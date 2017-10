Lage in Katalonien

In Katalonien glaube kaum jemand, dass die Region jetzt ein unabhängiger Staat sei, sagt SRF-Korrespondent Erwin Schmid.

Erwin Schmid: «Es gibt kaum grosse Jubelausbrüche» 2:35 min, aus Tagesschau am Vorabend vom 27.10.2017

SRF News: Der spanische Regierungschef Mariano Rajoy hat kurz nach der Unabhängigkeitserklärung der Katalanen die spanische Bevölkerung dazu aufgerufen, der Rechtsstaat werde die Ordnung in Katalonien wieder herstellen. Was meint er damit?

Zusatzinhalt überspringen Erwin Schmid Erwin Schmid berichtet seit 2001 für SRF. Zunächst als Bundeshaus-Korrespondent, später aus Österreich, Osteuropa und dem Balkan. Heute ist Schmid regelmässig als Sonderkorrespondent in Krisengebieten sowie in seiner einstigen Wahlheimat Barcelona im Einsatz.

Erwin Schmid: Mariano Rajoy gilt als sturer Technokrat. Er glaubt, dass sich alle Probleme damit lösen lassen, indem man die Polizei schickt und Gerichte anruft. Wie Rajoy mit möglichem Widerstand der katalanischen Bevölkerung umgehen würde, hat er bisher offen gelassen. Es besteht die Gefahr, dass es zu ernsthaften Auseinandersetzungen auf der Strasse kommen könnte, wenn Rajoy mit massiver Polizeigewalt versuchen sollte, die Macht in Katalonien an sich zu reissen, indem er zum Beispiel Spitzenpolitiker verhaften lässt.

Wie reagieren die Leute in Barcelona auf die Entscheidung des katalanischen Parlaments? Herrscht in Barcelona uneingeschränkt Jubel?

Die Reaktionen, die ich bis jetzt gesehen habe, sind eher verhalten. Auch im Parlament: Die Leute beglückwünschten sich, sie sind aber nicht in offenen Jubel ausgebrochen. Auf der Strasse schauen sich die Leute eher ungläubig an. Sie fragen sich, was das nun konkret zu bedeuten habe. Ich denke kaum jemand glaubt hier ernsthaft, dass Katalonien heute nun ein unabhängiger Staat geworden ist.

« Es besteht die Gefahr, dass es zu ernsthaften Auseinandersetzungen kommt. » Erwin Schmid

SRF-Sonderkorrespondent

Die ganze katalanische Opposition verliess vor der Abstimmung den Saal. Die Separatisten blieben also quasi unter sich. Was passiert jetzt mit jenen Katalanen, die bei Spanien bleiben möchten?

Ich denke, sie vertrauen wirklich auf den Rechtsstaat, auf die Gerichte und nicht zuletzt auch auf Mariano Rajoy. Sie werden sicher auch wieder auf die Strasse gehen. Jahrelang hat man ja von einer «schweigenden Mehrheit» in Katalonien gesprochen, die die Unabhängigkeit ablehnt. Vor zwei Wochen sind diese Leute zum ersten Mal massiv auf die Strasse gegangen. Sie beginnt sich also zu äussern. Dieser Entscheid heute wird diese Menschen in Katalonien sicher zusätzlich mobilisieren. Ich denke, diese Menschen haben die Hoffnung, bei Neuwahlen, die Rajoy ja erzwingen möchte, dem ganzen Spuk ein Ende zu setzen. Im Moment ist aber völlig offen, wer solche Neuwahlen für sich entscheiden würde.

Das Gespräch führte Nicoletta Cimmino.