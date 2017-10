In Erwartung des Referendums halten Separatisten die ganze Nacht Dutzende von Schulen besetzt, die als Wahllokale dienen sollen. Madrid beteuert weiterhin: Es wird nicht abgestimmt.

Das Wichtigste in Kürze

Katalonien soll heute ab 9 Uhr über die Unabhängigkeit von Spanien abstimmen.

Vor den Wahllokalen in Barcelona haben sich bereits erste Schlangen gebildet.

Die spanische Regierung will die Abstimmung verhindern. Polizisten haben die Software für die geplante Abstimmung zerstört und Wahlmaterial beschlagnahmt.

Der Präsident der Region Katalonien will die Abstimmung trotzdem durchführen.

Am Abend waren in Barcelona Tausende Gegner der Unabhängigkeit auf die Strassen gegangen. Sie schwenkten spanische Flaggen und riefen «auch wir sind Katalanen».

Mit einem umstrittenen Referendum über die Loslösung von Spanien fordert die Region Katalonien die Zentralregierung in Madrid heraus. Die von der Regionalregierung ausgerufene und vom Verfassungsgericht verbotene Abstimmung werde trotz der Gegenmassnahmen der Staatsbehörden stattfinden, beteuerte gestern Abend der katalanische Regierungssprecher Jordi Turull.

Am frühen Morgen bildeten sich vor den Wahllokalen in Barcelona laut Augenzeugen bereits erste Schlangen. Mehr als 5,3 Millionen Menschen sind aufgerufen, ab 9 Uhr in einem der 2315 Wahllokale ihre Stimme abzugeben. Trotz hoher Polizeipräsenz herrscht laut Medienberichten eine gespannte Ruhe.

Katalanische Separatisten besetzen Schulen

Schulen statt Wahllokale

Die staatliche Polizeieinheit Guardia Civil hatte am Samstag das Stimmenauszählungssystem der Region ausser Betrieb gesetzt. Die illegale Abstimmung sei somit endgültig «annulliert» worden, sagte ein Sprecher der Zentralregierung in Madrid. Doch Turull entgegnete: «Alle können beruhigt sein. Morgen wird abgestimmt, und es wird ausgezählt und nochmals ausgezählt».

Ministerpräsident Mariano Rajoy beteuerte mehrfach, das Referendum werde nicht stattfinden. Die Generalstaatsanwaltschaft wies die Polizei an, die Wahllokale abzusperren und die Stimmabgabe zu verhindern. In ganz Katalonien besetzten deshalb Politiker, Lehrer und Eltern zum Teil mit ihren Kindern Schulen und weitere öffentliche Gebäude, die als alternative Wahllokale dienen sollen.