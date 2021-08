Der Ticker startet um 6:00 Uhr

4:07 US-Botschaft warnt vor möglichem neuem Anschlag in Kabul Die US-Botschaft in Afghanistan hat alle Amerikaner in der Nähe des Flughafens von Kabul dazu aufgerufen, das Gebiet wegen «einer spezifischen, glaubwürdigen Bedrohung» sofort zu verlassen. Die in der Nacht zum Sonntag veröffentlichte Warnung fiel noch eindringlicher und konkreter aus als ähnliche Appelle an den Tagen zuvor. Wer nicht ohnehin schon dort sei, solle aufgrund der Gefahrenlage gar nicht erst zum Flughafen kommen und sich von allen Zugangstoren fernhalten. Bereits am Samstagnachmittag (Ortszeit) hatte US-Präsident Joe Biden eindringlich vor weiteren Anschlägen gegen amerikanische Soldaten gewarnt. Die Lage sei weiterhin «extrem gefährlich» und das Risiko von Terroranschlägen auf den Flughafen hoch. Das Militär halte einen Anschlag in den nächsten 24 bis 36 Stunden für «sehr wahrscheinlich».

2:30 USA evaukieren weitere 2000 Menschen Die USA und Verbündete haben innerhalb von 12 Stunden weitere 2000 Menschen aus Afghanistan evakuiert. Das teilt ein Mitarbeiter der amerikanischen Regierung mit.

23:40 Letztes britisches Militärflugzeug verlässt Kabul Nach der Bundeswehr und anderen westlichen Verbündeten hat auch Grossbritannien seine letzten Streitkräfte aus Afghanistan abgezogen. Das britische Verteidigungsministerium teilte am späten Samstagabend über Twitter mit, der letzte Flug mit Soldaten habe Kabul verlassen. Dank gelte all denen, die unter enormem Druck und schrecklichen Bedingungen so tapfer gedient hätten, um die am stärksten gefährdeten Zivilisten sicher zu evakuieren.

22:22 Einschätzung: Die Bedrohung durch Terrorangriffe bleibt bestehen «Präsident Biden hat versprochen, die Schuldigen zu jagen und zu bestrafen», sagt USA-Korrespondent Pascal Weber. Die Tötung der IS-Kämper werde die Kritik vom Präsidenten nicht abwenden. Die Zustimmungswerte für Präsident Biden seien auf dem Tiefpunkt angelangt. Nahost-Korrespondent Jonas Bischoff meint, dass der US-Drohnenangriff kein grosser Vergeltungsschlag sei. Es sei eher ein Nadelstich. «Schon in der Vergangenheit haben die USA lokale IS-Anführer getötet und trotzdem: der IS-Khorasan hat immer wieder blutige Anschläge verübt.» Die Gefahr weiterer Anschläge durch den IS blieben bestehen. «Daran ändert auch der jetzige Anschlag nicht.» 01:00 Video Einschätzung von Pascal Weber und Jonas Bischoff Aus Tagesschau vom 28.08.2021. abspielen

20:07 US-Militär: In Kabul getötete Soldaten zwischen 20 und 31 Jahre alt Die 13 bei dem Anschlag in Kabul getöteten US-Soldaten waren zwischen 20 und 31 Jahre alt. Unter den Opfern waren elf Marineinfanteristen und je ein Soldat des Heeres und der Marine, wie das US-Verteidigungsministerium am Samstag bekannt gab. Fünf der Marineinfanteristen waren gerade mal 20 Jahre alt. Unter den Opfern waren auch eine 23 sowie eine 25 Jahre alte Soldatin. Über die weit über hundert zivilen Opfer des verheerenden Anschlags vom Donnerstag ausserhalb des Flughafens der afghanischen Hauptstadt ist hingegen bislang wenig bekannt. Die Soldaten waren an einem Tor des Flughafens im Einsatz, um Menschen zu kontrollieren, die aus Kabul evakuiert werden wollten. Die Särge der getöteten Soldaten waren in einem Flugzeug auf dem Weg in die USA, wie der Sprecher des Pentagons, John Kirby, am Samstag erklärte. Legende: Die US-Flagge auf dem Weissen Haus in Washington wehte am Freitag in Gedenken an die Gefallenen in Kabul auf halbmast. Keystone

18:15 USA leiten Schlussphase ihres Abzugs ein Kurz vor dem Ende des Evakuierungseinsatzes hat das US-Militär nach eigenen Angaben mit dem Abzug seiner Truppen vom Flughafen Kabul begonnen. Der Prozess habe begonnen, sagte der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, John Kirby. Die US-Truppen sollen Afghanistan nach Willen von US-Präsident Joe Biden bis Dienstag verlassen. Am Freitag waren noch mehr als 5000 US-Soldatinnen und Soldaten am Flughafen Kabul stationiert gewesen. Kirby erklärte, das Militär werde aus Sicherheitsgründen zunächst keine neuen Zahlen zur Truppenstärke nennen. Das US-Militär werde noch bis zum Abschluss des Einsatzes westliche Staatsbürger und frühere afghanische Mitarbeiter ausfliegen können, betonte er. Die Lage auf dem Flughafen Kabul bleibt aber nach wie vor gefährlich: Unter neuen Sicherheitswarnungen der USA brachten die Taliban eigenen Angaben zufolge mehrere Tore am Flughafen unter ihre Kontrolle gebracht. Die USA hätten «zwei, drei» Zugänge zum Flughafen in der Nacht zu Samstag an Kräfte der Islamisten übergeben, sagte einer ihrer Vertreter. Berichte über eine solche Übergabe dementierte das US-Verteidigungsministerium zunächst allerdings vehement und ohne Zögern. Unterdessen wurden noch Tausende Menschen in letzten Zügen der US-Evakuierungsmission aus Kabul ausgeflogen. Legende: Keystone / Archiv

16:54 Johnson und Merkel wollen humanitäre Krise in Afghanistan verhindern Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel und der britische Premierminister Boris Johnson haben bei einem Telefonat internationale Anstrengungen gefordert, um eine humanitäre Krise in Afghanistan zu verhindern. Wie aus einer Mitteilung der Regierung in London hervorging, bekannten sich die beiden auch zur Zusammenarbeit, um den beim Treffen der G7-Staats- und Regierungschefs Anfang der Woche diskutierten Fahrplan für den Umgang mit einer künftigen Regierung in Kabul umzusetzen. Johnson betonte, jegliche Anerkennung und Zusammenarbeit mit den Taliban müsse unter der Bedingung stehen, dass sie denjenigen sicheres Geleit zusicherten, die das Land verlassen wollten, und die Menschenrechte beachteten. Während die deutsche Rettungsmission aus Afghanistan bereits am Freitag beendet wurde, startete am Samstag noch ein letzter britischer Evakuierungsflug in Kabul. Insgesamt wurden von britischer Seite nach Regierungsangaben seit dem 13. August knapp 15 000 Menschen außer Landes gebracht. Erwartet wurde, dass auch die rund 1000 dort eingesetzten britischen Soldaten noch am Wochenende das Land verlassen sollten. Nach Schätzungen der Regierung werden damit 1100 Afghanen und bis zu 150 britische Staatsbürger im Land verbleiben. Legende: Reuters / Archiv

15:15 USA und Verbündete fliegen weitere 6800 Menschen aus Kabul aus In der Schlussphase der militärischen Evakuierungsmission in Afghanistan sind binnen 24 Stunden noch rund 6800 Menschen aus Kabul ausgeflogen worden. Eine Sprecherin des Weissen Hauses teilte mit, bis zum Samstagvormittag (Ortszeit Kabul) habe die US-Luftwaffe mit 32 Flügen rund 4000 Menschen in Sicherheit gebracht, Flugzeuge von Verbündeten hätten rund 2800 Menschen evakuiert. Seit dem Start des Einsatzes Mitte August hätten die Vereinigten Staaten und ihre Partner damit insgesamt rund 112'000 Menschen ausgeflogen. Das US-Militär will seine zuletzt gut 5000 Soldaten bis Dienstag vom Flughafen der afghanischen Hauptstadt abziehen. Damit wird der Einsatz zur Evakuierung westlicher Staatsbürger und früherer afghanischer Mitarbeiter ausländischer Truppen und Einrichtungen enden. Die Zahl der pro Tag ausgeflogenen Personen ist zuletzt wegen des beginnenden US-Abzugs und der Einstellung von Rettungsflügen durch Verbündete bereits deutlich zurückgegangen. Von Dienstag auf Mittwoch zum Beispiel waren innerhalb von 24 Stunden noch etwa 19'000 Menschen evakuiert worden.

14:46 Grossbritannien beendet Flüge für Zivilisten aus Kabul Grossbritannien hat die Evakuierung von Zivilisten aus Afghanistan im Wesentlichen abgeschlossen. Wie das Verteidigungsministerium mitteilt, plant das Land keine weiteren Flüge eigens für Zivilisten. Fortgesetzt würden allerdings Flüge aus Kabul für britische Militärangehörige, bei denen auch eine kleine Anzahl an Afghanen mitgenommen werde. Der Chef der Streitkräfte, General Nick Carter gab zu:«Wir waren nicht in der Lage, alle zu evakuieren, das ist herzzerreissend. Es gab einige sehr schwierige Entscheidungen, die vor Ort getroffen werden mussten.»

13:01 Taliban rufen weibliches Gesundheitspersonal zur Arbeit zurück Die Taliban haben alle im öffentlichen Gesundheitssektor beschäftigten Frauen aufgefordert, ihre Arbeit wieder aufzunehmen. Das Gesundheitsministerium weise alle weiblichen Mitarbeiter in der Hauptstadt und den Provinzen an, an ihren Arbeitsplatz zurückzukehren, hiess es in einem Tweet des Taliban-Sprechers Sabiullah Mudschahid von Freitagabend. Der Ausübung ihrer Arbeit stehe nichts im Wege. Es ist bisher weitgehend unklar, ob Frauen in Afghanistan mit der Machtübernahme der Taliban weiter ihren Berufen nachgehen können. Bislang gab es lediglich für den Gesundheits- und den Bildungsbereich konkretere Aussagen, dass Frauen wieder ihre Arbeit aufnehmen sollten. Im Gesundheitsbereich hatte es zuletzt Berichte aus dem Norden des Landes gegeben, dass etwa Hebammen nicht mehr an Sitzungen mit männlichen Ärzten teilnehmen durften. Während der Taliban-Herrschaft 1996 bis 2001 durften Frauen nicht von männlichen Ärzten behandelt werden, was ihre Gesundheitsversorgung massiv einschränkte. Legende: Eine Krankenschwester auf der Säuglingsstation in Herat. Keystone

11:06 Neue Warnung: US- Bürger sollen Flughafengebiet sofort verlassen Die US-Botschaft in Afghanistan hat eine neue Sicherheitswarnung für ihre Landsleute am Flughafen Kabul veröffentlicht und dazu aufgerufen, das Gebiet sofort zu verlassen. Das gelte für alle US-Bürger, «die sich am Abbey-Gate, Ost-Gate, Nord-Gate oder am Gate des neuen Innenministeriums aufhalten», hiess es in der Warnung der Botschaft in der Nacht zu Samstag. Alle anderen sollten aufgrund der Gefahrenlage auch weiterhin gar nicht erst zum Flughafen kommen. Schon wenige Stunden vor dem Anschlag vom Donnerstag hatten die USA ihre Bürgerinnen und Bürger aufgefordert, die Gegend rund um bestimmte Flughafentore sofort zu verlassen.

4:07 Vergeltungsschlag: USA töten «einen Planer» der Terrorgruppe Isis-K Die USA haben als Reaktion auf die tödliche Terrorattacke in Kabul bei einem Drohnenangriff einen örtlichen Ableger der Terrormiliz IS attackiert. Der unbemannte Luftschlag in der afghanischen Provinz Nangahar habe «einem Planer» von Isis-K gegolten, teilte der Sprecher des US-Zentralkommandos Centcom, Bill Urban, mit. «Ersten Anzeichen zufolge haben wir das Ziel getötet. Wir wissen von keinen zivilen Opfern.» Weitere Einzelheiten gab das Zentralkommando nicht bekannt. Es war auch nicht klar, ob die angegriffene Person direkt in den blutigen Anschlag am Flughafen der afghanischen Hauptstadt verwickelt war. US-Präsident Joe Biden hatte nach der blutigen Attacke von Kabul Rache geschworen. Bei dem Terrorangriff waren am Donnerstag Dutzende Menschen getötet worden – darunter 13 US-Soldaten. Isis-K ist ein örtlicher Ableger der Terrororganisation Islamischer Staat (IS). Die Amerikaner sprechen von Isis statt vom IS – daher bezeichnen sie den Zweig als Isis-K. Legende: Gemäss Schilderungen aus den USA war der unbemannte Luftschlag erfolgreich. Keystone

22:48 Noch mindestens 500 Amerikaner sollen ausgeflogen werden Die USA versuchen derzeit, rund 500 US-Amerikaner aus Afghanistan auszufliegen. Diese wollten ausreisen und man stehe mit ihnen im direkten Kontakt, sagte der Sprecher des Aussenministeriums, Ned Price. Man sei ausserdem in Kontakt mit mehreren Hundert Staatsbürgern, die sich noch nicht entschieden hätten, ob sie das Land verlassen wollten. Die Zahl der Menschen, die bleiben wollten, weil sie Angehörige nicht zurücklassen wollten, sei «relativ klein», sagte Price. Innerhalb des letzten Tages seien mehr als 300 Amerikaner evakuiert worden. Die «überwiegende Mehrheit» der lokal beschäftigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und deren Familienangehörige seien ebenfalls mittlerweile ausgeflogen worden oder befänden sich auf dem Flughafengelände. Ohne diese Angestellten könnten Botschaften auf der ganzen Welt nicht arbeiten, sagte Price. «Diese Mitarbeiter haben den Vereinigten Staaten gedient, sie haben nicht nur für uns gearbeitet, sie haben mit uns gearbeitet, sie sind unsere Kollegen.»

22:45 Wer ist ISIS-K? ISIS-K, ein regionaler Ableger der Terror-Organisation Islamischer Staat, hat sich zu den blutigen Anschlägen in Kabul bekannt. Die Gruppierung existiert in Afghanistan seit 2015 und hat bereits zahlreiche Anschläge durchgeführt. Der Terrorismus-Experte Peter Neumann erklärt, wer hinter ISIS-K steckt und was sie wollen. Audio IS-Ableger bekennt sich zu Anschlägen in Kabul 06:37 min, aus Echo der Zeit vom 27.08.2021. abspielen. Laufzeit 06:37 Minuten.

22:17 Pentagon: Flughafen Kabul weiter unter Kontrolle des US-Militärs Das US-Verteidigungsministerium hat Berichte, wonach die Taliban den Flughafen Kabul unter ihre Kontrolle haben sollen, als «falsch» zurückgewiesen. Der Flughafen stehe weiter gänzlich unter der Kontrolle des US-Militärs, sagte der Sprecher des Pentagons, John Kirby. «Sie kontrollieren keines der Tore, sie kontrollieren nicht den Betrieb des Flughafens – er ist weiter unter der Kontrolle des US-Militärs», sagte Kirby. Zuvor hatten Berichte und Beiträge in sozialen Medien nahegelegt, die Taliban hätten an dem Flughafen inzwischen das Sagen oder stünden kurz davor. Das US-Militär hat am Flughafen der afghanischen Hauptstadt für den laufenden Evakuierungseinsatz aktuell noch rund 5000 Soldaten stationiert. Sie sollen bis Dienstag abziehen. Die Taliban kontrollieren seit Mitte August Kabul – und damit auch das Gebiet rund um den Flughafen. An den Toren und im Inneren des Geländes haben allerdings US-Soldaten und deren Verbündete das Sagen.

22:08 Deutscher Kommandant: Ziviler Flugverkehr in Kabul ungewiss Der Kommandant des deutschen Evakuierungseinsatzes in Afghanistan wagt keine Prognose, wann der Flughafen von Kabul wieder zivile Flugzeuge abfertigen kann. «Der zivile Teil auf der Südseite (des Flughafens) ist zerstört», sagte Brigadegeneral Jens Arlt nach der Rückkehr nach Deutschland auf dem Luftwaffenstützpunkt Wunstorf bei Hannover. Es werde schwierig werden, dort Gebäude und die notwendige Sicherheitsstruktur wieder herzustellen, sagte er. Das Ausfliegen schutzbedürftiger Menschen sei allein aus dem militärischen Teil des Flughafens in Kabul erfolgt. Deutschland hofft darauf, dass Ortskräfte und andere Personen künftig auch mit zivilen Flugzeugen Afghanistan verlassen können.

21:56 Boris Johnson bedauert Zeitpunkt des Truppenabzugs aus Kabul Der britische Premier Boris Johnson hat den Zeitpunkt des Abzugs westlicher Truppen aus Afghanistan bedauert. «Das Timing ist definitiv nicht das, was sich dieses Land ausgesucht hätte», sagte der konservative Politiker auf die Frage von Journalisten nach den Tausenden gefährdeten, zurückgelassenen Menschen, die in Afghanistan unter der Herrschaft der Taliban nun um ihr Leben fürchten müssen. Der britische Premier hatte sich vor dem G7-Sondergipfel in dieser Woche bei US-Präsident Joe Biden für eine Verlängerung der westlichen Evakuierungsmission eingesetzt – was dieser jedoch ablehnte. Johnson erklärte, die Situation vor Ort am Flughafen sei extrem schwierig und herausfordernd für alle Beteiligten geworden. Die britischen Truppen sollten sich am Wochenende endgültig aus Kabul zurückziehen.

21:29 Kramp-Karrenbauer dankt Soldaten nach Rückkehr von Evakuierungsmission Die ersten Soldaten der deutschen Bundeswehr sind von ihrer Evakuierungsmission in Afghanistan nach Deutschland zurückgekehrt. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) dankte den Kräften für ihren schweren Einsatz. Ihr sei in Gesprächen deutlich geworden, dass die Soldatinnen und Soldaten, die Diplomaten aus Kabul sowie Polizisten «Unfassbares gesehen und erlebt haben und dass sie Unglaubliches geleistet haben», sagte Kramp-Karrenbauer auf dem Fliegerhorst Wunstorf bei Hannover. Kramp Karrenbauer sagte zudem: «Die ersten Gedanken auch an dem heutigen Abend gelten den Opfern des fürchterlichen Terroranschlags gestern, sowohl den zivilen Opfern aber natürlich insbesondere auch den amerikanischen Kameraden, mit denen diese Operation vor Ort Seite an Seite durchgeführt worden ist.» Auch der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier dankte den Soldaten für ihren Einsatz.

20:54 Biden nach Anschlägen unter Druck Das Entsetzen in den USA über die 13 toten eigenen Soldaten in Afghanistan ist gross, selbst wenn man seit Tagen schon wusste, dass eine grosse Gefahr von Anschlägen besteht. Die Fahnen in den USA sind seither auf halbmast und in den ersten Stunden gab man sich noch zurückhaltend. Nun aber schiessen die Republikaner scharf, einige fordern den Rücktritt Bidens oder ein Impeachment. Die Demokraten sind zwar zurückhaltend, aber ihr Unwohlsein über den eigenen Präsidenten ist dennoch spürbar. Zumindest kurzfristig ist der gestrige Tag ein politisches Desaster für Biden. Audio Anschläge in Kabul: Wie viel verkraftet Biden politisch noch? 04:49 min, aus Echo der Zeit vom 27.08.2021. abspielen. Laufzeit 04:49 Minuten.