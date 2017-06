Majorz: Wähleranteile und Sitze klaffen auseinander

Prozentuale, landesweite Wähler- oder Stimmenanteile, wie sie etwa in Exit Polls angegeben werden, sind zwar aussagekräftig, wenn Ergebnissen von 2015 verglichen werden. Sie geben aber nur sehr beschränkt Aufschluss über die politisch relevante Sitzverteilung. Denn für Unterhauswahlen gilt das Majorz-Wahlsystem in Einer-Wahlkreisen. In jedem der 650 Wahlkreise wird je 1 Abgeordneter gewählt. Wer die relative Stimmenmehrheit hat, bekommt den Sitz.

Es ist also denkbar, dass die Labour Partei in ihren Hochburgen riesige Mehrheiten erzielt, die den landesweiten Stimmenanteil hochdrücken, aber in marginalen Sitzen dennoch mehrheitlich von den Konservativen (Tories) geschlagen wird und so trotz höherem Stimmenanteil keine zusätzlichen Sitze gewinnt.