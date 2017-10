Der Nobelpreis für Medizin geht an die drei US-Amerikaner Jeffrey Hall, Michael Rosbash und Michael Young.

Das Kommitee ehrt sie mit dem Preis für Ihre Verdienste in der Erforschung von Funktion und Kontrolle der Inneren Uhr.

«Jeffrey Hall, Michael Rosbash und Michael Young waren in der Lage, einen Blick ins Innere unserer biologischen Uhr zu werfen und ihre Funktionsweise zu beleuchten», heisst es von der Nobeljury in Stockholm.

«Ihre Entdeckungen erklären, wie Pflanzen, Tiere und Menschen ihren biologischen Rhythmus so anpassen, dass er mit dem Tag-Nacht-Rhythmus der Erde übereinstimmt.» Das teilt das Karolinska-Institut in Stockholm mit. Die höchste Auszeichnung für Mediziner ist in diesem Jahr mit umgerechnet 930'000 Euro dotiert.

Darstellung zur Funktion und Kontrolle der Inneren Uhr Read more about the 2017 #NobelPrize #Medicine Press release: https://t.co/EiSg9q6bYq Advanced info: https://t.co/02KgxpkzcL pic.twitter.com/qwdeTMyUx4 — The Nobel Prize (@NobelPrize) 2. Oktober 2017

Der Medizin-Nobelpreis wird seit 1901 verliehen. Die erste Auszeichnung ging damals an den deutschen Bakteriologen Emil Adolf von Behring für die Entdeckung der Serumtherapie gegen Diphtherie.

2016 kam der Japaner Yoshinori Ohsumi in den Genuss des Preises. Er hatte das lebenswichtige Recycling-System in Körperzellen entschlüsselt.