Lockerung der Maskenpflicht nach vollständiger Impfung – das soll in den USA bald gelten. In der Praxis stellen sich aber Fragen.

Wie lautet die Empfehlung in den USA? In den USA sollen Menschen, die vollständig gegen das Coronavirus geimpft sind, schon bald von Lockerungen der Coronaregeln profitieren können. So sollen sie in vielen Innenräumen keine Maske mehr tragen müssen. Das empfiehlt die US-Gesundheitsbehörde CDC. Das heisst, sie können ohne Maske ins Kino, ins Fitnesscenter oder zum Coiffeur gehen. Sie müssen sich auch nicht mehr an die Abstandsregeln halten.

Wie wird dieser Schritt begründet? Laut der CDC hat sich gezeigt, dass die Impfstoffe extrem wirksam sind. Das zeige eine wachsende Anzahl Studien. Und zwar belegten diese nicht nur, dass die Geimpften selber einen hohen Schutz vor einer Covid-19-Erkrankung geniessen, sondern dass Geimpfte das Virus (auch neue Varianten) auch nur selten asymptomatisch weitergeben; das heisst, ohne, dass sie etwas davon merken. Das war lange ein offener Punkt.

Wie soll die Lockerung umgesetzt werden? Im öffentlichen Raum und solange noch nicht alle Personen geimpft sind, die dies wollen, ist die Aufhebung der Maskenpflicht in der Praxis ein Problem. Wenn etwa in einem Supermarkt die eine Hälfte der Kundschaft Maske trägt, die andere nicht, können die Angestellten nicht wissen, ob diejenigen, die ohne Maske an der Kasse anstehen, wirklich geimpft sind. Die Herausforderung ist also die Kontrolle, was in den USA bestimmt noch zu Diskussionen führen wird.

Welche Regeln gelten in den USA weiterhin? Für alle in den USA gilt nach wie vor eine Maskenpflicht, dort, wo viele Menschen zusammenkommen, in dicht gedrängten Situationen, etwa in Bussen und Flugzeugen. Denn es gibt ein kleines Restrisiko, dass eine zweimal geimpfte Person das Virus doch noch weitergeben kann, ohne selber irgendetwas davon zu merken. Auf engem Raum ist dies möglich, etwa im öffentlichen Verkehr, oder auch dort, wo sich besonders verletzliche Menschen aufhalten, zum Beispiel in Spitälern. Es ist also durchaus sinnvoll, an gewissen Orten weiterhin eine Maske zu tragen.

Weshalb nicht warten, bis alle geimpft sind? In den USA leben rund 330 Millionen Menschen. Ein Drittel der Bevölkerung ist schon vollständig geimpft. Die Corona-Fallzahlen sind sehr stark am Sinken. Es ist genügend Impfstoff vorhanden. Das heisst: Wer will, kann sich schnell impfen lassen. Das sind gute Voraussetzungen für Lockerungen.

Einschätzung von Wissenschaftsredaktor Christian von Burg Box aufklappen Box zuklappen Die Empfehlung der US-Gesundheitsbehörde ist zwiespältig. Dass vollständig Geimpfte ohne Maske herumlaufen dürfen, ist einerseits grundsätzlich vertretbar. Draussen sowieso. Das gilt bei uns ja schon lange: Auch wir, die noch nicht geimpft sind, können draussen herumspazieren ohne Maske. Was Innenräume angeht, ist das Problem ein anderes, weil in vielen Situationen einfach nicht klar ist, wer geimpft ist, wer nicht. Wenn man Freunde nach Hause einlädt, die alle geimpft sind und sie wissen das voneinander, dann ist das kein Problem. Aber: Wenn Sie im Laden eng neben jemandem ohne Maske stehen, Sie sind selber noch nicht geimpft und wissen nicht, ob die Person geimpft ist oder einfach keine Lust hat, die Maske anzuziehen, dann ist das tatsächlich eine blöde Situation.

Und es ist auch ein politisches Zeichen – gerade in den USA, wo das Maskentragen stark politisiert wird. Die Regierung von Präsident Joe Biden zeigt damit, dass die Pandemie jetzt langsam vorbei ist, und dass es angesichts der neuesten Studienresultate vertretbar ist, dass vollständig Geimpfte auch drinnen keine Maske mehr tragen müssen.