Über den italienischen Alpen nahe der Schweiz ist ein Helikopter mit einem Kleinflugzeug zusammengestossen.

Die Behörden gehen derzeit von mindestens fünf Todesopfern und zwei Verletzten aus.

Eine der verletzten Personen soll laut italienischem Bergrettungsdienst aus der Schweiz stammen. Über die Herkunft der Toten liegen noch keine Informationen vor.

Legende: Das Unglück hat sich am Rutor-Gletscher im italienischen Aostatal ereignet. SRF

Italienische Medien berichteten, dass der Hubschrauber aus dem italienischen Courmayeur zum Heli-Skiing im Einsatz war. Das Kleinflugzeug war laut Nachrichtenagentur ADN Kronos im französischen Skiort Megève gestartet. Der Unfallort liegt im Länderdreieck zwischen Italien, Frankreich und der Schweiz im hochalpinen Gebiet.

Am Abend seien die Bergungsarbeiten wegen der Dunkelheit und der Gefahr am Einsatzort abgebrochen worden, so die Bergrettung. Die Suche soll am Samstag weitergehen.