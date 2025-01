Österreich muss weiter auf eine neue Regierung warten.

Die wochenlangen Gespräche zwischen ÖVP, SPÖ und den Neos sind gescheitert.

Die liberalen Neos haben ihren Ausstieg aus den Koalitionsgesprächen bekannt gegeben. Ihre Forderungen seien nicht berücksichtigt worden.

Vor fast drei Monaten wurde in Österreich der Nationalrat neu gewählt. Die rechtsnationale FPÖ wurde die stärkste Partei. Doch weil keine andere Partei mit den Rechtspopulisten unter der Führung von Herbert Kickl zusammenarbeiten will, vergab Bundespräsident Alexander Van der Bellen entgegen den bisherigen Gepflogenheiten den Regierungsbildungsauftrag an Kanzler Karl Nehammer von der ÖVP. Doch eine neue Regierung gibt es in Österreich trotzdem noch nicht.