Militärische Situation

Kiew meldet anhaltende Gefechte im Donbass. Gemäss dem Generalstab haben Einheiten beim Kohlekraftwerk Wuhlehirsk Erfolge erzielt. Am benachbarten Frontabschnitt seien dagegen Angriffe in Richtung der Städte Bachmut und Siwersk abgewehrt worden. Im Charkiwer Gebiet seien russische Attacken ebenso gescheitert. Mehrere Dutzend Orte seien vor allem in den Gebieten Charkiw und Donezk mit Artillerie beschossen oder von der Luftwaffe bombardiert worden.

Zum Kampfgeschehen im Süden des Landes, im Gebiet Cherson, beschränkte sich der Generalstab auf die Meldung schwerer Artilleriegefechte und russischer Luftangriffe. Die Ukraine hatte wiederholt eine Offensive zur Rückeroberung der Südukraine angekündigt.

Russland hat zudem nach den Raketeneinschlägen in der Hafenstadt Odessa die Angriffe eingeräumt. Die Raketen hätten mit einem hochpräzisen Schlag ein Objekt militärischer Infrastruktur im Hafen getroffen, teilte eine Sprecherin des russischen Aussenministeriums am Sonntag auf Telegram mit. Sie sprach von einem Kriegsschiff. Das Verteidigungsministerium begründete den Angriff mit der Zerstörung von US-Waffen.

Nach ukrainischen Angaben hat Russland mit dem Angriff auf die Hafenanlagen von Odessa den Vertrag zur Freigabe von Getreideexporten gebrochen. Der Schwarzmeerhafen sei am Samstag von Marschflugkörpern getroffen worden, teilte das ukrainische Militär mit. Trotzdem begannen die ukrainischen Häfen Odessa, Tschornomorsk und Juschne am Sonntag laut zuständiger Behörde mit der Vorbereitung der Transporte. Unter anderem die EU, die USA, die UNO und die Schweiz reagierten mit scharfer Kritik an Russland.

Lawrow: Moskau strebt Sturz der ukrainischen Regierung an

Russlands Aussenminister Sergej Lawrow hat im Gegensatz zu früheren Äusserungen erklärt, dass Russland den Sturz der ukrainischen Regierung anstrebt. «Wir helfen dem ukrainischen Volk auf jeden Fall, sich von dem absolut volks- und geschichtsfeindlichen Regime zu befreien», sagte Lawrow am Sonntag. Das russische und ukrainische Volk würden künftig zusammenleben.

Die russische Führung hat in den vergangenen Tagen öffentlich ihre Position im Ukraine-Krieg verschärft. So drohte Lawrow am Mittwoch mit der Besetzung weiterer Gebiete auch ausserhalb des Donbass. Mit seiner Ankündigung, die politische Führung in Kiew auswechseln zu wollen, widerspricht Lawrow auch eigenen Aussagen vom April. «Wir haben nicht vor, das Regime in der Ukraine zu wechseln», sagte er damals in einem Interview mit dem Fernsehsender India Today. Es sei Aufgabe der Ukrainer zu entscheiden, unter welcher Führung sie leben wollten, versicherte Lawrow damals.

Sanktionen

Das siebte Paket mit Russland-Sanktionen tritt in Kraft: Künftig darf kein Gold und kein Goldschmuck mehr aus Russland in die EU eingeführt werden. Dies gilt auch, wenn es vorher in ein Drittland verkauft wurde, wie aus dem siebten Sanktionspaket gegen Russland hervorgeht, das am späten Donnerstagabend im EU-Amtsblatt veröffentlicht wurde. Nach Angaben der EU-Kommission gibt es beim Gold-Embargo Ausnahmen für persönlichen Goldschmuck auf Privatreisen.

Zudem sind Personen von Strafmassnahmen betroffen, die den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine unterstützen. Ihre Vermögenswerte in der EU werden eingefroren und sie dürfen nicht mehr in die EU einreisen. «Das sendet ein starkes Signal an Moskau: Wir werden den Druck so lange wie nötig aufrechterhalten», teilte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen mit.

Bild 1 / 41 Legende: Ein Angehöriger des ukrainischen Zivilschutzes steht neben einer nicht detonierten Rakete, die in ein Wohnhaus in Kramatorsk eingeschlagen ist. (25. Juli 2022) Reuters Bild 2 / 41 Legende: Einen Tag nach der Vereinbarung über die Ausfuhr von ukrainischem Getreide über das Schwarze Meer haben russische Lenkwaffen nach ukrainischen Angaben den Hafen von Odessa getroffen. (23. Juli 2022) Reuters Bild 3 / 41 Legende: Russlands Militär hat eigenen Angaben zufolge mehrere Ziele im Süden und Osten der Ukraine beschossen. (22. Juli 2022) Keystone Bild 4 / 41 Legende: Die Stadt Donezk ist mittlerweile von Russland besetzt. Viele Gebäude sind zerstört. (22. Juli 2022) Reuters Bild 5 / 41 Legende: Die Stadt Kramatorsk in der Region Donezk ist weiter unter Beschuss. Rettungskräfte stehen in den Trümmern einer zerstörten Schule. (21. Juli 2022) Reuters Bild 6 / 41 Legende: Charkiw ist weiter unter Beschuss, immer wieder werden auch Zivilisten getötet. Zwei Männer tragen eine Leiche weg. (20. Juli 2022) Keystone Bild 7 / 41 Legende: Sechs Menschen sind laut dem staatlichen Notfalldienst bei russischem Beschuss der Stadt Torezk in der Region Donezk in der Ostukraine getötet worden. (18. Juli 2022) Reuters Bild 8 / 41 Legende: Gebäude wie Hotels, Häuser und Universitäten wurden in Mikolajiw von russischen Raketen angegriffen und zerstört. (17. Juli 2022) imago images Bild 9 / 41 Legende: Feuerwehrleute stehen in einem beschädigten Gebäude in Odessa im Einsatz, wie ein Bild der staatlichen Notfalldienste zeigt. (16. Juli 2022) Reuters Bild 10 / 41 Legende: Ukrainische Militärangehörige inspizieren einen Krater nach einem russischen Raketeneinschlag in Dnipro. (16. Juli 2022) Reuters Bild 11 / 41 Legende: Bei einem Angriff auf die Stadt Winnyzja starben ukrainischen Angaben zufolge am 14. Juli 2022 mindestens 23 Menschen. Reuters Bild 12 / 41 Legende: Feuerwehrleute entfernen die Trümmer eines Wohnhauses in Charkiw, welches das Ziel eines russischen Angriffs geworden ist. (11. Juli 2022) Reuters Bild 13 / 41 Legende: Im von Separatisten besetzten Lissitschansk im Osten der Ukraine stellen die Vertreter der selbsternannten Volksrepublik Luhansk beschlagnahmte Waffen der ukrainischen Truppen aus. imago images Bild 14 / 41 Legende: In der Region Donezk halten die Kämpfe an, die Einwohnerinnen und Einwohner müssen sich immer wieder vor einschlagenden Raketen in Sicherheit bringen. (7. Juli 2022) Reuters Bild 15 / 41 Legende: Ukrainische Soldaten haben auf der symbolträchtigen Schlangeninsel im Schwarzen Meer wieder die ukrainische Flagge gehisst. (7. Juli 2022) Keystone Bild 16 / 41 Legende: In Charkiw wurde die pädagogische Universität durch einen Raketenangriff zerstört. (6. Juli 2022) Keystone Bild 17 / 41 Legende: Der Gouverneur der Region Donezk hat die Bevölkerung von Slowjansk aufgerufen, die ostukrainische Stadt zu verlassen. (6. Juli 2022) Keystone Bild 18 / 41 Legende: Rettungsspezialisten arbeiten nach den Explosionen in Belgorod bei einem zerstörten Wohngebäude. (3. Juli 2022) Reuters Bild 19 / 41 Legende: Auf dem Militärfriedhof von Charkiw wird ein weiterer gefallener Soldat beerdigt. (2. Juli 2022) Reuters Bild 20 / 41 Legende: Ein beschädigtes Gebäude nach dem russischen Raketenangriff im Gebiet Odessa. (1. Juli 2022) Reuters Bild 21 / 41 Legende: Ein gut besuchtes Einkaufszentrum in der zentralukrainischen Stadt Krementschuk steht nach einem Raketenangriff in Flammen. (27. Juni 2022) imago images Bild 22 / 41 Legende: Erstmals seit drei Wochen ist die ukrainische Hauptstadt Kiew von der russischen Armee wieder mit Raketen beschossen worden. (26. Juni 2022) Keystone Bild 23 / 41 Legende: Auch im Osten der Ukraine gehen die Angriffe weiter. Im Bild ein zerstörter Markt in Donezk. (25. Juni 2022) Reuters Bild 24 / 41 Legende: Noch immer fordert der Krieg in der Ukraine viele Opfer, wie hier einen ukrainischen Armeeangehörigen. (23. Juni 2022) Keystone Bild 25 / 41 Legende: Ein Mann reinigt die Trümmer seines Hauses in der Region Tschernihiw. (23. Juni 2022) Keystone Bild 26 / 41 Legende: Menschen warten in Sewerodonezk auf die Evakuierung. (15. Juni 2022) imago images Bild 27 / 41 Legende: Inmitten des russischen Angriffs feuern ukrainische Soldaten in der Nähe der Stadt Bakhmut, in der Region Donezk, eine Mehrfachrakete ab. (12. Juni 2022) Reuters Bild 28 / 41 Legende: Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski besucht die Truppen an der Front in der Region Saporischja. Er dankte den Streitkräften für ihren Dienst und den Schutz der Bevölkerung und des Staates und gedachte der gefallenen Soldaten. (5. Juni 2022) Keystone Bild 29 / 41 Legende: Sie spielen eine entscheidende Rolle im Krieg: Drohnen. Sowohl die russischen als auch ukrainischen Streitkräfte setzen auf auf die unbemannten Flugkörper. (2. Juni 2022) Reuters Bild 30 / 41 Legende: Der russische Präsident Wladimir Putin ist auf einem Bildschirm zu sehen, auf dem russische TV-Nachrichten in einer Verteilerstelle für humanitäre Hilfe in der südlichen Hafenstadt Mariupol übertragen werden (30. Mai 2022). Reuters Bild 31 / 41 Legende: Auch in Irpin, in der Nähe der Hauptstadt Kiew, ist die Zerstörung gross. Eine alte Frau betrachtet die Schäden. (26. Mai 2022) Keystone Bild 32 / 41 Legende: Ein Junge spielt in Borodyanka bei Kiew vor Häusern, die durch Granatenbeschuss zerstört wurden. (24. Mai 2022) Keystone Bild 33 / 41 Legende: Symbol des Widerstands: Das Asowstal-Stahlwerk im belagerten Mariupol. Dort haben sich ukrainische Kämpfer und Zivilisten verschanzt (7. Mai 2022) Reuters Bild 34 / 41 Legende: Neue Gräber in Butscha nahe Kiew (28. April 2022). Reuters Bild 35 / 41 Legende: Als sich die russischen Soldaten aus Butscha nahe Kiew zurückzogen, lagen Leichen in den Strassen. Es wurden Vorwürfe von Kriegsverbrechen laut. Reuters Bild 36 / 41 Legende: Der Ukrainer Nicolai verabschiedet sich am Bahnhof von Lwiw von seiner Tochter und seiner Frau. Die beiden fliehen wie Hunderttausende anderer Menschen nach Polen (15. April 2022). Keystone Bild 37 / 41 Legende: Zerstörtes Mariupol: Rettungskräfte entfernen die Trümmer eines Gebäudes (10. April 2022). Reuters Bild 38 / 41 Legende: Zuflucht: Kinder spielen in einer Metro-Station in Kiew. Dort suchen viele Menschen Schutz vor den Luftangriffen (2. März 2022). Keystone Bild 39 / 41 Legende: Auf diesem vom Pressebüro des ukrainischen Präsidenten zur Verfügung gestellten Foto spricht Wolodimir Selenski im Zentrum von Kiew über sein Smartphone zur Nation (26. Februar 2022). Keystone Bild 40 / 41 Legende: Teil eines Konvois auf der Autobahn T-1011 am östlichen Rand des Antonow-Flughafens in der Nähe von Kiew (Satellitenbild/Handout vom 28. Februar 2022). Maxar Technologies via Keystone Bild 41 / 41 Legende: 24. Februar 2022: Der russische Präsident Wladimir Putin hält eine Videoansprache, in der er den Beginn der «Militäroperation» ankündigt. Reuters

Der Kreml streitet die Wirksamkeit der EU-Sanktionen weiter ab. So sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow laut Agentur Interfax am Donnerstag: «Bislang bemüht sich die EU mit beneidenswerter Beharrlichkeit, immer neue Sanktionen zu schaffen, obwohl es offensichtlich ist, dass keine Sanktionen – selbst die härtesten – jemals in irgendeinem Teil der Welt dazu geführt haben, dass die Länder ihre Position geändert haben.»

Überläufer im ukrainischen Geheimdienst

Präsident Wolodimir Selenski hat die Gründung einer neuen Parlamentskommission in der Ukraine angekündigt, die den Einsatz westlicher Waffen kontrollieren soll. Vorwürfe zu falschem Gebrauch der Waffen aus dem Westen gebe es nicht, betonte Selenski. «Aber um alle Manipulationen von Propagandisten zu beseitigen, wird ein solches Kontrollinstrument eingerichtet», sagte er.

Nach den jüngsten Entlassungen des Geheimdienstchefs und anderer Führungskräfte will Selenski die Neuausrichtung der Behörden vorantreiben. So ernannte er in fünf Regionen neue Chefs für den Geheimdienst SBU und berichtete von der Entlassung eines weiteren SBU-Vizechefs.

Blockierte Getreide-Exporte

Nach wochenlangen Verhandlungen über die Getreideblockade im Schwarzen Meer tut sich etwas. UNO-Generalsekretär António Guterres, der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan sowie Vertreter aus Russland und der Ukraine haben am Freitag in Istanbul eine Vereinbarung unterschrieben.

Legende: UNO-Generalsekretär António Guterres (unten links) und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan in Istanbul (unten rechts). Reuters

Die Einigung macht den Weg frei für die Ausfuhr von Millionen von Tonnen blockierten Getreides. Während der vergangenen fünf Monate konnte aufgrund des Krieges aus den Schwarzmeerhäfen der Ukraine so gut wie gar kein Getreide exportiert werden. Zur Koordination der Lieferung werde eigens ein Zentrum in Istanbul errichtet, kündigte der türkische Staatspräsident Erdogan an.

Gazprom senkt Lieferung durch Nord Stream 1 Box aufklappen Box zuklappen Der russische Gaskonzern Gazprom senkt die Lieferungen durch die Ostseepipeline Nord Stream 1 weiter. Von diesem Mittwoch an würden noch 20 Prozent oder 33 Millionen Kubikmeter Gas täglich durch die wichtigste Versorgungsleitung nach Deutschland fliessen, teilte das Unternehmen mit. Grund sei die Reparatur einer weiteren Turbine. Russland hatte in der vergangenen Woche nach einem zehntägigen Lieferstopp wegen der Wartung an der Leitung Nord Stream 1 die Lieferungen wieder gestartet. Allerdings nur auf dem stark reduzierten Niveau von etwa 40 Prozent der Kapazität, das auch bereits vor der Wartung galt.

Kriegsopfer

Armeeangehörige: Ein genaues Bild über Todesopfer – sowohl auf russischer wie auf ukrainischer Seite – gibt es nicht. Die Angaben und Schätzungen gehen weit auseinander.

Etwa 10'000 Soldaten der ukrainischen Armee sind nach Angaben eines Beraters von Präsident Selenski seit der russischen Invasion im Februar bis Mitte Juni getötet worden. Laut ukrainischen Behörden werden zudem rund 7000 Militärs vermisst (Stand 11. Juli). Die Ukraine geht davon aus, dass über 39'000 russische Armeeangehörige ihr Leben verloren haben (Stand 25. Juli). Westliche Experten zweifeln diese Zahl an.

Nach Berechnungen des US-Geheimdienstes CIA sind bislang rund 15'000 russische Soldaten und Soldatinnen im Ukraine-Krieg ums Leben gekommen. Laut Angaben aus Moskau sind bislang 6000 ukrainische Militärangehörige durch die russische Seite festgenommen worden oder hätten sich ergeben (Stand 11. Juli). Zu russischen Opferzahlen gibt es von russischer Seite keine Angaben mehr.

Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf Box aufklappen Box zuklappen Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldawien und Ungarn sowie in der Schweiz. Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.

Zivile Opfer: Gemäss ukrainischen Polizeiangaben sind bisher über 12'000 Zivilistinnen und Zivilisten umgekommen. Laut dem UNO-Hochkommissariat für Menschenrechte haben Beobachter bisher 5237 getötete und 7035 verletzte Zivilisten durch den Angriff der Russischen Föderation auf die Ukraine gezählt (Stand 25. Juli). Insgesamt listet die UNO bislang 348 getötete Kinder auf. Man gehe jedoch davon aus, dass die tatsächlichen Zahlen erheblich höher sind.

Flüchtende: Mehr als acht Millionen Menschen haben seit dem russischen Angriff auf die Ukraine das Land verlassen. Das teilt das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) mit. Innerhalb der Ukraine befinden sich mehrere Millionen Menschen auf der Flucht.

In der Schweiz haben bis Montag 60'478 Geflüchtete aus der Ukraine den Schutzstatus S beantragt, wie das Staatssekretariat für Migration (SEM) auf Twitter bekannt gab. 58'500 Personen haben bisher diesen Status erhalten.