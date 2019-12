Maltas Regierungschef Joseph Muscat will nun offenbar doch Konsequenzen aus dem Skandal um den Mord an der Enthüllungsjournalistin Daphne Caruana Galizia ziehen.

Mehrere Medien berichteten, er wolle seine Ämter am 18. Januar niederlegen, nachdem seine Partei einen neuen Vorsitzenden gewählt habe.

Gegen den Hauptverdächtigen Fenech wurde unterdessen Anklage erhoben.

Muscat wolle Vorstandswahlen seiner Partei ankündigen, berichtete die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf Parteikreise. Ein Termin stehe aber noch nicht fest. Er werde dann formell zurücktreten, sobald ein neuer Regierungschef gewählt worden sei. Der Nachrichtenagentur Reuters zufolge will Muscat diesen Schritt wohl am Sonntag verkünden.

Fall Caruana Galizia Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Legende: Keystone Caruana Galizia war am 16. Oktober 2017 in ihrem Auto in die Luft gesprengt worden. Die damals 53-Jährige hatte unter anderem über Korruption bei Regierung und Geschäftsmännern auf Malta recherchiert.

Wütende Demonstranten waren in der vergangenen Woche wiederholt gegen die Regierung auf die Strasse gegangen und hatten den Rücktritt des Premierministers gefordert. Sie werfen der Führung ihres Landes Korruption vor und verlangen Gerechtigkeit für Caruana Galizia.

Möglicher Drahtzieher angeklagt

Dem Unternehmer Yorgen Fenech wurde am Samstagabend vor Gericht in Valletta unter anderem Mittäterschaft an dem Mord und Förderung einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen. Er weist die Schuld von sich. Der 38-Jährige wurde nach dem Gerichtstermin wieder in Untersuchungshaft genommen. Das Gericht ordnete zudem an, sein Vermögen einzufrieren.

Fenech hatte angeboten, Informationen zu dem Mordfall zu liefern und im Gegenzug Straffreiheit gefordert. Dies war ihm verwehrt worden. Fenech ist Direktor eines Konsortiums, das 2013 von der Regierung den Auftrag erhalten hatte, ein Gaskraftwerk zu bauen.