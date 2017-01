Das Wichtigste in Kürze

Gambias abgewählter Präsident Yahya Jammeh hat die Westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft Ecowas um eine Verlängerung des Ultimatums gebeten – von 12 auf 16 Uhr am Nachmittag.

gebeten – von 12 auf 16 Uhr am Nachmittag. Nach Ablauf des Ultimatums werden die Ecowas-Truppen ihre Militärintervention offiziell beginnen.

offiziell beginnen. Die Präsidenten von Guinea und Mauretanien , Alpha Conde und Mohamed Ould Abdel Aziz, trafen in der gambischen Hauptstadt Banjul ein, um Jammeh zum Rücktritt zu bewegen .

, Alpha Conde und Mohamed Ould Abdel Aziz, trafen in der gambischen Hauptstadt Banjul ein, um . In den vergangenen Tagen sind nach Angaben der UNO mehr als 45'000 Menschen aus dem westafrikanischen Gambia geflohen – die meisten von ihnen ins benachbarte Senegal.

In Gambia tobt ein Machtkampf zwischen dem abgewählten Präsidenten Yahya Jammeh und seinem Nachfolger Adama Barrow.

Barrow war am Donnerstag vereidigt worden. Am selben Tag marschierten bereits Truppen aus dem Senegal und vier weiteren westafrikanischen Ländern in Gambia ein, nigerianische Militärflugzeuge überflogen das Land.

Zuvor hatte der UNO-Sicherheitsrat in New York grünes Licht für eine Ecowas-Mission gegeben. Der Vormarsch in Richtung der Hauptstadt Banjul wurde am Freitag zunächst auf Eis gelegt, um dem abgewählten Präsident Yahya Jammeh eine letzte Chance zu geben, ohne Blutvergiessen abzutreten.

Der langjährige gambische Staatschef Yahya Jammeh weigert sich zurückzutreten, obwohl sein Konkurrent Adama Barrow die Präsidentenwahl Anfang Dezember gewonnen hat.