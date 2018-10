Die CSU von Ministerpräsident Markus Söder verliert mehr als zehn Prozentpunkte und erreicht nur gemäss vorläufigen amtlichen Endergebnissen noch 37,2 Prozent. Sie hatte bisher mit absoluter Mehrheit regiert und braucht jetzt einen oder mehrere Koalitionspartner.

Zweitstärkste Kraft werden die Grünen mit 17,5 Prozent.

Die SPD verliert massiv Stimmen und fällt von 20,6 auf 9,7 Prozent.

Die AfD, die zum ersten Mal bei einer Landtagswahl in Bayern antrat, kommt auf 10,2 Prozent.

Die konservativen Freien Wähler erreichen 11,6 Prozent.

Den Wiedereinzug ins Landesparlament schafft die FDP. Ganz knapp – mit 5,1 Prozent – schafft sie die Fünf-Prozent-Hürde.

Die Linke bleibt mit 3,2 Prozent Wähleranteil aussen vor.

Die Wahlbeteiligung lang bei 72,4 Prozent.

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder spricht von einem teils schmerzhaften Resultat. «Wir nehmen das Ergebnis auch an, auch mit Demut, und wir werden aus dem Ergebnis auch Lehren ziehen müssen», sagt er. «Aber entgegen mancher Prognosen, Diskussionen und Kommentare – die CSU ist nicht nur stärkste Partei wieder geworden, sie hat auch den klaren Regierungsauftrag erhalten.» Er habe eine gewisse Priorität für ein bürgerliches Bündnis, sagte er im Bayerischen Rundfunk.

Bundesinnenminister und CSU-Chef Horst Seehofer will trotz der schweren Niederlage in allen Ämtern bleiben, aber «ich werde natürlich meine Verantwortung als Parteivorsitzender weiterhin wahrnehmen». Das sei kein gutes Ergebnis, da gebe es nichts zu deuteln. Er sei aber bereit, über personelle Konsequenzen zu diskutieren, aber nicht an diesem Abend, sagte er im ZDF. Für die Niederlage gebe es aber Ursachen in Berlin und in München.

Bayerns Bauministerin Ilse Aigner macht die Bundesregierung mitverantwortlich für das Wahlergebnis. Die CSU sei auch im bundesweiten Trend mitgefangen, sagt sie im ZDF. Eine Personaldebatte lehnt sie ab. Die CSU sei bereit, mit allen Parteien ausser der AfD zu reden.

Gemäss einer Umfrage der ARD halten 56 Prozent der Wähler Seehofer für den Hauptverantwortlichen für das CSU-Ergebnis, 24 Prozent Kanzlerin Angela Merkel und acht Prozent Söder.

Langer, harter Weg für die SPD

SPD-Spitzenkandidatin und Landesvorsitzende Natascha Kohnen schliesst einen Rückritt nicht aus. Man werde nach der Niederlage «über alles reden und damit meine sie auch über alles». Die SPD müsse den «tiefen Glauben an die Sozialdemokratie» wieder herstellen und eine ganz klare Haltung zeigen. «Das wird ein langer, harter Weg uns da wieder herauszuarbeiten», sagt Kohnen.

Sie habe gespürt, dass viele Menschen «unglaubliche Skepsis» zur Sozialdemokratie hätten. Es gehe nun darum, den Glauben an die SPD wieder herzustellen.

Die SPD-Partei- und Fraktionsvorsitzende Andrea Nahles bezeichnet den Ausgang als sehr schlechtes Ergebnis. Die Sozialdemokraten hätten die Wähler nicht überzeugen können. Ein Grund sei auch die schlechte Performance im Bund gewesen, sagte Nahles im Sender ARD.

Legende: Die Grünen-Spitzenkandidatin Katharina Schulze und Ministerpräsident Markus Söder (CSU) bei der ZDF-Runde zur Wahl in Bayern. Keystone

Die Grünen wollen Veränderungen

Grünen-Spitzenkandidatin Katharina Schulze erklärt im ZDF, mit ihrer Partei könne man über eine gerechte, ökologische und pro-europäische Politik reden, aber nicht über eine anti-europäische oder autoritäre Politik. Ministerpräsident Söder sagt dazu, mit dem vorliegende Programm seien die Grünen kaum koalitionsfähig, aber man werde vernünftig miteinander reden.

Grünen-Chef Robert Habeck wertet das erfolgreiche Ergebnis in Bayern als «Veränderungsauftrag». Viele Menschen fühlten sich durch die Politik in Bayern und der Sprache nicht mehr repräsentiert, die nicht mehr alle mitnehmen wolle, sagt er im ZDF. Der Veränderungsauftrag müsse nun mit den anderen Parteien ausgelotet werden.

AfD sieht Freie Wähler als Konkurrenz

AfD-Bundespartei-Chef Jörg Meuthen wertet das Resultat seiner Partei als «grandiosen Erfolg». Dass es nicht zu mehr gereicht habe, liege auch daran, dass etwa die Freien Wähler eurokritische Positionen der AfD übernommen hätten. Koalitionsverhandlungen mit der CSU seien aus seiner Sicht nicht realistisch. Er warnt die CSU zudem vor Verhandlungen mit den Grünen.

AfD-Bundespartei-Chef Alexander Gauland erachtet die Freien Wähler in Bayern als starke konservative Konkurrenz. Er machte zugleich den Anspruch seiner Partei deutlich, mittel- bis langfristig zu regieren. Dazu müsse man aber noch zulegen.

FW möchte koalieren

Der Spitzenkandidat der Freien Wähler, Hubert Aiwanger, rechnet mit einer Koalition mit der CSU. Man werde der CSU «machbare Vorschläge» auf den Tisch legen. «Ich bin sicher, die CSU wird anbeissen», sagt Aiwanger im ZDF.