In Grossbritannien wurden bei einem Messerangriff im Zug neun Menschen lebensgefährlich verwundet.

Der Angriff fand am Samstagabend in einem Zug von Doncaster nach London statt.

Bewaffnete Polizei war im Einsatz und die Anti-Terror-Einheit der Polizei unterstützt die Ermittlungen.

Bei dem Angriff mit einem Messer in einem Zug in Ostengland sind neun Menschen lebensgefährlich verletzt worden. Die Polizei nahm zwei Männer fest. Die Anti-Terror-Polizei unterstütze die Ermittlungen, um die genauen Umstände und das Motiv zu klären, teilte die Polizei weiter mit.

Premierminister Keir Starmer sprach von einem «schrecklichen Vorfall», der «zutiefst beunruhigend» sei. Der Angriff ereignete sich am Samstagabend in einem Zug auf der Fahrt von Doncaster in Nordengland nach London. Der Zug wurde daraufhin in Huntingdon nahe Cambridge gestoppt, bewaffnete Polizisten waren im Einsatz. Die Polizei in der Grafschaft Cambridgeshire teilte mit, sie sei kurz nach 19:30 Uhr Ortszeit alarmiert worden, dass auf mehrere Menschen in dem Zug eingestochen worden sei.

Der Rettungsdienst leitete einen Grosseinsatz zum Bahnhof Huntingdon ein. Daran waren den Angaben zufolge zahlreiche Krankenwagen, Notfallteams und drei Rettungshubschrauber beteiligt. Premierminister Starmer schrieb auf der Online-Plattform X: «Meine Gedanken sind bei allen Betroffenen, und mein Dank gilt den Rettungsdiensten.»