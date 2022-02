Die Lage in der Ukraine – eine Übersicht

Krieg in der Ukraine

Kiew im Visier der Russen: Die Lage in der ukrainischen Hauptstadt Kiew ist nach Angaben von Bürgermeister Vitali Klitschko «kompliziert und angespannt». «Die Nacht wird schwierig», schrieb er am Samstagabend im Nachrichtenkanal Telegram mit Blick auf einen drohenden Angriff russischer Truppen. «Der Feind ist nicht in die Stadt eingedrungen, aber in Kiew operieren Sabotagegruppen.» Das Militär und die Strafverfolgungsbehörden würden «Saboteure neutralisieren».

Russland beschiesse auch Wohnviertel in der Hauptstadt, behauptete Klitschko. Das liess sich nicht unabhängig überprüfen. Moskau dementiert vehement, ukrainische Zivilisten anzugreifen. Russland beschiesse auch Wohnviertel in der Hauptstadt, behauptete Klitschko. Das liess sich nicht unabhängig überprüfen. Moskau dementiert vehement, ukrainische Zivilisten anzugreifen. Klitschko hingegen sagte, seit Beginn des Angriffs seien in Kiew bereits sechs Zivilisten getötet worden, darunter ein Kind. Zudem seien 71 Menschen verletzt worden.

Legende: Hier finden momentan Bodenkämpfe statt. SRF

In Bezug auf den Vormarsch auf die Hauptstadt Kiew sagte ein ranghoher Vertreters des US-Verteidigungsministeriums: «Wir haben Hinweise, dass die Russen angesichts des mangelnden Fortschritts in den vergangenen 24 Stunden, vor allem im Norden der Ukraine, zunehmend frustriert sind.» Mittlerweile seien die russischen Streitkräfte mit «Zehntausenden» Soldaten in die Ukraine einmarschiert. Die Russen hätten inzwischen «mehr als 50 Prozent» ihrer zusammengezogenen Kampftruppen auf ukrainischem Gebiet, sagte der Vertreter des Pentagons.

Legende: Soldaten der ukrainischen Nationalgarde beziehen im Zentrum von Kiew Stellung. Bild vom 25. Februar 2022. Reuters

Kiew im Verteidigungsmodus: Behörden haben nach eigenen Angaben zahlreiche Waffen an die Einwohner verteilt. Insgesamt seien 25'000 automatische Waffen sowie 10 Millionen Patronen ausgegeben worden, sagte Innenminister Denys Monastyrskyj in einem am Samstag veröffentlichten Video.

Die Stadt ist im Verteidigunsmodus.

Ukrainische Truppen rückten mit schwerer Militärtechnik in Kiew ein, um die Stadt zu verteidigen. «Die Stadt ist im Verteidigungsmodus», sagte Bürgermeister Vitali Klitschko der Agentur Unian zufolge.

Zerstörung und Angst in der Ukraine

1 / 4 Legende: Menschen suchen Schutz, nachdem am Freitagmorgen in Kiew erneut die Sirenen heulten. Keystone 2 / 4 Legende: Sie versammeln sich auf Geheiss der Regierung auch in den U-Bahn-Stationen der ukrainischen Hauptstadt. Reuters 3 / 4 Legende: Zerstörter Wohnblock in der Hauptstadt Kiew. Reuters 4 / 4 Legende: Auch in der Region um Luhansk sollen Gebäude zerstört worden sein, wie diese von dritter Seite zur Verfügung gestellten Bilder aus Starobilsk zeigen. Reuters

Russlands Vorrücken: Die genaue militärische Lage bleibt weiterhin undurchsichtig. Russische Truppen haben einen strategisch wichtigen früheren Flugplatz im Süden des Landes eingenommen. Wie die Gebietsverwaltung der Grossstadt Berdjansk am Samstag mitteilte, befindet sich schweres russisches Militärgerät auf dem Airport.

Russland meldet, es seien mehr als 800 ukrainische Militärobjekte «ausser Gefecht» gesetzt worden. 14 Militärflugplätze, 19 Kommandoposten, 24 Flugabwehr-Raketensysteme vom Typ S-300 und 48 Radarstationen seien zerstört, acht Marine-Boote der Ukraine getroffen worden. Russische Truppen hätten die Kontrolle über die südostukrainische Kleinstadt Melitopol. Damit hätten russische Truppen erstmals seit Beginn der Invasion eine grössere ukrainische Stadt erobert. Die Angaben können nicht unabhängig verifiziert werden.

Kämpfe werden von ukrainischer Regierungsseite auch aus der Nähe der ukrainischen Städte Mariupol, Cherson, Mykolajiw und Odessa im Küstengebiet des Schwarzen Meeres gemeldet.

Widersprüchliche Aussagen zu Verhandlungen Box aufklappen Box zuklappen Trotz Bekundungen auf ukrainischer wie auf russischer Seite, man sei gesprächsbereit, kam es zunächst nicht zu Verhandlungen beider Seiten. Ein Berater des ukrainischen Präsidenten verwehrte sich gegen den Vorwurf aus Moskau, die Ukraine verweigere Verhandlungen.

Präsidentenberater Mychajlo Podolak warf der russischen Regierung Lügen vor. «Ihre Kommentare, dass wir Verhandlungen abgesagt hätten, sind lediglich Teil ihrer Taktik», sagte Podolak einer Mitteilung vom Samstag zufolge. Der massive Beschuss ukrainischer

Städte solle das Land dazu zu zwingen, inakzeptable

Bedingungen zu hinzunehmen. Zuvor hatte Russland sich nach Kremlangaben bereit zu Friedensverhandlungen mit der Ukraine gezeigt. Moskau sei bereit, eine russische Delegation zu den Gesprächen in die belarussische Hauptstadt Minsk zu schicken, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Freitagnachmittag. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hatte das Angebot für ein Treffen dem russischen Staatschef Wladimir Putin zweimal unterbreitet.

Ukrainische Gegenwehr: Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hat in einer neuen Videobotschaft seinen Durchhaltewillen im Kampf gegen den russischen Angriff bekräftigt.

Der Präsident meldete sich immer wieder in Videobotschaften. Er wollte zeigen, dass er die Ukraine nicht verlassen habe: «Wir werden die Waffen nicht niederlegen, wir werden unseren Staat verteidigen», sagt er in dem Video, in dem er offenbar vor seinem Amtssitz in Kiew stand.

Männliche Staatsbürger der Ukraine im Alter von 18 bis 60 Jahren dürfen das Land nicht mehr verlassen, weil sie einberufen werden könnten.

Deshalb hat sich Putin zum Angriff entschlossen Box aufklappen Box zuklappen In einer Rede, die Wladimir Putin am Donnerstag – um 5 Uhr Kiewer Zeit – gehalten hatte, begründete der russische Präsident die Invasion als eine Art Selbstverteidigung. «Die Umstände erfordern entschlossenes und sofortiges Handeln von uns. Die Volksrepubliken im Donbass haben Russland um Hilfe gebeten. Ich habe deswegen eine Militäroperation angeordnet.» Für SRF-Russland-Korrespondentin Luzia Tschirky entbehrt Putins Rede jegliche Fakten. Es ergebe keinen Sinn, den Donbass schützen zu wollen, dann aber die Hauptstadt Kiew anzugreifen, die nicht zu diesem Gebiet gehöre. Die Gefahr sei nie von der Ukraine ausgegangen, die Gefahr sei von Anfang an von der russischen Regierung ausgegangen, sagt Tschirky. Sie rechnet mit der vollständigen Okkupation des Landes.

Die russischen Truppen waren seit dem frühen Donnerstagmorgen aus mehreren Richtungen auf ukrainisches Gebiet vorgerückt: aus den für unabhängig erklärten Regionen Donezk und Luhansk im Osten aus, im Süden von der Krim aus und im Norden aus Belarus. Aus fast der ganzen Ukraine wurden später Explosionen gemeldet, verursacht durch Kampfflugzeuge, Raketen und Artillerie. Laut dem ukrainischen Grenzschutz drangen auch Bodentruppen in die Ukraine vor. Die Beziehungen zwischen Moskau und der Ukraine spitzen sich zusehends zu.

Opfer und Flüchtende: Die ukrainischen Streitkräfte haben den russischen Truppen nach eigenen Angaben seit Beginn der Invasion schwere Verluste zugefügt. 3500 russische Soldaten seien getötet und 200 weitere gefangen genommen worden, teilte das ukrainische Militär am Samstag mit. Zudem seien 14 Flugzeuge, 8 Helikopter und 102 Panzer sowie mehr als 530 weitere Militärfahrzeuge zerstört worden. Die Angaben können nicht unabhängig überprüft werden.

Präsident Selenski sagte am Freitag, in der ukrainischen Armee seien am ersten Tag der Invasion 137 Soldaten getötet und 316 Soldaten verletzt worden. Die Russen machten entgegen ihrer Zusicherung keinen Unterschied zwischen militärischen Zielen und Wohnhäusern, sagte er.

Weltweite Proteste gegen den Einmarsch

1 / 6 Legende: Das Brandenburger Tor in Berlin wurde am Donnerstagabend bei einer Solidaritäts-Demonstration in den Farben der Ukraine angeleuchtet. Keystone 2 / 6 Legende: In zahlreichen Städten weltweit – wie hier im australischen Sydney – äussern Menschen seit dem Donnerstag ihren Unmut gegen den russischen Einmarsch in die Ukraine. Keystone 3 / 6 Legende: In Los Angeles solidarisierte sich die russische Gemeinschaft mit der Ukraine. Reuters 4 / 6 Legende: Die ukrainische Gemeinschaft organisierte eine Kundgebung in Bern – der rund hundert Personen folgten. Keystone 5 / 6 Legende: In Rom demonstrieren Menschen vor der russischen Botschaft. Reuters 6 / 6 Legende: Auch in der Downing Street in London hat es am Donnerstag eine Demonstration gegeben. Keystone

Der Krieg in der Ukraine hat bereits mehrere Zehntausend Menschen in die Flucht getrieben. Die Menschen erreichten inzwischen EU-Länder wie Polen, die Slowakei, Rumänien und Ungarn. Ukrainische Bürger können ohne Visum in die EU einreisen. Polen allein meldete am Samstag über 35'000 Grenzübertritte.