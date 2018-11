Horst Seehofer will Medienberichten zufolge als CSU-Chef zurücktreten.

Eine entsprechende Erklärung wolle der 69-Jährige im Lauf der Woche abgeben, berichten «Bild», Deutsche Presse-Agentur und «Süddeutsche Zeitung» übereinstimmend unter Berufung auf CSU-Kreise.

Auch vorzeitiger Verzicht auf Innenminister-Amt im Gespräch

Seinen Verzicht auf den CSU-Chefposten habe Seehofer am Sonntag in einer Sitzung mit den Bezirkschefs der Partei und weiteren Spitzenpolitikern in München deutlich gemacht, heisst es in Medienberichten. Ein Sonderparteitag mit einer Neuwahl sei Anfang 2019 vorgesehen.

Der «Bild»-Zeitung zufolge will Seehofer auch das Amt des Bundesinnenministers noch vor Ende der Legislaturperiode, die 2021 endet, abgeben.

Söder erneut in den Startlöchern

Als aussichtsreichster Nachfolge-Kandidat für den CSU-Chefposten gilt der Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Der 51-Jährige würde Seehofer dann schon zum zweiten Mal beerben, nachdem er im März schon den Posten des Regierungschefs übernommen hatte.

Mit einem Rücktritt Seehofers als CSU-Chef war in den vergangenen Wochen immer stärker gerechnet worden.