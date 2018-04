In Kürze erscheint das neue Buch des ehemaligen FBI-Chefs James Comey.

Comey vergleicht darin Präsident Donald Trump mit einem Mafia-Boss.

Trump fordere absolute Loyalität, sehe die ganze Welt gegen sich und lüge in jeder Hinsicht.

Der frühere FBI-Chef zeichnet auch ein vernichtendes Bild vom gesamten Weissen Haus unter Trump.

Legende: James Comey beschreibt in seinem Buch erstmals im Detail für die Öffentlichkeit seine Treffen mit Trump. Keystone

Trump lebe in einem «Kokon einer alternativen Realität», in den er die Menschen in seinem Umfeld hineinziehen wolle, zitierte die «Washington Post» vorab aus dem Buch mit dem Titel «A Higher Loyalty: Truth, Lies and Leadership». Es soll kommende Woche in den USA erscheinen.

Ermittlungen beeinflussen

Trumps Führungsstil beruhe auf Tauschhandel, sei von seinem Ego getrieben, und es gehe ihm vor allem um persönliche Loyalität, schreibt Comey weiter. Der Präsident stelle im Stil der Mafia die Organisation über die Moral und die Wahrheit. Er versuche, Ermittler wie ihn zu bedrängen und Ermittlungen zu beeinflussen.

Trump hatte Comey im Mai 2017 entlassen. Eine Folge davon war die Einsetzung von Sonderermittler Robert Mueller, der Vorwürfe um eine russische Einmischung in die US-Wahl 2016 und Zusammenarbeit des Trump-Lagers mit Moskau untersucht.