Bild wurde von der Militärbehörde Luhansk zur Verfügung gestellt. (3. Juli 2022) Keystone Bild 11 / 37 Legende: Rettungsspezialisten arbeiten nach den Explosionen in Belgorod bei einem zerstörten Wohngebäude. (3. Juli 2022) Reuters Bild 12 / 37 Legende: Auf dem Militärfriedhof von Charkiw wird ein weiterer gefallener Soldat beerdigt. (2. Juli 2022) Reuters Bild 13 / 37 Legende: Ein beschädigtes Gebäude nach dem russischen Raketenangriff im Gebiet Odessa. (1. Juli 2022) Reuters Bild 14 / 37 Legende: Ein gut besuchtes Einkaufszentrum in der zentralukrainischen Stadt Krementschuk steht nach einem Raketenangriff in Flammen. (27. Juni 2022) imago images Bild 15 / 37 Legende: Erstmals seit drei Wochen ist die ukrainische Hauptstadt Kiew von der russischen Armee wieder mit Raketen beschossen worden. (26. Juni 2022) Keystone Bild 16 / 37 Legende: Auch im Osten der Ukraine gehen die Angriffe weiter. Im Bild ein zerstörter Markt in Donezk. (25. Juni 2022) Reuters Bild 17 / 37 Legende: Die Stadt Bachmut im Osten der Ukraine ist unter Beschuss. Eine Anwohnerin steht neben ihrem zerstörten Haus. (24. Juni 2022) Keystone Bild 18 / 37 Legende: Noch immer fordert der Krieg in der Ukraine viele Opfer, wie hier einen ukrainischen Armeeangehörigen. (23. Juni 2022) Keystone Bild 19 / 37 Legende: Ein Mann versucht, nach einem russischen Raketenangriff aufs ostukrainische Tschuhujiw einige Gegenstände aus seinem Haus zu retten. (23. Juni 2022) imago images Bild 20 / 37 Legende: Ein Mann reinigt die Trümmer seines Hauses in der Region Tschernihiw. (23. Juni 2022) Keystone Bild 21 / 37 Legende: Menschen warten in Sewerodonezk auf die Evakuierung. (15. Juni 2022) imago images Bild 22 / 37 Legende: Der Krieg in der Ukraine fordert viele Todesopfer. Etwa 10'000 Soldaten der ukrainischen Armee sind nach Angaben eines Beraters von Selenski bis zum 10. Juni getötet worden. (Bild von einem Begräbnis in Charkiw, 14. Juni 2022) Keystone Bild 23 / 37 Legende: Inmitten des russischen Angriffs feuern ukrainische Soldaten in der Nähe der Stadt Bakhmut, in der Region Donezk, eine Mehrfachrakete ab. (12. Juni 2022) Reuters Bild 24 / 37 Legende: Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski besucht die Truppen an der Front in der Region Saporischja. Er dankte den Streitkräften für ihren Dienst und den Schutz der Bevölkerung und des Staates und gedachte der gefallenen Soldaten. (5. Juni 2022) Keystone Bild 25 / 37 Legende: Sie spielen eine entscheidende Rolle im Krieg: Drohnen. Sowohl die russischen als auch ukrainischen Streitkräfte setzen auf auf die unbemannten Flugkörper. (2. Juni 2022) Reuters Bild 26 / 37 Legende: Der russische Präsident Wladimir Putin ist auf einem Bildschirm zu sehen, auf dem russische TV-Nachrichten in einer Verteilerstelle für humanitäre Hilfe in der südlichen Hafenstadt Mariupol übertragen werden (30. Mai 2022). Reuters Bild 27 / 37 Legende: Auch in Irpin, in der Nähe der Hauptstadt Kiew, ist die Zerstörung gross. Eine alte Frau betrachtet die Schäden. (26. Mai 2022) Keystone Bild 28 / 37 Legende: Ein Junge spielt in Borodyanka bei Kiew vor Häusern, die durch Granatenbeschuss zerstört wurden. (24. Mai 2022) Keystone Bild 29 / 37 Legende: Symbol des Widerstands: Das Asowstal-Stahlwerk im belagerten Mariupol. Dort haben sich ukrainische Kämpfer und Zivilisten verschanzt (7. Mai 2022) Reuters Bild 30 / 37 Legende: Neue Gräber in Butscha nahe Kiew (28. April 2022). Reuters Bild 31 / 37 Legende: Als sich die russischen Soldaten aus Butscha nahe Kiew zurückzogen, lagen Leichen in den Strassen. Es wurden Vorwürfe von Kriegsverbrechen laut. Reuters Bild 32 / 37 Legende: Der Ukrainer Nicolai verabschiedet sich am Bahnhof von Lwiw von seiner Tochter und seiner Frau. Die beiden fliehen wie Hunderttausende anderer Menschen nach Polen (15. April 2022). Keystone Bild 33 / 37 Legende: Zerstörtes Mariupol: Rettungskräfte entfernen die Trümmer eines Gebäudes (10. April 2022). Reuters Bild 34 / 37 Legende: Zuflucht: Kinder spielen in einer Metro-Station in Kiew. Dort suchen viele Menschen Schutz vor den Luftangriffen (2. März 2022). Keystone Bild 35 / 37 Legende: Auf diesem vom Pressebüro des ukrainischen Präsidenten zur Verfügung gestellten Foto spricht Wolodimir Selenski im Zentrum von Kiew über sein Smartphone zur Nation (26. Februar 2022). Keystone Bild 36 / 37 Legende: Teil eines Konvois auf der Autobahn T-1011 am östlichen Rand des Antonow-Flughafens in der Nähe von Kiew (Satellitenbild/Handout vom 28. Februar 2022). Maxar Technologies via Keystone Bild 37 / 37 Legende: 24. Februar 2022: Der russische Präsident Wladimir Putin hält eine Videoansprache, in der er den Beginn der «Militäroperation» ankündigt. Reuters

Weiter hat das russische Verteidigungsministerium den zuvor von der Ukraine gemeldeten Raketenangriff auf die Industriestadt Dnipro im Osten der Ukraine bestätigt. Nach ukrainischen Angaben wurden 3 Menschen getötet und 15 verletzt.

Auf dem Gelände des Rüstungsindustriekonzerns «Juschmasch» seien Fabrikhallen für die Ersatzteilproduktion und Reparatur ballistischer Raketen vom Typ Totschka-U vernichtet worden, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, am Samstag. Laut dem Chef der Militärverwaltung von Dnipro, Walentyn Resnitschenko, ist aber auch eine belebte Strasse in der Umgebung getroffen worden.

Britischen Geheimdienstexperten zufolge macht Russland immer wieder falsche Angaben zu angeblichen Erfolgen bei seiner Invasion in die Ukraine. Umfang und Ausmass russischer Vorstösse seien weiterhin begrenzt, hiess es im täglichen Geheimdienst-Update zum Ukraine-Krieg des Verteidigungsministeriums in London am Samstag. Die Behauptung der Russen vor einigen Tagen, sie seien in die Stadt Siwersk vorgestossen, sei nicht wahr gewesen.

Grund dafür sei wohl zumindest teilweise der Wunsch, der Bevölkerung zuhause Erfolge vorzuweisen und die Kampfmoral der eigenen Truppen zu stärken.

Sanktionen

Die Europäische Kommission hat den 27 EU-Staaten Vorschläge für neue Sanktionen gegen Russland vorgelegt. Wie beim G7-Gipfel im Juni vereinbart, solle ein Importverbot für Gold aus Russland eingeführt werden, teilte die Behörde in Brüssel mit. Dazu ist nach Angaben der EU-Kommission auch vorgesehen, die Exportkontrollen für fortschrittliche Technologien sowie auch militärisch nutzbare Dual-Use-Produkte zu verstärken.

Darüber hinaus sollen weitere Unterstützer des russischen Kriegs gegen die Ukraine auf die EU-Sanktionsliste gesetzt werden. «Moskau muss weiterhin einen hohen Preis für seine Aggression zahlen», sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Beschlossen werden müssen die Sanktionen einstimmig von den EU-Staaten.

Verhandlungen und Diplomatie

Westliche Staaten haben in Den Haag bekräftigt, sich für eine konsequente Strafverfolgung von Kriegsverbrechern einzusetzen. Sie verpflichteten sich zum Abschluss einer Konferenz, mehr Geld und Experten zur Verfügung zu stellen und bei den Ermittlungen enger zusammenzuarbeiten. Der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofes, Karim Khan, sagte: «Ich hoffe, dass wir den Prozess beschleunigen können und den Opfern zeigen können: Das Recht ist nicht machtlos.»

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski forderte die Einrichtung eines internationalen Tribunals zur Verfolgung von Kriegsverbrechen. «Wir brauchen ein Tribunal zur Verfolgung der russischen Aggression», sagte Selenski über eine Videoverbindung. Die verantwortlichen Politiker dürften ihrer Strafe nicht entkommen.

EU will neue russische Pässe für Ukrainer nicht anerkennen Box aufklappen Box zuklappen Die Europäische Union droht Ukrainern mit neuen russischen Pässen mit einem Einreiseverbot. Die EU werde solche Papiere nicht anerkennen, teilte der Aussenbeauftragte Josep Borrell am Mittwoch mit. Die neue russische Gesetzgebung, die für alle Ukrainer das Verfahren zum Erhalt der russischen Staatsbürgerschaft vereinfacht, sei eine weitere eklatante Verletzung der ukrainischen Souveränität. Russlands Präsident Wladimir Putin hatte am Montag ein Dekret unterzeichnet, das eine Ausweitung einer bislang nur für die Ostukraine geltenden Regelung vorsieht. Menschen in der gesamten Ukraine sollen demnach künftig in einem vereinfachten Verfahren die russische Staatsbürgerschaft erhalten können.

Blockierter Getreideexport

Zum ersten Mal seit März hatten sich Delegationen Russlands und der Ukraine am Mittwoch wieder an einen Tisch gesetzt, um miteinander zu sprechen. Russland, die Ukraine, die Türkei und die Vereinten Nationen haben nach türkischen Angaben eine vorläufige Einigung zu Getreideexporten aus der Ukraine getroffen. Sie wollen sich nächste Woche erneut treffen, um die Vereinbarung zu unterzeichnen, sagte der türkische Verteidigungsminister Hulusi Akar in Istanbul.

Die Ukraine kann Regierungsangaben zufolge trotz der russischen Blockade der Schwarzmeerhäfen Getreide per Schiff über die Donau exportieren. «In den letzten vier Tagen haben 16 Schiffe die Flussmündung von Bistrau passiert», sagt der stellvertretende Infrastrukturminister Juri Waskow. «Wir planen, dieses Tempo beizubehalten.»

Legende: Diskutiert wird immer wieder ein möglicher Getreidekorridor durch das Schwarze Meer bis nach Istanbul. SRF

Die 16 Schiffe würden nun darauf warten, mit ukrainischem Getreide für den Export ins Ausland beladen zu werden. Mehr als 90 weitere Schiffe stünden im rumänischen Sulina-Kanal bereit. Auf der Sulina-Route könnten bislang vier Schiffe pro Tag abgefertigt werden, für den Getreideexport seien aber acht Schiffe pro Tag nötig. Die Ukraine verhandle mit ihren rumänischen Kollegen und Vertretern der Europäischen Kommission über eine Erhöhung der Durchfahrtskapazität.

Kriegsopfer

Armeeangehörige: Ein genaues Bild über Todesopfer – sowohl auf russischer wie auf ukrainischer Seite – gibt es nicht. Die Angaben und Schätzungen gehen weit auseinander.

Etwa 10'000 Soldaten der ukrainischen Armee sind nach Angaben eines Beraters von Präsident Selenski von Mitte Juni seit der russischen Invasion im Februar bis zum 10. Juni getötet worden. Am Montag teilten die ukrainischen Behörden zudem mit, dass rund 7000 Militärs vermisst werden.

Die Ukraine geht davon aus, dass über 38'000 russische Armeeangehörige ihr Leben verloren haben (Stand 16. Juli). Westliche Experten zweifeln diese Zahl an.

Zudem meldete Moskau vergangene Woche, bislang seien 6000 ukrainische Militärangehörige durch die russische Seite festgenommen worden oder hätten sich ergeben. Zu russischen Opferzahlen gibt es von russischer Seite keine Angaben mehr.

Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldawien und Ungarn sowie in der Schweiz.

Zivile Opfer: Laut dem UNO-Hochkommissariat für Menschenrechte haben Beobachter bislang allein im Monat Juli 159 getötete und 366 verletzte Zivilisten durch den Angriff der Russischen Föderation auf die Ukraine gezählt (Stand 13. Juli). Insgesamt listet die UNO bislang 343 getötete Kinder auf. Man gehe jedoch davon aus, dass die tatsächlichen Zahlen erheblich höher seien. Explosionswaffen mit grossflächiger Wirkung verursachten 98 Prozent dieser Opfer, teilte das UNO-Hochkommissariat auf Twitter mit.

Gemäss ukrainischen Polizeiangaben sind bisher mehr als 12'000 Zivilistinnen und Zivilisten umgekommen.

Flüchtende: Mehr als acht Millionen Menschen haben seit dem russischen Angriff auf die Ukraine das Land verlassen. Das teilt das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) mit. Innerhalb der Ukraine befinden sich mehrere Millionen Menschen auf der Flucht.

In der Schweiz haben bis Freitag 59'684 Geflüchtete aus der Ukraine den Schutzstatus S beantragt, wie das Staatssekretariat für Migration (SEM) auf Twitter bekannt gibt. 57'589 Personen haben bisher diesen Status erhalten.