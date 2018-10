Legende: Audio Warum können die Grünen in Bayern so punkten? abspielen. Laufzeit 04:59 Minuten.

Warum können die Grünen in Bayern so punkten?

Laut neusten Umfragen wird die CSU als stärkste politische Kraft in Bayern die Landtagswahlen gewinnen. Allerdings nicht mehr so eindeutig wie in den letzten 60 Jahren. Die Grünen haben zur grossen Überraschung Zulauf wie nie zuvor. Das habe mit den Bundestagswahlen vor einem Jahr zu tun, sagt Stefan Braun, politischer Korrespondent der «Süddeutschen Zeitung».

Stefan Braun ist politischer Korrespondent der Süddeuschen Zeitung.

SRF News: Wann hat der Aufstieg der Grünen begonnen?

Stefan Braun: Schon vor einem Jahr, nach der Bundestagswahl. Damals zeigten die Grünen in den Jamaika-Verhandlungen, wie kompromissbereit und verbindlich sie sind, wenn es darum geht, auch mitzuregieren und Verantwortung zu übernehmen. Dass die Verhandlungen scheiterten, lag nicht an ihnen. Die neue Parteispitze weckt zudem Neugier, weil dramatisch linke Thesen fehlen und der Auftritt nicht aggressiv ist. In einer Zeit mit wachsenden Spannungen in der Gesellschaft sind die Grünen ein Gegenpol zur CSU, die im Wahlkampf aggressiv auftritt.

Ein Bayern, das plötzlich grün wählt, ist schwer vorstellbar. Wie zeigte sich Partei im Wahlkampf?

Da sind zwei Spitzenkandidaten am Werk, die bayrisch sind und mit denen sich die Menschen identifizieren können. Man muss zugleich mit einem Missverständnis aufräumen: Die Grünen in Bayern waren nie wirklich ganz schwach, denn sie haben mit einer nachhaltigen Landwirtschaftspolitik und der Erhaltung der Natur wichtige Themen bei sich. Die Grünen sind also auf einem ähnlichen Feld wie die CSU unterwegs. Die Aggression der Christlich-Sozialen hat somit vermutlich gar nicht so sehr mit inhaltlichen Unterschieden zu tun.

Auch in anderen Bundesländern zeigte sich bereits, dass Landwirte, welche die Grünen gewinnen, am Ende gerne überzeugte Bio-Bauern werden; wenn sie merken, dass das ihren Job eher sichert als die grosse Massentierhaltung. Die Grünen sind also eine echte Konkurrenz für die CSU.

Legende: Wähleranteile bei den bayrischen Landtagswahlen Historisches Lexikon Bayerns

Mit welchen Argumenten konnten die Grünen bei dieser eher konservativen Wählerschaft punkten?

Bayern hat eine Binnenmigration, es sind also sehr viele Menschen in den letzten zwei Jahrzehnten von anderen Teilen Deutschlands nach Bayern gezogen. Das sehr Homogen-Bayrische gibt es also gar nicht. Das ist Teil des Erfolges von Bayern. Es könnte aber zum Problem für die CSU geworden sein, da längst nicht alle Menschen das CSU-Gen von Geburt auf mitbekommen haben.

Zugleich haben die Grünen sehr moderate Kandidaten, die auch bei den ehemaligen Sozialdemokraten punkten können. Die beiden Spitzenkandidaten sind bayrisch, grenzen nicht ab, sondern integrieren und treten auch so auf. Das ist in der aktuellen Situation absolut entscheidend.

Laut Umfragen werden die Grünen zweitstärkste Kraft. Werden sie so automatisch in die Regierung einziehen?

Ich vermute nein. Die CSU wird fast alles versuchen, um das so lange wie möglich zu verhindern. Da eigentlich bereits klar ist, dass eine absolute Mehrheit Geschichte ist, wird sich die CSU nach anderen bürgerlichen und vermeintlich nahestehenden Parteien umschauen. Ein Dreierbündnis mit CSU, Freien Wählern und FDP wäre denkbar. Die Grünen aber sind wie ein Stachel im Fleisch der CSU. Sie provozieren und stören elementar mit ihren Stärken bei Bauernschaft und Naturschützern.

Das Gespräch führte Rino Curti.