Hoteleinsturz in Deutschland – weitere Person gerettet, zwei Tote

Kröv in Rheinland-Pfalz

Im deutschen Bundesland Rheinland-Pfalz ist ein Hotel in der Nacht teilweise eingestürzt.

Bei dem Unglück in Kröv an der Mosel sind zwei Menschen getötet worden. Es handelt sich um eine Frau und einen Mann, wie die Einsatzkräfte bei einer Pressekonferenz mitteilten.

Sechs Menschen sind aus den Trümmern geborgen worden: unter ihnen auch ein zweijähriges Kind und seine Mutter.

Eine Person ist noch in den Trümmern eingeklemmt, es bestehe Kontakt zu ihr.

Über den Grad der Verletzungen der noch verschütteten Person gab es zunächst keine Angaben. Laut Sprecher sei die Lage aktuell stabil. Es gebe Hoffnung, die sie vor Sonnenuntergang zu retten. Man habe sie geortet, der Weg der Rettung sei bereits geplant, sagte er.

Aufgrund der instabilen Lage des Hauses gestaltet sich die Arbeit der Retter schwierig. Einsatzleiter Jörg Teusch sprach davon, dass die Gebäudestruktur einem Kartenhaus gleicht. Es sei ein komplettes Geschoss eingestürzt.

Nach Angaben der Polizei kam es Dienstagnacht um 23 Uhr zum Unglück – nur fünf Menschen konnten sich aus dem Gebäude retten. Acht Menschen wurden teils schwer verletzt und waren in den Trümmern gefangen. Die Einsatzkräfte hatten via Handy schnell zu einigen von ihnen Kontakt.

Auf Bildern vom Unglücksort ist zu sehen, dass Teile des mehrstöckigen Fachwerkgebäudes eingestürzt sind. Betontrümmer liegen auf dem Boden, die Rettungskräfte rückten mit mehreren Einsatzfahrzeugen an. 31 Anwohner aus der unmittelbaren Nachbarschaft mussten evakuiert werden.

1 / 10 Legende: Feuerwehrleute retten eine Frau aus dem teilweise eingestürzten Hotel. REUTERS/Alex Kraus 2 / 10 Legende: Ein Grossaufgebot an Rettungskräften ist beim Unglücksort. REUTERS/Alex Kraus 3 / 10 Legende: Auch ein Autokran steht im Einsatz, um einsturzgefährdete Teile zu sichern. Keystone/DPA/Harald Tittel 4 / 10 Legende: Das teilweise eingestürzte Hotel aufgenommen aus der Luft. Keystone/EPA/NonstopNews 5 / 10 Legende: Ein Stockwerk des Hotels ist eingestürzt. Keystone/DPA/Harald Tittel 6 / 10 Legende: Trümmerteile nach dem Einsturz des Hotels. KEYSTONE/DPA/Christian Schulz 7 / 10 Legende: Feuerwehrleute arbeiten in der Nacht am Unglücksort. KEYSTONE/DPA/Christian Schulz 8 / 10 Legende: Die Rettungskräfte müssen das einsturzgefährdete Gebäude zuerst sichern, bevor sie es betreten können. KEYSTONE/DPA/Florian Blaes 9 / 10 Legende: Am Morgen hat sich das Ausmass der Zerstörung noch deutlicher gezeigt. KEYSTONE/DPA/Florian Blaes 10 / 10 Legende: KEYSTONE/DPA/Florian Blaes

«Aufgrund des Schadensbildes handelt es sich um einen extrem anspruchsvollen Einsatz, da das Gebäude nur unter grösster Vorsicht von den Einsatzkräften betreten werden kann», heisst es in einer Polizeimeldung. Laut dem SWR versuchten die Einsatzkräfte am Morgen, das Gebäude zu stabilisieren. Am Hotel seien zudem Messpunkte angebracht worden, um weitere Bewegungen festzustellen.

Die Bergung ist unglaublich schwierig.

Der Sprecher der Technischen Einsatzleitung des Kreises Bernkastel-Wittlich, Gregor Zehe, sagte: «Die Bergung ist unglaublich schwierig.» Bei der instabilen Lage müsse man genau schauen, welchen Schritt man macht. Laut Einsatzleiter Jörg Teusch wurde über mehrere Stunden versucht, einen Zugang zu schaffen.

Rund 250 Helferinnen und Helfer – unter anderem von Feuerwehr und Technischem Hilfswerk (THW) – seien vor Ort, darunter Spezialkräfte und eine Rettungshundestaffel. Auch mit Drohnen wird der Unglücksort abgesucht. Wie es zu dem Einsturz des Gebäudes kommen konnte, ist bislang nicht bekannt.