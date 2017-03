Am Sonntag haben die deutschen Sozialdemokraten den ehemaligen Präsidenten des europäischen Parlaments an einem Sonderparteitag zum Parteivorsitzenden und Kanzlerkandidaten gekürt. Und der hat in einer Grundsatzrede klar gemacht, wie er in den Wahlkampf steigen will. Die Begeisterung für Martin Schulz ist nicht nur am SPD-Sonderparteitag gross, auch in den nationalen Umfragen die Sozialdemokraten massiv zugelegt.