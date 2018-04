Legende: Video Was geschah in Duma am 7. April wirklich? abspielen. Laufzeit 1:04 Minuten.

Was geschah in Duma am 7. April wirklich?

Seit Sonntag warten die Experten der Organisation für das Verbot Chemischer Waffen (OPCW) auf die Freigabe für Duma um den mutmasslichen Giftgasangriff zu untersuchen.

Nun hat Moskau grünes Licht gegeben.

Russland erklärte die Verzögerung für den Zugang der OPCW-Experten mit den Raketenangriffen der USA, Frankreichs und Grossbritanniens.

Legende: Das OPCW-Team war am Samstag in Damaskus eingetroffen. Keystone

Die Experten der Organisation für das Verbot Chemischer Waffen (OPCW) sollen sich am Mittwoch ins syrische Duma begeben können. Das kündigte der russische Botschafter Alexander Schulgin am Montagabend in Den Haag an.

Das OPCW-Team war am Samstag in Damaskus eingetroffen. Russland und Syrien hatten den Experten unter Verweis auf «Sicherheitsprobleme» während mehreren Tagen nicht erlaubt, nach Duma zu gehen, wie OPCW-Chef Ahmet Üzümcü zuvor bei einer Dringlichkeitssitzung in Den Haag gesagt hatte.

Die Experten der OPCW hätten eigentlich am Sonntag mit ihren Untersuchungen in Duma beginnen wollen, trafen sich stattdessen jedoch mit Behördenvertretern in ihrem Hotel in Damaskus. Über ihren Zeitplan wurde eine strikte Nachrichtensperre verhängt. Russland erklärte die Verzögerung für den Zugang der OPCW-Experten mit den Raketenangriffen der USA, Frankreichs und Grossbritanniens.