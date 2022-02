Was wir über den russischen Angriff wissen – und was nicht

Krieg in der Ukraine

So weit ist der Angriff fortgeschritten: Russische Truppen sind aus mehreren Richtungen auf ukrainisches Gebiet vorgerückt: Aus den für unabhängig erklärten Regionen Donezk und Luhansk im Osten, im Süden von der Krim aus und im Norden aus Belarus. Laut Behörden beider Länder soll es beim Flugplatz Hostomel nahe Kiew Kämpfe geben. Aus fast der ganzen Ukraine werden Explosionen gemeldet, verursacht durch Kampfflugzeuge, Raketen und Artillerie. Laut dem ukrainischen Grenzschutz dringen auch Bodentruppen in die Ukraine vor.

1 / 4 Legende: In zahlreichen Städten Europas – unter anderem in Berlin – äussern Menschen ihren Unmut gegen den russischen Einmarsch in die Ukraine. Keystone 2 / 4 Legende: In Rom demonstrieren Menschen vor der russischen Botschaft. Reuters 3 / 4 Legende: Ukrainerinnen und Ukrainer, die im Libanon leben, skandieren Slogans vor der russischen Botschaft in Beirut. Keystone 4 / 4 Legende: Auch in der Downing Street in London hat es am Donnerstag eine Demonstration gegeben. Keystone

Die russischen Streitkräfte haben das ehemalige Kernkraftwerk Tschernobyl eingenommen. Wie der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski zuvor auf Twitter schrieb, lieferten sich russische und ukrainische Truppen Gefechte in der Nähe des ehemaligen Atomkraftwerks.

Am Nachmittag hat die ukrainische Hauptstadt Kiew Sirenenalarm ausgelöst. Bürgerinnen und Bürger der 2.8-Millionen-Einwohner-Stadt sind aufgefordert, sich möglichst in Luftschutzbunkern in Sicherheit zu bringen. Vier Metro-Stationen sind als solche ausgewiesen worden. Kiews Bürgermeister hat eine Ausgangssperre verhängt, sie dauert von 22 bis 7 Uhr.

Legende: Die Karte zeigt die Truppenbewegungen der Russen. Die roten Punkte stehen für Orte, wo es Explosionen gegeben hat. Stand: 24.2.2022, 18 Uhr SRF

Angefangen hatte der Angriff in der Nacht auf Donnerstag mit russischen Luftschlägen gegen militärische Einrichtungen in der Ukraine. Die russischen Streitkräfte haben nach eigenen Angaben die ukrainische Luftabwehr ausgeschaltet.

So reagiert die Ukraine: Das Land hat die diplomatischen Beziehungen mit Russland abgebrochen. Präsident Selenski hat den Kriegszustand ausgerufen. Das Kriegsrecht gilt vorerst für 30 Tage. Selenski ersucht den Westen um militärische Unterstützung.

So stark ist die ukrainische Gegenwehr: Selenski hat die Bevölkerung zum Kämpfen aufgerufen, aber inwieweit das nur Durchhalteparolen sind, scheint unklar. Sicher ist: Die Ukraine ist Russland militärisch massiv unterlegen. Wie gross das Blutvergiessen tatsächlich ist, lässt sich derzeit nur schwer abschätzen.

Was über mögliche Opfer bekannt ist: Nach Angaben des ukrainischen Gesundheitsministers Oleh Ljaschko sind durch russische Angriffe am Donnerstag 57 Menschen getötet und 169 verletzt worden. Zudem spricht der stellvertretende Verteidigungsminister davon, dass es heftigen russischen Beschuss in der Ostukraine gebe.

Was der Westen plant: Eine westliche Militäraktion sei nicht vorstellbar, sagt der internationale SRF-Korrespondent Sebastian Ramspeck. Die USA und auch die Nato hätten dies mehrfach deutlich gemacht. Ein Grund dafür: Die Ukraine ist kein Nato-Mitglied. Auch sei Russland eine Atommacht, und Atommächte hätten normalerweise keinen Angriff zu befürchten.

Gleichwohl sind laut Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg mehr als 100 Kampfjets in Alarmbereitschaft, um den Luftraum des Nato-Gebiets zu überwachen. Auch 120 Kriegsschiffe vom hohen Norden bis zum Mittelmeer seien im Einsatz.

12:47 Video Die internationalen Reaktionen auf die Rede Putins Aus Tagesschau vom 24.02.2022. abspielen

Die Staats- und Regierungschefs der EU haben am Donnerstag bei einem Sondergipfel einem umfangreichen Sanktionspaket gegen Russland zugestimmt. Die Strafmassnahmen betreffen unter anderem die Bereiche Energie, Finanzen und Transport. Zudem soll es Exportkontrollen für bestimmte Produkte sowie Einschränkungen bei der Visapolitik geben. Auch die USA haben neue Sanktionen erlassen.

Schweiz verzichtet auf eigene Sanktionen Box aufklappen Box zuklappen Laut Bundespräsident Ignazio Cassis verzichtet die Schweiz auf eigene Sanktionen, schliesst sich allerdings jenen der EU an. Auch will die Schweiz mit Massnahmen die Umgehung der bereits verhängten EU-Sanktionen verhindern. Daneben prüft die Schweizer Regierung, gewisse Massnahmen zu verschärfen. Vorerst sollen demnach in der Schweiz keine Gelder von Privatpersonen eingefroren werden. Geprüft wird aber unter anderem etwa, ob bei Banken keine Neugelder aus Russland angelegt werden dürfen.



Wie die angekündigten Sanktionen Russland treffen: Der Kreml zeigt sich unbeeindruckt. Wie die russische Regierung der russischen Agentur Tass zufolge mitteilt, verfügt das Land über ausreichend Ressourcen, um die Stabilität des Finanzsystems trotz Sanktionen und Drohungen zu gewährleisten.