Machtkampf in der Union

Der CDU-Vorstand hat sich in einer digitalen Sondersitzung deutlich für Armin Laschet als Kanzlerkandidaten ausgesprochen.

Nach Angaben eines CDU-Sprechers stimmten von 46 stimmberechtigten Vorstandsmitgliedern 31 für Laschet und 9 für Söder – dies bei 6 Enthaltungen.

Laut CDU-Angaben entspricht das einer Zustimmung von 77.5 Prozent für Laschet und 22.5 Prozent für Söder.

Der CDU-Vorsitzende Armin Laschet und CSU-Chef Markus Söder lieferten sich zuvor seit gut einer Woche eine erbitterte Auseinandersetzung um die Frage, wer von ihnen die Union als Spitzenkandidat in die Bundestagswahl im September führen soll. Eigentlich wollten sich die beiden bis Sonntag einigen. Die Gespräche verliefen aber ergebnislos.

Deshalb beriet der CDU-Bundesvorstand am Montagabend in einer sechsstündigen digitalen Sondersitzung über das weitere Vorgehen und entschied sich letztlich für Armin Laschet.

Die CDU habe auch Söder zur Sitzung eingeladen, wie Laschet sagte. Söder hatte die Einladung aber abgelehnt. Er wolle sich nicht einmischen.

Söder will CDU-Entscheidung akzeptieren

Zuvor hatte der CSU-Chef die Entscheidung über die Kandidatur allein in die Hände der grossen Schwesterpartei gelegt. «Wir als CSU und auch ich respektieren jede Entscheidung», so Söder nach einer kurzfristig einberufenen Sitzung des CSU-Präsidiums. Damit scheint die Kanzlerfrage nun faktisch entschieden.

Die CSU ist die Schwesterpartei der CDU in Bayern. Sie tritt nur im Bundesland Bayern an, die CDU nur in den übrigen 15 deutschen Bundesländern.

Im Bundestag bilden beide eine gemeinsame Fraktion, bei Bundestagswahlen stellen sie einen gemeinsamen Kanzlerkandidaten auf. Dieser wurde bislang üblicherweise im Konsens ermittelt.