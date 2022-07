Militärische Situation

Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben den russischen Vormarsch auf eine strategisch wichtige Stadt in der Region Donezk verhindert. Nach mehrtägigen Angriffen seien die russischen Truppen bei Awdijiwka zurückgedrängt worden, sagt der Chef der dortigen Militärverwaltung. Awdijiwka liegt nördlich der Stadt Donezk auf dem Weg in die beiden weiterhin von der Ukraine kontrollierten Städte Kramatorsk und Slowjansk.

Die russischen Streitkräfte haben ukrainischen Angaben zufolge in der Nacht zum Dienstag weiter Städte in der gesamten Ukraine bombardiert. Mehr als 150 Bomben und Granaten sind laut Leiter der Militärverwaltung der Region auf die Region Sumy abgefeuert worden.

Auch die Stadt Mikolajiw stehe unter Beschuss mit Streugeschossen, wie der Bürgermeister der Stadt mitteilte. Mindestens zwei Menschen seien verletzt worden. In Odessa seien bei einem russischen Raketenangriff mindestens vier Menschen verletzt worden und Häuser niedergebrannt, berichtet ein Sprecher der Regionalverwaltung auf Telegram.

Das russische Militär soll sich nach Angaben des Verteidigungsministeriums auf die Zerstörung von Langstrecken- und Artilleriewaffen in der Ukraine konzentrieren. Das habe Verteidigungsminister Sergej Schoigu angeordnet, teilt sein Ministerium am Montag mit. Ukrainische Truppen hatten nach Angaben aus Kiew zuletzt erfolgreich rund 30 russische Logistikzentren und Munitionslager mit aus dem Westen gelieferten Mehrfachraketenwerfern attackiert.

Das russische Militär hat nach Einschätzung britischer Geheimdienste mit wachsenden Schwierigkeiten in der Ukraine zu kämpfen. Schon seit Beginn der Invasion habe Russland Probleme gehabt, die offensive Schlagkraft seiner Truppen aufrechtzuerhalten, erklärt das Verteidigungsministerium in London im täglichen Geheimdienst-Update.

«Neben der starken Unterbesetzung haben die russischen Planer mit dem Dilemma zu kämpfen, ob sie Reserven in den Donbass verlegen oder sich gegen ukrainische Gegenangriffe im südwestlichen Cherson-Sektor verteidigen.» Diese Probleme würden immer akuter.

Sanktionen

Die Aussenminister der EU-Staaten beraten am Montag in Brüssel über die Vorschläge der Europäischen Kommission für ein neues Paket mit Russland-Sanktionen. Wenn es keine Einwände gibt, soll bereits am Mittwoch das schriftliche Beschlussverfahren eingeleitet werden. Die Strafmassnahmen könnten so noch diese Woche in Kraft treten.

Bild 1 / 41 Legende: Sechs Menschen sind laut dem staatlichen Notfalldienst bei russischem Beschuss der Stadt Torezk in der Region Donezk in der Ostukraine getötet worden. (18. Juli 2022) Reuters Bild 2 / 41 Legende: Gebäude wie Hotels, Häuser und Universitäten wurden in Mikolajiw von russischen Raketen angegriffen und zerstört. (17. Juli 2022) imago images Bild 3 / 41 Legende: Feuerwehrleute stehen in einem beschädigten Gebäude in Odessa im Einsatz, wie ein Bild der staatlichen Notfalldienste zeigt. (16. Juli 2022) Reuters Bild 4 / 41 Legende: Eine Rakete schlug in Odessa in ein Warenlager ein. (16. Juli 2022) imago images Bild 5 / 41 Legende: Ukrainische Militärangehörige inspizieren einen Krater nach einem russischen Raketeneinschlag in Dnipro. (16. Juli 2022) Reuters Bild 6 / 41 Legende: Bei einem Angriff auf die Stadt Winnyzja starben ukrainischen Angaben zufolge am 14. Juli 2022 mindestens 23 Menschen. Reuters Bild 7 / 41 Legende: Feuerwehrleute entfernen die Trümmer eines Wohnhauses in Charkiw, welches das Ziel eines russischen Angriffs geworden ist. (11. Juli 2022) Reuters Bild 8 / 41 Legende: Bei einem Raketenangriff wurde in der ostukrainischen Ortschaft Tschassiw Jar ein Wohnhaus zerstört. Mehrere Menschen starben dabei. (10. Juli 2022) Reuters Bild 9 / 41 Legende: Im von Separatisten besetzten Lissitschansk im Osten der Ukraine stellen die Vertreter der selbsternannten Volksrepublik Luhansk beschlagnahmte Waffen der ukrainischen Truppen aus. imago images Bild 10 / 41 Legende: In der Region Donezk halten die Kämpfe an, die Einwohnerinnen und Einwohner müssen sich immer wieder vor einschlagenden Raketen in Sicherheit bringen. (7. Juli 2022) Reuters Bild 11 / 41 Legende: Ukrainische Soldaten haben auf der symbolträchtigen Schlangeninsel im Schwarzen Meer wieder die ukrainische Flagge gehisst. (7. Juli 2022) Keystone Bild 12 / 41 Legende: In Charkiw wurde die pädagogische Universität durch einen Raketenangriff zerstört. (6. Juli 2022) Keystone Bild 13 / 41 Legende: Der Gouverneur der Region Donezk hat die Bevölkerung von Slowjansk aufgerufen, die ostukrainische Stadt zu verlassen. (6. Juli 2022) Keystone Bild 14 / 41 Legende: Zerstörte Gebäude und Strassen in Lissitschansk. Das Bild wurde von der Militärbehörde Luhansk zur Verfügung gestellt. (3. Juli 2022) Keystone Bild 15 / 41 Legende: Rettungsspezialisten arbeiten nach den Explosionen in Belgorod bei einem zerstörten Wohngebäude. (3. Juli 2022) Reuters Bild 16 / 41 Legende: Auf dem Militärfriedhof von Charkiw wird ein weiterer gefallener Soldat beerdigt. (2. Juli 2022) Reuters Bild 17 / 41 Legende: Ein beschädigtes Gebäude nach dem russischen Raketenangriff im Gebiet Odessa. (1. Juli 2022) Reuters Bild 18 / 41 Legende: Ein gut besuchtes Einkaufszentrum in der zentralukrainischen Stadt Krementschuk steht nach einem Raketenangriff in Flammen. (27. Juni 2022) imago images Bild 19 / 41 Legende: Erstmals seit drei Wochen ist die ukrainische Hauptstadt Kiew von der russischen Armee wieder mit Raketen beschossen worden. (26. Juni 2022) Keystone Bild 20 / 41 Legende: Auch im Osten der Ukraine gehen die Angriffe weiter. Im Bild ein zerstörter Markt in Donezk. (25. Juni 2022) Reuters Bild 21 / 41 Legende: Die Stadt Bachmut im Osten der Ukraine ist unter Beschuss. Eine Anwohnerin steht neben ihrem zerstörten Haus. (24. Juni 2022) Keystone Bild 22 / 41 Legende: Noch immer fordert der Krieg in der Ukraine viele Opfer, wie hier einen ukrainischen Armeeangehörigen. (23. Juni 2022) Keystone Bild 23 / 41 Legende: Ein Mann versucht, nach einem russischen Raketenangriff aufs ostukrainische Tschuhujiw einige Gegenstände aus seinem Haus zu retten. (23. Juni 2022) imago images Bild 24 / 41 Legende: Ein Mann reinigt die Trümmer seines Hauses in der Region Tschernihiw. (23. Juni 2022) Keystone Bild 25 / 41 Legende: Menschen warten in Sewerodonezk auf die Evakuierung. (15. Juni 2022) imago images Bild 26 / 41 Legende: Der Krieg in der Ukraine fordert viele Todesopfer. Etwa 10'000 Soldaten der ukrainischen Armee sind nach Angaben eines Beraters von Selenski bis zum 10. Juni getötet worden. (Bild von einem Begräbnis in Charkiw, 14. Juni 2022) Keystone Bild 27 / 41 Legende: Inmitten des russischen Angriffs feuern ukrainische Soldaten in der Nähe der Stadt Bakhmut, in der Region Donezk, eine Mehrfachrakete ab. (12. Juni 2022) Reuters Bild 28 / 41 Legende: Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski besucht die Truppen an der Front in der Region Saporischja. Er dankte den Streitkräften für ihren Dienst und den Schutz der Bevölkerung und des Staates und gedachte der gefallenen Soldaten. (5. Juni 2022) Keystone Bild 29 / 41 Legende: Sie spielen eine entscheidende Rolle im Krieg: Drohnen. Sowohl die russischen als auch ukrainischen Streitkräfte setzen auf auf die unbemannten Flugkörper. (2. Juni 2022) Reuters Bild 30 / 41 Legende: Der russische Präsident Wladimir Putin ist auf einem Bildschirm zu sehen, auf dem russische TV-Nachrichten in einer Verteilerstelle für humanitäre Hilfe in der südlichen Hafenstadt Mariupol übertragen werden (30. Mai 2022). Reuters Bild 31 / 41 Legende: Auch in Irpin, in der Nähe der Hauptstadt Kiew, ist die Zerstörung gross. Eine alte Frau betrachtet die Schäden. (26. Mai 2022) Keystone Bild 32 / 41 Legende: Ein Junge spielt in Borodyanka bei Kiew vor Häusern, die durch Granatenbeschuss zerstört wurden. (24. Mai 2022) Keystone Bild 33 / 41 Legende: Symbol des Widerstands: Das Asowstal-Stahlwerk im belagerten Mariupol. Dort haben sich ukrainische Kämpfer und Zivilisten verschanzt (7. Mai 2022) Reuters Bild 34 / 41 Legende: Neue Gräber in Butscha nahe Kiew (28. April 2022). Reuters Bild 35 / 41 Legende: Als sich die russischen Soldaten aus Butscha nahe Kiew zurückzogen, lagen Leichen in den Strassen. Es wurden Vorwürfe von Kriegsverbrechen laut. Reuters Bild 36 / 41 Legende: Der Ukrainer Nicolai verabschiedet sich am Bahnhof von Lwiw von seiner Tochter und seiner Frau. Die beiden fliehen wie Hunderttausende anderer Menschen nach Polen (15. April 2022). Keystone Bild 37 / 41 Legende: Zerstörtes Mariupol: Rettungskräfte entfernen die Trümmer eines Gebäudes (10. April 2022). Reuters Bild 38 / 41 Legende: Zuflucht: Kinder spielen in einer Metro-Station in Kiew. Dort suchen viele Menschen Schutz vor den Luftangriffen (2. März 2022). Keystone Bild 39 / 41 Legende: Auf diesem vom Pressebüro des ukrainischen Präsidenten zur Verfügung gestellten Foto spricht Wolodimir Selenski im Zentrum von Kiew über sein Smartphone zur Nation (26. Februar 2022). Keystone Bild 40 / 41 Legende: Teil eines Konvois auf der Autobahn T-1011 am östlichen Rand des Antonow-Flughafens in der Nähe von Kiew (Satellitenbild/Handout vom 28. Februar 2022). Maxar Technologies via Keystone Bild 41 / 41 Legende: 24. Februar 2022: Der russische Präsident Wladimir Putin hält eine Videoansprache, in der er den Beginn der «Militäroperation» ankündigt. Reuters

Die Pläne für das neue Sanktionspaket umfassen nach Angaben der Kommission ein Einfuhrverbot für russisches Gold. Zudem ist unter anderem vorgesehen, die Exportkontrollen für Spitzentechnologie sowie militärisch nutzbare zivile Güter zu verschärfen. Weitere Personen und Organisationen, die den russischen Krieg gegen die Ukraine unterstützen, müssen damit rechnen, dass von ihnen Vermögenswerte eingefroren werden.

Überläufer im ukrainischen Geheimdienst

Nach der Suspendierung des Chefs des ukrainischen Geheimdienstes hat der ukrainische Präsident Selenski angekündigt, weitere Mitglieder des Dienstes zu entlassen.

Laut Selenski geht es um unterschiedlich hohe Posten und Funktionen. Grund für die Entlassung seien unbefriedigende Arbeitsergebnisse. Insgesamt 28 Geheimdienst-Mitarbeitende seien betroffen.

Aus Ärger über «Verrat» im ukrainischen Sicherheitsapparat hat Selenski die Chefs von Geheimdienst und Generalstaatsanwaltschaft suspendiert. Aus diesen Behörden seien mehr als 60 Mitarbeiter in den russisch besetzten Gebieten geblieben und kollaborierten mit dem Feind, sagte Selenski am Sonntagabend in Kiew. Wie der Westdeutsche Rundfunk am Dienstagmittag mitteilt, soll die Parlamentsabstimmung über diese zwei Entlassungen heute abstimmen.

Verhandlungen und Diplomatie

In einem Telefonat mit dem kanadischen Ministerpräsidenten Justin Trudeau kritisierte Selenski erneut eine Ausnahme von den Sanktionen gegen Moskau: Kanada gibt eine dort gewartete Turbine über Deutschland an Russland zurück, die für die Gasleitung Nord Stream 1 durch die Ostsee benötigt wird. «Nach den Terrorangriffen auf Winnyzja, Mykolajiw, Tschassiw Jar und andere muss der Druck erhöht, nicht verringert werden», schrieb Selenski auf Twitter. Dabei bezog er sich auf russische Raketenangriffe in ukrainischen Städten fern der Front mit Dutzenden Toten.

Weitere 500 Millionen Euro für Waffen aus der EU Box aufklappen Box zuklappen Die EU will weitere 500 Millionen Euro für die Lieferung von Waffen und Ausrüstung an die ukrainischen Streitkräfte zur Verfügung stellen. Das kündigte EU-Ratspräsident Charles Michel am Montag nach Beratungen der Aussenminister der EU-Staaten in Brüssel an. Mit der neuen Unterstützung erhöhen sich die für die Ukraine zur Verfügung gestellten EU-Mittel für Militärhilfe auf 2.5 Milliarden Euro.

Der russische Sicherheitspolitiker Dmitri Medwedew bezeichnete die Nichtanerkennung der Krim als russisches Territorium durch andere Staaten als Bedrohung für Russland. «Wenn irgendein anderer Staat, sei es die Ukraine oder Nato-Staaten, glaubt, dass die Krim nicht russisch ist, dann ist das eine systemische Bedrohung für uns», sagte der frühere Staatspräsident und heutige Vizechef des Nationalen Sicherheitsrats am Sonntag.

Legende: Der russische Sicherheitspolitiker Dmitri Medwedew. Keystone

Zudem erklärte Juri Uschakow, Berater von Staatspräsident, Wladimir Putin, dass Moskau bei möglichen neuerlichen Verhandlungen «ganz andere Bedingungen» stellen würde, als dies bei der letzten Verhandlungsrunde der Fall gewesen sei. Diese hätte die Ukraine einseitig abgebrochen.

Blockierte Exporte

Russland lockert die kriegsbedingte Exportquote für Sonnenblumenöl und -mehl: Die heimischen Vorräte seien ausreichend und würden grössere Ausfuhren erlauben, teilte die Regierung am Sonntag mit. Die bisherige Obergrenze für das Speiseöl vom 15. April bis 31. August in Höhe von 1.5 Millionen Tonnen werde um 400'000 Tonnen angehoben. Bei Sonnenblumenmehl steige die Mengen um 150'000 auf nun 850'000 Tonnen. Russland und die Ukraine sind die weltweit grössten Produzenten von Sonnenblumenöl. Die Exportquote sollte Engpässe vermeiden und Druck von den Preisen im Inland nehmen.

Russische, ukrainische und türkische Regierungsvertreter sowie Gesandte der Vereinten Nationen diskutieren seit mehreren Wochen über einen möglichen Korridor zur Ausfuhr des in der Ukraine blockierten Getreides. Die Parteien geben an, kurz vor einer Lösung zu stehen.

Kriegsopfer

Armeeangehörige: Ein genaues Bild über Todesopfer – sowohl auf russischer wie auf ukrainischer Seite – gibt es nicht. Die Angaben und Schätzungen gehen weit auseinander.

Etwa 10'000 Soldaten der ukrainischen Armee sind nach Angaben eines Beraters von Präsident Wolodimir Selenski seit der russischen Invasion im Februar bis Mitte Juni getötet worden. Laut ukrainischen Behörden werden zudem rund 7000 Militärs vermisst (Stand 11. Juli).

Die Ukraine geht davon aus, dass über 38'000 russische Armeeangehörige ihr Leben verloren haben (Stand 19. Juli). Westliche Experten zweifeln diese Zahl an.

Laut Angaben aus Moskau sind bislang 6000 ukrainische Militärangehörige durch die russische Seite festgenommen worden oder hätten sich ergeben (Stand 11. Juli). Zu russischen Opferzahlen gibt es von russischer Seite keine Angaben mehr.

Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf Box aufklappen Box zuklappen Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldawien und Ungarn sowie in der Schweiz. Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.

Zivile Opfer: Laut dem UNO-Hochkommissariat für Menschenrechte haben Beobachter bisher 5110 getötete und 6752 verletzte Zivilisten durch den Angriff der Russischen Föderation auf die Ukraine gezählt (Stand 18. Juli). Insgesamt listet die UNO bislang 346 getötete Kinder auf. Man gehe jedoch davon aus, dass die tatsächlichen Zahlen erheblich höher seien.

Gemäss ukrainischen Polizeiangaben sind bisher mehr als 12'000 Zivilistinnen und Zivilisten umgekommen.

01:50 Video Mehr als 100 Millionen Menschen sind weltweit auf der Flucht Aus Tagesschau vom 17.06.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 50 Sekunden.

Flüchtende: Mehr als acht Millionen Menschen haben seit dem russischen Angriff auf die Ukraine das Land verlassen. Das teilt das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) mit. Innerhalb der Ukraine befinden sich mehrere Millionen Menschen auf der Flucht.

In der Schweiz haben bis Montag 59'782 Geflüchtete aus der Ukraine den Schutzstatus S beantragt, wie das Staatssekretariat für Migration (SEM) auf Twitter bekannt gibt. 57'789 Personen haben bisher diesen Status erhalten.

Wie das Aussendepartement EDA am Montag erklärte, wird die Schweiz künftig keine Verwundeten aus der Ukraine aufnehmen. Eine solche Lösung sei zwar besprochen worden, aufgrund «neutralitätsrechtlicher Hindernisse» aber wieder verworfen worden.