0:34 Etwa 500 Personen seien aus Mariupol gebracht worden UNO-Generalsekretär António Guterres hat sich zu der Situation in der belagerten Stadt Mariupol im Süden der Ukraine geäussert. Dort hätten die Vereinten Nationen (UNO) gemeinsam mit dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) eine weitere Evakuierungsaktion für Zivilpersonen begonnen. Bei zwei vorherigen Evakuierungen diese Woche seien etwa 500 Personen aus Mariupol gebracht worden, sagte er weiter. Auch die ukrainische Vize-Regierungschefin Irina Wereschtschuk kündigte für den heutigen Freitag einen neuen Evakuierungsversuch an. In Mariupol warten nach ukrainischen Angaben noch etwa 200 zivile Personen darauf, aus einem schwer umkämpften Stahlwerk herauszukommen. Genaue Zahlen gibt es nicht. Bei zwei vorherigen Evakuierungen unter Vermittlung der UNO und des IKRK wurden etwa 500 Menschen aus Mariupol nach Saporischschja geholt. Legende: Angehöriger der prorussischen Truppen auf einem gepanzerten Mannschaftswagen während der Kämpfe im ukrainisch-russischen Konflikt in der Nähe des Stahlwerks Azovstal. Reuters

23:17 Harte Kritik an der Schweiz Die Schweiz wird harsch kritisiert bezüglich der Handhabung der Sanktionen gegen Russland und dem Umgang mit Vermögen von russischen Oligarchen auf Schweizer Bankkonten. Deutliche Worte findet der russische Botschafter in Bern, aber auch die U.S. Helsinki Commission. Namhafte Politiker in der Helsinki Commission mit Einfluss auf den US-Kongress und die Regierung werfen der Schweiz vor, am Gängelband des Kremls zu sein. Präsident Putin und seine Unterstützer würden die Schweiz und ihr Bankgesetz nutzen, um Vermögen zu verstecken. Die Schweizer Regierung weist diese Vorwürfe in aller Schärfe zurück. Aber auch der russische Botschafter in Bern, Sergei Germonin, äussert sich pointiert zur Handhabung der Sanktionen durch die Schweiz. Die Aufnahme der Schweiz auf die russische Liste unfreundlicher Länder hält Germonin für «voll und ganz gerechtfertigt» und kündigt eine «angemessene Reaktion» Russlands an, wie er dem Westschweizer Fernsehen RTS mitteilte. 01:09 Video U.S. Helsinki Commission kritisiert die Schweiz als Russland-Helferin Aus 10 vor 10 vom 05.05.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 9 Sekunden.

23:09 Nicht einfache Verteilung von Geflüchteten auf die Kantone Jeden Monat lassen sich in der Schweiz so viele aus der Ukraine geflüchtete Menschen registrieren, wie normalerweise Geflüchtete aus allen Ländern innerhalb von einem Jahr. Solche hohe Zahlen bedeuten für alle beteiligten Stellen eine grosse Herausforderung. Die Solidarität in der Bevölkerung ist nach wie vor gross – der bürokratische Aufwand für die Privatpersonen allerdings auch. Die Schweizer Flüchtlingshilfe organisiert im Auftrag des Bundes die Unterbringung bei privaten Gastfamilien in einigen Kantonen. Es gäbe viele Anrufe von frustrierten Gastgebern, bestätigt Miriam Behrens, Direktorin der Flüchtlingshilfe. «In unserem föderalistischen Land sind die Kantone zuerst zuständig, dann die Gemeinden. Alle haben ein eigenes System, das ist sehr uneinheitlich.» Zu Beginn wurde bei der Verteilung auf die Kantone stark auf die Wünsche der Geflüchteten Rücksicht genommen. Weil in einigen Kantonen nun proportional zur Bevölkerung zu viele Geflüchtete leben, versuchen Bund und Kantone die Menschen gleichmässiger zu verteilen. 03:48 Video Verteilung von Ukraine-Geflüchteten auf die Kantone Aus 10 vor 10 vom 05.05.2022. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 48 Sekunden.

22:24 UNO will russische und ukrainische Getreideproduktion zurück auf dem Weltmarkt Der Ukraine-Krieg verursacht Engpässe bei der Nahrungsmittelproduktion. Nun will UNO-Generalsekretär António Guterres das Land zurück auf den Weltmarkt bringen. Eine sinnvolle Lösung für die globale Ernährungsunsicherheit erfordere die Wiedereingliederung der landwirtschaftlichen Produktion der Ukraine. Auch die Lebensmittel- und Düngemittelproduktion in Russland und Belarus müsse trotz des Kriegs zurück auf die Weltmärkte, sagte Guterres in einer Sitzung des UNO-Sicherheitsrats. Er werde sein Bestes tun, um einen Dialog anzustossen. Die Ukraine war bis Kriegsbeginn einer der weltweit wichtigsten Produzenten von Weizen und Mais in der Grössenordnung von insgesamt rund 55 Millionen Tonnen. Viele Länder sind abhängig von günstigem Weizen aus der Ukraine. Mit dem Krieg kam der Handel zum Erliegen.

21:54 Ringtausch von schweren Waffen mit Tschechien in Planung Deutschland und Tschechien arbeiten an einem Ringtausch für schwere Waffen für die Ukraine. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz und der tschechische Ministerpräsident Petr Fiala haben entsprechende Planungen bestätigt. Dabei soll Tschechien schwere Waffen russischer Bauart an die Ukraine liefern, während es von Deutschland Hilfe beim Ersatz mit modernen westlichen Waffen bekomme, sagt Scholz. Fiala erklärt, der Ringtausch sei vorteilhaft sowohl für die Ukraine als auch für Tschechien. Dem Vernehmen nach handelt es sich um Panzer für die Ukraine.

21:10 Ukraine-Krieg: Schweizer Armee «keineswegs überrascht» Der Krieg in der Ukraine habe das Departement für Verteidigung (VBS) und die Schweizer Armee «keineswegs überrascht», auch wenn das behauptet worden sei. Das sagte Bundesrätin Viola Amherd an einem SVP-Anlass in Holziken (AG). Bereits im Sicherheitspolitischen Bericht 2021, Link öffnet in einem neuen Fenster habe das VBS darauf hingewiesen, dass Russland «zunehmend konfrontativ» auftrete und auch «einen bewaffneten Konflikt in Europa provozieren könnte», sagte Amherd in ihrer Rede. Im Bericht stehe auch, dass Russland militärische Fakten schaffen könnte, die zu einer Eskalation führen könnten. Aber «praktisch niemand hat diese Feststellung zur Kenntnis genommen», sagte Amherd. Das VBS sowie die Armee hätten die aktuelle Bedrohungslage in ihren Planungen der letzten Jahre «durchgehend berücksichtigt». Vor zwei Wochen hatte die Geschäftsprüfungsdelegation (GPDel) den Sicherheitsausschuss des Bundesrats scharf kritisiert: Der Gesamtbundesrat sei «unvorbereitet auf die Krise» gewesen. Die Sicherheitspolitik der Schweiz. Bericht des Bundesrates vom 24. November 2021., Link öffnet in einem neuen Fenster Legende: Bundesrätin Viola Amherd bei der Fahnenübergabe an Thomas Süessli anlässlich der Amtsübernahme als neuer Chef der Armee im Dezember 2019 im Schloss Chillon bei Montreux. Keystone

20:44 Putin entschuldigt sich bei Israel Russlands Präsident Wladimir Putin hat sich bei Israels Ministerpräsidenten Naftali Bennett entschuldigt. Der Streit drehte sich um eine Äusserung des russischen Aussenministers Sergej Lawrow, die als antisemitisch kritisiert worden war. Das Büro von Bennett teilte mit, der Ministerpräsident habe nach dem Gespräch mit Putin die Entschuldigung angenommen. Er habe «für die Klarstellung der Einstellung des Präsidenten zum jüdischen Volk und zum Holocaust-Gedenken gedankt», teilte Bennetts Büro mit. Vom Kreml gab es für eine Entschuldigung keine Bestätigung. Es hiess lediglich, der russische Präsident habe die freundschaftlichen Beziehungen seines Landes zu Israel betont. Thema des Telefonats seien auch die Kämpfe in der Ukraine gewesen. Lawrow hatte in einem Interview für Empörung gesorgt, weil Moskau den Angriff auf die Ukraine mit einer notwendigen «Entnazifizierung» begründet, obwohl der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski jüdischer Abstammung ist. Lawrow hatte behauptet, «das weise jüdische Volk sagt, dass die eifrigsten Antisemiten in der Regel Juden sind».

20:12 Putin: Kämpfer im Stahlwerk Asowstal sollen aufgeben Russlands Präsident Wladimir Putin fordert die Ukraine dazu auf, den im Stahlwerk Asowstal verschanzten Kämpfern ein Aufgeben zu befehlen. Russland sei bereit, den eingeschlossenen Zivilisten auf dem Gelände in Mariupol einen sicheren Abzug zu ermöglichen, heisst es in einer Erklärung des Präsidialamts in Moskau. Dies habe Putin Israels Ministerpräsidenten Naftali Bennett in einem Telefonat mitgeteilt.

19:36 Stoltenberg verspricht Schweden erhöhte Nato-Präsenz Schweden kann nach dem Antrag zur Aufnahme in die Nato mit einer erhöhten Präsenz des Militärbündnisses in der Ostsee rechnen. Das sagte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg in einem Interview mit dem schwedischen Rundfunksender SVT. Er sei überzeugt davon, dass man Lösungen für Schwedens Sicherheitsgarantien in einer Übergangszeit zwischen Beitrittsantrag und Mitgliedschaft finden werde, sagte Stoltenberg. Dies könne unter anderem durch die verstärkte Präsenz von Nato-Truppen rund um Schweden und in der Ostsee sein. Der Krieg in der Ukraine hat in Schweden und Finnland intensive Diskussionen über einen möglichen Beitritt zur Nato ausgelöst. Die beiden nördlichsten Länder der EU sind schon heute enge Nato-Partner, aber bislang keine Mitglieder.

18:57 Zentralbanken Chinas und Russland diskutieren Zahlungssysteme Die Zentralbanken Chinas und Russlands erwägen vor dem Hintergrund westlicher Sanktionen die Verzahnung ihrer nationalen Zahlungssysteme. Die Notenbanken beider Länder würden über beide Systeme, das russische Mir und das China Union Pay, beraten, sagte der chinesische Botschafter in Russland der Agentur Tass in einem Interview. Mit Mir-Kreditkarten, die von vielen russischen Banken ausgegeben werden, können Kunden bargeldlos zahlen und Geldautomaten nutzen. Mir ist ein System der russischen Notenbank. China Union Pay ist ein entsprechendes Kartensystem im Reich der Mitte. Mir und Union Pay gehören zu den wenigen Optionen, die Russen noch geblieben sind, um Zahlungen ins Ausland zu tätigen. Russische Banken wurden im Zuge der Sanktionen des Westens als Konsequenz des den russischen Angriffskriegs in weiten Teilen vom internationalen Zahlungsverkehr ausgeschlossen. China hat sich bislang geweigert, die russische Invasion der Ukraine zu verurteilen und westliche Sanktionen kritisiert. 01:50 Video Aus dem Archiv: Was bedeutet der Swift-Ausschluss von Russland? Aus SRF News vom 27.02.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 50 Sekunden.

18:38 Mariupol: Selenski verlangt längere Feuerpausen Immer noch versuchen zahlreiche Zivilistinnen und Zivilisten aus der belagerten ukrainischen Stadt Mariupol zu kommen. In den letzten Tagen haben es hunderte auf sicheres ukrainisches Gebiet geschafft, darunter Menschen, die aus dem Stahlwerk Azowstal evakuiert wurden. Sie können erstmals seit langem wieder aufatmen. Doch noch immer sitzen viele Menschen in Mariupol fest. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski verlangt derweil eine bedeutend längere Feuerpause: «Es wird lange dauern, die Menschen aus den Kellern und unterirdischen Bunkern zu befreien, es fehlt schweres Gerät, der Schutt muss von Hand weggeräumt werden und das braucht Zeit.» 02:00 Video Evakuierungen aus Mariupol Aus Tagesschau am Vorabend vom 05.05.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten.

18:16 Umfrage: Mehrheit der EU-Bürger für Russland-Sanktionen Eine grosse Mehrheit der EU-Bürger unterstützt einer Umfrage zufolge die nach dem Angriff auf die Ukraine verhängten Wirtschaftssanktionen gegen Russland. 55 Prozent stimmten den Sanktionen voll zu, 25 Prozent stimmten eher zu, wie aus einer repräsentativen Umfrage des EU-Parlaments hervorgeht. Ähnlich sieht es bei den Sanktionen gegen russische Oligarchen aus: 55 Prozent waren voll dafür, weitere 24 Prozent eher dafür. Auf die Frage, ob die Ukraine der EU beitreten solle, sagten 66 Prozent, dass sie dafür seien, wenn das Land dafür bereit sei. Der Aussage, dass es humanitäre Hilfe für die vom Krieg betroffenen Menschen geben müsse, stimmten 64 Prozent der Befragten voll und ganz zu. 29 Prozent stimmten eher zu. Beim Thema Waffenlieferungen stellt sich ebenfalls eine Mehrheit der Befragten hinter den Kurs der EU: 67 Prozent der EU-Bürger begrüssen, dass die EU den Erwerb und die Lieferung militärischer Ausrüstung an die Ukraine finanziert. Für die Erhebung wurden zwischen dem 13. und 20. April rund 26’000 Bürgerinnen und Bürger in den 27 Mitgliedsstaaten befragt.

17:29 Bereits über 12 Milliarden Dollar Hilfen für die Ukraine Die Ukraine hat seit dem Beginn der russischen Invasion Rüstungsgüter und finanzielle Hilfen im Volumen von über zwölf Milliarden Dollar aus dem Ausland erhalten. Das erklärt Ministerpräsident Denys Schmyhal anlässlich einer internationalen Geberkonferenz für die Ukraine in Warschau, Polen. Er dankte für die unerschütterliche Hilfe während des gesamten Krieges. An der Geberkonferenz vom Donnerstag sind nach Angaben von Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki ein Betrag von 6.5 Milliarden Euro für die Ukraine zusammengekommen. Als schon bisher zweitgrösster Geldgeber unterstützt Deutschland die Ukraine mit weiteren 265 Millionen Euro. Das kündigte Bundeskanzler Olaf Scholz in einer Videobotschaft für die Geberkonferenz an. Das seien 140 Millionen Euro Entwicklungshilfe und 125 Millionen für humanitäre Hilfe «zur Stärkung des ukrainischen Widerstands» gegen den russischen Angriff.

17:16 Ukraine wirft Russland Bruch der vereinbarten Waffenruhe vor Die Ukraine hat russischen Truppen einen Bruch der vereinbarten Waffenruhe zur Evakuierung von Zivilisten aus dem Stahlwerk Asowstal in Mariupol vorgeworfen. Russland habe die Waffenstillstandsvereinbarung gebrochen und die Evakuierung nicht erlaubt, sagte der Vizekommandant des ukrainischen Asow-Regiments, Swjatoslaw Palamar, in einer Videobotschaft auf Telegram. Zuvor hatte der Kreml bestätigt, dass Fluchtkorridore für die eingeschlossenen Menschen in Mariupol geöffnet seien. Russlands Militär hatte am Mittwoch angekündigt, bis einschliesslich Samstag mehrere Stunden täglich jegliche Kampfhandlungen einzustellen. Unklar blieb zunächst, ob Zivilisten am Donnerstag die Flucht gelang oder nicht.

16:35 U.S. Helsinki Commission nimmt Schweizer Banken und Justiz ins Visier Die U.S. Helsinki Commission wirft der Schweiz vor, eine «Gehilfin Putins» zu sein. Die ihm nahe stehenden Oligarchen hätten die Schweizer Justiz korrumpiert. Seit längerem sind die geäusserten Vorwürfe an einer Online-Veranstaltung erläutert worden. Die Schweiz wurde dabei als Geldwäscherei-Paradies dargestellt. Der Aktivist Bill Browder forderte eine Anpassung des Rechtshilfe-Abkommen mit der Schweiz. Der Schweizer Korruptionsexperte Mark Pieth wies auf Schlupflöcher im Geldwäschereigesetz hin und zeigte vor allem auf Anwälte, die im Auftrag ihrer russischen Klienten die US-Sanktionen umgehen. Die USA müssten Druck auf die Schweiz ausüben. US-Kommission nennt Schweiz eine «Gehilfin Putins» 04:25 Video Die Vorwürfe der Helsinki-Kommission Aus Tagesschau vom 05.05.2022. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 25 Sekunden.

16:31 Kritik an der Schweizer Justiz Laut einem Vertreter der U.S. Helsinki Commission hütet die Schweiz rund 200 Milliarden Franken russische Vermögen. In der Kritik steht vor allem die Credit Suisse. Bill Browder, Leiter der globalen Magnitsky-Gerechtigkeitskampagne, spricht von direkten Zuflüssen von Russland in die Schweiz und dem – laut ihm – Unwillen der Schweizer Justiz, der Sache nachzugehen. Es sei «etwas faul mit der Schweizer Justiz», so Browder. Er fordert, dass die USA die Beziehungen zur Schweiz unter diesem Licht betrachten solle. Zu Wort kommt auch Mark Pieth, Ordinarius für Strafrecht und Kriminologie an der Universität Basel und Antikorruptionsexperte. Er erklärt die «lange Tradition der Verschwiegenheit» in der Schweiz mit «Grauzonen» und kritisiert die Überwachung der Banken und Anwälte. Pieth hat sich bereits in der Vergangenheit als scharfer Kritiker des Schweizer Bankenplatzes erwiesen. Weitere Rednerinnen und Redner erklären das Schweizer Bankgeheimnis. Zum Schluss ergreift Browder erneut das Wort und verlangt, dass die Schweiz unter Druck gesetzt werden müsse.

16:12 Helsinki Commission: Happige Vorwürfe gegen die Schweiz Am Donnerstagnachmittag hat die sogenannte U.S. Helsinki Commission – die Kommission für Sicherheit und Kooperation in Europa – in Washington getagt. Es ging um die Schweiz und ihr Verhältnis zu Russland. Der Schweiz wird vorgeworfen, «ein führender Förderer des russischen Präsidenten Wladimir Putin zu sein und dessen Verbündeten. Putin und die Oligarchen nutzten die Schweizer ‹Geheimhaltungsgesetze›, um die Erlöse aus ihren Verbrechen zu verstecken.» Das Land sei «seit langem bekannt als Destination für Kriegsverbrecher und Kleptokraten.» Das Hearing als Videokonferenz finden Sie hier, Link öffnet in einem neuen Fenster. Bundespräsident Ignazio Cassis hatte im Vorfeld wegen der Kommission beim US-Aussenminister Antony Blinken interveniert. Die Kommission für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, auch bekannt als U.S. Helsinki Commission, ist eine unabhängige Kommission der US-Regierung. Seit über 45 Jahren überwacht die Kommission die Einhaltung der Helsinki-Vereinbarungen in der 57 Nationen umfassenden OSZE-Region.

15:56 Einigkeit zwischen Selenski und deutscher Bundesregierung Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskyj telefoniert. Das bestätigte eine Sprecherin des Präsidenten. Offenbar soll dabei Selenski Steinmeier wie auch Bundeskanzler Olaf Scholz nach Kiew eingeladen haben. Der ukrainische Präsident hatte zuvor einen Gesprächswunsch Steinmeiers wochenlang unbeantwortet gelassen. Mit dem Telefongespräch und der Einladung endet ein wochenlanges Tauziehen um einen von der Ukraine abgesagten Besuch Steinmeiers in Kiew. Der Bundespräsident wollte ursprünglich zusammen mit seinen Amtskollegen aus Polen und den baltischen Ländern nach Kiew reisen – war dann aber ausgeladen worden. Bundeskanzler Scholz hatte von der ukrainischen Regierung eine Lösung des diplomatischen Streits gefordert. «Ich kann für uns alle drei sagen, dass es für die deutsche Regierung und das deutsche Volk ein Problem ist, dass der Bundespräsident gebeten wurde, nicht zu kommen«, sagte Scholz nach einer Kabinettsklausur. Aussenministerin Annalena Baerbock soll «demnächst» in die Ukraine reisen, kündigte Scholz weiter an. Auch Bundestagspräsidentin Bärbel Bas hat für Sonntag eine Reise nach Kiew angekündigt. Legende: Olaf Scholz (L) erhält die Ernennungsurkunde als Bundeskanzler durch den Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier im Schloss Bellevue im Dezember 2021. Keystone

14:55 46'368 Geflüchtete aus der Ukraine in der Schweiz registriert Seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine sind bis Mittwoch 46'368 Geflüchtete in den Asylzentren des Bundes registriert worden. Am Mittwoch haben sich 544 Personen neu gemeldet. 41'198 Geflüchtete haben bisher den Schutzstatus S erhalten, wie das Staatssekretariat für Migration (SEM) auf Twitter mitteilte. Im Vergleich zum Vortrag stieg die Zahl der Personen mit dem Status S um 1182. Personen, die in der Schweiz den Schutzstatus S erhalten, werden nach der Prüfung und dem Entscheid an die Kantone zugewiesen, Link öffnet in einem neuen Fenster, und zwar proportional zur Bevölkerungszahl. Die Kantone Bern (6342 Personen) und Tessin (2644) haben dabei am meisten Personen mit Schutzstatus S aufgenommen. Der bevölkerungsreichste Kanton Zürich hat gemäss der Liste 8384 Menschen aufgenommen und liegt damit in etwa im Soll. Seit dem 25. April werden die Schutzsuchenden den Kantonen möglichst gleichmässig zugewiesen, schreibt das SEM. Anfangs sei stark auf die Wünsche der aus der Ukraine geflüchteten Menschen Rücksicht genommen worden, deshalb sei es zu teils grösseren Abweichungen vom Verteilschlüssel gekommen. Nach Angaben der Schweizerischen Flüchtlingshilfe (SFH) waren bis Dienstag 4081 private Betten bei 1817 Gastfamilien von Personen aus der Ukraine belegt. Zur Verfügung stünden demnach 66'338 Betten bei 26'858 Familien.