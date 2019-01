Machtkampf in Venezuela

Der Präsident des entmachteten Parlaments von Venezuela hat sich zum interimistischen Staatschef erklärt.

Juan Guaidó war Anfang Januar zum Präsidenten der von der Opposition dominierten Nationalversammlung gewählt worden.

US-Präsident Donald Trump hat Guaidó bereits als rechtmässigen Übergangspräsidenten des wirtschaftlich kollabierenden Landes anerkannt.

«Vor dem allmächtigen Gott gelobe ich, die Kompetenzen der Exekutive als Interims-Präsident von Venezuela zu übernehmen», sagte Juan Guaidó an einer Kundgebung in Caracas.

Lasst uns alle schwören, dass wir nicht ruhen, bis wir die Freiheit erlangt haben.

Zehntausende Menschen gingen im ganzen Land gegen die sozialistische Regierung von Präsident Nicolas Maduro auf die Strassen. Die Demonstranten zeigten Transparente mit der Aufschrift «Wir sind frei» und skandierten «Sie wird stürzen, sie wird stürzen, diese Regierung wird stürzen».

Steht die Armee noch hinter Maduro?

Die Polizei feuerte Tränengasgranaten und Gummigeschosse in die Menge. Vermummte Demonstranten schleuderten Steine auf die Beamte. Nach Medienberichten wurden mehrere Demonstranten festgenommen.

Auch Maduros Anhänger gingen auf die Strassen, um die Regierung zu unterstützen. Noch kann Maduro allerdings auf die Unterstützung der mächtigen Militärs setzen: Generäle sitzen an den wichtigen Schaltstellen der Macht, kontrollieren das Ölgeschäft, den Import von Lebensmitteln, Banken und Bergbaufirmen. Viele sollen in Korruption und kriminelle Geschäfte verwickelt sein. Guaidó rief die Streitkräfte auf, sich auf die Seite der Regierungsgegner zu stellen.

US-Unterstützung für Guaidó

Der Oberste Gerichtshof Venezuelas hat die Staatsanwaltschaft angewiesen, gegen die Mitglieder des mehrheitlich aus Regierungsgegnern bestehenden Parlaments Ermittlungen einzuleiten. Dem entmachteten Parlament warf das Gericht vor, sich missbräuchlich die Befugnisse Maduros anzueignen. Die Ermittlungen sollten umgehend erfolgen, hiess es in einer verlesenen Erklärung.

US-Aussenminister Mike Pompeo hat die Sicherheitskräfte in Venezuela aufgefordert, einer friedlichen Machtübergabe nicht im Wege zu stehen. Pompeo rief das Militär und andere Sicherheitskräfte am Mittwoch dazu auf, «die Demokratie zu unterstützen und alle Bürger Venezuelas zu schützen». Das Volk habe lange genug unter der «katastrophalen Diktatur» von Präsident Nicolás Maduro gelitten.

US-Präsident Donald Trump hatte Parlamentspräsident Juan Guaidó zuvor als Interims-Staatschef Venezuelas anerkannt. Nach den USA kündigten auch Regierungsvertreter in Kanada an, dass Guaidó in Kürze als Präsident anerkannt werde. Brasilien, Peru, Kolumbien und Chile sicherten ihm ebenfalls Unterstützung zu.

Als Reaktion auf die Anerkennung hat Venezuela die diplomatischen Beziehungen zu den USA abgebrochen. Das diplomatische Personal müsse innerhalb von 72 Stunden das Land verlassen, sagte Präsident Nicolás Maduro.