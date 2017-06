Die amtierende Premierministerin Theresa May von den Tories zeigt sich an der Seite ihres Mannes Philip gut gelaunt nach der Stimmabgabe in Sonning. Sie erhofft sich durch die vorgezogene Wahl ein starkes Mandat für die Brexit-Verhandlungen. May gilt als Favoritin auf den Wahlsieg, obwohl ihr einst komfortabler Vorsprung laut Umfragen in den letzten Wochen stark geschmolzen ist.