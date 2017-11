Panzer vor dem Parlament in Harare und Schüsse in der Nähe des Wohnsitzes von Präsident Robert Mugabe in der Nacht haben Spekulationen über einen Putsch befeuert.

Bekannt ist seit längerem, dass die Frau von Präsident Mugabe (93) ihn politisch beerben möchte. Das will der frühere Vizepräsident offenbar nicht zulassen.

Südafrikas Präsident Zuma vermeldet nach einem Telefongespräch mit Mugabe, dieser sitze in Hausarrest. Zuma will Berater nach Simbabwe entsenden.

Laut Augenzeugen soll auch Finanzminister Ignatius Chombo und womöglich weitere Minister festgenommen worden sein.

Im Staatsfernsehen teilte General Sibusiso Moyo mit, es handle sich nicht um einen Militärputsch gegen die Regierung. Vielmehr sei die Armee gegen «Kriminelle» im Umfeld von Mugabe vorgegangen. Mugabe und seine Familie seien gesund und in Sicherheit.

« Sobald wir die Mission erfüllt haben, erwarten wir eine Rückkehr zur Normalität. » Sibusiso Moyo

Generalmajor von Simbabwe

Finanzminister Chombo verhaftet

Südafrikas Präsident Jacob Zuma wird nach einem Telefonat mit Mugabe etwas konkreter. Der suspendierte Herrscher Simbabwes sei unter Hausarrest gesetzt worden, befinde sich aber wohlauf.

Augenzeugen zufolge wurde auch Finanzminister Ignatius Chombo im Zuge der Intervention des Militärs festgenommen. Soldaten hätten ihn am Morgen abgeführt, sagten mehrere seiner Nachbarn in der Hauptstadt Harare. Das elektrische Tor an seinem Haus schien mit Gewalt aufgebrochen worden zu sein. Laut anderen Zeugen seien weitere Minister in Gewahrsam genommen worden.

Um bei der friedlichen Beilegung der Krise zu helfen, würden nun die südafrikanische Verteidigungsministerin Nosiviwe Mapisa-Nqakula und Sicherheitsminister Bongani Bongo nach Simbabwe reisen. Sie werden sich mit dem Präsidenten und der Militärführung besprechen, wie es seitens Zuma weiter hiess.

Panzer haben am Morgen den Zugang zum Parlament blockiert. Soldaten forderten in der Nähe des Parlaments Autos zur Umkehr auf. Weitere Militärfahrzeuge waren vor den Büros der Regierungspartei Zanu-PF sowie vor den Büros zu sehen, in denen der seit 1980 amtierende Präsident Robert Mugabe sein Kabinett versammelt.

Paramilitärs in Harare entwaffnet

Die Streitkräfte forderten alle Sicherheitskräfte auf, im Interesse des Landes mit den Soldaten zu kooperieren. Das Militär besetzte unter anderem ein Waffendepot der paramilitärischen Polizei in der Hauptstadt Harare.

Zusatzinhalt überspringen EDA mahnt zur Vorsicht Schweizer Bürgerinnen und Bürger in Harare sollen an einem sicheren Ort bleiben, ausserhalb der Hauptstadt soll auf nicht dringende Reisen verzichtet werden. Dies schreibt das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA). Ferner empfiehlt es die Kontaktaufnahme mit dem Reiseveranstalter.

Die Polizisten des Depots seien entwaffnet worden, erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters aus den Armeekreisen. Die Armee kontrolliere alle Zufahrten zum Gelände.

Die Botschaften der USA und Grossbritanniens ermahnten ihre Staatsbürger in Simbabwe zu grosser Vorsicht und forderten sie auf, zu Hause zu bleiben. Die niederländische Botschaft in Harare ist wegen der unklaren Situation in Simbabwe vorläufig geschlossen worden. Das teilte die Botschaft über Twitter mit.

Ein Sprecher des französischen Aussenministeriums teilte wiederum mit, die Französische Schule in Simbabwe sei wegen der gegenwärtigen Lage im Land geschlossen worden.

Der britische Aussenminister Boris Johnson verweist in einer Stellungnahme auf die schwierige Vorhersehbarkeit des weiteren Konfliktverlaufs. «Es ist alles in Bewegung und sehr schwer zu sagen, wie sich alles entwickeln wird», sagte Johnson.

Machtkampf Mugabe-Chiwenga

In den vergangenen Tagen hatte sich ein Machtkampf zwischen dem 93 Jahre alten Herrscher Mugabe und Armeechef Constantino Chiwenga zugespitzt.

Chiwenga hatte Mugabe wegen der Entlassung von Vizepräsident Emmerson Mnangagwa kritisiert und ihn gewarnt, nicht noch mehr erfahrene Mitglieder der Regierungspartei abzusetzen. Vor Journalisten sagte er: «Wenn es um unsere Revolution geht, wird das Militär nicht zögern, einzugreifen».

Streit mit Präsidentengattin

Der 75-jährige Mnangagwa war zuletzt mehrmals mit der 52-jährigen Präsidentengattin Grace Mugabe aneinander geraten, die ihrem Mann im Präsidentenamt nochfolgen will. Grace Mugabe wird bereits seit längerer Zeit als mögliche Nachfolgerin für ihren Ehemann gehandelt. Die als prunksüchtig geltende frühere Sekretärin des Staatschefs hält bei Kundgebungen in Simbabwe regelmässig Ansprachen.

Auch der entlassene Vizepräsident galt lange als möglicher Kandidat für die Nachfolge Mugabes. Er war lange einer der engsten Wegbegleiter des Präsidenten. Nach seiner Amtsenthebung in der vergangenen Woche floh er ausser Landes, er hält sich vermutlich im Nachbarland Südafrika auf.

Der ebenfalls festgesetzte Finanzminister Chombo galt beim Rennen um die Nachfolge von Langzeitpräsident Robert Mugabe hingegen als Unterstützer von First Lady Grace Mugabe. Die Führung der Streitkräfte hingegen lehnt Grace als Nachfolgerin ab.

Mugabe ist Afrikas ältester Staatschef und regiert Simbabwe seit 37 Jahren mit harter Hand. In letzter Zeit war er bei seinen Reden nur noch schlecht zu verstehen und machte lange Pausen. Trotz seines hohen Alters weigerte er sich bisher jedoch, einen Nachfolger zu benennen. Für die Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr hat seine Partei ihn erneut aufgestellt.