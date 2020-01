Chinesischen Medien zufolge werden wegen des Coronavirus ab Donnerstagmorgen wichtige Verkehrsverbindungen von und nach Wuhan gekappt.

In der Millionenstadt war die Lungenerkrankung als erstes nachgewiesen worden.

Mittlerweile wurde das Virus auch in anderen Ländern nachgewiesen – unter anderem in den USA.

Die Zahl der Toten durch die neuartige Lungenkrankheit ist in China auf 17 gestiegen. Mit mehr als 200 Nachweisen binnen eines Tages nahm auch die Zahl erfasster Virus-Infektionen stark zu. Es seien bislang über 500 Menschen bekannt, die an der ansteckenden Lungenkrankheit leiden, berichtete die chinesische Ausgabe der «Global Times». Allein am Mittwoch stieg die Zahl der Toten von bisher 6 auf 17, wie die Regierung der Provinz Hubei in der schwer betroffenen Metropole Wuhan berichtete.

Als Massnahme kappt die chinesische Regierung ab Donnerstagmorgen wichtige Verkehrsverbindungen von und nach Wuhan, wie chinesische Medien berichten. Der Flughafen und Bahnhöfe würden gesperrt sowie Bus-, U-Bahn und Fährenverbindungen ausgesetzt. Die Bürger wurden gebeten, die Stadt nur unter besonderen Umständen zu verlassen. In Wuhan leben rund 11 Millionen Menschen.

WHO verschiebt Entscheid

Auch ausserhalb Chinas wurden erste Infektionen diagnostiziert – unter anderem ist in den USA ein Fall bekannt. In Europa gibt es bislang keine Nachweise. Die EU-Präventionsbehörde ECDC sieht vorerst ein moderates Risiko, dass der Erreger in die Europäische Union eingeschleppt wird. Mit dem erhöhten Reiseverkehr zum chinesischen Neujahr Ende des Monats wachse die Wahrscheinlichkeit jedoch, dass Fälle in Europa auftauchen.

Das neuartige Coronavirus Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Das neue Virus gehört zur selben Art wie jenes, das 2002 die Sars-Pandemie ausgelöst hat. Damals kamen etwa 800 Menschen ums Leben. Das neue Virus soll nach derzeitigem Stand eine harmlosere Variante sein. Sars-Viren gehören zu den Coronaviren, die oft harmlose Erkrankungen wie Erkältungen verursachen. Allerdings gehören auch Erreger gefährlicher Atemwegskrankheiten wie Mers dazu. Es wird vermutet, dass die Quelle des neuartigen Coronavirus ein Wildtier auf einem Fischmarkt in der chinesischen Stadt Wuhan war. Es wurde nach Expertenmeinung zunächst vom Tier zum Menschen übertragen, bevor das Virus sich an seinen neuen Wirt anpasste und es zu Übertragungen zwischen Menschen kam.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat trotz rasanter Zunahme von Infektionen mit einem neuartigen Virus in China vorerst keine «gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite» ausgerufen. Ein Expertenrat, der die WHO berät, sah dafür keinen Anlass, wollte aber am Donnerstag weiter tagen.

«Sehr, sehr strenge Massnahme»

Eine «gesundheitlichen Notlage von internationaler Tragweite» ist laut WHO ein «ausserordentliches Ereignis, das eine Bedrohung für die öffentliche Gesundheit in anderen Ländern infolge einer grenzüberschreitenden Ausbreitung bildet und das möglicherweise abgestimmte internationale Gegenmassnahmen erfordert». Seit 2005 erklärte die WHO fünfmal solche Notlagen, zuletzt im vergangenen Jahr wegen des Ebola-Ausbruchs im Kongo.

Zur Abriegelung Wuhans meinte Tedros Adhanom Ghebreyesus, der Generaldirektor der WHO, dass dies eine «sehr, sehr strenge Massnahme» sei. China würde dadurch nicht nur das eigene Land schützen, sondern auch die Verbreitung eindämmen.