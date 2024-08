Am Freitag hatte ein Mann in der Stadt Solingen wahllos auf Menschen eingestochen. Der Überblick.

Die Tat: Während eines Stadtfests im westdeutschen Solingen attackierte ein Mann am Freitagabend mehrere Menschen mit einem Messer. Drei Menschen wurden getötet und acht verletzt, davon fünf schwer. Zeugenaussagen zufolge habe der Täter das Messer aus dem Nichts gezogen. Der Täter wählte die Opfer offenbar willkürlich aus. Im Tumult und in der sich anfangs ausbreitenden Panik am Stadtfest konnte der Täter zunächst fliehen. Die Ermittler gehen von einem Einzeltäter aus.

1 / 13 Legende: Nach der Verhaftung einer Person in einer Flüchtlingsunterkunft verlässt ein Polizeiauto den Einsatzort. Keystone/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF 2 / 13 Legende: Am Samstagabend bestätigte die Polizei gegenüber Journalisten einen Einsatz eines Sonderkommandos in Solingen. REUTERS/Thilo Schmuelgen 3 / 13 Legende: Auch einen Tag nach der Attacke waren viele Polizeikräfte in der Innenstadt von Solingen präsent. IMAGO/Ying Tang 4 / 13 Legende: Bundesinnenministerin Nancy Faeser (vorne rechts), NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (hinten rechts) und Landesinnenminister Herbert Reul (links) haben sich am Samstagabend gemeinsam ein Bild der Lage in Solingen gemacht. REUTERS/Thilo Schmuelgen 5 / 13 Legende: Polizisten bewachen den Tatort in der Solinger Innenstadt am Tag nach dem Angriff. IMAGO/Chris Emil Janssen 6 / 13 Legende: Menschen legen in der Nähe des Tatorts Blumen nieder und zünden Kerzen für die Opfer an. IMAGO 7 / 13 Legende: Bewaffnete Polizisten sichern den Einsatzort ab. KEYSTONE/DPA/Gianni Gattus 8 / 13 Legende: Mehrere Ambulanzen sind vor Ort, um sich um die Opfer zu kümmern. KEYSTONE/DPA/Gianni Gattus 9 / 13 Legende: Wegen der Messerattacke herrscht in der deutschen Stadt Solingen Grossalarm. KEYSTONE/DPA/Gianni Gattus 10 / 13 Legende: Herbert Reul, Innenminister von Nordrhein-Westfalen, macht sich ein Bild vor Ort und spricht mit der Presse. Keystone/Thomas Banneyer 11 / 13 Legende: Die Spurensicherung ist im Einsatz. Keystone/Christopher Neundorf 12 / 13 Legende: Ein Leichenwagen verlässt am frühen Samstagmorgen den Tatort. Keystone/Federico Gambarini 13 / 13 Legende: Am Tag nach der Messerattacke auf dem Stadtfest legen Bürger Blumen in der Nähe des Tatorts ab. KEYSTONE / DPA / Christoph Reichwein

Die Festnahme: Am Samstagabend gab der Innenminister des betroffenen Bundeslandes Nordrhein-Westfalens, Herbert Reul, gegenüber der ARD-Sendung «Tagesthemen» bekannt, dass der mutmassliche Attentäter festgenommen worden sei. Man habe den ganzen Tag eine heisse Spur verfolgt und «vor wenigen Minuten diese heisse Spur erfolgreich beendet», so Reul. «Der, den wir den ganzen Tag in Wirklichkeit gesucht haben, der ist seit kurzer Zeit bei uns in Gewahrsam.» Laut Reul haben die Behörden neben einem Hinweis auch Beweisstücke gegen den Verhafteten gefunden.

Hintergründe zum Attentäter Box aufklappen Box zuklappen Nach «Spiegel»-Angaben handelt es sich um einen 26-jährigen Syrer. Er kam nach diesen Angaben Ende Dezember 2022 nach Deutschland und stellte einen Antrag auf Asyl. Den Sicherheitsbehörden war er nach «Spiegel»-Informationen bislang nicht als islamistischer Extremist bekannt. Diese Informationen wurden der Deutschen Presse-Agentur bestätigt. Informationen verschiedener Medien, wonach der Syrer bereits 2023 abgeschoben hätte werden sollen, aber daraufhin abgetaucht war, wurden bislang nicht bestätigt.

Das vermeintliche Motiv der Tat: Der Islamische Staat behauptete in einer Mitteilung über seinen Propaganda-Kanal, der Angreifer sei IS-Mitglied gewesen und habe die Attacke aus «Rache für Muslime in Palästina und anderswo» verübt. Der Angriff habe einer «Gruppe von Christen» gegolten. Auch die Düsseldorfer Polizei erhielt nach eigenen Angaben ein angebliches Bekennerschreiben des IS.

Einschätzung des SRF-Fachredaktors für Extremismus Box aufklappen Box zuklappen Europaweit gelte der islamistische Terrorismus derzeit als grösste Gefahr, sagt Daniel Glaus, Fachredaktor für Extremismus bei SRF. «Fachleute sehen dafür verschiedene Treiber. Drei davon: erstens der IS-Ableger in Afghanistan. Er ist offensichtlich in der Lage, auch in Europa potenzielle Attentäter zu rekrutieren. Zweitens ist da auch ein Israel- und Judenhass, der in gewissen Kreisen geradezu kultiviert und angeheizt wird. Und drittens wirken die sozialen Medien als Brandbeschleuniger. Gerade bei Jugendlichen wissen das Ideologen gezielt auszunutzen.»

Die Ermittlungen: Jetzt müsse geprüft werden, ob dieses Schreiben echt sei, sagte ein Polizeisprecher. Aus Ermittlerkreisen wurde darauf hingewiesen, dass der IS in der Vergangenheit schon öfter eine Tat für sich reklamiert habe, ohne dass es belastbare Hinweise für eine Zusammenarbeit mit dem Täter gab. Mutmasslich bezieht sich der IS mit der «Rache für Muslime in Palästina» auf den Krieg im Gazastreifen zwischen Israel und der palästinensischen Terrororganisation Hamas. Weder der IS noch das Terrornetzwerk Al-Kaida haben Bündnisse mit der islamistischen Hamas. Die Form, Inhalt und Sprache würden früheren IS-Schreiben entsprechen. Inzwischen wurde bekannt, dass die Bundesanwaltschaft gegen den Tatverdächtigen wegen Mordes und des Verdachts der Mitgliedschaft in der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) ermittelt.

Eine der Hauptgefahren für Deutschland Box aufklappen Box zuklappen Die Bundesanwaltschaft ist unter anderem für Taten des islamistisch motivierten Terrorismus zuständig. Generalbundesanwalt Jens Rommel hatte diesen bei der Jahresbilanz seiner Behörde als eine der Hauptgefahren für Deutschland ausgemacht. Von mehr als 700 im vergangenen Jahr eingeleiteten Ermittlungsverfahren aus dem Bereich Terrorismus und Staatsschutz betrafen Rommel zufolge knapp 500 den islamistischen Terrorismus. «Deutschland ist weiterhin Ziel radikalisierter Islamisten», heisst es bei der Bundesanwaltschaft. Das Spektrum reiche vom individuell radikalisierten Täter bis zu konspirativ agierenden Terrorzellen.

Die weiteren Verhaftungen: Am Samstagmorgen ist ein 15-Jähriger festgenommen worden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft bekannt gaben. Er gelte nicht als Tatverdächtiger. Nach Zeugenaussagen solle eine Person kurz vor der Tat mit dem Jugendlichen über Absichten gesprochen haben, die zur Tatausführung passen würden, sagte der leitende Oberstaatsanwalt. Am Samstagabend hat die Polizei zudem eine weitere Person in einer Flüchtlingsunterkunft in Solingen festgenommen. Tatzusammenhänge würden geprüft, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur.