Heftige Gefechte im Sudan dauern an – zahlreiche Tote

Im Sudan sind seit Samstag schwere Gefechte zwischen der Armee und der paramilitärischen Gruppe «Rapid Support Forces» (RSF) im Gange.

Nach Angaben der sudanesischen Ärztevereinigung sind bisher mindestens 56 Zivilpersonen ums Leben gekommen. Dutzende Soldaten wurden getötet.

Besonders umkämpft ist das Gebäude des Hauptkommandos des Militärs in Khartum.

Mehr als 24 Stunden nach Beginn der Gefechte konnten bis Sonntagmittag scheinbar weder das Militär noch die paramilitärischen Rapid Support Forces (RSF) die Oberhand gewinnen. Beide Seiten berichteten über einzelne Erfolge und eingenommene Militärstützpunkte. Die Angaben lassen sich aber meist nicht unabhängig überprüfen.

Legende: Nabil Abdullah, Sprecher der sudanesischen Armee, bei der Orientierung über den Angriff der paramilitärischen Truppe Rapid Support Forces (RSF). Keystone/suna

Besonders umkämpft war in der Hauptstadt Khartum am Sonntag das Gebäude des Hauptkommandos des Militärs, Teile davon gerieten in Brand. Die RSF teilten mit, bestimmte Bereiche des Hauptquartiers unter Kontrolle zu haben.

Das sudanesische Militär wies dies als Falschmeldung zurück. Stattdessen teilte die Armee mit, der Brand sei gelöscht. Es habe keine Verletzten gegeben. Augenzeugen berichten jedoch, dass die Kämpfe dort unvermindert weiter gingen. Dabei sollen schwere Artillerie und Kampfjets eingesetzt worden sein.

Auch in anderen Teilen des Landes wie in den Provinzen Darfur und Nord-Kordofan soll es zu Kämpfen gekommen sein. Schwere Gefechte wurden auch aus der Stadt Merowe im Norden des Landes gemeldet. In der Stadt Merowe nahmen die RSF nach eigenen Angaben ägyptische Soldaten fest.

Drei Mitarbeiter des UNO-Welternährungsprogramms getötet Box aufklappen Box zuklappen Nach dem Tod dreier Mitarbeiter im Zuge des Machtkampfs im Sudan hat das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (WFP) seine Hilfsmassnahmen in dem nordostafrikanischen Krisenland eingestellt. Die drei Mitarbeiter seien am Samstag bei Auseinandersetzungen zwischen der Armee und Paramilitärs getötet worden, zwei weitere seien verletzt worden. Die Mitarbeiter hätten Menschen in der Ortschaft Kabkabiya in Nord-Darfur mit Hilfsgütern versorgt, sagte WFP Exekutivdirektorin Cindy McCain. Sie forderte «sofortige Schritte», um die Sicherheit weiterer WFP-Mitarbeiter im Sudan zu gewährleisten.

Situation in Khartum unklar

Hintergrund des Gewaltausbruchs ist ein erbitterter Machtkampf zwischen dem sudanesischen Machthaber General Abdel Fattah al-Burhan und Mohammed Hamdan Daglo, der Anführer der RSF.

Der Konflikt in dem Land mit 46 Millionen Einwohnern eskalierte am Samstag, binnen weniger Stunden kam es zu heftigen Gefechten. Aus Khartum wurde unter anderem Artilleriebeschuss gemeldet, ausserdem gab es Berichte über Luftangriffe der sudanesischen Luftwaffe auf RSF-Stützpunkte. Wer in Khartum aktuell die Oberhand hat, ist unklar.

Wenig Hoffnung auf rasches Ende der Gewalt Box aufklappen Box zuklappen Die Rhetorik der Kontrahenten macht wenig Hoffnung auf ein schnelles Ende der Gewalt: Al-Burhan hatte den RSF am Samstag in einem Interview mit dem Fernsehsender Al-Dschasira Angriffe auf strategische Ziele und auf sein Haus vorgeworfen. RSF-Anführer Daglo forderte, al-Burhan und seine Verbündeten vor Gericht zu stellen. Sein Rivale sei schuld an dem Konflikt und werde entweder gefangen genommen «oder wie ein Hund sterben», sagte Daglo zu Al-Dschasira. Das Militär verbreitete eine Stellungnahme über Facebook, in der es hiess, Verhandlungen mit den RSF werde es nicht geben, die Gruppe müsse sich auflösen.

Eine sudanesische Ärzte-Organisation teilte am Sonntagmorgen über Twitter mit, es gebe mindestens 56 zivile Todesopfer zu beklagen und Dutzende getötete Soldaten. Ausserdem seien in Krankenhäusern und anderen Versorgungsstellen knapp 600 Verletzte gezählt worden, von denen Dutzende in Lebensgefahr schwebten.

Internationale Besorgnis

UNO-Generalsekretär António Guterres forderte die Konfliktparteien auf, die Feindseligkeiten unverzüglich einzustellen. Die Staaten der Region müssten zur Entschärfung des Konflikts beitragen. Auch US-Aussenminister Antony Blinken und der EU-Aussenbeauftragte Josep Borrell forderten ein Ende der Gewalt.

Der Tschad kündigte inzwischen die Schliessung seiner über 1000 Kilometer langen gemeinsamen Grenze zum Sudan an, wie ein Regierungssprecher mitteilte.

Auch das EDA zeigte sich besorgt über die Situation. Die Schweiz rufe beide Parteien auf, die Kämpfe umgehend einzustellen, schreibt das EDA auf Twitter.

Militär hat nach dem Putsch 2019 die Macht übernommen Box aufklappen Box zuklappen Nach Massenprotesten im Sudan kam es im April 2019 zum Sturz des Langzeitmachthabers Omar al-Baschir, worauf das Militär unter Führung von General Abdel Fattah al-Burhan die Macht im Land übernahm. Die Armee und die paramilitärische Gruppe Rapid Support Forces (RSF) unter Anführer Mohammed Hamdan Dagalo übernahmen im Herbst 2021 gemeinsam die Macht. In den vergangenen Monaten wuchsen aber die Spannungen zwischen den beiden militärischen Anführern. Erst am Donnerstag hatte die sudanesische Armee vor einer Mobilisierung der RSF gewarnt. Diese Mobilmachung stelle eine Drohgebärde gegen den Machthaber und Oberbefehlshaber der Armee, General Abdel Fattah al-Burhan dar. Weil sich RSF-Anführer Mohammed Hamdan Dagalo für einen raschen Übergang zu einer Zivilregierung ausgesprochen hat, stellte er sich damit klar gegen al-Burhan. Gemäss dem bisherigen Plan hätte sich General al-Burhan schon 2021 aus der Übergangsregierung zurückziehen müssen. Stattdessen putschte sich das Militär erneut an die Macht und verschob damals Wahlen auf unbestimmte Zeit. In der vergangenen Woche verschob das Militär die Ernennung eines neuen Premierministers und verzögerte damit erneut die Machtübergabe.