Die politische Gruppierung des künftigen französischen Präsidenten Emmanuel Macron hat die Liste ihrer Kandidaten für die Parlamentswahlen im Juni vorgelegt.

Auf der vorläufigen Aufstellung von «En Marche!» finden sich 428 Kandidierende.

Die Hälfte von ihnen seien Frauen, sagte Generalsekretär Richard Ferrand in Paris. 52 Prozent aller bestimmten Kandidierenden waren bislang nicht politisch aktiv.

Ex-Premierminister Manuel Valls wird dabei nicht als Kandidat zugelassen.

Ursprünglich wollte «En Marche!» bereits die vollständige Liste für jeden einzelnen der 577 Wahlkreise Frankreichs vorstellen. Doch späte Anmeldungen sprengten den Zeitplan.

«En Marche!» lässt dabei den prominenten Ex-Premierminister Manuel Valls nicht als Kandidat für die Parlamentswahlen zu. Man werde in Valls' Wahlkreis aber keinen Gegenkandidaten aufstellen, sagte Generalsekretär Richard Ferrand. Valls hatte zuvor öffentlich erklärt, bei der Parlamentswahl Mitte Juni für «En Marche!» antreten zu wollen.

Retrouvez la liste des 428 premiers candidats #LaRépubliqueEnMarche investis aux élections législatives : https://t.co/vpckNH5xRc pic.twitter.com/6rXXndgaxo — En Marche (@enmarchefr) 11. Mai 2017

Macron will im Juni eine Mehrheit in der Nationalversammlung erringen, um regieren zu können. Bisher ist «En Marche!» aber überhaupt nicht im Parlament vertreten.

Vor den Wahlen will sich die Gruppe in «La République en Marche» umbenennen, wie der EM-Generalsekretär Richard Ferrand Anfang der Woche ankündigte. Am 15. Juli solle es einen Gründungskongress geben.

Konservativer oder liberaler Premier?

Am Sonntag wird Macron das Amt seines Vorgängers François Hollande übernehmen. Es wird erwartet, dass Macron dann sehr rasch eine neue Regierung bilden wird. Im Gespräch für den Posten des Premierministers sind unter anderen der konservative Édouard Philippe, die liberale Europa-Abgeordnete Sylvie Goulard oder der Generalsekretär von «En Marche!», Richard Ferrand.