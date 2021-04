Das Präsidium sowie der Vorstand der deutschen CDU haben sich einmütig hinter eine Kanzlerkandidatur von Parteichef Armin Laschet gestellt.

Ein Beschluss wurde jedoch noch nicht gefasst. Die Vorstellung der CDU-Spitze sei es, eine rasche gemeinsame Lösung mit der CSU hinzubekommen, so Laschet gegenüber den Medien.

Auch Markus Söder von der bayrischen Schwesterpartei CSU bewirbt sich um die Kanzlerkandidatur. Auch Söder will sich heute noch äussern.

CDU-Chef Armin Laschet kündigt schnelle Gespräche mit dem CSU-Vorsitzenden Markus Söder über die Kanzlerkandidatur der Union an. Er werde «recht bald am heutigen Tag mit ihm das Gespräch suchen», sagte Laschet in Berlin. «Eines war heute in unseren Gremien erkennbar, alle wollen eine schnelle Entscheidung.» Es sei aber noch keine Entscheidung gefallen, betont Laschet.

Das CDU-Präsidium habe Laschet ohne Ausnahme unterstützt, hatte bereits am Morgen CDU-Ministerpräsident Volker Bouffier gegenüber der Presse deutlich gemacht. Bouffier ergänzte mit Blick auf Laschet, das Präsidium habe deutlich gemacht, «dass wir ihn für aussergewöhnlich geeignet halten und ihn gebeten, mit Markus Söder jetzt gemeinsam den weiteren Weg zu besprechen, wie wir das machen».

Im Verlaufe des Mittags hatte sich auch ex-Finanzminister Wolfgang Schäuble zu Wort gemeldet und sich dezidiert für Armin Laschet als Kandidaten ausgesprochen.

CDU baut Druck auf

CDU-Vize Julia Klöckner rief die CSU bereits zum Einlenken auf. «Markus Söder hat gestern verdeutlicht, wenn eine starke Stimmung für Armin Laschet in den Gremien der CDU vorhanden ist, dann nimmt er das ohne Groll an, um gemeinsam zu kämpfen», sagte die deutsche Landwirtschaftsministerin der Zeitung «Rheinischen Post». «Und es gab heute im Präsidium wie auch im Bundesvorstand ein hohes Vertrauen in und für Armin Laschet, eine grosse Unterstützung für ihn.»

Laschet und Söder hatten am Sonntag erstmals ihre Bereitschaft zur Kandidatur öffentlich erklärt.

CSU tagt ebenfalls noch am Montag

Am Nachmittag wollte auch das CSU-Präsidium über die Frage der Kanzlerkandidatur beraten. Söder hatte seine Kandidatur am Sonntag bei einem gemeinsamen Auftritt mit Laschet vor der Spitze der Unionsfraktion von einer breiten Unterstützung durch die CDU abhängig gemacht. Der bayrische Ministerpräsident sagte zu, anderenfalls sich einzuordnen und ohne Groll mit Laschet zusammenzuarbeiten.