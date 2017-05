Im ölreichen Venezuela ebben die Proteste gegen die Regierung von Präsident Nicolás Maduro nicht ab.

Nun will der Präsident mit einer neuen Volte das Blutvergiessen stoppen: Per Dekret hat er eine Verfassungsreform angeordnet.

In einer Rede vor seinen Anhängern zum 1.Mai kündigte Präsident Maduro an, per Dekret eine verfassungsgebende Versammlung einzuberufen. 500 Vertreter aus dem Volk und der Arbeiterschaft, so Staatschef Maduro, würden sich an dieser Reform beteiligen und damit einen Putsch der Opposition verhindern und den Frieden im Land bewahren.

Maduro blieb jedoch vage, ob diese Verfassungsgebende Versammlung durch Wahlen oder durch präsidiale Auswahl einberufen wird.

Befürchtungen bei der Opposition

Für den oppositionellen Parlamentspräsidenten Julio Borges ist Maduros Ankündigung schlicht Betrug. Er rief das Militär auf, einzuschreiten und diesen Putsch Maduros, wie er es nannte, zu verhindern. Maduro ginge es nur um den Machterhalt. Oppositionsführer Henrique Capriles rief seine Anhänger zu weiteren Protesten auf.

Venezuelas Bürger bräuchten keine neue Verfassung, sondern Wahlen, um Maduro von der Staatsspitze zu vertreiben. Die Opposition befürchtet, dass Präsident Maduro mit seinem Vorschlag einer neuen Verfassung ein Argument hätte, die Regionalwahlen von diesem und die Präsidentenwahl vom nächsten Jahr zu verschieben.